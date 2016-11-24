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تعرف على أشهر من جسد دور المرأة بمسرح ودراما الكويت-فيديو وصور

24 نوفمبر, 2016 , 16:09 م
تعرف على أشهر من جسد دور المرأة بمسرح ودراما الكويت-فيديو وصور
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صحيفة المرصد:وصفه النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا بأنه “ملح الدراما الكويتية.. الفنان المبدع الملتزم”، فيما قال عنه النجم القدير سعد الفرج إنه “قامة فنية سنظل نتذكرها جيلا بعد آخر”، بينما قالت عنه النجمة القديرة حياة الفهد إنه “خير من جسد المرأة الكويتية بإطارها الشعبي”,وهكذا وصفوا النجم الكويتي الراحل عبدالعزيز النمش، الذي اشتهر كويتياً وخليجياً وعربياً بشخصية “أم عليوي” التي طالما قدمها في العديد من الأعمال الدرامية المسرحية منها أو التلفزيونية وذلك بحسب موقع العربية نت.

ولد النمش في 24 أغسطس في منطقة “القبلة” بالكويت في 24 اغسطس 1931 وتوفي 22 مايو 2002 إثر جلطة قلبية.بدأ الراحل الكبير مشواره الفني في مرحلة مبكرة من شبابه من خلال المدارس بالذات المدرسة القبلية والكشافة، حيث عرف بمقدرته على تقمص دور المرأة، حيث ظلت نقطة التحول المحورية في مشواره هي تقديمة لشخصية “المطوعة مكية” في مسرحية “سكانه مرته” في 1964 مع فرقة المسرح الشعبي، وتقمص شخصية صاحبة فرقة شعبية جسدها باقتدار فني عال، ولا تزال الشخصية تحظى بالإعجاب كلما تمت استعادتها.

ومن أبرز أعماله مسرحيات “كازينو أم عنبر” في 1966 ومسرحية “رزنامة” في 1970، بالإضافة لكم آخر من الأعمال المسرحية التي تجاوزت 25 مسرحية، جسد خلالها دور المرأة ما عدا عملين مسرحيين تقمص خلالهما دور الرجل.

وعن الفنان الراحل يقول النجم القدير عبدالحسين عبدالرضا: “يمثل النجم الراحل عبدالعزيز النمش أحد أهم أقطاب مسلسل “درب الزلق”، تلك الأيقونة الفنية الخالدة، ويمثل دوره ركيزة أساسية من ركائز العمل، بل قدم النمش إضافات يحسها المشاهد الحقيقي لتلك الشخصية ليضيف لها بعداً كوميدياً ساخراً. وكان رغم أميته مبدعاً مثابراً يحرص على حفظ حواره وشخصيته عن ظهر قلب ليبدأ بعدها بتحقيق معادلة الإضافات الإبداعية”.

وفي التلفزيون قدم النمش حفنة من الأعمال التلفزيونية جلها كانت إلى جوار الفنان عبدالحسين عبدالرضا والفنان سعد الفرج وخالد النفيسي، ومن بينها “مذكرات بوعليوي” في 1964، و”درب الزلق” في 1977، و”الأقدار” في 1977، وحفنة أخرى من الإنتاجات التلفزيونية الكوميدية.وساهم الراحل النمش خلال مشواره بتأسيس فرقة المسرح الشعبي، ولاحقاً فرقة “المسرح الحر”، وهو متزوج وأب لكل من صالح وعادل.

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تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    ولد وين رايح

    في واحد منهم مشترك في فيلم جنسي واسم الفيلم ذياب لا تاكل اللحم على شان تعرفوا انهم جيل عفن
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  2. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:271

    الصميل

    لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    أبو عبد الله الغامدي

    عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلَّم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
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  4. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    عالم غريب عجيب

    انتي ياسامية واشكالك من يقول الحق تتهمونه أنه أخونجي وهذا عذر الضعيف الفاشل
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  5. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    ياجماعة الخير

    لايجوز التشبه بالرجال من النساء ولايجوزالتشبه بالنساء من الرجال وهم ***
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  6. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    سنونو

    الله يرحم ام عليوي وكل من رحل عن هذه الدنيا
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  7. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:1012

    سامية

    الإخونجي نكد في نكد وإن صدف ورأيت أو سمعت إخونجيا يمدح أحدا فاعلم رحمك الله تعالى أن الممدوح إخونجيُ مثله .
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  8. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:1012

    سامية

    🌷🌹عبدالعزيز النمش🌹🌷فنان كوميدي مبدع لاينسى الله يرحمه ويسكنه الجنة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  9. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    محمد الدوسري

    الله يرحمه ويغفر له قمة الابداع وياما أمتعنا بفنه نجوميته
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    مواطن صالح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    عيب ولايجوز التشبه بالنساء واعتقد انه **وايضاً عيب ولايجوز التشبه بالرجال؟**
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  13. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    علي العمري

    باقي. عقد. السرورين. والاخونجيه. علي. اهل. الفن. متي. نشوف. النور. ونخرج. من هذا. الكهف. المضلم.
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  14. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    علي العمري

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    نسري

    ماقصرو والله فتاويهم الي الان تدرس وعلمهم ونعم العلم الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    علاوي الهلالي

    الممثل ذا قاهر الاخونج
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  17. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    فريدة شوقي

    بعض الناس فيها حقد وغل وطول أعمارهم على هالحال لين يتوفى ناقص عمر وشوفو التعليقات اللي يقول متشبه بالنساء مايفرقون بين التمثيل والحقيقة
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  18. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    علي العمري

    جو. اهل. التشداد. وأَلْعَن هذا. فنان. كبير. الله. يرحمه.
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  19. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    معلم متقاعد

    الله يرحمه ويتجاوز عنه أسعد الملايين .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  20. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  21. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    مجبر رجل القعسي

    الوسط الفني مع الاسف دائما الزملاء ينكورن بعض بعد ماعتزل الفن بسبب مرضه لم يتم زيارته او السؤال عنه من زملائه وعلى راسهم عبد رب الحسين وبقيه ريعه وصرح بها احد الفنانيين الذي توفي قبل شهر رحمهم الله
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  22. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 16:25 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    اللهم ارحم جميع موتى المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 16:18 م
    عدد التعليقات:14503

    عمر السميري

    التشبه بالنساء لا يجوز
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  24. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    صبحي

    ناقصين ***لعن الله المتشبين بالرجال والمتشبهات بالنساء وعقبال جميع الفنانين والمطربين***
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  25. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 16:15 م
    عدد التعليقات:1261

    نبرااس

    رحمة الله عليه،،ممثل قدير يمتع المشاهد من ايام الفن الجميل.
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