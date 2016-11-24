تسع مشاريع يدشنها الملك في المنطقة الشرقية.. تعرف عليهم!

صحيفة المرصد: أعلنت شركة أرامكو أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيطلق توسعة 5 مشاريع عملاقة، خلال زيارته الحالية للمنطقة الشرقية العديد من المشاريع الصناعية والتنموية.

وإليكم المشاريع التي سيدشنها خادم الحرمين خلال زيارته:

أولا- مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”:

هو مركز معرفي علمي يستهدف تطوير القدرات البشرية، ويفتتحه خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الجمعة.

ثانيا- مشروع خريص العملاق:

حقل خريص النفطي هو أحد الحقول العملاقة في العالم، وتم اكتشافه عام عام 1957،تبلغ مساحة حقل خريص 1200 كيلومتر مربع، أما أبو جفان فتبلغ مساحته 250 كيلومتر مربع، فيما يغطي حقل مزاليج مساحة 250 كيلومتر مربع.

ثالثا- حقل منيفة:

حقل مغمور في المياه السعودية ويقع شمال الجبيل على الخليج العربي، وهو خامس أكبر حقول النفط في العالم، ومن أقدم الحقول في المملكة.

رابعاً- معمل الغاز في واسط:

يقع شمال مدينة الجبيل الصناعية، وهو أحدث معمل للغاز يساعد في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة، ويسهم هذا المعمل العملاق بمفرده في رفع طاقة معالجة الغاز في المملكة بنسبة 20 %.

خامساً- حقل الشيبة:

يعتبر واحدًا من أكبر المشاريع النفطية على مستوى العالم، ويقع على رمال صحراء الربع الخالي.

سادسا- مدينة رأس الخير:

تقع المدينة البالغ مساحتها 90 كيلو مترا مربعا، إلى الشمال من مدينة الجبيل الصناعية بحوالي 60 كم على ساحل الخليج العربي، ويوجد بها عدد من مصانع الفوسفات والألمنيوم.

سابعا- مجمع الصناعات التحويلية البلاستيكية والكيماوية “بلاس كيم”:

يقع في مدينة الجبيل الصناعية على مساحة 12 كيلومتر مربع ويحتضن عشرات الصناعات البلاستيكية الكيماوية التحويلية لإنتاج منتجات نهائية استهلاكية اعتماداً على منتجات الصناعات الأساسية الضخمة من شركات صدارة و”ساتروب” و”سابك” وغيرهم.

ثامنا- المدينة الجامعية لجامعة الملك فيصل بالأحساء:

بلغت تكلفت إنشاءها 11 مليار ريال، وتحتوي المدينة الجامعية بمساحتها الواسعة على منطقة أكاديمية وسكن أعظاء هيئة التدريس وسكن للطلاب والطالبات ومناطق خدمية ورياضية، ويتوقع أن يفتتح خادم الحرمين الشريفين المدينة يوم السبت المقبل.

تاسعا: 100 ألف وحدة سكنية:

سوف يدشنها خادم الحرمين الشريفين يوم السبت المقبل بمحافظة الأحساء، في ضاحية الأصفر الواقعة على الطريق الدائري الشرقي بالمحافظة على مساحة 54 مليون متر مربع.