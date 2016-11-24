صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقطع فيديو للاعب الهلال ناصر الشمراني وهو يقوم بالاعتداء على أحد مشجعي فريقه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأظهر الفيديو أن الشمراني ركل أحد المشجعين الذي حرص على استقباله برفقة مجموعة كبيرة من مشجعي نادي الهلال في المطار قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال.
و الجدير بالذكر أن الشمراني له مواقف سابقة مع مشجعي ناديه وأندية أخرى فقد قام بالبصق والاعتداء عليهم دون أن يتعرض لعقوبات من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
بالفيديو : الشمراني يعتدي على أحد مشجعي نادي الهلال بمطار الملك عبد العزيز
صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقطع فيديو للاعب الهلال ناصر الشمراني وهو يقوم بالاعتداء على أحد مشجعي فريقه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
تعليقات ( 57 )
الثقب الاسودرقم 51 حاشر نفسه فى كل شي
راس تنورةالكورة انتهى وقتها أصحو
صريحطبعاً بعد الحادثة هذي راح يكرّمه ابن مساعد خصوصاً انه أطلق عليه قبل ذلك باللاعب الخلوق ❗️ رجاءً لا احد يضحك
كبسة باللحموش بيفكك منهم رحت فيها بيقعدون يلتون ويعجنون سنه قدام مايتجمعون الا على الجي???
زائراسمع من الطرفين
عدد التعليقات:15652
قلم الحقيقهتعليق مخالف
أبو أسامةأتمنى من اللاعب ناصر الشمراني رفع دعوى قضائية ضد كل من يحاول الإسائة إليه أو إفتعال المواقف لمحاولة تشويه صورته في كل مناسبة لأحل اللون ، غداً مباراة مهمة وهناك من يحاول الإصدياد بالماء العكر .
كلمة حقعيب يافقراويه اللي يسب شخص أو اهله ماله إلا دعس الخشم انتوا دائما ورى الحركات هاذي والغرض منها ايقاف اللاعب وتشتت ذهن اللاعبين الزعيم كبير وعارف من ورى ذلك واليد اللي ما تقدر عليها ساولها
ابوناهضتعليق مخالف
ابو ماهرتعليق مخالف
الحق يقالتعليق مخالف
رمان بليوالله عيب مرة حسين عبدالغني ومرة الشمراني .اللي يتعدى حدوده منالاعبين يجب ايقافه
خيرا عملهذا اقل واجب يقدم لكل من تسول له نفسه إبذاء احد افراد الزعيم. شكرا ناصر.
كورة مربعهيستاهلون ادعسهم بعد نفس الطينه يركضون ورا قربه
ابو محمدهذا هي ثقافته انسان ***
كلمة حقهذه حركات الفقراويه يرسلون له واحد يسبه ويسب اهله والله عيب الحركات هاذي قاهرهم الهلال إلى درجة الحقد الدعوى رياضه ولكن الفقراويه دخلوها في اشياء يستحي يقولها
فوازالشيخهذي نهايتها الله يخلف
مشفر الدوريعادي جدا زحمة وش تبونه يسوي اتقوا الله بس اهم شي ان شاء الله يرجع الهلال مغلوب 3/0
ابن الخطيبقاتل الله الغرور اللاعب على وشك أن يغادر الملاعب ولا زال لا بتحكم باعصابه حتى مع مشجعي فريقه وهذا سوف يدعله منبوذا عند اعتزاله للكرة
مراقبهذي نهاية التشجيع والركض خلف الكورةالاندية خسارة فلوسووقت وفكر وماأحد درى عنك الاعبين يحصدون الملايين والمشجع طفران لا .ويتابع الاندية واخبار كل جديد .خسااااارة ياشباب انتبهو لدراستكم ووالديكم افضل
عدد التعليقات:1261
نبرااسللاسف وهذا الحاصل اغلب جماهير الهلال دائما مايتهجمون على لاعبين ناديهم ويصفونهم بأسوء الالقاب خصوصا عند تدني مستوى اللاعب،هذا مهما كان انسان له مشاعر،لاتظن انه رجل آلي ماعليه الا يلعب كوره بس .
الفهديستاهل ماجاه مرفعين بهم ومستقبلينهم والله عاد من زين هذا الجيل ماقد جابوا شي للمنتخب وفاشلين
طاقيه ابو عسكريتعليق28اقول مساء الخير
.# هذا رأيي #.إلى عامة المشجعين : تفرج على المباراة في البيت أفضل لك ولاتهتم ان فاز أو خسر
مراقبوين الشرطة عنهه؟؟ ويحولونه للتحقيق الانظباط ليسله دور هنا ؟.القضية جنائية وكل واحد ياخذ حقه ورد اعتباره شرعا والمعتدي يؤدبه السجن والليل الطويل والجلد
الحق ينقالتعليق مخالف
الجراحاذا كان النادي نفسه مبني على دلال الحمايه من العقوبات وله الحريه الكامله في اخذ مايريد... فما هو الغريب في تصرفات بعض لاعبيه؟
ت.محال المشجع يقول.. انجات من غيرك كان هانت.. اما تجي منك ياهي قويه
الى جماهير المترديه والنطيحهبعد ان غض اعلام ا***** المهزله التي حدثة في مبارة بنوفقرون وبنوطحلوب للناشئين يفتعلون المشاكل كعادتهم *****ولكن الزعيم لديه مناعه وماهذه الا محاولة اشغال اللاعبين عن المباره غداً
الازدييستاهلون ليته اكملها ببصقه في وجهه لأن مشجعين هاذا النادي منبوذيين مثله
الى جماهير المترديه والنطيحهيحاول بنوفقرون وبنوطحلوب ومن لف لفهم من اعلام وجماهير المترديه والنطيحه اثارة اي موضوع عن الزعيم لتعطيله من خارج الملعب بعد عجزو من مجاراته داخل الملعب وهذي عاده قديمه مصيرها الفشل
ت.مبالعكس الشمراني قمه في الاخلاق ماتخرج منه هاذي الحركات
ماجديستاهل المشجع رايح المطار واخر الليل حتى يشوف الشمراني وطقته من يهن ويذل نفسه يستاهل الاذلال والاهانه اقضل يبر والديه واخواته افضل من ملاحقه اللاعبين فى المطارات
.# هذا رأيي #. بلا كورة بلا نادي بلا لاعبين بلا تشجيع بلا وجع راس واهانة كرامهأستقبل أبوي أخوي واحد عزيز على قلبي لكن مثل هؤلاء عامة مستحيل.هذا اللي ناقص
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ازرق واصفرت8/😂😂😂😂😂😂
.# هذا رأيي #. بلا كورة بلا خساره بلا لاعبين بلا تشجيع بلا وجع راس واهانة كرامهوش ترجون من نوادي ولاعبين بعضهم لايحترمك؟أتمنى تهميشهم وعدم تشجيعهم
عبدالرحمن الدوسيعلمني عن البيئه واعلمك عن اخلاقك
عدد التعليقات:4762
بدورلاحول ولا قوة الا بالله
نصراوي شرقاويالإعلام الأذرق سيلتزم الصمت
الحمد لله والشكربالله رايح نستقبله على ايش الله يهديك بسلامته جاء او عنه ماجاء هو وغيره لو انك سويت شي ينفعك في دينك او دنياك كل افضل انك تروح وتتعنى لاستقبال لاعب كوره اهل العقول في راحه
wadبنو طحلوب لان الشمراني الهداف التاريخي على نويديهم الصغير ابو 3 دوري.يسيقون الاشاعات.اللاعب يمشي ومن الزحمه ضرب الرجل بكتفه .وين الاشتباك فيه
في الصميمالشمراني كان في الشباب هداف كبير انتقل للهلال وصار عدواني وصاحب مشاكل .... البيئة تغيرت ....
منصور الزهرانيتعليق مخالف
ازرق واصفر😂😂😂😂😂😂
zoroلان المشجع ما فيه خير ولا كان لحقة وخلاه يعتذر او اخذ حقه بيده
ازرق واصفرتعليق مخالف
عبدالعزيزشي طبيعي نتاج الاحتراف الفاشل لعيبه نصهم شهاداتهم ثانويه وعقودهم بالملايين