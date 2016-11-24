بالفيديو : الشمراني يعتدي على أحد مشجعي نادي الهلال بمطار الملك عبد العزيز

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقطع فيديو للاعب الهلال ناصر الشمراني وهو يقوم بالاعتداء على أحد مشجعي فريقه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأظهر الفيديو أن الشمراني ركل أحد المشجعين الذي حرص على استقباله برفقة مجموعة كبيرة من مشجعي نادي الهلال في المطار قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال.

و الجدير بالذكر أن الشمراني له مواقف سابقة مع مشجعي ناديه وأندية أخرى فقد قام بالبصق والاعتداء عليهم دون أن يتعرض لعقوبات من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.