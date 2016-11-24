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بالفيديو : الشمراني يعتدي على أحد مشجعي نادي الهلال بمطار الملك عبد العزيز

24 نوفمبر, 2016 , 18:07 م
بالفيديو : الشمراني يعتدي على أحد مشجعي نادي الهلال بمطار الملك عبد العزيز
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقطع فيديو للاعب الهلال ناصر الشمراني وهو يقوم بالاعتداء على أحد مشجعي فريقه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأظهر الفيديو أن الشمراني ركل أحد المشجعين الذي حرص على استقباله برفقة مجموعة كبيرة من مشجعي نادي الهلال في المطار قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال.
و الجدير بالذكر أن الشمراني له مواقف سابقة مع مشجعي ناديه وأندية أخرى فقد قام بالبصق والاعتداء عليهم دون أن يتعرض لعقوبات من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 57
    24 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    وازيدك من الشعر بيت يامراقب 32 . المشجع يدعم النادي بالمال ولو جاه شيء مانفعوه
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  2. 56
    24 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    الثقب الاسود

    رقم 51 حاشر نفسه فى كل شي
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  3. 55
    24 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    راس تنورة

    الكورة انتهى وقتها أصحو
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  4. 54
    24 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    صريح

    طبعاً بعد الحادثة هذي راح يكرّمه ابن مساعد خصوصاً انه أطلق عليه قبل ذلك باللاعب الخلوق ❗️ رجاءً لا احد يضحك
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  5. 53
    24 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    كبسة باللحم

    وش بيفكك منهم رحت فيها بيقعدون يلتون ويعجنون سنه قدام مايتجمعون الا على الجي???
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  6. 52
    24 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    زائر

    اسمع من الطرفين
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  7. 51
    24 نوفمبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:15652

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  8. 50
    24 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    حسن الخلق نعمة من الله
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  9. 49
    24 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    أبو أسامة

    أتمنى من اللاعب ناصر الشمراني رفع دعوى قضائية ضد كل من يحاول الإسائة إليه أو إفتعال المواقف لمحاولة تشويه صورته في كل مناسبة لأحل اللون ، غداً مباراة مهمة وهناك من يحاول الإصدياد بالماء العكر .
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  10. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    كلمة حق

    عيب يافقراويه اللي يسب شخص أو اهله ماله إلا دعس الخشم انتوا دائما ورى الحركات هاذي والغرض منها ايقاف اللاعب وتشتت ذهن اللاعبين الزعيم كبير وعارف من ورى ذلك واليد اللي ما تقدر عليها ساولها
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  11. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    ابوناهض

    تعليق مخالف
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  12. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    ابو ماهر

    تعليق مخالف
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  13. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    تخيل اروح المطار عشان استقبل واتصور مع لاعب سعودي مع احترامي للجميع
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  14. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    يستاهل والله ... ودي كان توطا كل المستقبلين لهم من هؤلاء ****... بالله فيه بشر صاحين في هالوقت يطامرون ويستقبلون طرادة لستك ؟؟؟؟ مهزله
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  15. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    الحق يقال

    تعليق مخالف
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  16. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    رمان بلي

    والله عيب مرة حسين عبدالغني ومرة الشمراني .اللي يتعدى حدوده منالاعبين يجب ايقافه
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  17. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    في تاريخ حسين عبد الغني لم نسمع انه اعتدى على مشجع على رغم مشاكله في الملعب
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  18. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    خيرا عمل

    هذا اقل واجب يقدم لكل من تسول له نفسه إبذاء احد افراد الزعيم. شكرا ناصر.
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  19. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    كورة مربعه

    يستاهلون ادعسهم بعد نفس الطينه يركضون ورا قربه
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  20. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    ابو محمد

    هذا هي ثقافته انسان ***
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  21. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    كلمة حق

    هذه حركات الفقراويه يرسلون له واحد يسبه ويسب اهله والله عيب الحركات هاذي قاهرهم الهلال إلى درجة الحقد الدعوى رياضه ولكن الفقراويه دخلوها في اشياء يستحي يقولها
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  22. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    فوازالشيخ

    هذي نهايتها الله يخلف
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  24. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    مشفر الدوري

    عادي جدا زحمة وش تبونه يسوي اتقوا الله بس اهم شي ان شاء الله يرجع الهلال مغلوب 3/0
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  25. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    ابن الخطيب

    قاتل الله الغرور اللاعب على وشك أن يغادر الملاعب ولا زال لا بتحكم باعصابه حتى مع مشجعي فريقه وهذا سوف يدعله منبوذا عند اعتزاله للكرة
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  26. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    مراقب

    هذي نهاية التشجيع والركض خلف الكورةالاندية خسارة فلوسووقت وفكر وماأحد درى عنك الاعبين يحصدون الملايين والمشجع طفران لا .ويتابع الاندية واخبار كل جديد .خسااااارة ياشباب انتبهو لدراستكم ووالديكم افضل
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  27. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 18:50 م
    عدد التعليقات:1261

    نبرااس

    للاسف وهذا الحاصل اغلب جماهير الهلال دائما مايتهجمون على لاعبين ناديهم ويصفونهم بأسوء الالقاب خصوصا عند تدني مستوى اللاعب،هذا مهما كان انسان له مشاعر،لاتظن انه رجل آلي ماعليه الا يلعب كوره بس .
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  28. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    الفهد

    يستاهل ماجاه مرفعين بهم ومستقبلينهم والله عاد من زين هذا الجيل ماقد جابوا شي للمنتخب وفاشلين
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  29. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    طاقيه ابو عسكري

    تعليق28اقول مساء الخير
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  30. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    .# هذا رأيي #.

    إلى عامة المشجعين : تفرج على المباراة في البيت أفضل لك ولاتهتم ان فاز أو خسر
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  31. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    مراقب

    وين الشرطة عنهه؟؟ ويحولونه للتحقيق الانظباط ليسله دور هنا ؟.القضية جنائية وكل واحد ياخذ حقه ورد اعتباره شرعا والمعتدي يؤدبه السجن والليل الطويل والجلد
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  32. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    الحق ينقال

    تعليق مخالف
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  33. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    الجراح

    اذا كان النادي نفسه مبني على دلال الحمايه من العقوبات وله الحريه الكامله في اخذ مايريد... فما هو الغريب في تصرفات بعض لاعبيه؟
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  34. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    ت.م

    حال المشجع يقول.. انجات من غيرك كان هانت.. اما تجي منك ياهي قويه
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  35. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    الى جماهير المترديه والنطيحه

    بعد ان غض اعلام ا***** المهزله التي حدثة في مبارة بنوفقرون وبنوطحلوب للناشئين يفتعلون المشاكل كعادتهم *****ولكن الزعيم لديه مناعه وماهذه الا محاولة اشغال اللاعبين عن المباره غداً
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  36. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    الازدي

    يستاهلون ليته اكملها ببصقه في وجهه لأن مشجعين هاذا النادي منبوذيين مثله
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  37. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    الى جماهير المترديه والنطيحه

    يحاول بنوفقرون وبنوطحلوب ومن لف لفهم من اعلام وجماهير المترديه والنطيحه اثارة اي موضوع عن الزعيم لتعطيله من خارج الملعب بعد عجزو من مجاراته داخل الملعب وهذي عاده قديمه مصيرها الفشل
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  38. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    ت.م

    بالعكس الشمراني قمه في الاخلاق ماتخرج منه هاذي الحركات
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  39. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    ماجد

    يستاهل المشجع رايح المطار واخر الليل حتى يشوف الشمراني وطقته من يهن ويذل نفسه يستاهل الاذلال والاهانه اقضل يبر والديه واخواته افضل من ملاحقه اللاعبين فى المطارات
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  40. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    .# هذا رأيي #. بلا كورة بلا نادي بلا لاعبين بلا تشجيع بلا وجع راس واهانة كرامه

    أستقبل أبوي أخوي واحد عزيز على قلبي لكن مثل هؤلاء عامة مستحيل.هذا اللي ناقص
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  41. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  42. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    ازرق واصفر

    ت8/😂😂😂😂😂😂
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  43. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    .# هذا رأيي #. بلا كورة بلا خساره بلا لاعبين بلا تشجيع بلا وجع راس واهانة كرامه

    وش ترجون من نوادي ولاعبين بعضهم لايحترمك؟أتمنى تهميشهم وعدم تشجيعهم
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  44. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    عبدالرحمن الدوسي

    علمني عن البيئه واعلمك عن اخلاقك
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  45. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:4762

    بدور

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  46. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    نصراوي شرقاوي

    الإعلام الأذرق سيلتزم الصمت
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  47. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    من امن العقوبه اساء الادب
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  48. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    الحمد لله والشكر

    بالله رايح نستقبله على ايش الله يهديك بسلامته جاء او عنه ماجاء هو وغيره لو انك سويت شي ينفعك في دينك او دنياك كل افضل انك تروح وتتعنى لاستقبال لاعب كوره اهل العقول في راحه
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  49. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    تعليق مخالف
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  50. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    wad

    بنو طحلوب لان الشمراني الهداف التاريخي على نويديهم الصغير ابو 3 دوري.يسيقون الاشاعات.اللاعب يمشي ومن الزحمه ضرب الرجل بكتفه .وين الاشتباك فيه
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  51. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    في الصميم

    الشمراني كان في الشباب هداف كبير انتقل للهلال وصار عدواني وصاحب مشاكل .... البيئة تغيرت ....
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  52. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    منصور الزهراني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    ازرق واصفر

    😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    zoro

    لان المشجع ما فيه خير ولا كان لحقة وخلاه يعتذر او اخذ حقه بيده
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  56. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    ازرق واصفر

    تعليق مخالف
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  57. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    عبدالعزيز

    شي طبيعي نتاج الاحتراف الفاشل لعيبه نصهم شهاداتهم ثانويه وعقودهم بالملايين
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