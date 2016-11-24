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مواطنة تدخل مستشفى التخصصي في الطائف بـ”كيس دهني” وتخرج بـ”مسمار” في بطنها

24 نوفمبر, 2016 , 18:33 م
مواطنة تدخل مستشفى التخصصي في الطائف بـ”كيس دهني” وتخرج بـ”مسمار” في بطنها
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صحيفة المرصد :تسببَ فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي في الطائف بإتلاف كلية مواطنة في العقد السادس من عمرها، بعد عمليتين جراحيتين؛ الأولى لإزالة كيس دُهني، والثانية تصحيحية لما سبقها حيث انتهى الأمر بترك لي طبي ومسمار حديدي أدخلها في مُعاناة جسيمة، لم يستطيعوا إخراجها؛ ما دعا ابنها لنقلها إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بجدة؛ حيث لا زالت تخضع للمتابعة الطبية لديهم، ويتوقع أن تتم إزالة كليتها المُخترقة من الجهتين بسبب اللي الطبي.

ووفقا لموقع سبق قال “راكان بن فايز السبيعي”: ذهبت بوالدتي إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف؛ حيث كانت تُعاني من آلام شديدة في بطنها، وبعد عمل الأشعة لها وجد لديها كيس دُهني بسيط جدًّا، كما أفادوني، في الجهة اليُمنى خارج الكلية، وأنهُ لا بُد من إجراء عملية عاجلة لإزالة ذلك الكيس و أضاف: بالفعل أجريت العملية للوالدة، بعد أن تم عمل فتحة ببطنها يصل طولها تقريبًا 4 سم، ومع الأسف تركوا الجرح مفتوحًا والدماء تنزف منه دون أن تتم تغطيته، وأبلغتهم بذلك للتنبيه، وأخبروني بأن الأمر طبيعي وكتبوا لها خروجًا وهي على حالها بدون تغطية الجرح، مؤكدين أن ذلك من الطب الحديث، ونحنُ نتحمل المسؤولية في ذلك و بعد 20 يومًا والجرح يواصل نزيف الدماء منه، أعدتُ والدتي إلى المستشفى وتابعوا وضع الجرح، مؤكدين أنهُ لا بُد من الكشف، الذي وضح لهم أن الكيس الدهني زاد حجمه، وأنه لا بُد من المسارعة في وضع أنبوبة؛ عبارة عن لي يتم إدخاله عبر المنظار، وهو بدوره يقوم بشق الكيس الدُهني الداخلي، ومن ثم يُخرجه.

و بعد خمسة أيام تسلم “السبيعي” اتصالٍ من المستشفى وطلبوا منه الحضور فورًا حينها أبلغوه بأنهم كشفوا وعن طريق الأشعة وجود مسمار حديدي يبلغ طوله حوالي 5 سم بجانب كليتها، وهو الذي كان مُثبتًا في اللي الأنبوبي المُدخل من قبل الطبيب؛ ما يعني سقوطه، وأفادوه بأنه من الصعب إخراجه، حينها تقدم بشكوى عاجلة على مدير المستشفى ضد الطبيب الذي تسبب في ذلك الخطأ و اكتشف بأنه مُنح إجازة وأضاف: أخبرني طبيب الأشعة بأن “اللي” الأنبوبي كان قد انقطع داخل بطن والدتي، والمسمار الحديدي كان قد سقط منه، وأن الكِلية كانت قد اختُرقت من الجزء الآخر بفعل “اللي” وخرج مع الجهة الثانية لها؛ الأمر الذي سبب لوالدتي الآلام الشديدة التي لا تزال مستمرة، مؤكدًا لي بقوله: المسمار واللي ما زالا بالكلية ولم نستطيع إخراجهما، وربما تكون الكلية تالفة بسبب ذلك الخطأ الجراحي الذي حدث.

و تقدم “السبيعي” رسميًّا بشكوى برقم “109794 / 158″، مُطالبًا المسؤول بالتدخُّل ومُحاسبة المُقصر والمتسبب في ذلك.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    راس تنورة

    حسبي الله عليهم . الله يصبر اولادها وبناتها.الى متى هذه الأخطاء بحق المريض الذي يثق في الطب والدكاترة والمستشفيات . اصبحت الناس تخاف الأخطاء ومن ثم النهاية والسبب خطاء واسفيين على الخطاء ماينفع هذا ا
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  2. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 19:30 م
    عدد التعليقات:4425

    العنيد

    الله يشفي والدتكم والاخطاء الطبيه كثيره وليس هناك من يحاسبهم او يحقق معهم للاسف فلا تتعب نفسك اخي راكان لن تنال مطلبك الدكتور اخذ اجازه وسافر انتهى ... وهاذي طريقتهم يتسبب في خطأ ويغادر بلاده !!!
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  3. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 19:27 م
    عدد التعليقات:4425

    العنيد

    أخطاء طبيه وأخطاء علاجيه,وأخطاء إداريه ,وأخطاء سلوكيه والضحيه المواطن المسكين ,من يتحمل ذنبها الله يجعلههم في ذمه كل مسؤول عنهم بحوله وقوته ’’أمين‘‘
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  4. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 19:10 م
    عدد التعليقات:5937

    المنتصر بالله

    السعودي ماله قيمه عند الأطباء العرب وخاصه الفلسطيني والمصري علم
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  5. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 19:05 م
    عدد التعليقات:5937

    المنتصر بالله

    أنا لو مكان إبنها حطيت في بطن هذا الطبيب سست ددسن لمدة سنه حتى يعرف أن الله حق ويحس في معاناة المرضى علم
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  6. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:5937

    المنتصر بالله

    الطبيب أن كان مصري أو فلسطيني ليس هذه المعضله بل المصيبه هي أن شهاداتهم مزيفه والمصيبه والطامه هو وزارة الصحة لأنها تحمي تحت ذريعة خطأ طبي وغير مقصود ويعطونك جوال أبو تريك هديه وين تصرف ذي واش السوا
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  7. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    علي. العمري

    الي. متي. الصحه. ***. الي. متي
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  8. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    تركي

    بعض الاطباء يبطح له خمسه مرضى بوقت واحد ويصلح لهم عمليات بساعه يناقز من مريض لمريض عشان يخلص
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  9. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    مايكل روقان

    يجب التأكد من شهادات الأطباء
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  10. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    مراقب

    حسبي الله ونعم الوكيل اصبحت حياة الناس رخيصة ؟ والمشكلة ان الاخطاء الطبية باستمرار.مصيبة المصائب يدخل الانسان متعافي ويتورط بمصيبه ومع الاسف المريض يثق بالطبيب لاحول ولا قوة الا بالله
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  11. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    دمار. دمار. وربي. الصحه. دمار. مستشفي في. الهند افضل من. هنا. وين. ميزنيه. الصحه. والتعليم. اكبر جز. من الميزنيه. والكرثه الصحه. زفت. والتعليم أزفت
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  12. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    وجهة نظر

    حسبنا الله ونعم والوكيل.... كان الله بعونك وبعون والدتك ...
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  13. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    طبيب مختص

    أتحاكم بملوين ريال اذا ما كان الطبيب مصري ...أفشل أطباء في العالم ..هنا وبمصر
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  14. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 18:35 م
    عدد التعليقات:4762

    بدور

    حسبي الله ونعم الوكيل اهمااااال
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