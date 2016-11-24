بالصور و الفيديو:خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل الاستقبال بإمارة الشرقية

صحيفة المرصد-واس:شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -مساء اليوم حفل الاستقبال بإمارة المنطقة الشرقية في الدمام.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر إمارة المنطقة الشرقية يرافقه أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، كان في استقباله -رعاه الله –صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن.

ثم عزف السلام الملكي وأخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم.