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بالصور و الفيديو:خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل الاستقبال بإمارة الشرقية

24 نوفمبر, 2016 , 21:14 م
بالصور و الفيديو:خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل الاستقبال بإمارة الشرقية
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صحيفة المرصد-واس:شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -مساء اليوم حفل الاستقبال بإمارة المنطقة الشرقية في الدمام.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر إمارة المنطقة الشرقية يرافقه أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، كان في استقباله -رعاه الله –صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن.

ثم عزف السلام الملكي وأخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    وشك وشك

    الله يحفظك يابوفهد
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  2. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    سعد

    اللهم وفق ولاة أمرنا لمافيه الخير عشت يا سلمان الحزم
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  3. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:1018

    سامية

    🙏حفظ الله جميع قادتنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومتعه بالصحة والعافية وطولة العمر والنصر المبين وحفظ الله بلادي الغالية المملكة العربية السعودية 🌷❤️🇸🇦❤️🌷
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  4. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:1018

    سامية

    🙏حفظ الله جميع قادتنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومتعه بالصحة والعافية وطولة العمر والنصر المبين وحفظ الله بلادي الغالية المملكة العربية السعودية 🌷❤️🇸🇦❤️🌷
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