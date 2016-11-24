بالصور: سعودية تبيع الشاي في شوارع المدينة بصحبة بناتها الجامعيات

صحيفة المرصد: أشاد مواطنون بسيدة سعودية تدعى جمانة مكي، تمتهن بيع الشاي على الحطب في شوارع المدينة المنورة برفقة بناتها الجامعيات، كاسرة حاجز البطالة والعيب.
وقالت السيدة: “إن الفكرة بدأت منذ فترة، مع بناتي، عندما كنَّا نتحدَّث عن ضرورة تطوير حياتنا؛ لتوفير سبل العيش دون الاعتماد على الآخرين، خاصة مع زيادة متطلَّبات الحياة، وصعوبة إيجاد الوظيفة المناسبة”، مضيفة أن ما دفعها لهذا العمل سهولته، وعدم اعتماده على رأسمال مكلِّف، مشيرة إلى أنها وجدت في بداية عملها انتقادًا واسعًا من الأقارب والمحيطين بها.
ووفقًا لـ “المدينة” تابعت بائعة الشاي: “أنا شخصيًّا لا أرى في ذلك ما يعيب الإنسان، ما دام يبحث عن لقمة العيش بشرف وكرامة، خصوصًا أنَّني أحصل على مردود مادي جيد، ومع انخراطي في العمل، اختفت عبارات الانتقاد، وتوالت عبارات التشجيع، وبدأت بناتي الجامعيَّات يساعدنني في بيع الشاي والقهوة للمارَّة، والمتنزهين”.
تعليقات ( 53 )
حسانرزقهم الله من واسع فضل وبارك لهم في مالهم وكفاهم الله ضَل الحاجة و رزق بناتها أزواج صالحين يعينونهم على الدنيا الكسب الحلال شرف وفخر
الله يصلح الحاللو يصرف لربات البيوت السعوديات رواتب شهريه ٥٠٠٠ريال تصرف لكل ربة منزل تسد حاجتهم اليومية وتغنيهم عن العوز وذُل الحاجة احسن لهم وافضل واستر بدال مايبيعون في الشوارع معرضات حياتهم للخطر
marسجلوهم**
مواطن صالحنحن شعوب** الله يبارك فيهم و يرزقهم من فضله
غورباتشوفالله يقوم حظكم وحظي وحظوظ المسلمين اجمعين
خالداين الخلل؟؟! جامعياتنا يبيعن الشاي في الطرقات وجامعياتهم يعملن لدينا في احسن الوظائف😞
شهر نوفمبرأحيانآ ينطبق علينا قول: نعيب زماننا والعيب فينا!!!! ..مع حبنا للكسل والإعتماد على الاخرين ننتقد الناس اليافعه والعامله في تأمين قوتها!!! ....هذا عمل بطولي..خير من سؤال الناس..او الشحذه
الحصان مقال رسول الله(ص) تسعة اعشار الرزق السعي في الارض . بارك الله فيك ولك وببناتك . النساء ايام الرسول يتاجرن ويبعن في الاسواق وحتى في مدننا وقرانا كان النساء يبعن وكان امر عادي فماذا تغير ؟
أين أنت يا عمر بن الخطاب وأين أنت يا عمر بن عبدالعزيزحسبنا الله ونعم الوكيل .. والله على الظالم
شهر نوفمبرالله يوفقها وبنياتها... ... الأسبوع الماضي كنت بالمدينة زائر!! وشفت أخوات لنا بكثره يمشون بالطرقات...ممكن بدون فائده!! .. وهذه السيده...استفادت من وقتها وكسبت مال حلال....وطلب الرزق الحلال جهاد!!
والله ثم والله قهر ..***والله ما اشتغلوا فية هذة الشغلة إلآ بعد ما تقطعت بهم الأسباب في طلب الرزق.. ***
💎💛عــــهــــــود💛💎أتحفظ على هذا العمل رغم أن الشغل ليس عيب لكن إحضار البنات في الشارع خصوصاً وأن غالبية المشترين من الشباب . وربما يصادفون شباب بحالة سكر فإذا كنتِ مضطرة لاتجلبي البنات معكِ
من تحت الماءومدراء شركات الاتصالات والكهرباء يعينون اهلهم واصدقائهم وبرواتب فلكية بغير شهادات جامعية مدراء في هيكلة مزعومة !!! هههههع لانتجنا هذه هي الحقيقة اذا اردت أن تشغل وظيفة مهندس بلا شهادة هندسة انضم لهم
المنصفبنت رجال
د خالدالله يوفقهم ويرزقهم ويحفظهم
تعليق ١٤وش تقول انت؟ متفهمة
بتالتعليق مخالف
رد ١٤تتكلم عربي ياعزيزي؟ !؟
عبدالعزيز العقيلي الهذليالاشكاليه ليس فالعمل وانماء المشكله في طبيعة العمل ستجد تلك المرأه وبناتها المكثير من المضايقات والهمز واللمز من متسكعي الشوارع
مبارگبكرة يعيرونهم يلي امك او اختك للاسف هذي عقليه ***الوضع معقد وغريب ومدحدر بقوة وفيه الي تجيب مريام فارس واشكالها بملايين ف ساعة ردح وليتها تعبت بالفلوس تعمقت الفجوة واسبابها الخطط المدروسة
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيمالله يحد من حدكم على هذا العمل بالفناء العاجل ..
الهمدانيوالله صور تبكي من قلبه حجر
الركاده طيبهالحين يطلعون ربع وزارة التنميه الأجتماعيه يقولون هذه تتقاضى معونه من الضمان هههههههههه معونه (( 1000 )) ريال وش تسوي للمسكينه ههههه لا وتأخذ ايضآ سله غذائيه 84 ريال خخخخخخخخ استغفر الله
الركاده طيبهالسنين **
الهمدانيمافي فقر ولا شي هذه الاسرة الثرية تمارس هوايتها المفضلة في الطرقات والشوارع فقط لا غير
الركاده طيبهيروى أن زوجة عمر بن الخطاب دخلت عليه عقب توليه الخلافة فوجدته يبكي، فقالت له: ألشيء حدث؟ قال: لقد توليت أمر أمة محمد صل الله عليه وسلم .. ففكرت في الفقير الجائع و المريض الضائع و العاري المجهول
اسيرمصراذا عايز تعليقك ينشر لا تبدي أي رأي و علق على أي موضوع ب هههههههه أو امدح ومجد وطبل على اي موضوع خلاص حتى المحرر الذي يفترض فيه الحيادية صار منبطحا
قال ايش قال تبيع شاي هههههالحين يجونك الشباب والبنات مطفين النور ويقولون , احسن خل تشوف رزقها ومدري ايش لالالا بصراحه قلت حياء ومربح الشاي ماهو المربح الي يخليها تترك بيتها و تبيع اتركونا من الكلام الغير مفيد الواقع واضح
ابو سليمانالمملكه قارة وعدد السكان بدون الزحف الاجنبي قليل والله لو توظف جميع المواطنين ماغطو الاحتياج ولكن وجود الاستقدام الجائر سبب بطاله للمواطن
الركاده طيبه524 نوفمبر, 2016 , 21:29 م الى يالطيف /// اقول كل شحم ونطم لو شباب اقول نعم لكن فتاه ليس عيبآ او حرام ولكن حرام مثل هذه الفتاه تتمرمط في بلد غني وجامعيات بعد ايش خلوا للدول الفقيره الصومال وغيرها
استغفر اللهلا حول ولا قوة إلا بالله لو كان الفقر رجلا لقتلته من السبب في ذلك وما هي الأسباب الفقر والبطالة في ازدياد يقابلها ازدياد الجريمة والحقد على المجتمع لابد من علاج البطاله والفقر حتى لا يصبح ظاهره
الهمدانيالى اين***
الهمدانياللهم وظف عاطلينا ورزق فقراؤنا وزوج عوانسنا اللهم ارحمنا من الاجار واسكنا السكن الحلال اللهم خفض فواتير الكهرب والماء علينا اللهم اشفي مريضنا اللهم لا تسلط ساهر وراصد علينا اللهم ياحنان يامنان ارزقنا
كبش الملاعبمايا خليفه
الله يعينهم ويستر عليهمبكرة بتجيهم**** كما العادة
ابو زهرة*** .. اكرمو النساء واعطوهن مايحتجن وهن في بيوتهم
🌸 الملح و القبلة 🌸جُمانة .. إسم قوي ..
يالطيفاين حمية بعض الشباب الفتيات والنساء خرجن للعمل الشريف مثل الطبخ وعمل الشاهي على الجمر الي نشتهر به السعوديه والشباب حامل ملفة يدور وظيفة وامامه الاعمال شاهي الجمرمدخوله الشهري الظعيف٦٠٠٠ريال فهمت يشاب
بطيخايه يازمن والبعض يلعب ****
REALITYو الله انهن ارجل من كثير من الرجال اللذين بالليل سهر و بالنهار نوم و لا يرضى بغير وظيفة و راتب كبير
حائلانا سعود صاحب تعليق 6 ههههههههه 😀 شوفني ياهلي
الهاشميوشبك وش الهجوله انت وبناتك الستر والحشمة والحياء شعبة من الايمان
🏇🚭الله ينصرك على من كان السبب في من احوجك وبناتك لهذا العمل الذى لا يتناسب مع انوثة المرأة ورقتها حسبنا الله ونعم الوكيل فى من ترك رعيته يمتهنون أعمال لا تناسب كرامتهم وخاصة النساء مثل هؤلاء المسكينات
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهأشهد انك تاج راسي .الله يسعدك يارب ويوفقك ويرزقك من أوسع أبوابه ويستر عليك وعلى بناتك ويحفظك من كل شر.
سلملي عليهاسلملي على النظره الحلوه للحياه ونشاالله تحقق ماتطمح عليه هاذي احسن من ملايين الناس ولقمة عيش شريفه وقناعته بعمله احسن من قناعة الرجال
اسيرمصرهههههه ؟! اختفت عبارات النقد وتوالت عبارة التشجيع.عايزينها ***
يالطيفبنت رجال لاكن لايجي واحد مدرعم ويقول حرام عورة لايجوز قرن في بيوتكم المراه مكانها البيت اقول الشباب الي اختاروالبيوت والجلوس بالمقاهي والتسكع والتفحيط واصبح نشتهر بالدرباويه لاكن بنات الوطن كسرن حاجز
محايدالله يوفقها هذا عمل مافيه شي بس ياليت الضمان اذا كانت حالتهم صعبه يضمهم للمستفيدين من الضمان تراها بنت البلد
حساويعقبال قيادة المرأة باْذن الله