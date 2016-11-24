بالصور: سعودية تبيع الشاي في شوارع المدينة بصحبة بناتها الجامعيات

صحيفة المرصد: أشاد مواطنون بسيدة سعودية تدعى جمانة مكي، تمتهن بيع الشاي على الحطب في شوارع المدينة المنورة برفقة بناتها الجامعيات، كاسرة حاجز البطالة والعيب.

وقالت السيدة: “إن الفكرة بدأت منذ فترة، مع بناتي، عندما كنَّا نتحدَّث عن ضرورة تطوير حياتنا؛ لتوفير سبل العيش دون الاعتماد على الآخرين، خاصة مع زيادة متطلَّبات الحياة، وصعوبة إيجاد الوظيفة المناسبة”، مضيفة أن ما دفعها لهذا العمل سهولته، وعدم اعتماده على رأسمال مكلِّف، مشيرة إلى أنها وجدت في بداية عملها انتقادًا واسعًا من الأقارب والمحيطين بها.

ووفقًا لـ “المدينة” تابعت بائعة الشاي: “أنا شخصيًّا لا أرى في ذلك ما يعيب الإنسان، ما دام يبحث عن لقمة العيش بشرف وكرامة، خصوصًا أنَّني أحصل على مردود مادي جيد، ومع انخراطي في العمل، اختفت عبارات الانتقاد، وتوالت عبارات التشجيع، وبدأت بناتي الجامعيَّات يساعدنني في بيع الشاي والقهوة للمارَّة، والمتنزهين”.