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بالصور: سعودية تبيع الشاي في شوارع المدينة بصحبة بناتها الجامعيات

24 نوفمبر, 2016 , 21:16 م
بالصور: سعودية تبيع الشاي في شوارع المدينة بصحبة بناتها الجامعيات
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صحيفة المرصد: أشاد مواطنون بسيدة سعودية تدعى جمانة مكي، تمتهن بيع الشاي على الحطب في شوارع المدينة المنورة برفقة بناتها الجامعيات، كاسرة حاجز البطالة والعيب.

وقالت السيدة: “إن الفكرة بدأت منذ فترة، مع بناتي، عندما كنَّا نتحدَّث عن ضرورة تطوير حياتنا؛ لتوفير سبل العيش دون الاعتماد على الآخرين، خاصة مع زيادة متطلَّبات الحياة، وصعوبة إيجاد الوظيفة المناسبة”، مضيفة أن ما دفعها لهذا العمل سهولته، وعدم اعتماده على رأسمال مكلِّف، مشيرة إلى أنها وجدت في بداية عملها انتقادًا واسعًا من الأقارب والمحيطين بها.

ووفقًا لـ “المدينة” تابعت بائعة الشاي: “أنا شخصيًّا لا أرى في ذلك ما يعيب الإنسان، ما دام يبحث عن لقمة العيش بشرف وكرامة، خصوصًا أنَّني أحصل على مردود مادي جيد، ومع انخراطي في العمل، اختفت عبارات الانتقاد، وتوالت عبارات التشجيع، وبدأت بناتي الجامعيَّات يساعدنني في بيع الشاي والقهوة للمارَّة، والمتنزهين”.

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تعليقات ( 53 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 53
    25 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    حسان

    رزقهم الله من واسع فضل وبارك لهم في مالهم وكفاهم الله ضَل الحاجة و رزق بناتها أزواج صالحين يعينونهم على الدنيا الكسب الحلال شرف وفخر
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  2. 52
    25 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    الله يصلح الحال

    لو يصرف لربات البيوت السعوديات رواتب شهريه ٥٠٠٠ريال تصرف لكل ربة منزل تسد حاجتهم اليومية وتغنيهم عن العوز وذُل الحاجة احسن لهم وافضل واستر بدال مايبيعون في الشوارع معرضات حياتهم للخطر
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  3. 51
    25 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    mar

    سجلوهم**
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  4. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    مواطن صالح

    نحن شعوب** الله يبارك فيهم و يرزقهم من فضله
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  5. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    غورباتشوف

    الله يقوم حظكم وحظي وحظوظ المسلمين اجمعين
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  6. 48
    24 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    خالد

    اين الخلل؟؟! جامعياتنا يبيعن الشاي في الطرقات وجامعياتهم يعملن لدينا في احسن الوظائف😞
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  7. 47
    24 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    تعليق مخالف
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  8. 46
    24 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    شهر نوفمبر

    أحيانآ ينطبق علينا قول: نعيب زماننا والعيب فينا!!!! ..مع حبنا للكسل والإعتماد على الاخرين ننتقد الناس اليافعه والعامله في تأمين قوتها!!! ....هذا عمل بطولي..خير من سؤال الناس..او الشحذه
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  9. 45
    24 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    الحصان م

    قال رسول الله(ص) تسعة اعشار الرزق السعي في الارض . بارك الله فيك ولك وببناتك . النساء ايام الرسول يتاجرن ويبعن في الاسواق وحتى في مدننا وقرانا كان النساء يبعن وكان امر عادي فماذا تغير ؟
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  10. 44
    24 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    أين أنت يا عمر بن الخطاب وأين أنت يا عمر بن عبدالعزيز

    حسبنا الله ونعم الوكيل .. والله على الظالم
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  11. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    شهر نوفمبر

    الله يوفقها وبنياتها... ... الأسبوع الماضي كنت بالمدينة زائر!! وشفت أخوات لنا بكثره يمشون بالطرقات...ممكن بدون فائده!! .. وهذه السيده...استفادت من وقتها وكسبت مال حلال....وطلب الرزق الحلال جهاد!!
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  12. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    والله ثم والله قهر ..***

    والله ما اشتغلوا فية هذة الشغلة إلآ بعد ما تقطعت بهم الأسباب في طلب الرزق.. ***
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  13. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    أتحفظ على هذا العمل رغم أن الشغل ليس عيب لكن إحضار البنات في الشارع خصوصاً وأن غالبية المشترين من الشباب . وربما يصادفون شباب بحالة سكر فإذا كنتِ مضطرة لاتجلبي البنات معكِ
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  14. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    من تحت الماء

    ومدراء شركات الاتصالات والكهرباء يعينون اهلهم واصدقائهم وبرواتب فلكية بغير شهادات جامعية مدراء في هيكلة مزعومة !!! هههههع لانتجنا هذه هي الحقيقة اذا اردت أن تشغل وظيفة مهندس بلا شهادة هندسة انضم لهم
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  15. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    المنصف

    بنت رجال
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  16. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    د خالد

    الله يوفقهم ويرزقهم ويحفظهم
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  17. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    تعليق ١٤

    وش تقول انت؟ متفهمة
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  18. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    بتال

    تعليق مخالف
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  19. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    رد ١٤

    تتكلم عربي ياعزيزي؟ !؟
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  20. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    الاشكاليه ليس فالعمل وانماء المشكله في طبيعة العمل ستجد تلك المرأه وبناتها المكثير من المضايقات والهمز واللمز من متسكعي الشوارع
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  21. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    مبارگ

    بكرة يعيرونهم يلي امك او اختك للاسف هذي عقليه ***الوضع معقد وغريب ومدحدر بقوة وفيه الي تجيب مريام فارس واشكالها بملايين ف ساعة ردح وليتها تعبت بالفلوس تعمقت الفجوة واسبابها الخطط المدروسة
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  22. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم

    الله يحد من حدكم على هذا العمل بالفناء العاجل ..
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  23. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    الهمداني

    والله صور تبكي من قلبه حجر
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  24. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    الركاده طيبه

    الحين يطلعون ربع وزارة التنميه الأجتماعيه يقولون هذه تتقاضى معونه من الضمان هههههههههه معونه (( 1000 )) ريال وش تسوي للمسكينه ههههه لا وتأخذ ايضآ سله غذائيه 84 ريال خخخخخخخخ استغفر الله
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  25. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    الركاده طيبه

    السنين **
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    الهمداني

    مافي فقر ولا شي هذه الاسرة الثرية تمارس هوايتها المفضلة في الطرقات والشوارع فقط لا غير
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  27. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    الركاده طيبه

    يروى أن زوجة عمر بن الخطاب دخلت عليه عقب توليه الخلافة فوجدته يبكي، فقالت له: ألشيء حدث؟ قال: لقد توليت أمر أمة محمد صل الله عليه وسلم .. ففكرت في الفقير الجائع و المريض الضائع و العاري المجهول
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  28. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    اسيرمصر

    اذا عايز تعليقك ينشر لا تبدي أي رأي و علق على أي موضوع ب هههههههه أو امدح ومجد وطبل على اي موضوع خلاص حتى المحرر الذي يفترض فيه الحيادية صار منبطحا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    قال ايش قال تبيع شاي ههههه

    الحين يجونك الشباب والبنات مطفين النور ويقولون , احسن خل تشوف رزقها ومدري ايش لالالا بصراحه قلت حياء ومربح الشاي ماهو المربح الي يخليها تترك بيتها و تبيع اتركونا من الكلام الغير مفيد الواقع واضح
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  30. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    ابو سليمان

    المملكه قارة وعدد السكان بدون الزحف الاجنبي قليل والله لو توظف جميع المواطنين ماغطو الاحتياج ولكن وجود الاستقدام الجائر سبب بطاله للمواطن
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  31. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    الركاده طيبه

    524 نوفمبر, 2016 , 21:29 م الى يالطيف /// اقول كل شحم ونطم لو شباب اقول نعم لكن فتاه ليس عيبآ او حرام ولكن حرام مثل هذه الفتاه تتمرمط في بلد غني وجامعيات بعد ايش خلوا للدول الفقيره الصومال وغيرها
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  32. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    استغفر الله

    لا حول ولا قوة إلا بالله لو كان الفقر رجلا لقتلته من السبب في ذلك وما هي الأسباب الفقر والبطالة في ازدياد يقابلها ازدياد الجريمة والحقد على المجتمع لابد من علاج البطاله والفقر حتى لا يصبح ظاهره
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  33. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    الهمداني

    الى اين***
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  34. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    الهمداني

    اللهم وظف عاطلينا ورزق فقراؤنا وزوج عوانسنا اللهم ارحمنا من الاجار واسكنا السكن الحلال اللهم خفض فواتير الكهرب والماء علينا اللهم اشفي مريضنا اللهم لا تسلط ساهر وراصد علينا اللهم ياحنان يامنان ارزقنا
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  35. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله لو كان الفقر رجلا لقتلته من السبب في ذلك وما هي الأسباب الفقر والبطالة في ازدياد يقابلها ازدياد الجريمة والحقد على المجتمع لابد من علاج البطاله والفقر حتى لا يصبح ظاهره
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    كبش الملاعب

    مايا خليفه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    الله يعينهم ويستر عليهم

    بكرة بتجيهم**** كما العادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    ابو زهرة

    *** .. اكرمو النساء واعطوهن مايحتجن وهن في بيوتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  39. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    جُمانة .. إسم قوي ..
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  40. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    يالطيف

    اين حمية بعض الشباب الفتيات والنساء خرجن للعمل الشريف مثل الطبخ وعمل الشاهي على الجمر الي نشتهر به السعوديه والشباب حامل ملفة يدور وظيفة وامامه الاعمال شاهي الجمرمدخوله الشهري الظعيف٦٠٠٠ريال فهمت يشاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  41. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    بطيخ

    ايه يازمن والبعض يلعب ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    REALITY

    و الله انهن ارجل من كثير من الرجال اللذين بالليل سهر و بالنهار نوم و لا يرضى بغير وظيفة و راتب كبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  43. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    حائل

    انا سعود صاحب تعليق 6 ههههههههه 😀 شوفني ياهلي
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  44. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    الهاشمي

    وشبك وش الهجوله انت وبناتك الستر والحشمة والحياء شعبة من الايمان
    لا يعجبني(11) اعجبني(1)
  45. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    🏇🚭

    الله ينصرك على من كان السبب في من احوجك وبناتك لهذا العمل الذى لا يتناسب مع انوثة المرأة ورقتها حسبنا الله ونعم الوكيل فى من ترك رعيته يمتهنون أعمال لا تناسب كرامتهم وخاصة النساء مثل هؤلاء المسكينات
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  46. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    أشهد انك تاج راسي .الله يسعدك يارب ويوفقك ويرزقك من أوسع أبوابه ويستر عليك وعلى بناتك ويحفظك من كل شر.
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  47. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    سلملي عليها

    سلملي على النظره الحلوه للحياه ونشاالله تحقق ماتطمح عليه هاذي احسن من ملايين الناس ولقمة عيش شريفه وقناعته بعمله احسن من قناعة الرجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    اسيرمصر

    هههههه ؟! اختفت عبارات النقد وتوالت عبارة التشجيع.عايزينها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    يالطيف

    بنت رجال لاكن لايجي واحد مدرعم ويقول حرام عورة لايجوز قرن في بيوتكم المراه مكانها البيت اقول الشباب الي اختاروالبيوت والجلوس بالمقاهي والتسكع والتفحيط واصبح نشتهر بالدرباويه لاكن بنات الوطن كسرن حاجز
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  50. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    الله يوفقها ويبارك لها برزقها ويوسع عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  51. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    الله يسهل امرهم ويرزقهم من فضله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    محايد

    الله يوفقها هذا عمل مافيه شي بس ياليت الضمان اذا كانت حالتهم صعبه يضمهم للمستفيدين من الضمان تراها بنت البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  53. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    حساوي

    عقبال قيادة المرأة باْذن الله
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)

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