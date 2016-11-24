بالفيديو: شتم وطرد “نوري المالكي” من كربلاء وأثار الدم على وجهه

صحيفة المرصد: طرد عراقيون (شيعة) نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي من بين حشود الزائرين في مدينة كربلاء، وذلك بعد أن رشقوه بعبوات مياه أسفرت عن إصابته بجروح .
ووجّه الزوار عدة أوصاف قادحة للمالكي من قبيل “القاتل” و”السارق”، و”الفاسد”، و”مسلّم المدن لداعش”، و”الطائفي”، كمل ذكر النائب عن كتلة الاحرار، عواد العوادي، في تصريح صحافي أن ” المالكي تعرض لطرد من كربلاء وسط هتافات تنعته بالفاسد والسارق لأموال الشعب، رافضين تواجده بين الزوار” بحسب شبكة “روداوو”.
وأكد العوادي ، أن “الكثير ممن تواصل معهم أكدوا حادثة طرد المالكي أثناء تواجده بين جمود الزائرين، لأنه أصبح مرفوضاً بسبب سياساته وفساده”.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنائب رئيس الجمهورية محاصرا بحرسه الشخصي وقد بدت اثار الدم على وجهه، حيث كان المالكي قد أكد في بيان صحفي زيارته لمدينة كربلاء لاداء مراسم اربعينية الحسين.
تعليقات ( 44 )
عدد التعليقات:1
ابونواف...نعلم ان المشاعر الدينيه تهدي النفوس وتبعث على الطمائنينه في القلوب ولكن لدى الشيعة تشحن العواطف السلبيه شتم ولعن وسب ولطم وضرب ودماء وخرافات وكرامات مزعومه كالمشلول الذي يشفى والأبكم الذي ينطق وغيرها
محب الخير.الشيعه. شر. محض. وأغباهم. بغالهم. العرب. جمعوا بين. طاعة. الفرس العمياء. والجهل. الخرافي المركب. فهم. في. ضلمات بعضها فوق بعض
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((((((( سلواااااات ......سلواااااات .......سلوااااات ..... كأنهم يدركون من كان خلف مجزرة الكرادة واحتراق حمير اليهود في محطة الشمولي داعش تبنتها ))))))))
الصقرمن يهن يسهل الهوان عليه .. ما لجرحٍ بميتٍ إيلامُ
💎🎀سُندُسفقعوا وجهه😂
زائرإلى جهنم يا هالكي وينها زنوبة في مواضيع الروافض ما نشوفها صاحبة التقية مكشوفة هههااااي
شهر نوفمبرلثارات الحسين... .. قال الله"تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون." .. ...الثارات كلها إشغال للشيعه وشحن جيش العاطفه تجاه اخوانهم المسلمين او تجاه أمن وطنهم!!!
شهر نوفمبرللفائده.. الشعيه ياثارات الحسين!!.. ...الحسين مقتول وانتهى!!!القاتل مات!! وانتهى!!!؟؟؟ ...فالثارات لمن!! اذا فقد القاتل والمقتول وانتهوا مع الزمن!! .. ..فمن الظلم أن تنتصر ﻷمة إنتهت!!
سلمانزغرتي ياام صلاح ما خنبوقة اتفضح والمالكي طاح والي راح راح ههههههه
محمدابو لؤلؤة المجوسي الكذاب ومعرفاته ما طلع للحين ههههههه
شهر نوفمبرلكل ظالم يوم بطوح،، .. تنام عينك والمظلوم منتبه،،، يدعو عليك وعين الله لم تنم،، .. ... ...شكرا للشيعه الأحرار...وطنهم ذمه بأعناقهم
تركيههههه قلم الحقيقة خنبوقة اكيد الي ضربوا المالكي** ايران هم الاخوان في كربلاء او الدواعش ههههههههه قلم الكذب
الهدف السلمكل امه هدفها السلم البحث عن السلم ونبذ المحارب وتوطين العراق بملايين الاجانب المسلمين من كل مكان ليبني العراق من جديد
اعوذباللهيجب ان تحسن العراق الى نفسها وتتعلم من المسالمين المسلمين اللذين يسلمون الناس من ايديهم والسنهم ويستقدموا مثلا من المسلمين في العراق ثقافات جديده تؤثر عليهم للافضل والاحسن بالقدوه خمس مليون بنغالي
Saadاكيد قلم الحقيقة يُتهم الاخوان بضرب نوري المالكي ولكن نقول مازال الشيعة العرب وليس الفرس نؤمل فيهم الخير
زينب...استخدمتهم إيران (ملاقط ) تمسك بها الأوطان العربيه وهم من يكتوي بنار الحروب فيها. .هلكت أموالهم وأولادهم .من أجل خميني متربع على أموال الخمس التي يدفعونها له.
جاسمخنبوقه فجر الله نخاعك ليه ماتعلق
.لن.**الله عليه وعلى كل فاسد ياتي ليطمسح الحقايق ويسلم الى داعش كل الامكانات لذبح وتقتل وتعيث فساد وتصدره ويتبعها الحمقى والمغفلين... وياتي مثل هذا*** ويزعم محاربة الارهاب وهو من اسس له وسهل له ..
معيضماجابوا شيء جديد كل الأوصاف التي ذكروها فيه عليه غضب الله
محب صدام حسينيستاهل عميل الفرس المجوسي سارق أموال الشعب العراقي الشقيق ، الى ** التاريخ ياهالكي
من تحت الماءالهالكي المجرم طب بوسط أتباع المرجع العربي الصرخي الحسيني العدو اللدود لخامنئي والسيستاني ومعروف المذابح التي ارتكبها الطائفي الهالكي ضد أتباع المرجع آية الله الصرخي الحسيني الذي يرفض ولاية الفقيه
صادقمتى يفيقون شيعه العرب من السبات العميق ومتى يعلمون ان ايران تستخدمهم على اخوانهم العرب وانهم لايعيرون لهم اهتمام فقط ادوات
سعد القرني / ال يزيدالاية ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾
الخاالديكرم الله ال بيت نبيه الاطهار عن هؤلاء الانجاس .. اجدادهم قتلوا الحسين رضي الله عنه والان يتباكون عليه زورا وبهتانا .
خبر يشفي الصدوربداية النهاية للمجوس
الستينيسياسته الظالمه وتضييقه علي السنه وطائفته المقيته هي السبب بما وصل اليه العراق
محمداللهم أنقذ العراق من حكم اذناب المجوس
المراقبياحساوي اللتزم الادب
جبال سديرعندما يصحو الشيعة العرب يعرفون انهم استخدمو وقودا وباأبخس الاثمان لحروب ايران و عملائها وانهم هم الخاسرون لان ايرن ستتجة لهم للقضاء عليهم وعلى عروبتهم كما تفعل باالشيعة والسنة العرب في الاحواز
عبدالعزيز//عبدة الاضرحة عليهم من الله مايستحقون
جبال سديرعندما يصحو الشيعة العرب يعرفون انهم استخدمو وقودا وباأبخس الاثمان لحروب ايران و عملائها وانهم هم الخاسرون لان ايرن ستتجة لهم للقضاء عليهم وعلى عروبتهم كما تفعل باالشيعة والسنة العرب في الاحواز
جاسمقلم الحقيقه انت في كربلاء وينك عطنا الاخبار ايش صار مع نوري الهالكي
أبو أسامةكلهم سواء****
بالغوا في تقرير الفديوملايين الزائرين !!!!! ليتهم رقدوا ذيك الليلة
عبد العزيزليتهم أزهقو روحه المجرم، اللهم اجعل حيلهم بينهم واخرجنا من بينهم سالمين .
الزعيم ماوقلم ايران مختفي شكله رايح الاربعينية
دروجباوكأني شايف قلم الحقيقه ورآه شبهت عليه
الهاشمياقتلوه واصلبوه هالخائن سلم العراق للخميني واتباعه اخزاهم الله جميعاً
عيصويستاهل ذابح اتباع سنة المطصفى نحن اولى باهل البيت منه ومن اعمامه المجوس
حساويوالله العظيم لو انها ***