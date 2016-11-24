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بالفيديو: شتم وطرد “نوري المالكي” من كربلاء وأثار الدم على وجهه

24 نوفمبر, 2016 , 21:27 م
بالفيديو: شتم وطرد “نوري المالكي” من كربلاء وأثار الدم على وجهه
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صحيفة المرصد: طرد عراقيون (شيعة) نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي من بين حشود الزائرين في مدينة كربلاء، وذلك بعد أن رشقوه بعبوات مياه أسفرت عن إصابته بجروح .

ووجّه الزوار عدة أوصاف قادحة للمالكي من قبيل “القاتل” و”السارق”، و”الفاسد”، و”مسلّم المدن لداعش”، و”الطائفي”، كمل ذكر النائب عن كتلة الاحرار، عواد العوادي، في تصريح صحافي أن ” المالكي تعرض لطرد من كربلاء وسط هتافات تنعته بالفاسد والسارق لأموال الشعب، رافضين تواجده بين الزوار” بحسب شبكة “روداوو”.

وأكد العوادي ، أن “الكثير ممن تواصل معهم أكدوا حادثة طرد المالكي أثناء تواجده بين جمود الزائرين، لأنه أصبح مرفوضاً بسبب سياساته وفساده”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنائب رئيس الجمهورية محاصرا بحرسه الشخصي وقد بدت اثار الدم على وجهه، حيث كان المالكي قد أكد في بيان صحفي زيارته لمدينة كربلاء لاداء مراسم اربعينية الحسين.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص
    عدد التعليقات:1

    ابونواف...

    نعلم ان المشاعر الدينيه تهدي النفوس وتبعث على الطمائنينه في القلوب ولكن لدى الشيعة تشحن العواطف السلبيه شتم ولعن وسب ولطم وضرب ودماء وخرافات وكرامات مزعومه كالمشلول الذي يشفى والأبكم الذي ينطق وغيرها
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  2. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    محب الخير.

    الشيعه. شر. محض. وأغباهم. بغالهم. العرب. جمعوا بين. طاعة. الفرس العمياء. والجهل. الخرافي المركب. فهم. في. ضلمات بعضها فوق بعض
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  3. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((((((( سلواااااات ......سلواااااات .......سلوااااات ..... كأنهم يدركون من كان خلف مجزرة الكرادة واحتراق حمير اليهود في محطة الشمولي داعش تبنتها ))))))))
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  4. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    الصقر

    من يهن يسهل الهوان عليه .. ما لجرحٍ بميتٍ إيلامُ
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  5. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    💎🎀سُندُس

    فقعوا وجهه😂
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  6. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    زائر

    إلى جهنم يا هالكي وينها زنوبة في مواضيع الروافض ما نشوفها صاحبة التقية مكشوفة هههااااي
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  7. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    شهر نوفمبر

    لثارات الحسين... .. قال الله"تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون." .. ...الثارات كلها إشغال للشيعه وشحن جيش العاطفه تجاه اخوانهم المسلمين او تجاه أمن وطنهم!!!
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  8. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    شهر نوفمبر

    للفائده.. الشعيه ياثارات الحسين!!.. ...الحسين مقتول وانتهى!!!القاتل مات!! وانتهى!!!؟؟؟ ...فالثارات لمن!! اذا فقد القاتل والمقتول وانتهوا مع الزمن!! .. ..فمن الظلم أن تنتصر ﻷمة إنتهت!!
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  9. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    سلمان

    زغرتي ياام صلاح ما خنبوقة اتفضح والمالكي طاح والي راح راح ههههههه
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  10. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    محمد

    ابو لؤلؤة المجوسي الكذاب ومعرفاته ما طلع للحين ههههههه
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  11. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    شهر نوفمبر

    لكل ظالم يوم بطوح،، .. تنام عينك والمظلوم منتبه،،، يدعو عليك وعين الله لم تنم،، .. ... ...شكرا للشيعه الأحرار...وطنهم ذمه بأعناقهم
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  12. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    تركي

    ههههه قلم الحقيقة خنبوقة اكيد الي ضربوا المالكي** ايران هم الاخوان في كربلاء او الدواعش ههههههههه قلم الكذب
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  13. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    الهدف السلم

    كل امه هدفها السلم البحث عن السلم ونبذ المحارب وتوطين العراق بملايين الاجانب المسلمين من كل مكان ليبني العراق من جديد
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  14. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    اعوذبالله

    يجب ان تحسن العراق الى نفسها وتتعلم من المسالمين المسلمين اللذين يسلمون الناس من ايديهم والسنهم ويستقدموا مثلا من المسلمين في العراق ثقافات جديده تؤثر عليهم للافضل والاحسن بالقدوه خمس مليون بنغالي
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  15. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    Saad

    اكيد قلم الحقيقة يُتهم الاخوان بضرب نوري المالكي ولكن نقول مازال الشيعة العرب وليس الفرس نؤمل فيهم الخير
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  16. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    زينب...

    استخدمتهم إيران (ملاقط ) تمسك بها الأوطان العربيه وهم من يكتوي بنار الحروب فيها. .هلكت أموالهم وأولادهم .من أجل خميني متربع على أموال الخمس التي يدفعونها له.
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  17. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    جاسم

    خنبوقه فجر الله نخاعك ليه ماتعلق
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  18. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    .لن.

    **الله عليه وعلى كل فاسد ياتي ليطمسح الحقايق ويسلم الى داعش كل الامكانات لذبح وتقتل وتعيث فساد وتصدره ويتبعها الحمقى والمغفلين... وياتي مثل هذا*** ويزعم محاربة الارهاب وهو من اسس له وسهل له ..
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  19. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    معيض

    ماجابوا شيء جديد كل الأوصاف التي ذكروها فيه عليه غضب الله
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  20. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    محب صدام حسين

    يستاهل عميل الفرس المجوسي سارق أموال الشعب العراقي الشقيق ، الى ** التاريخ ياهالكي
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  21. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    من تحت الماء

    الهالكي المجرم طب بوسط أتباع المرجع العربي الصرخي الحسيني العدو اللدود لخامنئي والسيستاني ومعروف المذابح التي ارتكبها الطائفي الهالكي ضد أتباع المرجع آية الله الصرخي الحسيني الذي يرفض ولاية الفقيه
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  22. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    صادق

    متى يفيقون شيعه العرب من السبات العميق ومتى يعلمون ان ايران تستخدمهم على اخوانهم العرب وانهم لايعيرون لهم اهتمام فقط ادوات
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  23. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    سعد القرني / ال يزيد

    الاية ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾
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  24. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    الخاالدي

    كرم الله ال بيت نبيه الاطهار عن هؤلاء الانجاس .. اجدادهم قتلوا الحسين رضي الله عنه والان يتباكون عليه زورا وبهتانا .
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  25. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    خبر يشفي الصدور

    بداية النهاية للمجوس
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  26. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    الستيني

    سياسته الظالمه وتضييقه علي السنه وطائفته المقيته هي السبب بما وصل اليه العراق
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  27. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    محمد

    اللهم أنقذ العراق من حكم اذناب المجوس
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  28. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    المراقب

    ياحساوي اللتزم الادب
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  29. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    كلهم روافض يحيون الأربعينية للحسين رضي الله عنه وهم من قتله الروافض أصحاب بدع وخرافات وشركيات ولاؤهم للمجوس وهم ضد أهل السنة وآل البيت .
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  30. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    جبال سدير

    عندما يصحو الشيعة العرب يعرفون انهم استخدمو وقودا وباأبخس الاثمان لحروب ايران و عملائها وانهم هم الخاسرون لان ايرن ستتجة لهم للقضاء عليهم وعلى عروبتهم كما تفعل باالشيعة والسنة العرب في الاحواز
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  31. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    عبدالعزيز//

    عبدة الاضرحة عليهم من الله مايستحقون
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  32. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    كلهم روافض يحيون الأربعينية للحسين رضي الله عنه وهم من قتله الروافض أصحاب بدع وخرافات وشركيات ولاؤهم للمجوس وهم ضد أهل السنة وآل البيت .
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  33. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    جبال سدير

    عندما يصحو الشيعة العرب يعرفون انهم استخدمو وقودا وباأبخس الاثمان لحروب ايران و عملائها وانهم هم الخاسرون لان ايرن ستتجة لهم للقضاء عليهم وعلى عروبتهم كما تفعل باالشيعة والسنة العرب في الاحواز
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  34. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    جاسم

    قلم الحقيقه انت في كربلاء وينك عطنا الاخبار ايش صار مع نوري الهالكي
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  35. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    أبو أسامة

    كلهم سواء****
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  36. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    بالغوا في تقرير الفديو

    ملايين الزائرين !!!!! ليتهم رقدوا ذيك الليلة
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  37. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    عبد العزيز

    ليتهم أزهقو روحه المجرم، اللهم اجعل حيلهم بينهم واخرجنا من بينهم سالمين .
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  38. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    الزعيم ماو

    قلم ايران مختفي شكله رايح الاربعينية
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  39. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    دروجبا

    وكأني شايف قلم الحقيقه ورآه شبهت عليه
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  40. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    الهاشمي

    اقتلوه واصلبوه هالخائن سلم العراق للخميني واتباعه اخزاهم الله جميعاً
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  41. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    ** اصبحت تنهش بعضها بعض
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  42. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    عيصو

    يستاهل ذابح اتباع سنة المطصفى نحن اولى باهل البيت منه ومن اعمامه المجوس
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  43. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    الله يهلكه ويبيده
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  44. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    حساوي

    والله العظيم لو انها ***
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