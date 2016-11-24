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بالصور : الحرائق المستعرة ترعب إسرائيل .. وثالث أكبر مدينة بخطر

24 نوفمبر, 2016 , 21:54 م
بالصور : الحرائق المستعرة ترعب إسرائيل .. وثالث أكبر مدينة بخطر
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صحيفة المرصد:أمرت السلطات الإسرائيلية نحو 50 ألف من السكان بمغادرة حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، وسط استمرار الحرائق الضخمة التي أرعبت البلاد ودفعت الجيش إلى إلغاء الإجازات وتسببت في حالة إرباك على مستوى تصريحات المسؤولين.

وقالت المتحدثة باسم بلدية حيفا، أليس دورون، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن السلطات المحلية أجلت “نحو 50 ألف شخص من منازلهم وأماكن عملهم”، بالتزامن مع تفعيل مركز لإدارة الطوارئ يهتم بإخلاء السكان وتوفير الماء والغذاء لهم”.

وتسببت رياح شرقية في إشعال المزيد من الحرائق في الغابات والأحراج في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية المحتلة الخميس، مما تسبب مؤقتا في إغلاق طريق رئيسي بين القدس وتل أبيب، وقال وزير بارز إنه يشتبه في أن الكثير من الحرائق متعمد وفقاً لموقع سكاي نيوز .

وتضافر عدم هطول أمطار مع الطقس شديد الجفاف ورياح شرقية عاتية في اتساع رقعة الحرائق هذا الأسبوع في أنحاء وسط إسرائيل وشمالها ومناطق من الضفة الغربية المحتلة، وتسببت في تدمير أو إتلاف عشرات المنازل لكن لم ترد تقارير عن وفيات.

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تعليقات ( 49 )

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  1. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    سامر

    الاخ سامر من عندي 3 شاحنات بنزين يوووووووووووووووزع ولعها ولعها
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  2. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    سامر

    تعليق 47 اخذتك حرتك علي بني صهيون طبيعي ان تتعاطف معهم يابو فتيله ماحق الا من حطها في ماني بقايل ...اكل ضفعه..
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  3. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    تعليق 45 انا ازودك بفتيل مشتعل داخل كل برميل بنزين وانت وسطهن ، وبااااي يامتفحم .
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  4. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    خنبوقه اسعف عيال عمتك الاسرائيليين **
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  5. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    سامر

    تعليق 44 انا علي اتم الاستعداد لتقديم يد العون لاسرائيل وهذا اقل واجب اقدمه ..........تبرعت ب 10 براميل بنزين .......من يزود....
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  6. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    يا ناس لازم حنا نساعد اسرائيل لأن هذا عمل انساني واجب على كل إنسان
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  7. 43
    24 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    محمد البادي

    الى الجحيم 🔥
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  8. 42
    24 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    ولا ننسى الدواعش**
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  9. 41
    24 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    والله يااسرائيل انها اشرف من الروافض والمجوس والعلويين الي يقتلون الاطفال وكبار السن في سوريا الان يقال ان السيسي ارسل 18 طيار لقتل الشعب السوري
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  10. 40
    24 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    فهد / جدة

    Ymni mahbob طيب اعيال عمك الرافضة مالهم نصيب من دعاءك
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  11. 39
    24 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    العربي الحالم

    تركيا تساهم في مساعدة إسرائيل على إطفاء الحرائق ولم نسمع كلمة من اردوغان ضد قرار منع الاذان في القدس المحتلة. وأمس قرأت عشرات المدائح للسيد اردوغان هنا في المرصد العربي الكريم.نحن عاطفيين ومساكين.
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  12. 38
    24 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    مع الخيل

    اللهم ارهم عذابك الذي لايرد ولايقهر وارنا اللهم عذابك في روسيا وايران انك على كل شي قدير
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  13. 37
    24 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    Ymni mahbob

    متى بيحترق قلب الداعشي البغدادي انا والله قانع من اسمه؟
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  14. 36
    24 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    Ymni mahbob

    اللهم احرق الدواعش زي ما حرقوا الأبرياء ؟
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  15. 35
    24 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    Ymni mahbob

    اللهم عليك بالدواعش***
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  16. 34
    24 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    Ymni mahbob

    تعليق مخالف
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  17. 33
    24 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    نوخذه بن لحدان

    اللهم أشعل الأرض تحت أقدام اليهود وتحت اضلعهم اللهم أشعلها وجعلها نار لاتنطفىء كما أشعلوها في قلوب الأمهات المسلمات حرقه والم على فلذات اكبأدهم اللهم عليك باليهود والفرس الملاعين في ايران بالكوارث
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  18. 32
    24 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    Ymni mahbob

    اللهم عليك يالدواعش والأبرياء اللهم انصرهم .
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  19. 31
    24 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    الواقع الاليم

    عندنا فتوه تحذر أئمة المساجد والمعلقين من الدعاء بهلاك اليهود والنصارى
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  20. 30
    24 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    Ymni mahbob

    والله ان إسرائيل ** من الدواعش.
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  21. 29
    24 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    ماجد

    اللهم زد ودمر يارب العالمين
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  22. 28
    24 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    الهاشمي

    اللهم زيدهم ناراً وخوفاً وهلعاً
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  23. 27
    24 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    متى تحترق ارض المجوس
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  24. 26
    24 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    محمد البادي

    عقوبة من الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 25
    24 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    كله تمام

    *** منزعجين من الحرائق التي تلتهم مامتهم إسرائيل ويدعون الله أن ينجيهم ... شفتوا المهازل اللي نعيشها في عالمنا العربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 24
    24 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    زينب...

    آخر الزمان يتكلم الشجر "يامسلم ياعبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله اقتله ولا تاسره. ..إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود "
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  27. 23
    24 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    9 يونيو, 2016 , 13:34 م قلم الحقيقه الفلسطينيين لايريدون التعايش مع السلام والمسالمين الاسرائليين. ثم ان اسرائيل في فلسطين أبرك - كفاكم تقيه حينما تستخدمون مصطلح الاخوان كستار لتحاربو اهل السنه؟
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  28. 22
    24 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    من تحت الماء

    على بالكم تدميركم للعراق وسوريا واليمن بلوشي؟؟ هههههههههههههههههههههههع ،،،،،،،،،، ////// ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين////// ان ربك لبلمرصاد///// القرداحة وقرى النصيريه كذلك تحترق
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  29. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    قلم الحقيقه هذا هو نصر الأخوان للاسلام والمسلمين اطفاء نار الصهاينة - الم تقف انت قبل تركيا؟ الم تمجدهم وتثني على الصهاينه قبل ام ان الدفه يتم توجيهها حسب التعليمات ؟ كفاكم كذبا وتقيه
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  30. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    سياار

    اللهم اشدد عليهم وطءاتك كما منعوا ذكرك في مساجدك يا رب يا جبار .
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  31. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    سبحان الله اليهود دعمو الاخوان **الخراب العربي وجاهم عذاب الله سبحانه
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  32. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    منال

    باقي المجوس يارب انتقم منهم بحكمتك وقدرتك
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  33. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    التلبيه لله فقط

    النار جند من جنود الله يرسلها على كل طاغيه ومتكبر .. وما أكثر جنودك ياإلهي .. فليتعض الماشين في ركاب الصهاينه والغرب .. وليعلموا أن القوة لله وحده لاشريك له .. لادوله عظمى ولادوله نوويه ولابطيخ
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  34. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    ثلاجة الموتى

    غريبه السيسي ما ارسل ثلاجة المويه لاسرائيل
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  35. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    أبو عبد الله الغامدي

    ترقبو مواساة بعض الدول العربية والمساعدات التي ستنهال على اليهود منهم .
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  36. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    ابو زهرة

    اللهم لك الحمد اللهم زد وبارك في هذا الحريق الذي اثلج قلوبنا .. اللهم لاتبقي فيها حجرا على حجر ياحي ياقيوم اللهم عليك بهم ياسميع الدعاء يامجيب .. اللهم اهلكهم واجعلهم كقوم عاد وثمود
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  37. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروك

    اللهم لك الحمد والشكر والثناءفقد أشفيت صدورنا بهذه النار التي احرقت ديارهم وفرقت جمعهم .. هؤلائك** الذين يشبهون الأذان** . صور ومناظر وأخبار تثلج الصدر اللهم عليك بهم فإنهم لايعجزونك
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  38. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    من الغربية

    ماشاء الله تبارك الله اللهم زدهم ودمرهم وشتتهم واجعلها تحرق الاخضر واليابس واجعلهم عبره لغيرهم اللهم تقبل في هاذي الليلة المباركة ياكريم انك على كل شي قدير
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  39. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    ام خالد

    لانهم منعوا الاذان في المساجد ابتلاهم الله بلحرايق ليعلمو ان وعد الله حق وانهم لايحسنون صنعا. سبحانك ربي مااعظمك.
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  40. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    علي العمري

    اللهم. احفظ. الإنسانيه. كل. بغذ النظر عن دينه
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  41. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    طائرات ** التركية لخليفة المسلمين تكافح نيران الصهاينة ليل نهار 24 ساعة ضمن المساعدات والعلاقات بين الدولتين.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  42. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    الله يزيدهم من الرعب والخوف فكم آذوا إخواننا في فلسطين وأرعبوهم وهذا انتقام من الله لكل ظالم مهما عملوا من وساىل الدفاع والحماية لأنفسهم فلن يستطيعوا حماية أنفسهم من جند الله .
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  43. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    إستشاري صح

    عقبال مفاعل ديمونة .
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  44. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    مرسيدس

    اليهود احرقوا الزيتون المعمر في فلسطين المحتله مما ساعد الهواء على اشتعال الحرائق في فلسطين من العار أن نقول لها المدن الإسرائيليه
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  45. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  46. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    ابوفارس

    اللهم زد وبارك. اللهم عليك باليهود. اللهم دمرهم. . سبحانك الله ماعظمك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  47. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    خبر يشفي الصدور

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    فلسطين المحتلة وليست اسرايييل
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