بالصور : الحرائق المستعرة ترعب إسرائيل .. وثالث أكبر مدينة بخطر

صحيفة المرصد:أمرت السلطات الإسرائيلية نحو 50 ألف من السكان بمغادرة حيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، وسط استمرار الحرائق الضخمة التي أرعبت البلاد ودفعت الجيش إلى إلغاء الإجازات وتسببت في حالة إرباك على مستوى تصريحات المسؤولين.
وقالت المتحدثة باسم بلدية حيفا، أليس دورون، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن السلطات المحلية أجلت “نحو 50 ألف شخص من منازلهم وأماكن عملهم”، بالتزامن مع تفعيل مركز لإدارة الطوارئ يهتم بإخلاء السكان وتوفير الماء والغذاء لهم”.
وتسببت رياح شرقية في إشعال المزيد من الحرائق في الغابات والأحراج في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية المحتلة الخميس، مما تسبب مؤقتا في إغلاق طريق رئيسي بين القدس وتل أبيب، وقال وزير بارز إنه يشتبه في أن الكثير من الحرائق متعمد وفقاً لموقع سكاي نيوز .
وتضافر عدم هطول أمطار مع الطقس شديد الجفاف ورياح شرقية عاتية في اتساع رقعة الحرائق هذا الأسبوع في أنحاء وسط إسرائيل وشمالها ومناطق من الضفة الغربية المحتلة، وتسببت في تدمير أو إتلاف عشرات المنازل لكن لم ترد تقارير عن وفيات.
تعليقات ( 49 )
سامرالاخ سامر من عندي 3 شاحنات بنزين يوووووووووووووووزع ولعها ولعها
سامرتعليق 47 اخذتك حرتك علي بني صهيون طبيعي ان تتعاطف معهم يابو فتيله ماحق الا من حطها في ماني بقايل ...اكل ضفعه..
سامرتعليق 44 انا علي اتم الاستعداد لتقديم يد العون لاسرائيل وهذا اقل واجب اقدمه ..........تبرعت ب 10 براميل بنزين .......من يزود....
محمد الباديالى الجحيم 🔥
فهد / جدةYmni mahbob طيب اعيال عمك الرافضة مالهم نصيب من دعاءك
العربي الحالمتركيا تساهم في مساعدة إسرائيل على إطفاء الحرائق ولم نسمع كلمة من اردوغان ضد قرار منع الاذان في القدس المحتلة. وأمس قرأت عشرات المدائح للسيد اردوغان هنا في المرصد العربي الكريم.نحن عاطفيين ومساكين.
مع الخيلاللهم ارهم عذابك الذي لايرد ولايقهر وارنا اللهم عذابك في روسيا وايران انك على كل شي قدير
Ymni mahbobمتى بيحترق قلب الداعشي البغدادي انا والله قانع من اسمه؟
Ymni mahbobاللهم احرق الدواعش زي ما حرقوا الأبرياء ؟
Ymni mahbobاللهم عليك بالدواعش***
Ymni mahbobتعليق مخالف
نوخذه بن لحداناللهم أشعل الأرض تحت أقدام اليهود وتحت اضلعهم اللهم أشعلها وجعلها نار لاتنطفىء كما أشعلوها في قلوب الأمهات المسلمات حرقه والم على فلذات اكبأدهم اللهم عليك باليهود والفرس الملاعين في ايران بالكوارث
Ymni mahbobاللهم عليك يالدواعش والأبرياء اللهم انصرهم .
الواقع الاليمعندنا فتوه تحذر أئمة المساجد والمعلقين من الدعاء بهلاك اليهود والنصارى
Ymni mahbobوالله ان إسرائيل ** من الدواعش.
ماجداللهم زد ودمر يارب العالمين
الهاشمياللهم زيدهم ناراً وخوفاً وهلعاً
محمد الباديعقوبة من الله
كله تمام*** منزعجين من الحرائق التي تلتهم مامتهم إسرائيل ويدعون الله أن ينجيهم ... شفتوا المهازل اللي نعيشها في عالمنا العربي
زينب...آخر الزمان يتكلم الشجر "يامسلم ياعبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله اقتله ولا تاسره. ..إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود "
من تحت الماءعلى بالكم تدميركم للعراق وسوريا واليمن بلوشي؟؟ هههههههههههههههههههههههع ،،،،،،،،،، ////// ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين////// ان ربك لبلمرصاد///// القرداحة وقرى النصيريه كذلك تحترق
سيااراللهم اشدد عليهم وطءاتك كما منعوا ذكرك في مساجدك يا رب يا جبار .
منالباقي المجوس يارب انتقم منهم بحكمتك وقدرتك
التلبيه لله فقطالنار جند من جنود الله يرسلها على كل طاغيه ومتكبر .. وما أكثر جنودك ياإلهي .. فليتعض الماشين في ركاب الصهاينه والغرب .. وليعلموا أن القوة لله وحده لاشريك له .. لادوله عظمى ولادوله نوويه ولابطيخ
ثلاجة الموتىغريبه السيسي ما ارسل ثلاجة المويه لاسرائيل
أبو عبد الله الغامديترقبو مواساة بعض الدول العربية والمساعدات التي ستنهال على اليهود منهم .
ابو زهرةاللهم لك الحمد اللهم زد وبارك في هذا الحريق الذي اثلج قلوبنا .. اللهم لاتبقي فيها حجرا على حجر ياحي ياقيوم اللهم عليك بهم ياسميع الدعاء يامجيب .. اللهم اهلكهم واجعلهم كقوم عاد وثمود
مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروكاللهم لك الحمد والشكر والثناءفقد أشفيت صدورنا بهذه النار التي احرقت ديارهم وفرقت جمعهم .. هؤلائك** الذين يشبهون الأذان** . صور ومناظر وأخبار تثلج الصدر اللهم عليك بهم فإنهم لايعجزونك
من الغربيةماشاء الله تبارك الله اللهم زدهم ودمرهم وشتتهم واجعلها تحرق الاخضر واليابس واجعلهم عبره لغيرهم اللهم تقبل في هاذي الليلة المباركة ياكريم انك على كل شي قدير
ام خالدلانهم منعوا الاذان في المساجد ابتلاهم الله بلحرايق ليعلمو ان وعد الله حق وانهم لايحسنون صنعا. سبحانك ربي مااعظمك.
علي العمرياللهم. احفظ. الإنسانيه. كل. بغذ النظر عن دينه
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهطائرات ** التركية لخليفة المسلمين تكافح نيران الصهاينة ليل نهار 24 ساعة ضمن المساعدات والعلاقات بين الدولتين.
إستشاري صحعقبال مفاعل ديمونة .
مرسيدساليهود احرقوا الزيتون المعمر في فلسطين المحتله مما ساعد الهواء على اشتعال الحرائق في فلسطين من العار أن نقول لها المدن الإسرائيليه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
ابوفارساللهم زد وبارك. اللهم عليك باليهود. اللهم دمرهم. . سبحانك الله ماعظمك.
خبر يشفي الصدورتعليق مخالف
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار