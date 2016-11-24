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هندي قدم إلى السعودية هندوسيا وعاد إلى بلاده مسلما..تعرف على قصة السائق “فيصل”

24 نوفمبر, 2016 , 22:32 م
هندي قدم إلى السعودية هندوسيا وعاد إلى بلاده مسلما..تعرف على قصة السائق “فيصل”
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صحيفة المرصد: قبضت الشرطة الهندية على 4 أشخاص للاشتباه في صلتهم بجريمة القتل التي وقعت السبت الماضي في بلدة مالبورام، بحق السائق الهندي “فيصل” الذي اعتنق الإسلام خلال عمله بالمملكة، من بين المعتقلين أقارب للضحية.
ووفقًا لـ”عاجل” قالت تقارير إعلامية هندية، اليوم الخميس (24 نوفمبر): “كان “فيصل” قد رفض تحذيرات شيخ قريته باحتمال استهدافه من قبل متطرفين هندوس، بسبب اعتناقه الإسلام، ودعوته أهله للدخول في الدين الحنيف، مؤكدًا أنه قد فوض أمره لله”.
وبدورها قالت والدة فيصل إنها تشك في أن منظمات سانغ باريفار الهندوسية المتطرفة لها يد في اغتيال نجلها ردًّا على اعتناقه وعائلته الإسلام مؤخرًا. وقالت الأم المكلومة، وكذلك في زوج ابنتها الذي ساعد القتلة من خلال إبلاغهم بتحركات فيصل قبل مقتله.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    علي. العمري

    نعم كلام الهمندني. صح. تغير. الدين. حسب. الأكثريه صح
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  2. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    حامد

    14 الهمداني واتجدى انك من همدان.. تغييرالدين حسب اﻻكثريه بنظرك طيبه ؟ بالخبرانهم هددوه بالقتل ولم يترك اﻻسﻻم! يقولون: كلن يرى الناس بعين طبعه! وهذاطبعك وفكرك
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  3. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    كفر ذنوبه مع النساء اللي يوصلهن اكيد كثر شعر راسه الله يغفر له ويرحمه كيف عرفتو بقصته هناك
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  4. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    الهمداني

    الهنود ناس طيبين اذا جا يسافر الهندي اي بلد يسال عن ديانة الاغلبية ويتحول لها مسموح هذا في الهند ويغير مرة اخرى واخرى عادي مافي مشكل صديك
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  5. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    علي العمري

    تعليق ١١. كل. واحد يشوف. دينه. صح. لو. مان يعبد.**
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  6. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    🏇🚭

    نسأل الله أن يرحمه ويثبت أهله على الحق ويجعله في ميزان حسنات من دعاه الى الاسلام وفى نفس الوقت نود منهم أن يقفوا مع أهله ماديا حتى يحسون بأن الاسلام دين رحمه وأن لا يشعرون بالندم على دخولهم الاسلام
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  7. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    الى المريض العمري

    ت5//ياعمري يابو رابع ابتدائي! هذاالرجل رحمه الله ترك دينه الباطل الى الحق وهواﻻسﻻم وهناك من ترك الحق اﻻسﻻم الى الباطل ويسمى مرتد..قال الله: ومن يبتغي غيراﻻسﻻم دينافلن يقبل منه.انتبه وتعلم ماهي عادات
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  8. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    يالطيف

    لايستحق تعليق لان الاف دخلو الاسلام
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  9. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    من تحت الماء

    شهيد، شهدائنا بالجنة وقتلاه بالنار
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  10. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    الله يرحمه

    وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
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  11. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    شايم

    ياتعليق (٥) فرق بين دين سماويا انزله الله على رسولله وعادات وليست اديان تدعو الى عبادة الشجر والحجر والبقر والبشر مثل الهنوسية والرافضية.
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  12. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    مسمار

    هنيئا له مات مسلما وانجاه الله برحمته ان شاءالله
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  13. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    علي العمري

    عادات. لو. كان. مسلم. وترك. الاسلام. كان. قتل. مثله. كل. دين. يقتل. الي يخرج منه
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  14. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه جنات النعيم الحمد لله ربي من عليه بنعمة الإسلام قبل رحيله عن الدنيا والمجرمين جزاهم بينالونه بالدنيا والآخره
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  15. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    ابوخالد الدمام

    الله يرحمه
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  16. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    د خالد

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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  17. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    سعد1

    حسبناالله ونعم الوكيل..هكذا هم اعداءاﻻسﻻم في كل مكان وزمان..رحمه الله ﻻنه على حق فهو بطل باسﻻمه وبطل بدعوته وبطل رغم تهديده بالقتل.
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