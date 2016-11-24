هندي قدم إلى السعودية هندوسيا وعاد إلى بلاده مسلما..تعرف على قصة السائق “فيصل”

صحيفة المرصد: قبضت الشرطة الهندية على 4 أشخاص للاشتباه في صلتهم بجريمة القتل التي وقعت السبت الماضي في بلدة مالبورام، بحق السائق الهندي “فيصل” الذي اعتنق الإسلام خلال عمله بالمملكة، من بين المعتقلين أقارب للضحية.

ووفقًا لـ”عاجل” قالت تقارير إعلامية هندية، اليوم الخميس (24 نوفمبر): “كان “فيصل” قد رفض تحذيرات شيخ قريته باحتمال استهدافه من قبل متطرفين هندوس، بسبب اعتناقه الإسلام، ودعوته أهله للدخول في الدين الحنيف، مؤكدًا أنه قد فوض أمره لله”.

وبدورها قالت والدة فيصل إنها تشك في أن منظمات سانغ باريفار الهندوسية المتطرفة لها يد في اغتيال نجلها ردًّا على اعتناقه وعائلته الإسلام مؤخرًا. وقالت الأم المكلومة، وكذلك في زوج ابنتها الذي ساعد القتلة من خلال إبلاغهم بتحركات فيصل قبل مقتله.