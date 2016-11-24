صحيفة المرصد: قبضت الشرطة الهندية على 4 أشخاص للاشتباه في صلتهم بجريمة القتل التي وقعت السبت الماضي في بلدة مالبورام، بحق السائق الهندي “فيصل” الذي اعتنق الإسلام خلال عمله بالمملكة، من بين المعتقلين أقارب للضحية.
ووفقًا لـ”عاجل” قالت تقارير إعلامية هندية، اليوم الخميس (24 نوفمبر): “كان “فيصل” قد رفض تحذيرات شيخ قريته باحتمال استهدافه من قبل متطرفين هندوس، بسبب اعتناقه الإسلام، ودعوته أهله للدخول في الدين الحنيف، مؤكدًا أنه قد فوض أمره لله”.
وبدورها قالت والدة فيصل إنها تشك في أن منظمات سانغ باريفار الهندوسية المتطرفة لها يد في اغتيال نجلها ردًّا على اعتناقه وعائلته الإسلام مؤخرًا. وقالت الأم المكلومة، وكذلك في زوج ابنتها الذي ساعد القتلة من خلال إبلاغهم بتحركات فيصل قبل مقتله.
هندي قدم إلى السعودية هندوسيا وعاد إلى بلاده مسلما..تعرف على قصة السائق “فيصل”
صحيفة المرصد: قبضت الشرطة الهندية على 4 أشخاص للاشتباه في صلتهم بجريمة القتل التي وقعت السبت الماضي في بلدة مالبورام، بحق السائق الهندي “فيصل” الذي اعتنق الإسلام خلال عمله بالمملكة، من بين المعتقلين أقارب للضحية.
تعليقات ( 17 )
علي. العمرينعم كلام الهمندني. صح. تغير. الدين. حسب. الأكثريه صح
حامد14 الهمداني واتجدى انك من همدان.. تغييرالدين حسب اﻻكثريه بنظرك طيبه ؟ بالخبرانهم هددوه بالقتل ولم يترك اﻻسﻻم! يقولون: كلن يرى الناس بعين طبعه! وهذاطبعك وفكرك
الهمدانيالهنود ناس طيبين اذا جا يسافر الهندي اي بلد يسال عن ديانة الاغلبية ويتحول لها مسموح هذا في الهند ويغير مرة اخرى واخرى عادي مافي مشكل صديك
علي العمريتعليق ١١. كل. واحد يشوف. دينه. صح. لو. مان يعبد.**
🏇🚭نسأل الله أن يرحمه ويثبت أهله على الحق ويجعله في ميزان حسنات من دعاه الى الاسلام وفى نفس الوقت نود منهم أن يقفوا مع أهله ماديا حتى يحسون بأن الاسلام دين رحمه وأن لا يشعرون بالندم على دخولهم الاسلام
الى المريض العمريت5//ياعمري يابو رابع ابتدائي! هذاالرجل رحمه الله ترك دينه الباطل الى الحق وهواﻻسﻻم وهناك من ترك الحق اﻻسﻻم الى الباطل ويسمى مرتد..قال الله: ومن يبتغي غيراﻻسﻻم دينافلن يقبل منه.انتبه وتعلم ماهي عادات
يالطيفلايستحق تعليق لان الاف دخلو الاسلام
من تحت الماءشهيد، شهدائنا بالجنة وقتلاه بالنار
الله يرحمهوكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
شايمياتعليق (٥) فرق بين دين سماويا انزله الله على رسولله وعادات وليست اديان تدعو الى عبادة الشجر والحجر والبقر والبشر مثل الهنوسية والرافضية.
مسمارهنيئا له مات مسلما وانجاه الله برحمته ان شاءالله
علي العمريعادات. لو. كان. مسلم. وترك. الاسلام. كان. قتل. مثله. كل. دين. يقتل. الي يخرج منه
ابوخالد الدمامالله يرحمه
د خالداللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
سعد1حسبناالله ونعم الوكيل..هكذا هم اعداءاﻻسﻻم في كل مكان وزمان..رحمه الله ﻻنه على حق فهو بطل باسﻻمه وبطل بدعوته وبطل رغم تهديده بالقتل.