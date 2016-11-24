بالفيديو: شاهد 4 إيرانيين “سنة” يؤدون صلاتهم الأخيرة قبل إعدامهم بلحظات

صحيفة المرصد : أثار مقطع فيديو نشر اليوم الخميس على يوتيوب لـ 4 أشخاص تعدمهم السلطات الإيرانية، غضب المتابعين خصوصًا وأن الأشخاص من أهل السنة الذين يسكنون جزيرة غشم.
وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص وهم يؤدون صلاتهم الأخيرة ومن حولهم يقف مجموعة من الملثمين والمشاهدين، قبل أن تعدمهم السلطات دفعة واحدة ويظهرون وهم معلقون من أعناقهم على الحبال.
ويتعرض أهل السنة لتعذيب وحشي من جانب السلطات الإيرانية بشكل مستمر، كما يتعرضون للتنكيل والقتل من حين لآخر لاختلاف عقيدتهم عن معتقد السلطات الشيعية.
تعليقات ( 28 )
يلدرميجب توفير الحصى وسجاد الحصير ايضا عندنا وبشكل سريع وعاجل
محب الشهيد صدامحسبنا الله ونعم الوكيل
زينب...سلط الله على ايران واذنابها حرائق بني صهيون...اللهم أمطر عليهم جمرا ..
زيادعقبال ما تسون كذا مع العراقيين..
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((((ايران تخفض عدد المصروعين في محطة الشوملي من 60الي 40 حمار يهود نافق )))))))
🏇🚭الله المستعان فأن القلب ليحزن والعين تدمع من الضعف والهوان الذى حل بأمة التوحيد حتى تكالبت عليها الاعداء ونحس أنها عقمت أن تنجب مره اخرى عمروخالد وصلاح والفاتح وغيرهم بسبب خذلان من يقودها من الرعاع
العربي الحالمرأيت صلاة وعقبها** ولم أر عملية إعدام!ثم وليس دفاعا عن إيران، ربما هؤلاء مهربو مخدرات أو من اتباع تنظيم تعتبره الدولة إرهابي،إيران تعدم سنويا مئات الشيعة من تجار ومهربي المخدرات.سأبحث!
ابوخالدفيديو مبكي ومؤسف اللهم خذ بحقهم أخذ عزيز مقتدر . اللهم عليك بالمجوس
سفيان 66يجب معرفة سبب الاعدام لاحد يطير في العجه بسبب انهم **...فداعش جميعهم**
محمداسأل الله ان يتقبلهم في الشهداء وان يهلك المجوس ومن اتبع دينهم
وهابي سابقالى محب السيسي ، العاقبة لك ولمحبوبك ان شاء الله .
عبيدمحب السيسي ***
وهابي سابقاين الذين يدعون انهم سلفيون ماذا فعلوا لاهل السنة في ايران والعراق وسوريا ام ان القضية كلام للمزايدة فقط .
💥💦ريما Rima💥💦خروج
💥💦ريما Rima💥💦بالعراق وبسوريا وبالأحواز وإيران انت سني مالك حقوق أما اعدام أو مشرد اومنتهك عرضك أومعذب أو أ مطرود من وطنك 😡
سعد1قاتلهم الله يقتلون اخوانناالسنه هناك وﻻبواكي لهم..وحين قتل شخص واحد ومفسد وراس الفتنه بالقطيف نمرالنمر..ازبدت وارعدت دولة المجوس ايران ومﻻليها قاتلهم الله.
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمحسبنا الله ونعم الوكيل
محب للسيسيالحمدلله اعدموهم
ريما Rima***على المجوس عباد النار🔥
من تحت الماءتفرج المسلمون على مسلمي مرو وهم يبادون بأيدي التتار و على أهل الأندلس وهم يقتلون بأيدي الصليبيين وبعد سنوات قليلة جاء الدور عليهم ليقتلوا في بغداد ودمشق والمغرب والجزائر وليوقعوا صك الاستسلام في تركيا
وهابي سابقلكم الله ياسنة ايران والعراق ، خذلكم الجميع وتتحملون نيران الحقد الفارسي وحدكم ، والمدافعون عن السنة في استعراض يومي باللسان فقط .