بالفيديو: شاهد 4 إيرانيين “سنة” يؤدون صلاتهم الأخيرة قبل إعدامهم بلحظات

صحيفة المرصد : أثار مقطع فيديو نشر اليوم الخميس على يوتيوب لـ 4 أشخاص تعدمهم السلطات الإيرانية، غضب المتابعين خصوصًا وأن الأشخاص من أهل السنة الذين يسكنون جزيرة غشم.

وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص وهم يؤدون صلاتهم الأخيرة ومن حولهم يقف مجموعة من الملثمين والمشاهدين، قبل أن تعدمهم السلطات دفعة واحدة ويظهرون وهم معلقون من أعناقهم على الحبال.

ويتعرض أهل السنة لتعذيب وحشي من جانب السلطات الإيرانية بشكل مستمر، كما يتعرضون للتنكيل والقتل من حين لآخر لاختلاف عقيدتهم عن معتقد السلطات الشيعية.