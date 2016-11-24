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بالفيديو: شاهد 4 إيرانيين “سنة” يؤدون صلاتهم الأخيرة قبل إعدامهم بلحظات

24 نوفمبر, 2016 , 23:04 م
بالفيديو: شاهد 4 إيرانيين “سنة” يؤدون صلاتهم الأخيرة قبل إعدامهم بلحظات
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صحيفة المرصد : أثار مقطع فيديو نشر اليوم الخميس على يوتيوب لـ 4 أشخاص تعدمهم السلطات الإيرانية، غضب المتابعين خصوصًا وأن الأشخاص من أهل السنة الذين يسكنون جزيرة غشم.

وأظهر مقطع الفيديو الأشخاص وهم يؤدون صلاتهم الأخيرة ومن حولهم يقف مجموعة من الملثمين والمشاهدين، قبل أن تعدمهم السلطات دفعة واحدة ويظهرون وهم معلقون من أعناقهم على الحبال.

ويتعرض أهل السنة لتعذيب وحشي من جانب السلطات الإيرانية بشكل مستمر، كما يتعرضون للتنكيل والقتل من حين لآخر لاختلاف عقيدتهم عن معتقد السلطات الشيعية.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    يلدرم

    يجب توفير الحصى وسجاد الحصير ايضا عندنا وبشكل سريع وعاجل
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  2. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    محب الشهيد صدام

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  3. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    زينب...

    سلط الله على ايران واذنابها حرائق بني صهيون...اللهم أمطر عليهم جمرا ..
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  4. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    زياد

    عقبال ما تسون كذا مع العراقيين..
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  5. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((((ايران تخفض عدد المصروعين في محطة الشوملي من 60الي 40 حمار يهود نافق )))))))
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  6. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    🏇🚭

    الله المستعان فأن القلب ليحزن والعين تدمع من الضعف والهوان الذى حل بأمة التوحيد حتى تكالبت عليها الاعداء ونحس أنها عقمت أن تنجب مره اخرى عمروخالد وصلاح والفاتح وغيرهم بسبب خذلان من يقودها من الرعاع
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  7. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    العربي الحالم

    رأيت صلاة وعقبها** ولم أر عملية إعدام!ثم وليس دفاعا عن إيران، ربما هؤلاء مهربو مخدرات أو من اتباع تنظيم تعتبره الدولة إرهابي،إيران تعدم سنويا مئات الشيعة من تجار ومهربي المخدرات.سأبحث!
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  8. 21
    24 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    ت 17 داعش مدعوم من ايران مستحيل يفجر فيها
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  9. 20
    24 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    اذناب إيران جميعهم شيعة
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  10. 19
    24 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    سفيان 66 يجب معرفة سبب الاعدام لاحد يطير في العجه بسبب انهم سنه ...فداعش جميعهم سنه - كذبت بل داعش صفويه ايرانيه
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  11. 18
    24 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    ابوخالد

    فيديو مبكي ومؤسف اللهم خذ بحقهم أخذ عزيز مقتدر . اللهم عليك بالمجوس
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  12. 17
    24 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    سفيان 66

    يجب معرفة سبب الاعدام لاحد يطير في العجه بسبب انهم **...فداعش جميعهم**
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  13. 16
    24 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    محمد

    اسأل الله ان يتقبلهم في الشهداء وان يهلك المجوس ومن اتبع دينهم
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  14. 15
    24 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    حفظ الله أهل السلف؛ وكفانا الله شر الاخونج والسرورية واذناب إيران
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  15. 14
    24 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    المجوس اللي اعدمو السنة تحذف واللي يقول الحمدلله اعدمو السنة تظهر كاملة الله يكفينا شر أعداءنا بالداخل هم أخطر من الخارج
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  16. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    محب السيسي **
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  17. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    وهابي سابق

    الى محب السيسي ، العاقبة لك ولمحبوبك ان شاء الله .
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  18. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    عبيد

    محب السيسي ***
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  19. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    وهابي سابق

    اين الذين يدعون انهم سلفيون ماذا فعلوا لاهل السنة في ايران والعراق وسوريا ام ان القضية كلام للمزايدة فقط .
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  20. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    خروج
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  21. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    اللهم تقبلهم شهداء وانتقم من الرافضه ومن تعاطف معهم
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  22. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    بالعراق وبسوريا وبالأحواز وإيران انت سني مالك حقوق أما اعدام أو مشرد اومنتهك عرضك أومعذب أو أ مطرود من وطنك 😡
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  23. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    سعد1

    قاتلهم الله يقتلون اخوانناالسنه هناك وﻻبواكي لهم..وحين قتل شخص واحد ومفسد وراس الفتنه بالقطيف نمرالنمر..ازبدت وارعدت دولة المجوس ايران ومﻻليها قاتلهم الله.
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  24. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  25. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    محب للسيسي

    الحمدلله اعدموهم
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  26. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    ريما Rima

    ***على المجوس عباد النار🔥
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  27. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    من تحت الماء

    تفرج المسلمون على مسلمي مرو وهم يبادون بأيدي التتار و على أهل الأندلس وهم يقتلون بأيدي الصليبيين وبعد سنوات قليلة جاء الدور عليهم ليقتلوا في بغداد ودمشق والمغرب والجزائر وليوقعوا صك الاستسلام في تركيا
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  28. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    وهابي سابق

    لكم الله ياسنة ايران والعراق ، خذلكم الجميع وتتحملون نيران الحقد الفارسي وحدكم ، والمدافعون عن السنة في استعراض يومي باللسان فقط .
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