كيف رد مسؤولون إسرائيليون على هاشتاق “إسرائيل تحترق”

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:بعد تصدر هاشتاغ #إسرائيل_تحترق ليومين كاملين موقع تويتر في عدة دول عربية، ردت حسابات رسمية إسرائيلية على تويتر على ما سموه “الشماتة” فيما وقع في إسرائيل.
البداية كانت من حساب إسرائيل بالعربية، الرسمي، الذي استشهد بآية من القران الكريم، من سورة الحجرات.
أيضاً المتحدث الرسمي بالجيش الإسرائيلي إيفخاي إدرعي، الذي دائماً ما يشتبك في معارك كلامية مع متابعيه العرب، كتب على حسابه الرسمي بتويتر تغريدة قال فيها إن الحرائق تصيب الإنسان دون النظر لدينه او عرقه.
تغريدة إدرعي أثارت سخط عدد من متابعيه وعلّقوا على ما قال.
وانتشر على مدار اليومين السابقين هاشتاغ #إسرائيل_تحترق، علّق عليه مئات الآلاف من المغردين العرب، حول اندلاع النار في غابات بمدن إسرائيلية، مما تسبب في إخلاء المئات من المنازل، خاصة في مدينة حيفا.
وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساعدة دول العالم في إخماد هذا الحريق، وشاركت عدة دول بطائرات إطفاء من أجل وقف زحف النيران على بلدات إسرائيلية.
من #إسرائيل لكل من يشمت :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ .. [الحجرات:11]
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 24, 2016
#الحرائق المشتعلة في اسرائيل تصيب الانسان بغض النظر عن عرقه او دينه وتتخطى اختلاف البشر. #اسرائيل_لن_تحترق مهما زعم او وتمنى بعض الجهلاء pic.twitter.com/XGBJRjnFWD
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2016
@AvichayAdraee @tamimi506__
لا حبيبي ادرعي هذي تصيبكم انتم
وهذا استفتاء على شرعيتكم
الانسان من كل عرق ودين يحتقركم
— ممدوح الراوي (@mmd192) November 24, 2016
@AvichayAdraee افيخاي صراحه الله يكثر حرائقكم شفناكم منورين بين النيران ماشاءالله الله يزيد ويبارك
— بسمه وأمل (@oar987987) November 24, 2016
لم لا تعترفوا بأنها عقوبة إلهية جزاء لكم على قرار منع الأذان..
— متأمل (@bbb9001) November 24, 2016
تعليقات ( 43 )
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((( بكره داعش تتبنى الحريق )))))))
الزمنالخنبقه طلعت تميل لعدو الاسلام الصهاينه ايضاً وتشكر كل من اسعف العدو الصهيوني على محاولة اطفائها جعلها ماتطفي وتصول لكل ارض مغتصبه من فلسطين انظ الى حقارة العقل بالتفكير عندما ينزع الدين من القلب
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( عندما أشتبت اليهود في القدس .......وحميرهم في العراق .... كأن العالم بات أكثر هدوء وسلام )))))))
الاسلام دينياعتقد والعلم عند الله انه بسبب الاذان لان الاذان فيه قول الله اكبر وقد ورد في الحديث ان التكبير يطفئ النار فإن اردتم السلامة فعليكم بالتكبير
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( اللهم ان كان تلك النار قدر ارسلتها عليهم ..... فلا ترفع عنهم عذاب الحريق أبداَ))))
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهتعليق مخالف
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( المفروض الماسنوية العالمية كلها تتحرك والا ضاعت المخططات وعاد كل شيء طبيعي كما كان أول مرة ))))))))
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( صحيح اليهود مالهم ذمة ....... لكنهم يهود يعرفون كل شيء شكل مخازن الرؤوس النووية تحت الاحراش )))))))
شكرآ تركيا لنجدة اسرائيل في اطفاء حرائقها.******
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهتعليق مخالف
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((عـــــــــاجل .. على ((ذمة_ اليهود)) ...... تحذر ....... الان .....من سرعة إقتراب النيران من المفاعل النووي ومحطات الغاز.. ومخاوف من إنفجار عالمي يقتل الملايين !!))))))))
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهطائرة الاطفاء التركية التي أرسلها الرئيس التركي لاسرائيل مشكورآ من النوع والحجم الكبير وقامت بدورها في تغطية ورش مساحة شاسعة من الأحراش الصهيونية المحترقة .
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي استجاب لدعوات المليارات من المسلمين بدمار إسرائيل بعد 80 عاما من قيامها وتأسيسها وانشاء الله أن يستجيب الله لدعوات السوريين ولكن الله يعلم بعد كم مليار سنة من الدعاء
سين سؤال ؟؟؟إلا عندي سؤال لأهل العلم ... أليست هذه النار التي أخبرتنا بها الأحاديث الشريفه ؟؟فَقد قال رَسُولُ الله : «أمَّا أوَّلُ أشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ»
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهشكرآ تركيا لنجدة اسرائيل في اطفاء حرائقها.
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهاسرائيل تحترق يساعدون في اطفاء نيرانها.
فهد / جدةقلم ولد السيسي ليه ماتروح تعيش فيما يسمى ***
سلمانسامية الخنبقة ابو معرفات هههههه
سلمانوظهر اخيرا المترفض** ابو لؤلؤة المجوسي ومعرفاته المفضوحة
فهد / جدةسامية وجع ان شاء الله
💎💛عــــهــــــود💛💎تذكرت نكتة المحشش اللي شاف أمه تحترق قال لها منورة اليوم ماشالله .. اسرائيل منورة اليوم 😽👏👏
محب الشهيد صداميقلك رائحة الدخان وصلت الاغوار بالاردن .. والناس تزغلط
السدغانييكثرون زراعة الغردق لأنها ستدافع عنهم فاحرقها الله .
عدد التعليقات:1018
ساميةكلامه مسالم وإنساني 🌹
السفيانييابني اسرائيل يابني اسرائيل عليكم **لله والملائكه والناس اجمعين. اللهم احرقهم في الدنيا وفي الاخره وجعلهم عبره لكل من لا بعتبر .يا احفاد القرده اقتربت نهايتكم فهل انتم مؤمنين؟؟؟؟؟؟؟؟
قال تعالىوَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
من تحت الماءطيب الحرائق أحرقت**
السفيانياللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اقتربت نهايه اسرائيل ونهايه وعد بلفور. اسرائيل عليكم ** الله والملائكه والناس اجمعين
السفيانياقتربت نهايه إسرائل اللهم عليك بهم فإنهم لايعجزونك
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهاسرائيل تحترق ***. نصرآ للاسلام والمسلمين من الأخوان الخائنين.
قال ايش قال تبيع شاي هههههتعليق مخالف
فهد / جدةلسه هادي نار الدنيا ماشفتو نار جهنم اللهم زد وبارك
Saadمعظم الاراضي المحرقة تعود ملكيتها للفلسطينيين ومدينة حيفا التي اجلو سكانها معظمهم عرب ٤٨
الغامدياللهم احرقهم واحرق بشارالاسد معهم ياقوي ياعزيز ياجبار يامنتقم
رحم الله فقيد الأمةيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ.
عدد التعليقات:196
فاااااهمتستشهدون بالايه الكريمه في القران الكريم .. يعني تبون تفهمونا انكم قوم خير منا ... استغفر الله ... القران الكريم**يا اصحاب **
علي العمريرد. جميل. وايه. في. محله. لا. نسخر من اي قوم
مع زاتكالحقيقه.لانشك في قدره الله..ولكن اتوقع أنها مفتعلة لأسباب منها ..تهئيه الاحراش.والأشجار للاستيطان.
تركياليهود منعو الاذان بالقدس والمدن الفلسطينة المحتلة حاليا فعاقبهم الله بالنار والحرائق حيث انهم لا يعلمون مصدرها اللهم احرق ايران والكافرة ومن يؤيدهم ومعها روسيا يارب