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كيف رد مسؤولون إسرائيليون على هاشتاق “إسرائيل تحترق”

24 نوفمبر, 2016 , 23:21 م
كيف رد مسؤولون إسرائيليون على هاشتاق “إسرائيل تحترق”
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صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:بعد تصدر هاشتاغ #إسرائيل_تحترق ليومين كاملين موقع تويتر في عدة دول عربية، ردت حسابات رسمية إسرائيلية على تويتر على ما سموه “الشماتة” فيما وقع في إسرائيل.

البداية كانت من حساب إسرائيل بالعربية، الرسمي، الذي استشهد بآية من القران الكريم، من سورة الحجرات.

أيضاً المتحدث الرسمي بالجيش الإسرائيلي إيفخاي إدرعي، الذي دائماً ما يشتبك في معارك كلامية مع متابعيه العرب، كتب على حسابه الرسمي بتويتر تغريدة قال فيها إن الحرائق تصيب الإنسان دون النظر لدينه او عرقه.

تغريدة إدرعي أثارت سخط عدد من متابعيه وعلّقوا على ما قال.

وانتشر على مدار اليومين السابقين هاشتاغ #إسرائيل_تحترق، علّق عليه مئات الآلاف من المغردين العرب، حول اندلاع النار في غابات بمدن إسرائيلية، مما تسبب في إخلاء المئات من المنازل، خاصة في مدينة حيفا.

وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساعدة دول العالم في إخماد هذا الحريق، وشاركت عدة دول بطائرات إطفاء من أجل وقف زحف النيران على بلدات إسرائيلية.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((( بكره داعش تتبنى الحريق )))))))
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  2. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    الزمن

    الخنبقه طلعت تميل لعدو الاسلام الصهاينه ايضاً وتشكر كل من اسعف العدو الصهيوني على محاولة اطفائها جعلها ماتطفي وتصول لكل ارض مغتصبه من فلسطين انظ الى حقارة العقل بالتفكير عندما ينزع الدين من القلب
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  3. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( عندما أشتبت اليهود في القدس .......وحميرهم في العراق .... كأن العالم بات أكثر هدوء وسلام )))))))
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  4. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    الله يحرقهم اكثر واكثر
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  5. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    الاسلام ديني

    اعتقد والعلم عند الله انه بسبب الاذان لان الاذان فيه قول الله اكبر وقد ورد في الحديث ان التكبير يطفئ النار فإن اردتم السلامة فعليكم بالتكبير
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  6. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( اللهم ان كان تلك النار قدر ارسلتها عليهم ..... فلا ترفع عنهم عذاب الحريق أبداَ))))
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  7. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  8. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( المفروض الماسنوية العالمية كلها تتحرك والا ضاعت المخططات وعاد كل شيء طبيعي كما كان أول مرة ))))))))
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  9. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( صحيح اليهود مالهم ذمة ....... لكنهم يهود يعرفون كل شيء شكل مخازن الرؤوس النووية تحت الاحراش )))))))
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  10. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    شكرآ تركيا لنجدة اسرائيل في اطفاء حرائقها.

    ******
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  11. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    تعليق مخالف
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  12. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((عـــــــــاجل .. على ((ذمة_ اليهود)) ...... تحذر ....... الان .....من سرعة إقتراب النيران من المفاعل النووي ومحطات الغاز.. ومخاوف من إنفجار عالمي يقتل الملايين !!))))))))
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  13. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    طائرة الاطفاء التركية التي أرسلها الرئيس التركي لاسرائيل مشكورآ من النوع والحجم الكبير وقامت بدورها في تغطية ورش مساحة شاسعة من الأحراش الصهيونية المحترقة .
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  14. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي استجاب لدعوات المليارات من المسلمين بدمار إسرائيل بعد 80 عاما من قيامها وتأسيسها وانشاء الله أن يستجيب الله لدعوات السوريين ولكن الله يعلم بعد كم مليار سنة من الدعاء
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  15. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    سين سؤال ؟؟؟

    إلا عندي سؤال لأهل العلم ... أليست هذه النار التي أخبرتنا بها الأحاديث الشريفه ؟؟فَقد قال رَسُولُ الله : «أمَّا أوَّلُ أشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ»
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  16. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    شكرآ تركيا لنجدة اسرائيل في اطفاء حرائقها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    اسرائيل تحترق يساعدون في اطفاء نيرانها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    فهد / جدة

    قلم ولد السيسي ليه ماتروح تعيش فيما يسمى ***
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  19. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    سلمان

    سامية الخنبقة ابو معرفات هههههه
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  20. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    سلمان

    وظهر اخيرا المترفض** ابو لؤلؤة المجوسي ومعرفاته المفضوحة
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  21. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    فهد / جدة

    سامية وجع ان شاء الله
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  22. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    تذكرت نكتة المحشش اللي شاف أمه تحترق قال لها منورة اليوم ماشالله .. اسرائيل منورة اليوم 😽👏👏
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  23. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    محب الشهيد صدام

    يقلك رائحة الدخان وصلت الاغوار بالاردن .. والناس تزغلط
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  24. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    السدغاني

    يكثرون زراعة الغردق لأنها ستدافع عنهم فاحرقها الله .
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  25. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص
    عدد التعليقات:1018

    سامية

    كلامه مسالم وإنساني 🌹
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  26. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    السفياني

    يابني اسرائيل يابني اسرائيل عليكم **لله والملائكه والناس اجمعين. اللهم احرقهم في الدنيا وفي الاخره وجعلهم عبره لكل من لا بعتبر .يا احفاد القرده اقتربت نهايتكم فهل انتم مؤمنين؟؟؟؟؟؟؟؟
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  27. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    قال تعالى

    وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
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  28. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    من تحت الماء

    طيب الحرائق أحرقت**
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  29. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    حتى**ارسلت طائرات اطفاء
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  30. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    السفياني

    اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اقتربت نهايه اسرائيل ونهايه وعد بلفور. اسرائيل عليكم ** الله والملائكه والناس اجمعين
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  31. 13
    24 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    السفياني

    اقتربت نهايه إسرائل اللهم عليك بهم فإنهم لايعجزونك
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  32. 12
    24 نوفمبر, 2016 , 23:54 م
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    اسرائيل تحترق ***. نصرآ للاسلام والمسلمين من الأخوان الخائنين.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  33. 11
    24 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    رد جميل والله ياسرائيل انها اشرف من بشار والحشد الشعبي وداعش الذين يتلذذون بشواء واحراق الجثث
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  34. 10
    24 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    طيب ليش هؤلاء المغردين ما تباكو على السوريين الذين يموتون بمئات الاف
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  35. 9
    24 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    قال ايش قال تبيع شاي ههههه

    تعليق مخالف
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  36. 8
    24 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    فهد / جدة

    لسه هادي نار الدنيا ماشفتو نار جهنم اللهم زد وبارك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 7
    24 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    Saad

    معظم الاراضي المحرقة تعود ملكيتها للفلسطينيين ومدينة حيفا التي اجلو سكانها معظمهم عرب ٤٨
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  38. 6
    24 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    الغامدي

    اللهم احرقهم واحرق بشارالاسد معهم ياقوي ياعزيز ياجبار يامنتقم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 5
    24 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    رحم الله فقيد الأمة

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ.
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  40. 4
    24 نوفمبر, 2016 , 23:41 م
    عدد التعليقات:196

    فاااااهم

    تستشهدون بالايه الكريمه في القران الكريم .. يعني تبون تفهمونا انكم قوم خير منا ... استغفر الله ... القران الكريم**يا اصحاب **
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  41. 3
    24 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    علي العمري

    رد. جميل. وايه. في. محله. لا. نسخر من اي قوم
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  42. 2
    24 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    مع زاتك

    الحقيقه.لانشك في قدره الله..ولكن اتوقع أنها مفتعلة لأسباب منها ..تهئيه الاحراش.والأشجار للاستيطان.
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  43. 1
    24 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    تركي

    اليهود منعو الاذان بالقدس والمدن الفلسطينة المحتلة حاليا فعاقبهم الله بالنار والحرائق حيث انهم لا يعلمون مصدرها اللهم احرق ايران والكافرة ومن يؤيدهم ومعها روسيا يارب
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