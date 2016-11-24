كيف رد مسؤولون إسرائيليون على هاشتاق “إسرائيل تحترق”

صحيفة المرصد – هافينغتون بوست:بعد تصدر هاشتاغ #إسرائيل_تحترق ليومين كاملين موقع تويتر في عدة دول عربية، ردت حسابات رسمية إسرائيلية على تويتر على ما سموه “الشماتة” فيما وقع في إسرائيل.

البداية كانت من حساب إسرائيل بالعربية، الرسمي، الذي استشهد بآية من القران الكريم، من سورة الحجرات.

أيضاً المتحدث الرسمي بالجيش الإسرائيلي إيفخاي إدرعي، الذي دائماً ما يشتبك في معارك كلامية مع متابعيه العرب، كتب على حسابه الرسمي بتويتر تغريدة قال فيها إن الحرائق تصيب الإنسان دون النظر لدينه او عرقه.

تغريدة إدرعي أثارت سخط عدد من متابعيه وعلّقوا على ما قال.

وانتشر على مدار اليومين السابقين هاشتاغ #إسرائيل_تحترق، علّق عليه مئات الآلاف من المغردين العرب، حول اندلاع النار في غابات بمدن إسرائيلية، مما تسبب في إخلاء المئات من المنازل، خاصة في مدينة حيفا.

وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساعدة دول العالم في إخماد هذا الحريق، وشاركت عدة دول بطائرات إطفاء من أجل وقف زحف النيران على بلدات إسرائيلية.

من #إسرائيل لكل من يشمت :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ .. [الحجرات:11] — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 24, 2016

⁠⁠⁠⁠#الحرائق المشتعلة في اسرائيل تصيب الانسان بغض النظر عن عرقه او دينه وتتخطى اختلاف البشر. #اسرائيل_لن_تحترق مهما زعم او وتمنى بعض الجهلاء pic.twitter.com/XGBJRjnFWD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2016

@AvichayAdraee @tamimi506__

لا حبيبي ادرعي هذي تصيبكم انتم

وهذا استفتاء على شرعيتكم

الانسان من كل عرق ودين يحتقركم — ممدوح الراوي (@mmd192) November 24, 2016

@AvichayAdraee افيخاي صراحه الله يكثر حرائقكم شفناكم منورين بين النيران ماشاءالله الله يزيد ويبارك — بسمه وأمل (@oar987987) November 24, 2016