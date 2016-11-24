  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور .. الزواج في الشيشان: العروس ترتدي فستان الزفاف 3 أيام وتحضر بمفردها!

24 نوفمبر, 2016 , 23:47 م
بالصور .. الزواج في الشيشان: العروس ترتدي فستان الزفاف 3 أيام وتحضر بمفردها!
  • 1٬859
  • 4
  • حجم الخط

ترجمة صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الديلي ميل” الضوء على الطريقة التقليدية للزواج في الشيشان، حيث يقوم أصدقاء العروسة بمساعدتها في ارتداء الفستان قبل نقلها إلى الحفل، وتظل العروسة لمدة 3 أيام ترتدي الفستان والزينة قبل الذهاب.
أصدقاء العروسة يرتدين أيضًا فساتين تقليدية، ثم يذهبوا جميعا إلى حفل الزواج، والذي تعرض فيه سلسلة من العروض الحية والغناء والرقص، تشاهدها العروس فقط ولا تشترك فيها.
ويشترط أن تحضر العروس إلى حفل الزواج بدون أيًا من أقاربها أو أسرتها، كما أنه يتم تزيينها بالمجوهرات الحساسة التي توضع على الجبين، ويساعدها صديقتها في ذلك.
وطبقًا للتقاليد والعادات الشيشانية، فإن العروس يجب ألا تنضم إلى حفلات الرقص والغناء وأن تبقى على مسافة بعيدة، وبذلك تكسب احترام العائلة الجديدة التي ستنضم إليها.

5214

5210

5501

40214

5124

5521

42401

52341

1252

52304

0124

1207

2003

0028

41245

5523

0211

5684

5223

55034

4102

02341

52014

0324

22203

102520



تعليقات ( 4 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    ليست جميله وانفها ؟ ومع ذلك خفاف العقل مساكين ماعمرهم شافوا جمال.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  2. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    الهاشمي

    الله يرزق كل متمني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    شي طيب

    طيب يجوزون*** حتى نسافر لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    رحمه ⭐⭐⭐

    نفسي ابكي لما افارق اهلي،،،، امتى يجي اليوم دا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم