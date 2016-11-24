بالصور .. الزواج في الشيشان: العروس ترتدي فستان الزفاف 3 أيام وتحضر بمفردها!

ترجمة صحيفة المرصد : سلطت صحيفة “الديلي ميل” الضوء على الطريقة التقليدية للزواج في الشيشان، حيث يقوم أصدقاء العروسة بمساعدتها في ارتداء الفستان قبل نقلها إلى الحفل، وتظل العروسة لمدة 3 أيام ترتدي الفستان والزينة قبل الذهاب.

أصدقاء العروسة يرتدين أيضًا فساتين تقليدية، ثم يذهبوا جميعا إلى حفل الزواج، والذي تعرض فيه سلسلة من العروض الحية والغناء والرقص، تشاهدها العروس فقط ولا تشترك فيها.

ويشترط أن تحضر العروس إلى حفل الزواج بدون أيًا من أقاربها أو أسرتها، كما أنه يتم تزيينها بالمجوهرات الحساسة التي توضع على الجبين، ويساعدها صديقتها في ذلك.

وطبقًا للتقاليد والعادات الشيشانية، فإن العروس يجب ألا تنضم إلى حفلات الرقص والغناء وأن تبقى على مسافة بعيدة، وبذلك تكسب احترام العائلة الجديدة التي ستنضم إليها.