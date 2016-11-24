القرة داغي عن حرائق إسرائيل: النار من جنود الله يسلطها على الظالمين!

صحيفة المرصد:علق علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، على الحرائق المتعددة التي نشبت في جميع أنحاء إسرائيل ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

حيث قال “داغي” في تغريدة له : “النار جندٌ من جنود الله يسلطها على الأقوام الظالمة منذ قديم الأزل وحتى قيام الساعة، ?وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلَّا هُو?، إسرائيل تحترق”.