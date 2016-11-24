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القرة داغي عن حرائق إسرائيل: النار من جنود الله يسلطها على الظالمين!

24 نوفمبر, 2016 , 23:55 م
القرة داغي عن حرائق إسرائيل: النار من جنود الله يسلطها على الظالمين!
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صحيفة المرصد:علق علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، على الحرائق المتعددة التي نشبت في جميع أنحاء إسرائيل ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

حيث قال “داغي” في تغريدة له : “النار جندٌ من جنود الله يسلطها على الأقوام الظالمة منذ قديم الأزل وحتى قيام الساعة، ?وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلَّا هُو?، إسرائيل تحترق”.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:369

    الديدحان

    اشجار الزيتون هي شعار اهلنا في فلسطين . هم يحرقونها اليهود .
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  2. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص
    عدد التعليقات:369

    الديدحان

    لايكون الحريق معتمد من اليهود لإحراق اشجار الزيتون والله اعلم . جميع الحرائق هي مزارع .يجب التحري . يمكن .
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  3. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    🏇🚭

    نسأل الله أن تكون فعلا من جنوده وأن يجعلها عليهم نارا تلظى لا تبقى ولا تذر ولاتنطفى الا وجعلتهم كالرميم ولا يستطيع أحد أن يخمد لهيبها الا وهم رماد تذروه الرياح ويشفى يصدور قوم مؤمنين فيهم
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  4. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    العربي الحالم

    ضمان مستقبل إسرائيل هو بإستمرار حرائق الأمة العربية كما يجري اليوم، نعم إذا إتفق العرب سيصبح مستقبل إسرائيل في خطر. (أنا قاعد أحلم أنن العرب يتفقوا،، أنا أهبل، ومسطل ونص محشش).منورة يا فلسطين،منــورة
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  5. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    فهد / جدة

    بارك الله فيك ياشيخنا الفاضل كفيت ووفيت
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  6. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((((( 3 دول اسرائيل و روسيا وتركيا تعجز عن اطفاء الحرائق التي تلتهم مستعمرات اليهود)))))))
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  7. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    شمتان

    اسرائيل ليس لديها مستقبل في هذه البلاد. بالحرائق بالزلازل بالسكاكين بالمقاومة.. فلسطين ستعود لأهلها. انظروا-اليها- انها تحترق منظر جميل جدا
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  8. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    التنظيم الدولي للأخوان المسلمين

    تعليق مخالف
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  9. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    اتحاد علماء الأخوان

    تعليق مخالف
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  10. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    من تحت الماء

    شكلنا صرنا مثل اليهود: قال تعالى// قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ///
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  11. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    باب الشمال

    خلي ** والسيسي يطفوها . .
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  12. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    زائر

    الله أكبر الله بنتك منكم اكثر وأكثر يا يهود
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  13. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    ابو ماهر

    اللهم زدهم حرق وتشريد ياربي أنهم لا يعجزونك انهم طغووبغو وتكبرو اللهم نصرك لأخوتنافي فلسطين اللهم اخرجهم محروقين أذله اللهم دمرهم يارب ياكريم افرح قلوب المسلمين بذلهم وبتدميرهم يارب قوتك فوق كل طاغي
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  14. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    اتحاد علماء الأخوان

    تعليق مخالف
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  15. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    اتحاد علماء الأخوان

    علماء المسلمين لا يمثلهم علماء الأخوان الارهابية
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  16. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    اتحاد علماء الأخوان

    علق علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي
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