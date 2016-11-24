القرة داغي عن حرائق إسرائيل: النار من جنود الله يسلطها على الظالمين!

صحيفة المرصد:علق علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، على الحرائق المتعددة التي نشبت في جميع أنحاء إسرائيل ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .
حيث قال “داغي” في تغريدة له : “النار جندٌ من جنود الله يسلطها على الأقوام الظالمة منذ قديم الأزل وحتى قيام الساعة، ?وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلَّا هُو?، إسرائيل تحترق”.
النار جندٌ من جنود الله يسلطها على الأقوام الظالمة منذ قديم الأزل وحتى قيام الساعة
﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلَّا هُو﴾#اسرائیل_تحترق pic.twitter.com/LcaKTv7hu7
— د. علي القره داغي (@aliqaradaghi) November 24, 2016
تعليقات ( 16 )
عدد التعليقات:369
الديدحاناشجار الزيتون هي شعار اهلنا في فلسطين . هم يحرقونها اليهود .
عدد التعليقات:369
الديدحانلايكون الحريق معتمد من اليهود لإحراق اشجار الزيتون والله اعلم . جميع الحرائق هي مزارع .يجب التحري . يمكن .
🏇🚭نسأل الله أن تكون فعلا من جنوده وأن يجعلها عليهم نارا تلظى لا تبقى ولا تذر ولاتنطفى الا وجعلتهم كالرميم ولا يستطيع أحد أن يخمد لهيبها الا وهم رماد تذروه الرياح ويشفى يصدور قوم مؤمنين فيهم
العربي الحالمضمان مستقبل إسرائيل هو بإستمرار حرائق الأمة العربية كما يجري اليوم، نعم إذا إتفق العرب سيصبح مستقبل إسرائيل في خطر. (أنا قاعد أحلم أنن العرب يتفقوا،، أنا أهبل، ومسطل ونص محشش).منورة يا فلسطين،منــورة
فهد / جدةبارك الله فيك ياشيخنا الفاضل كفيت ووفيت
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((((( 3 دول اسرائيل و روسيا وتركيا تعجز عن اطفاء الحرائق التي تلتهم مستعمرات اليهود)))))))
شمتاناسرائيل ليس لديها مستقبل في هذه البلاد. بالحرائق بالزلازل بالسكاكين بالمقاومة.. فلسطين ستعود لأهلها. انظروا-اليها- انها تحترق منظر جميل جدا
التنظيم الدولي للأخوان المسلمينتعليق مخالف
اتحاد علماء الأخوانتعليق مخالف
من تحت الماءشكلنا صرنا مثل اليهود: قال تعالى// قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ///
باب الشمالخلي ** والسيسي يطفوها . .
زائرالله أكبر الله بنتك منكم اكثر وأكثر يا يهود
ابو ماهراللهم زدهم حرق وتشريد ياربي أنهم لا يعجزونك انهم طغووبغو وتكبرو اللهم نصرك لأخوتنافي فلسطين اللهم اخرجهم محروقين أذله اللهم دمرهم يارب ياكريم افرح قلوب المسلمين بذلهم وبتدميرهم يارب قوتك فوق كل طاغي
اتحاد علماء الأخوانتعليق مخالف
اتحاد علماء الأخوانعلماء المسلمين لا يمثلهم علماء الأخوان الارهابية
اتحاد علماء الأخوانعلق علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي