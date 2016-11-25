وفاة قائد عام شرطة دبي بعد 33 عاما في الخدمة

صحيفة المرصد:أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن وفاة الفريق خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي.
والتحق المزينة بقوة شرطة دبي في يونيو عام 1983. وتم تثبيته بمنصب ضابط قسم المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عام 1993، ثم أصبح مديراً لإدارة التحريات والمباحث والجنائية عام 2004، وفقا لموقع شرطة دبي ، وفقاً لموقع CNN.
وأمر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، في عام 2008، بتعيين المزينة نائبا للقائد العام لشرطة دبي، ثم أصبح قائدا عاما لشرطة دبي في عام 2013، وأصدر الشيخ محمد بن راشد قرارا بترقية المزينة من رتبة لواء إلى فريق في يوليو/ تموز الماضي.
تعليقات ( 12 )
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
مـ،ـاݛــے10 لا رحمك الله لا حيه ولا فطيس وزادك تعاسة
عدد التعليقات:1018
ساميةإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر للفقيد الفريق خميس مطر المزينة وارحمه وأسكنه فسيح جناتك أحر التعازي لأسرته الكريمة ولأهلنا وأحبابنا في الإمارات الشقيقة ولاحول ولا قوة إلا بالله .
يلدرمجاء خلفا للفريق خلفان بعد حادثة تركيا الشهيرة التي خرج منها خلفان بشكله الذي نعرفه اليوم
فهد من بلاد الحرمينالله يغفرلي ويتوب عليا دنيا واخرة
عبدالرحيمالله يرحمه ويرحم اموات المسلمين ويتجاوز عنه وعنا سيئاتنا
عدد التعليقات:4778
بدورالله يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين
منصورالله يرحمه
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( رحمه الله وتقبله بواسع رحمته ...... وأحسن الله العزاء فيه )))))
عدد التعليقات:15669
قلم الحقيقهرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
فهد / جدةالله يرحمه ويغفرله