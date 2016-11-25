وفاة قائد عام شرطة دبي بعد 33 عاما في الخدمة

صحيفة المرصد:أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن وفاة الفريق خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي.

والتحق المزينة بقوة شرطة دبي في يونيو عام 1983. وتم تثبيته بمنصب ضابط قسم المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عام 1993، ثم أصبح مديراً لإدارة التحريات والمباحث والجنائية عام 2004، وفقا لموقع شرطة دبي ، وفقاً لموقع CNN.

وأمر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، في عام 2008، بتعيين المزينة نائبا للقائد العام لشرطة دبي، ثم أصبح قائدا عاما لشرطة دبي في عام 2013، وأصدر الشيخ محمد بن راشد قرارا بترقية المزينة من رتبة لواء إلى فريق في يوليو/ تموز الماضي.