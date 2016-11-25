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وفاة قائد عام شرطة دبي بعد 33 عاما في الخدمة

25 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص
وفاة قائد عام شرطة دبي بعد 33 عاما في الخدمة
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صحيفة المرصد:أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن وفاة الفريق خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي.

والتحق المزينة بقوة شرطة دبي في يونيو عام 1983. وتم تثبيته بمنصب ضابط قسم المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عام 1993، ثم أصبح مديراً لإدارة التحريات والمباحث والجنائية عام 2004، وفقا لموقع شرطة دبي ، وفقاً لموقع CNN.

وأمر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، في عام 2008، بتعيين المزينة نائبا للقائد العام لشرطة دبي، ثم أصبح قائدا عاما لشرطة دبي في عام 2013، وأصدر الشيخ محمد بن راشد قرارا بترقية المزينة من رتبة لواء إلى فريق في يوليو/ تموز الماضي.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
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  2. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    مـ،ـاݛــے

    10 لا رحمك الله لا حيه ولا فطيس وزادك تعاسة
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  3. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص
    عدد التعليقات:1018

    سامية

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر للفقيد الفريق خميس مطر المزينة وارحمه وأسكنه فسيح جناتك أحر التعازي لأسرته الكريمة ولأهلنا وأحبابنا في الإمارات الشقيقة ولاحول ولا قوة إلا بالله .
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  4. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    يلدرم

    جاء خلفا للفريق خلفان بعد حادثة تركيا الشهيرة التي خرج منها خلفان بشكله الذي نعرفه اليوم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  5. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    فهد من بلاد الحرمين

    الله يغفرلي ويتوب عليا دنيا واخرة
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  6. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    عبدالرحيم

    الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين ويتجاوز عنه وعنا سيئاتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص
    عدد التعليقات:4778

    بدور

    الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين
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  8. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    منصور

    الله يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( رحمه الله وتقبله بواسع رحمته ...... وأحسن الله العزاء فيه )))))
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  10. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص
    عدد التعليقات:15669

    قلم الحقيقه

    رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
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  11. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    الله يرحمني برحمته ....
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  12. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    فهد / جدة

    الله يرحمه ويغفرله
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