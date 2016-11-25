بالصور: ظهور جديد لهيلاري كلينتون بأحد المتاجر

صحيفة المرصد : ظهرت المرشحة الأمريكية الخاسرة، هيلاري كلينتون، اليوم الخميس، في أحد المتاجر ببلدة شابكوا قرب ولاية نيويورك، وبدا عليها الإرهاق والتعب.

وفور رؤيتها، التف حولها العديد من محبيها لأخذ صور تذكارية معها، رغم ظهورها بشكل غير طبيعي، بعدما فقدت شعرها خصوبته وتصفيفه، واختفى المكياج من وجهها.

يذكر أن “كلينتون” تقيم حاليا مع زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وكانت قد تعرضت لهزيمة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.