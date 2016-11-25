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إعلامي سعودي عن حرائق إسرائيل : دخانها عطرا أتنفسه .. اللهم نارا لا تخمد

25 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص
إعلامي سعودي عن حرائق إسرائيل : دخانها عطرا أتنفسه .. اللهم نارا لا تخمد
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صحيفة المرصد:أعرب الإعلامي السعودي، تركي الدوسري، عن فرحته بما تشهده إسرائيل من حرائق على مدى اليومين الماضيين، معتبرا أن الدخان الصادر عن الحرائق ما هو الا عطرا بالنسبة له.

وقال “الدوسري” في تغريدة لها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” #إسرائيل_تحترق لأولِ مرة أتنفّس الدُخان عطرآ ونرى النار نورا,, اللهم نار لا تخمد ولا تنطفئ حتى تأكل أخضرهم واليابس”.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    سعودي وافتخر

    *** اليس يوجد يوجد ملايين الفلسطينيين ماذا يتنفسون مسلمين مثلك وهل اذا الرياح نقلت التلوث الى حدود المملكه اليس فيها مواطنيين مثلك هل تضمن ان لايختنق ولا يحترق فلسطيني
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  2. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    محمد

    اللهم آمين
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  3. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    الاسلام ديني

    اللهم الطف بعبادك المؤمنين واجعلها على اعداء الدين واصلح احوال المسلمين واحفظ بلاد الحرمين وحكامها وعلمائها ومن فيها من كل شر ومكروه يا خير الحافظين
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  4. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    الطائر الازرقdz

    اللهم آمين ان شاء الله تحرق الصهاينة ومن والاهم
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  5. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    الصقر الجارح

    كذا يزعلون عليك صهاينة العرب عبيد اسرائيل وخدمهم ، احرقت قلوبهم مع مصابهم في إخوانهم من اهل الكتاب فهم يتمنوا ذلك فيهم ولا يصاب اسيادهم اخزاهم الله
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  6. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    محب للسيسي

    عسى ماتعبت يالذيب
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