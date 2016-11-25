إعلامي سعودي عن حرائق إسرائيل : دخانها عطرا أتنفسه .. اللهم نارا لا تخمد

صحيفة المرصد:أعرب الإعلامي السعودي، تركي الدوسري، عن فرحته بما تشهده إسرائيل من حرائق على مدى اليومين الماضيين، معتبرا أن الدخان الصادر عن الحرائق ما هو الا عطرا بالنسبة له.

وقال “الدوسري” في تغريدة لها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” #إسرائيل_تحترق لأولِ مرة أتنفّس الدُخان عطرآ ونرى النار نورا,, اللهم نار لا تخمد ولا تنطفئ حتى تأكل أخضرهم واليابس”.