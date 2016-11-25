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كيف علق الأمير خالد آل سعود على حرائق إسرائيل

25 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص
كيف علق الأمير خالد آل سعود على حرائق إسرائيل
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صحيفة المرصد:علق الأمير خالد آل سعود عن شماتته بالحرائق المندلعة في إسرائيل منذ الأربعاء، والتي امتدت إلى مساحات شاسعة، بعد أن فقدت الدولة العبرية السيطرة عليها، معربا عن أمله بأن تشهد إيران حرائق مثلها.

وقال “آل سعود” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” #اسراييل_تتحرق والعُقبى ” لإيران المجوس ” – وعمائم الشيطان فيها – بحول الله وقوته”.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 4:13 ص

    مسلم غيور

    بورك فيك يا أمير خالد ألله يكثر أمثالك لقولك الحق ودفاعك عن الإسلام في المواقف التي يجب التكلم والدفاع عن العقيدة ***
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  2. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    واعدو لهم مااستطعتم من قوة ولم يقول الله سبحانه اجلسو وادعو على عدوكم تنتصرون واللي يقول سبح كذا واذكر كذا واستغفر كذا وانت على المركى منسدح تدخل الجنه؟ ليس هذا الاسلام انما عمل اولا ثم توكل واستغفار
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  3. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 3:46 ص

    سعد بن فهد

    امين الله يحرق الفرس وعملائهم الروافض في دول العرب ومعهم **وبشار وبوتين وحسن نصر الشيطان وعبدالملك والمخلوع والبغدادي ومجرمهم الكبير خامنئي معهم
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  4. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    محمد

    دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله جل جلاله حجاب
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  5. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص

    محمد

    اللهم آمين
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  6. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    الشنفره

    مساكين العرب ماعندهم الا الدعاء جلسنا ندعي على بشار الاسد 3سنوات ورجع دعانا في معانا لدرجة ان الامام في صلاة الجمعه يقول اللهم عليك برئيس روسيا ومتحمس عنده يقين انه بتنزل صاعقه من السماء تضرب بوتين!
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  7. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    احمد

    لن نجد اي تعليق من الجالية الليبرالية هنا فتخصصهم الطعن في اهل السنة
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  8. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    بواحمد

    ماذنب سنه ايران
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  9. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    .لن.

    الله فوق من يقتل من يظلم له يوم الحياة قصيرة ولكن اكثر الناس لا يؤمنون .
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  10. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    ناصر بن محمد

    امين
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  11. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    حسان

    امين ومع ايران قصر الخنزير القذر بشار و جميع من أعانه و ساعدة على قتل السورين الروس. و م؟ر ياكريم ندعوك بخضلهم و ابادتهم اجمعين
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  12. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    شي طيب

    تعليق 2 ، اللهم امين انه سميع مجيب الدعوات
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  13. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    متابع المرصد

    اللهم احصهم عددى واقتلهم بددى ولاتبقى منهم احداً يارب العالمين
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  14. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    نواف

    تعليق مخالف
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