كيف علق الأمير خالد آل سعود على حرائق إسرائيل

صحيفة المرصد:علق الأمير خالد آل سعود عن شماتته بالحرائق المندلعة في إسرائيل منذ الأربعاء، والتي امتدت إلى مساحات شاسعة، بعد أن فقدت الدولة العبرية السيطرة عليها، معربا عن أمله بأن تشهد إيران حرائق مثلها.

وقال “آل سعود” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” #اسراييل_تتحرق والعُقبى ” لإيران المجوس ” – وعمائم الشيطان فيها – بحول الله وقوته”.