كيف علق الأمير خالد آل سعود على حرائق إسرائيل

صحيفة المرصد:علق الأمير خالد آل سعود عن شماتته بالحرائق المندلعة في إسرائيل منذ الأربعاء، والتي امتدت إلى مساحات شاسعة، بعد أن فقدت الدولة العبرية السيطرة عليها، معربا عن أمله بأن تشهد إيران حرائق مثلها.
وقال “آل سعود” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” #اسراييل_تتحرق والعُقبى ” لإيران المجوس ” – وعمائم الشيطان فيها – بحول الله وقوته”.
#اسراييل_تتحرق
والعُقبى " لإيران المجوس " – وعمائم الشيطان فيها – بحول الله وقوته ..
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) November 24, 2016
تعليقات ( 14 )
مسلم غيوربورك فيك يا أمير خالد ألله يكثر أمثالك لقولك الحق ودفاعك عن الإسلام في المواقف التي يجب التكلم والدفاع عن العقيدة ***
سعودي 🇸🇦 وافتخرواعدو لهم مااستطعتم من قوة ولم يقول الله سبحانه اجلسو وادعو على عدوكم تنتصرون واللي يقول سبح كذا واذكر كذا واستغفر كذا وانت على المركى منسدح تدخل الجنه؟ ليس هذا الاسلام انما عمل اولا ثم توكل واستغفار
سعد بن فهدامين الله يحرق الفرس وعملائهم الروافض في دول العرب ومعهم **وبشار وبوتين وحسن نصر الشيطان وعبدالملك والمخلوع والبغدادي ومجرمهم الكبير خامنئي معهم
محمددعوة المظلوم ليس بينها وبين الله جل جلاله حجاب
محمداللهم آمين
الشنفرهمساكين العرب ماعندهم الا الدعاء جلسنا ندعي على بشار الاسد 3سنوات ورجع دعانا في معانا لدرجة ان الامام في صلاة الجمعه يقول اللهم عليك برئيس روسيا ومتحمس عنده يقين انه بتنزل صاعقه من السماء تضرب بوتين!
احمدلن نجد اي تعليق من الجالية الليبرالية هنا فتخصصهم الطعن في اهل السنة
بواحمدماذنب سنه ايران
.لن.الله فوق من يقتل من يظلم له يوم الحياة قصيرة ولكن اكثر الناس لا يؤمنون .
ناصر بن محمدامين
حسانامين ومع ايران قصر الخنزير القذر بشار و جميع من أعانه و ساعدة على قتل السورين الروس. و م؟ر ياكريم ندعوك بخضلهم و ابادتهم اجمعين
شي طيبتعليق 2 ، اللهم امين انه سميع مجيب الدعوات
متابع المرصداللهم احصهم عددى واقتلهم بددى ولاتبقى منهم احداً يارب العالمين
نوافتعليق مخالف