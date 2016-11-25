بالفيديو .. مسن سوري لـ السيسي : لو بتقبرنا ما راح نطلع من حلب وطائراتك على هالصرماية

صحيفة المرصد:تداول ناشطون سوريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمسن سوري من مدينة حلب المحاصرة، يهاجم فيه كلا من إيران وروسيا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد تصريحاته الأخيرة التي أقر فيها ولأول مرة بأن مصر تدعم بشار الأسد .

وقال الرجل المسن في الفيديو : “إن حرقت الشجر وإن حرقت بيوتنا وإن حرقتنا وهديت بيوتنا والخراب موتنا ما راحل نرحل وراح ندوس على راسك بالسباط(النعل) يا بشار ويا ايران ويا روسيا ويا حزب الله ويا مصر ياسيسي”.

وأضاف الرجل المسن موجها كلامه للرئيس المصري قائلا: “يا سيسي ياللي عمال تجيب العالم وجيشك يقتلنا..لو بدك تموتنا ما رايحين نطلع”.

وتابع موجها كلامه للسيسي:” لو راح تحرق الأرض ما راح نطلع ولو بتقبرنا ما رايحين نطلع وطائرتك على هالصرماية”.