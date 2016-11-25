بالفيديو .. مسن سوري لـ السيسي : لو بتقبرنا ما راح نطلع من حلب وطائراتك على هالصرماية

صحيفة المرصد:تداول ناشطون سوريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمسن سوري من مدينة حلب المحاصرة، يهاجم فيه كلا من إيران وروسيا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد تصريحاته الأخيرة التي أقر فيها ولأول مرة بأن مصر تدعم بشار الأسد .
وقال الرجل المسن في الفيديو : “إن حرقت الشجر وإن حرقت بيوتنا وإن حرقتنا وهديت بيوتنا والخراب موتنا ما راحل نرحل وراح ندوس على راسك بالسباط(النعل) يا بشار ويا ايران ويا روسيا ويا حزب الله ويا مصر ياسيسي”.
وأضاف الرجل المسن موجها كلامه للرئيس المصري قائلا: “يا سيسي ياللي عمال تجيب العالم وجيشك يقتلنا..لو بدك تموتنا ما رايحين نطلع”.
وتابع موجها كلامه للسيسي:” لو راح تحرق الأرض ما راح نطلع ولو بتقبرنا ما رايحين نطلع وطائرتك على هالصرماية”.
رسالة رجل كبير بالسن من اهالي #حلب لـــ بشار وإيران وروسيا و #السيسي الخائن الذي إصطف مع المجرمين ضد الشعب السوري
لله دركم يا أهل الشام pic.twitter.com/g12hKXqIe4
— نحو الحرية (@hureyaksa) November 24, 2016
تعليقات ( 50 )
راس تنورةشعب مسلم عربي . ويهاجمه السيسي بمعاونة من روسيا وايران . اتظحت الحقائق.. وكشرت الانذال والخونةعن انيابها. هيهات
معرفات معروفه للجميع هدفها التحريض والفتنهابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
مشــعلوهل لمصر طائرات في سوريا ؟ او ان التسجيل مثل انقلاب تركيا الوهمي ؟
لونهنفاااااق عيني عينك من***اللهم اهلك كل منافق حتى بعض المعلقين مناافقين مع ان الظلم واااضح مثل الشمس يالله تنصر اهل السنه
ممكن ؟!من أعان ظالماً فقد ظلم و لعنة الله على الظالمين بشار و أعوانه من العرب و العجم
الله أعلممن غدر بشعبه و من سانده و وقف معه فلا يستغرب منه هذا الفعل الشنيع هو اعمامه الصهاينة اللهم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين .. رحم الله حال المصريين المغلوب على أمرهم
اتفاقي الاحساءالسيسي يقدم موية ثلاجته لنتنياهو للأطفاء حريق تل ابيب🍎 وبشار يوعد السيسي بالفستق الحلبي🍏 وروحاني يقدم افخم الزل الإيراني للسيسي🍎 والعبادي يطعم السيسي بالقيمر البصراوي في كربلاء صبرا مصر تغلي 🍏🍎
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانبالاحضان مع الدواعش راح تزولوا انتوا والدواعش
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانما بتطلع بكيفك وانت حر وقد اعذر من انذر با الداعشي الهرم
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانتعيش السيسي ويموت الداعشي
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانيا السيسي دك الدواعش دكا دكا
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايرانالللهم انصر السيسي على الدواعش صغيرهم وكبيرهم
حامدحتى الصرماية تكرم عن ها****
مرماحاخ يلقهر والله قهر الخائن العربي بدا يلعب بذيله مع امم انت *** معهم في مؤمراتهم ضد جار مسلم عربي. اين الارهابيين يخائن حلب اهلها واطفالها الا ترا اين الارهاب يحقير
دحوم1اللهم عليك بالظالمين واهلك اولادهم ونساءهم وصب عليهم غضبك اللهم ارنا في ***وايران وحزب الله وبشار الاهبل😫 وروسيا عجايب قدرتك اللهم عليك بمن ساندهم اللهم دمر بيوتهم واطفالهم وشردهم ياعزيز يارب
أبهاويكفو هذا الشايب مثل لأهل الشام أهل العز والكرامة أهل النخوة والشهامة
محمدواللهما قهرني الا ال اربعة مليون ونص سوري اغلبهم شباب متبطحين عندنا وتاركين بلدهم وشيوخهم ونساءهم يوجهون مصيرهم وهم عندنا متبطحين فساد ودعارة ومشاكل ومخدرات وسرقات ومتخبين مثل الفيران لعنة الله عليهم
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. ضمير الناس و الشريف
شاآآآايب من جبل عسيرحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بالروس ومن والآهم وبإيران وإذنابها. اللهم إنهم طغوا في البلاد وهم لا يعجزونك فاللهم اجعل الدئرة تدور عليهم واجعل تدبيرهم تدميرهم عاجلاً غير أجل. يا مغيث المستضعفين.
عدد التعليقات:555
ابونواف...اعتقد والله اعلم انك((قلم الحقيقه))ولكن جبنت ولم تصرح بمعرفك ولكن ثق تماماً ان SSيسير في طريق رسم نهايته وسيكون قريباً للشعب المصري كلمة فصل
ضمير الناسالله يكفينا شرالمتشددين مع بشاراوضده***
كفو يا احرار الشامالراقل ده بيكلم كلام زي الفُل ويستاهل السيسي ***
الثقفيتعليق مخالف
الثقفيالله بحرق الصهاينه والمجوس واذنابهم
الثقفييقتلون المسلمين السنه ويهجرونهم من بلادهم بذريعة داعش الله ينتقم منكم
الثقفيبامصر جيش مصر مسافة السكه بس لايران وروسيا الله ينتقم من ***
الطائر الأزرقتعليق مخالف
عبداللهوصفه لسيسي كان دقيق جداً
عبداللهوين تعليق قلم. او مايعلق على الأخبار هذي
مـ،ـاݛــےقلم وساميه لهم رأي اخر السيسي ف نضرهم بطل ومجاهد وناجح ووفي ومخلص وطني ودمقراطي بعد ليه يقول انقلب ع الاخوان ال هم سنه بالنهايه ممكن تجي ساميه تتعاطف معكم او تعلق ع اخبار ايران واذنابها لا السني اخطر
الشريفأعتقد والعلم عند الله ان هذا الشايب تم اجباره من قبل مدعي الاسلام من جماعات داعش واخواتها التي سيتم ان شاء الله اجتثاثها في القريب العاجل على قول ما قاله تحت وطأة السلاح وانه قد تم تصفيته من قبلهم
ااابوعبداللهانتهى جيش مصر مع حسني هذا السيسي الصعلوك من يملأ كرشه يتبعه مثل ،،،،،،،،،،، واذا جاع قلب
مـ،ـاݛــےالامريكي يضرب بسنه العراق مع الشيعي والروسي يضرب بسنه سوريا مع الشيعي بتنسيق روسي امريكي والحجه داعش صنيعتهم وللتبرير الهدف تهجير السنه وتغيير التركيبه السكانيه واضعاف المكون السني وتهميش تأثيره
ناصر بن محمدحسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين االفجره الكفره اللهم الطف وارحم ضعفهم وانصرهم يارب
مـ،ـاݛــےومثل ماقال كم معلق ومعلقه**ومستحيل اشكالها تدافع عنكم لانكم من اهل السنه والجماعه وموحدين وف جهاد ورباط واكره ماتكره طاري الدين والاسلام والجهاد تسمي عدوكم بطل بنت ال
سفيان 66كلام هذا الرجل يدل بما لايدعوا للشك ان السيسي ضد الارهاب داخل مصر وخارجها ...***
مـ،ـاݛــےالامريكي يضرب بسنه العراق مع الشيعي والروسي يضرب بسنه سوريا مع الشيعي بتنسيق روسي امريكي والحجه داعش صنيعتهم وللتبرير الهدف تهجير السنه وتغيير التركيبه السكانيه واضعاف المكون السني وتهميش تأثيره
شايمارسلت مصر طيارين لعاصفة الحزم وعند وصولهم قيل لهم هذه الاف١٥ وهذه الترنيدو وهذه الميراج فقال الطيارين المصريين مانعرف لهاشي احنا نعرف للفيت .
نوافهذا الشايب االشامي يعطي درس مجاني للعرب والأجيال القادمة في الرجولة والعزة والكرامة كلماته مثل ضرب النار ,,لعن الله من أرسل طيارينه لقصفكم بجوار الفرس والروس
نسريكلها مسئلت وقت وينهار حكم السيسي من تضيق الخناق عليه من السعوديه وحدها بعدالله ستقتلع السيسي من جذوره لا الروس ولا ايران متحملين الوضع الاقتصادي والانهيارقريب جدآ لهاذي الدول..
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((((( هو الجبل شهق من قليل )))))))
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( ياعم الشيخ يؤسفوني ماعد باقي أحد في الدنيا مانديتوه))))))))
عدد التعليقات:13648
برق الحرم((((((( تذكرت الدكاكين اللي في الخلف ....... اليست الساحة التي يقف فيها هذا الشيخ السوري مكان ماتنفذ داعش فيه الاعدامات )))))))
الراي الاخرتعليق مخالف
نوافتعليق مخالف
عدد التعليقات:13648
برق الحرم(((((((( شاف السيسي سماع.......وما شاف بوتين ولا الولي السفيه ولا تطبيع اردوغان ..... ماصنع خلفه ماشي كأن هذا المشهد مر علينا نفس الشخصية ابتذكر ))))))
نواف(( لو راح تحرق الأرض ما راح نطلع ولو بتقبرنا ما رايحين نطلع )) .. يعيش على ارض وطنه بكل عزه وشموخ او يموت فيها تحياتي لشعب السوري في الداخل ..ويخسى الهاربين المتسكعين في الخليج واوربا وتركيا
كلمة حقمسافة السكه وقيش مصر لمصر