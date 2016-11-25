  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو .. مسن سوري لـ السيسي : لو بتقبرنا ما راح نطلع من حلب وطائراتك على هالصرماية

25 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص
بالفيديو .. مسن سوري لـ السيسي : لو بتقبرنا ما راح نطلع من حلب وطائراتك على هالصرماية
  • 2٬606
  • 50
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول ناشطون سوريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمسن سوري من مدينة حلب المحاصرة، يهاجم فيه كلا من إيران وروسيا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد تصريحاته الأخيرة التي أقر فيها ولأول مرة بأن مصر تدعم بشار الأسد .

وقال الرجل المسن في الفيديو : “إن حرقت الشجر وإن حرقت بيوتنا وإن حرقتنا وهديت بيوتنا والخراب موتنا ما راحل نرحل وراح ندوس على راسك بالسباط(النعل) يا بشار ويا ايران ويا روسيا ويا حزب الله ويا مصر ياسيسي”.

وأضاف الرجل المسن موجها كلامه للرئيس المصري قائلا: “يا سيسي ياللي عمال تجيب العالم وجيشك يقتلنا..لو بدك تموتنا ما رايحين نطلع”.

وتابع موجها كلامه للسيسي:” لو راح تحرق الأرض ما راح نطلع ولو بتقبرنا ما رايحين نطلع وطائرتك على هالصرماية”.



تعليقات ( 50 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 3:53 ص

    راس تنورة

    شعب مسلم عربي . ويهاجمه السيسي بمعاونة من روسيا وايران . اتظحت الحقائق.. وكشرت الانذال والخونةعن انيابها. هيهات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 3:49 ص

    معرفات معروفه للجميع هدفها التحريض والفتنه

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    مشــعل

    وهل لمصر طائرات في سوريا ؟ او ان التسجيل مثل انقلاب تركيا الوهمي ؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  4. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 3:46 ص

    لونه

    نفاااااق عيني عينك من***اللهم اهلك كل منافق حتى بعض المعلقين مناافقين مع ان الظلم واااضح مثل الشمس يالله تنصر اهل السنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 3:39 ص

    ممكن ؟!

    من أعان ظالماً فقد ظلم و لعنة الله على الظالمين بشار و أعوانه من العرب و العجم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 3:37 ص

    الله أعلم

    من غدر بشعبه و من سانده و وقف معه فلا يستغرب منه هذا الفعل الشنيع هو اعمامه الصهاينة اللهم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين .. رحم الله حال المصريين المغلوب على أمرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 3:35 ص

    اتفاقي الاحساء

    السيسي يقدم موية ثلاجته لنتنياهو للأطفاء حريق تل ابيب🍎 وبشار يوعد السيسي بالفستق الحلبي🍏 وروحاني يقدم افخم الزل الإيراني للسيسي🍎 والعبادي يطعم السيسي بالقيمر البصراوي في كربلاء صبرا مصر تغلي 🍏🍎
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    بالاحضان مع الدواعش راح تزولوا انتوا والدواعش
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    ما بتطلع بكيفك وانت حر وقد اعذر من انذر با الداعشي الهرم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  10. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 3:27 ص

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    تعيش السيسي ويموت الداعشي
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  11. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    يا السيسي دك الدواعش دكا دكا
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  12. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 3:19 ص

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    الللهم انصر السيسي على الدواعش صغيرهم وكبيرهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  13. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    حامد

    حتى الصرماية تكرم عن ها****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص

    مرماح

    اخ يلقهر والله قهر الخائن العربي بدا يلعب بذيله مع امم انت *** معهم في مؤمراتهم ضد جار مسلم عربي. اين الارهابيين يخائن حلب اهلها واطفالها الا ترا اين الارهاب يحقير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    دحوم1

    اللهم عليك بالظالمين واهلك اولادهم ونساءهم وصب عليهم غضبك اللهم ارنا في ***وايران وحزب الله وبشار الاهبل😫 وروسيا عجايب قدرتك اللهم عليك بمن ساندهم اللهم دمر بيوتهم واطفالهم وشردهم ياعزيز يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص

    أبهاوي

    كفو هذا الشايب مثل لأهل الشام أهل العز والكرامة أهل النخوة والشهامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    محمد

    واللهما قهرني الا ال اربعة مليون ونص سوري اغلبهم شباب متبطحين عندنا وتاركين بلدهم وشيوخهم ونساءهم يوجهون مصيرهم وهم عندنا متبطحين فساد ودعارة ومشاكل ومخدرات وسرقات ومتخبين مثل الفيران لعنة الله عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. ضمير الناس و الشريف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بالروس ومن والآهم وبإيران وإذنابها. اللهم إنهم طغوا في البلاد وهم لا يعجزونك فاللهم اجعل الدئرة تدور عليهم واجعل تدبيرهم تدميرهم عاجلاً غير أجل. يا مغيث المستضعفين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص
    عدد التعليقات:555

    ابونواف...

    اعتقد والله اعلم انك((قلم الحقيقه))ولكن جبنت ولم تصرح بمعرفك ولكن ثق تماماً ان SSيسير في طريق رسم نهايته وسيكون قريباً للشعب المصري كلمة فصل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    ضمير الناس

    الله يكفينا شرالمتشددين مع بشاراوضده***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    كفو يا احرار الشام

    الراقل ده بيكلم كلام زي الفُل ويستاهل السيسي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    الثقفي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    الثقفي

    الله بحرق الصهاينه والمجوس واذنابهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    الثقفي

    يقتلون المسلمين السنه ويهجرونهم من بلادهم بذريعة داعش الله ينتقم منكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    خلاص ماعاد يفيد البكى على الرز المسكوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    الثقفي

    بامصر جيش مصر مسافة السكه بس لايران وروسيا الله ينتقم من ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    الطائر الأزرق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    عبدالله

    وصفه لسيسي كان دقيق جداً
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    عبدالله

    وين تعليق قلم. او مايعلق على الأخبار هذي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    مـ،ـاݛــے

    قلم وساميه لهم رأي اخر السيسي ف نضرهم بطل ومجاهد وناجح ووفي ومخلص وطني ودمقراطي بعد ليه يقول انقلب ع الاخوان ال هم سنه بالنهايه ممكن تجي ساميه تتعاطف معكم او تعلق ع اخبار ايران واذنابها لا السني اخطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    الشريف

    أعتقد والعلم عند الله ان هذا الشايب تم اجباره من قبل مدعي الاسلام من جماعات داعش واخواتها التي سيتم ان شاء الله اجتثاثها في القريب العاجل على قول ما قاله تحت وطأة السلاح وانه قد تم تصفيته من قبلهم
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  33. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    ااابوعبدالله

    انتهى جيش مصر مع حسني هذا السيسي الصعلوك من يملأ كرشه يتبعه مثل ،،،،،،،،،،، واذا جاع قلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    مـ،ـاݛــے

    الامريكي يضرب بسنه العراق مع الشيعي والروسي يضرب بسنه سوريا مع الشيعي بتنسيق روسي امريكي والحجه داعش صنيعتهم وللتبرير الهدف تهجير السنه وتغيير التركيبه السكانيه واضعاف المكون السني وتهميش تأثيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    ناصر بن محمد

    حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين االفجره الكفره اللهم الطف وارحم ضعفهم وانصرهم يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    مـ،ـاݛــے

    ومثل ماقال كم معلق ومعلقه**ومستحيل اشكالها تدافع عنكم لانكم من اهل السنه والجماعه وموحدين وف جهاد ورباط واكره ماتكره طاري الدين والاسلام والجهاد تسمي عدوكم بطل بنت ال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    سفيان 66

    كلام هذا الرجل يدل بما لايدعوا للشك ان السيسي ضد الارهاب داخل مصر وخارجها ...***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    مـ،ـاݛــے

    الامريكي يضرب بسنه العراق مع الشيعي والروسي يضرب بسنه سوريا مع الشيعي بتنسيق روسي امريكي والحجه داعش صنيعتهم وللتبرير الهدف تهجير السنه وتغيير التركيبه السكانيه واضعاف المكون السني وتهميش تأثيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    شايم

    ارسلت مصر طيارين لعاصفة الحزم وعند وصولهم قيل لهم هذه الاف١٥ وهذه الترنيدو وهذه الميراج فقال الطيارين المصريين مانعرف لهاشي احنا نعرف للفيت .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    نواف

    هذا الشايب االشامي يعطي درس مجاني للعرب والأجيال القادمة في الرجولة والعزة والكرامة كلماته مثل ضرب النار ,,لعن الله من أرسل طيارينه لقصفكم بجوار الفرس والروس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    نسري

    كلها مسئلت وقت وينهار حكم السيسي من تضيق الخناق عليه من السعوديه وحدها بعدالله ستقتلع السيسي من جذوره لا الروس ولا ايران متحملين الوضع الاقتصادي والانهيارقريب جدآ لهاذي الدول..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((((( هو الجبل شهق من قليل )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( ياعم الشيخ يؤسفوني ماعد باقي أحد في الدنيا مانديتوه))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    ((((((( تذكرت الدكاكين اللي في الخلف ....... اليست الساحة التي يقف فيها هذا الشيخ السوري مكان ماتنفذ داعش فيه الاعدامات )))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    الراي الاخر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    نواف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص
    عدد التعليقات:13648

    برق الحرم

    (((((((( شاف السيسي سماع.......وما شاف بوتين ولا الولي السفيه ولا تطبيع اردوغان ..... ماصنع خلفه ماشي كأن هذا المشهد مر علينا نفس الشخصية ابتذكر ))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    نواف

    (( لو راح تحرق الأرض ما راح نطلع ولو بتقبرنا ما رايحين نطلع )) .. يعيش على ارض وطنه بكل عزه وشموخ او يموت فيها تحياتي لشعب السوري في الداخل ..ويخسى الهاربين المتسكعين في الخليج واوربا وتركيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  50. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    كلمة حق

    مسافة السكه وقيش مصر لمصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم