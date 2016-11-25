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الدولار يشتعل في البنوك المصرية و السوق السوداء تعود بقوة

25 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص
الدولار يشتعل في البنوك المصرية و السوق السوداء تعود بقوة
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صحيفة المرصد:مع امتناع البنوك المصرية عن بيع العملة الخضراء، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء أمس، الخميس، في مصر إلى 18.00 جنيه للشراء مقابل 18.25 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالبنوك، فقد سجل الدولار أعلى سعر له بتعاملات الخميس لدى البنك المصري الخليجي، حيث وصل إلى سعر الصرف إلى 17.45 جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع.

وأتى بالمركز الثاني بنك الاسكندرية مسجلا نحو 17.42 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف العملة الخضراء لدى البنك الأهلي الكويتي 17.42 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وسجل “الدولار” ببنك مصر 17.415 جنيه للشراء، و17.755جنيه للبيع. وبلغ سعره في البنك الاهلي المصري 17.40 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 3:02 ص

    سلمان

    زغرطي ياام صلاح ما الجنيه طاح **** راح هههههههههه
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  2. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 2:59 ص

    سلمان

    ههههههههههه خنبوقة ابو المعرفات الحق خويك س س بح راح فيها هههههههههه تبرعوا لخنبوقة وصاحبه هههههههه
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  3. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    محمد

    تابع... يعي مصر ما استفادت من القرض ال 12 مليار دولار مع دف الفوايد للقرض شي علشان كذا الجنية كل اشوي يزيد مقابل الدولار لانهيار الجنيه وزيادة الديون المصرية بمئات ملايين الدولارات اشرب ****
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  4. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    محمد

    تابع .. يعني القرض اصلا لتسديد الديون السابقة على مصر والزم صندوق النقد مصر بتسديد ديونها المستحقة من خالال القرض وهذا غير تسديد ديون شركات اخرى مثل المواد الغذائبة ومواد الخام وغيرها من الشركات هههه
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  5. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    محمد

    هه صندوق النقد وافق على اقراض مصر 12 مليار دولار ولما اعطوهم او دفعة 2 مليار طالبت شركات البترول الاجنبيه مصر بتسديد ديونها للشهر الماضي باكثر من 3 مليار دولار هههه ولسه في ديون سابقة بعشرات المليارات
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  6. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    دحوم1

    تعليق مخالف
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  7. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    كلمة حق

    اشهد بالله راح رئيس لا يعوض الرئيس حسني مبارك سوف تندم عليه مصر وتبكي عليه دما العالم كله ييستنكر مايفعله بشار وهو يحارب مع بشار أين الشعب المصري مما يفعله اطفال وشيوخ ونساء حسبي الله عليك
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  8. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    ااابوعبدالله

    الله يطيح جنيهك ياسيسي اكثر واكثر إن شاء الله يصل الريال الى ١٠٠ جنيه
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  9. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    وعد الله

    { إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم . إنه كان من المفسدين } .
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  10. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    نواف

    أرسلتم طائرتكم للمشاركة في قتل شعب عربي بجوار الفرس والروس ..***
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