الدولار يشتعل في البنوك المصرية و السوق السوداء تعود بقوة

صحيفة المرصد:مع امتناع البنوك المصرية عن بيع العملة الخضراء، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء أمس، الخميس، في مصر إلى 18.00 جنيه للشراء مقابل 18.25 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالبنوك، فقد سجل الدولار أعلى سعر له بتعاملات الخميس لدى البنك المصري الخليجي، حيث وصل إلى سعر الصرف إلى 17.45 جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع.

وأتى بالمركز الثاني بنك الاسكندرية مسجلا نحو 17.42 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف العملة الخضراء لدى البنك الأهلي الكويتي 17.42 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وسجل “الدولار” ببنك مصر 17.415 جنيه للشراء، و17.755جنيه للبيع. وبلغ سعره في البنك الاهلي المصري 17.40 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.