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بالفيديو.. مسؤول مصري يوبخ موظفيه لتأديتهم الصلاة في وقتها!

25 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص
بالفيديو.. مسؤول مصري يوبخ موظفيه لتأديتهم الصلاة في وقتها!
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صحيفة المرصد : سخر متابعون من فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر فيه مسؤول بأحد الشركات المصرية يوبخ العمال لقيامهم بصلاة الظهر في وقتها.

وجمع صاحب العمل المصري العمال صفًا واحدًا وبدأ في توجيه سؤال كلٍ منهما على حدى، لماذا قمت بالصلاة وتركت العمل؟، فكانت الإجابة من أحدهم ويدعى “محمد” لأن الله أمرنا بالصلاة في وقتها.

ويبدو أن إجابة العامل المصري استفزت مسؤول الشركة ليرد عليه “ألا تعرف أن العمل عبادة”، فيستطرد العامل بقوله: “الصلاة لم تأخذ 5 دقائق”، فما كان من المسؤول إلا أن قال له بشكل عنيف” الـ 5 دقائق أنت تأخذ ثمنهم، فلابد أن تعمل بهم”.

وتناول المتابعون الفيديو بالسخرية من طريقة المسؤول في التعامل مع موظفين استجابوا لنداء الصلاة وقاموا لتأديتها، بينما ظهر المدير بشكل عنيف وكأنه يرفض الصلاة ويعاقب من يقوم بها!.



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 4:24 ص

    مسلم غيور

    حسبنا الله ونعم الوكيل هل الصلاة لله في أوقاتها وهو عماد الدين يؤثر على الرزق يا مفتري ألم يقول الله عزوجل من يتق الله يجعل له مخرجآ ويرزقه من حيث لا يحتسب فلماذا لا يقدم هذا العلماني للمحكمة أللهم
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  2. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    امنع عنهم الرز
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  3. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 4:14 ص

    العويد

    تعليق مخالف
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  4. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 4:12 ص

    سعودي

    صاحب العمل واضح انه ما عنده مانع يصلو لكن الأخوه المصريين عليهم حركات زايغه على قولهم يعني يطّلع قبل الصلاه ب نص ساعه ويقول رايح اصلي ومن هالحكي ،، يا رب ارزقنا من خيرك ولا تحجنى الى احد غيرك امين
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  5. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 3:52 ص

    نوخذه

    مفيش أوسع من زمة المصري
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  6. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 3:52 ص

    سعد بن فهد

    اقتربت نهاية مصر على سياستهم اليهودية الايرانية
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  7. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 3:49 ص

    بسمه

    تعليق مخالف
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  8. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    الشنفره

    اذا طمع الوالي في مال الرعيه ذهبت البركه وهذ اللي يحدث في مصر اخذ الرز كله مابقي في الحله ولا شي ياكله وحده الفساد في مصر للنخاع ويقول ليش تصلي 5دقايق يقتلون الحسين ويسئلون عن حكم قتل الذباب في الحرم
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  9. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    عبدالله اليامي

    لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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  10. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص

    زائر

    ماشاءالله صلاتهم ٥ دقائق ، طيب تعالو شوفو اللي عندنا صلاتهم ساعه من ١٢ إلى ١ الظهر
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  11. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    ولد الظهيرة

    إن كان زمن الراحة اللي معطيهم ضمن دخول وقت الصلاة وعدم خروج وقتها فمعه حق والله أعلم بالنيات
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  12. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    مـ،ـاݛــے

    تربايه **** يحقق معهم كأنهم متهمين وبذل ومهانه واحتقار وتعالي وغطرسه نفس السياسات القديمه يبتزهم بلقمه عيشهم اقسم بالله لو اني واحد منهم مايرد راسه غير الجدار ويلونه بدمه استفزني الحقير
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  13. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    إستشاري صح

    دولة روؤسها منقلبين ....كيف ستكون الأمور ؟
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  14. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    محمد

    خلصنا من ايران واخبرها جاتنا اخبار اليمن خلصنا من اليمن جاتنا مصر وتاركين اساسيات المواطن ومعيشته وسكنه وووووو
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  15. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    تميم

    فكونا من مصر واخبار مصر طفشتونا
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  16. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    هل هذا كلام واحد عاقل ؟! أكيد الرجل ممسوس حتى حركة يده سريعة ومش طبيعية !!
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  17. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    جنوبية..🌻🌻

    أعتقد لو مجموعة تصلي ومجموعة بعدها اذا كان العدد كبير الامر بترك العمل جاء فقط بصلاة الجمعة (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ .. )الآية والله أعلم
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  18. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰباً مَّوْقُوتاً .

    قال تعالى :يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوٰلُكُمْ وَلاَ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ...
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  19. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    مديرة مياه الثروات

    ربي بيفقرة من فوق
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  20. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    هذا الكلامُ سوفَ يعجبُ قلمُ النهيقْ الذي حبلَ سرهُ مقطوعٍ مابينَ طهرانَ و وتل ابيبْ .
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  21. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    mar

    الحمد لله اللهم لانجعل الدنيا أكبر همنا
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  22. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص
    عدد التعليقات:555

    ابونواف...

    اعوذبالله منه ومن رزق يجي من بعد ذى الوجه الله يرزقهم من حيث لايحتسبون ...لكن للاسف لدينا يستغل بعض العاملين وقت الصلاه لتضييع وقت العمل وتلاحظ ذالك عندما يؤذن بالصلاه يتجه الكثير منهم للسكن
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  23. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    قوندا

    تكفى يا العالم الاول ياخي لم النفايات الي ماليه بيتك
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  24. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    حسان

    عدو الاسلام تعاتبعم بسبب تاديه الصلاة انت شخص تحب المال و تكرة الصلاة التي هي عماد الدين لا بارك الله لك في ما تحبه
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  25. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    حسان

    عدو الاسلام تعاتبعم بسبب تاديه الصلاة انت شخص تحب المال و تكرة الصلاة التي هي عماد الدين لا بارك الله لك في ما تحبه
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  26. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    صالح

    قاتلك الله ايتركون [حي على الصلاة وحي على الفلاح] ويستجيبون لك ياقذر اللهم اغنهم بعمل افضل من عمل عند هذا الخبيث
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  27. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    العنزي

    اسال الله ان يريك الفقر بين عينيك
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  28. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    اببببباااااي

    نخشوا عينك
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  29. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    كلمة حق

    اغلب المصريين لا يصلون
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  30. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    نواف

    ولد الرقاصه عمره مايحب الناس النظيفة الي تصلي وتصوم ..يريدهم كلهم مثله
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  31. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    رعد الجنوب

    ايه اللي جرى لك يامصر ؟؟؟!!
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  32. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    سفيان 66

    ممكن المسؤل معاه حق انا اشوف اغلب الموظفين من اول مايقرب وقت الصلاه وهو يستعد للوضوء ويذهب للمسجد يسحب رجوله ويقرا قران ويصلي ويرغي مع اصدقائه ويضيع ساعه كامله وفي غير وقت الدوام ينتظر للركعه الاخيره
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  33. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    شايم

    اكيد هم سنة وهو رافضي صفوي.
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