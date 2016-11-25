بالفيديو.. مسؤول مصري يوبخ موظفيه لتأديتهم الصلاة في وقتها!

صحيفة المرصد : سخر متابعون من فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر فيه مسؤول بأحد الشركات المصرية يوبخ العمال لقيامهم بصلاة الظهر في وقتها.

وجمع صاحب العمل المصري العمال صفًا واحدًا وبدأ في توجيه سؤال كلٍ منهما على حدى، لماذا قمت بالصلاة وتركت العمل؟، فكانت الإجابة من أحدهم ويدعى “محمد” لأن الله أمرنا بالصلاة في وقتها.

ويبدو أن إجابة العامل المصري استفزت مسؤول الشركة ليرد عليه “ألا تعرف أن العمل عبادة”، فيستطرد العامل بقوله: “الصلاة لم تأخذ 5 دقائق”، فما كان من المسؤول إلا أن قال له بشكل عنيف” الـ 5 دقائق أنت تأخذ ثمنهم، فلابد أن تعمل بهم”.

وتناول المتابعون الفيديو بالسخرية من طريقة المسؤول في التعامل مع موظفين استجابوا لنداء الصلاة وقاموا لتأديتها، بينما ظهر المدير بشكل عنيف وكأنه يرفض الصلاة ويعاقب من يقوم بها!.