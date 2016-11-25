بالفيديو.. مسؤول مصري يوبخ موظفيه لتأديتهم الصلاة في وقتها!

صحيفة المرصد : سخر متابعون من فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر فيه مسؤول بأحد الشركات المصرية يوبخ العمال لقيامهم بصلاة الظهر في وقتها.
وجمع صاحب العمل المصري العمال صفًا واحدًا وبدأ في توجيه سؤال كلٍ منهما على حدى، لماذا قمت بالصلاة وتركت العمل؟، فكانت الإجابة من أحدهم ويدعى “محمد” لأن الله أمرنا بالصلاة في وقتها.
ويبدو أن إجابة العامل المصري استفزت مسؤول الشركة ليرد عليه “ألا تعرف أن العمل عبادة”، فيستطرد العامل بقوله: “الصلاة لم تأخذ 5 دقائق”، فما كان من المسؤول إلا أن قال له بشكل عنيف” الـ 5 دقائق أنت تأخذ ثمنهم، فلابد أن تعمل بهم”.
وتناول المتابعون الفيديو بالسخرية من طريقة المسؤول في التعامل مع موظفين استجابوا لنداء الصلاة وقاموا لتأديتها، بينما ظهر المدير بشكل عنيف وكأنه يرفض الصلاة ويعاقب من يقوم بها!.
فيديو متداول: مسؤول في مصنع مصري يعاقب العاملين بسبب الصلاة في وقتها
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.#مصر pic.twitter.com/thcrgZKkVO
— قبل قليل (@QablQalel) November 23, 2016
تعليقات ( 33 )
مسلم غيورحسبنا الله ونعم الوكيل هل الصلاة لله في أوقاتها وهو عماد الدين يؤثر على الرزق يا مفتري ألم يقول الله عزوجل من يتق الله يجعل له مخرجآ ويرزقه من حيث لا يحتسب فلماذا لا يقدم هذا العلماني للمحكمة أللهم
العويدتعليق مخالف
سعوديصاحب العمل واضح انه ما عنده مانع يصلو لكن الأخوه المصريين عليهم حركات زايغه على قولهم يعني يطّلع قبل الصلاه ب نص ساعه ويقول رايح اصلي ومن هالحكي ،، يا رب ارزقنا من خيرك ولا تحجنى الى احد غيرك امين
نوخذهمفيش أوسع من زمة المصري
سعد بن فهداقتربت نهاية مصر على سياستهم اليهودية الايرانية
بسمهتعليق مخالف
الشنفرهاذا طمع الوالي في مال الرعيه ذهبت البركه وهذ اللي يحدث في مصر اخذ الرز كله مابقي في الحله ولا شي ياكله وحده الفساد في مصر للنخاع ويقول ليش تصلي 5دقايق يقتلون الحسين ويسئلون عن حكم قتل الذباب في الحرم
عبدالله الياميلا حول ولا قوة إلا بالله ***
زائرماشاءالله صلاتهم ٥ دقائق ، طيب تعالو شوفو اللي عندنا صلاتهم ساعه من ١٢ إلى ١ الظهر
ولد الظهيرةإن كان زمن الراحة اللي معطيهم ضمن دخول وقت الصلاة وعدم خروج وقتها فمعه حق والله أعلم بالنيات
مـ،ـاݛــےتربايه **** يحقق معهم كأنهم متهمين وبذل ومهانه واحتقار وتعالي وغطرسه نفس السياسات القديمه يبتزهم بلقمه عيشهم اقسم بالله لو اني واحد منهم مايرد راسه غير الجدار ويلونه بدمه استفزني الحقير
إستشاري صحدولة روؤسها منقلبين ....كيف ستكون الأمور ؟
محمدخلصنا من ايران واخبرها جاتنا اخبار اليمن خلصنا من اليمن جاتنا مصر وتاركين اساسيات المواطن ومعيشته وسكنه وووووو
تميمفكونا من مصر واخبار مصر طفشتونا
🌸 الملح و القبلة 🌸هل هذا كلام واحد عاقل ؟! أكيد الرجل ممسوس حتى حركة يده سريعة ومش طبيعية !!
جنوبية..🌻🌻أعتقد لو مجموعة تصلي ومجموعة بعدها اذا كان العدد كبير الامر بترك العمل جاء فقط بصلاة الجمعة (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ .. )الآية والله أعلم
إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰباً مَّوْقُوتاً .قال تعالى :يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوٰلُكُمْ وَلاَ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ...
مديرة مياه الثرواتربي بيفقرة من فوق
marالحمد لله اللهم لانجعل الدنيا أكبر همنا
عدد التعليقات:555
ابونواف...اعوذبالله منه ومن رزق يجي من بعد ذى الوجه الله يرزقهم من حيث لايحتسبون ...لكن للاسف لدينا يستغل بعض العاملين وقت الصلاه لتضييع وقت العمل وتلاحظ ذالك عندما يؤذن بالصلاه يتجه الكثير منهم للسكن
قونداتكفى يا العالم الاول ياخي لم النفايات الي ماليه بيتك
حسانعدو الاسلام تعاتبعم بسبب تاديه الصلاة انت شخص تحب المال و تكرة الصلاة التي هي عماد الدين لا بارك الله لك في ما تحبه
حسانعدو الاسلام تعاتبعم بسبب تاديه الصلاة انت شخص تحب المال و تكرة الصلاة التي هي عماد الدين لا بارك الله لك في ما تحبه
صالحقاتلك الله ايتركون [حي على الصلاة وحي على الفلاح] ويستجيبون لك ياقذر اللهم اغنهم بعمل افضل من عمل عند هذا الخبيث
العنزياسال الله ان يريك الفقر بين عينيك
اببببباااااينخشوا عينك
كلمة حقاغلب المصريين لا يصلون
نوافولد الرقاصه عمره مايحب الناس النظيفة الي تصلي وتصوم ..يريدهم كلهم مثله
رعد الجنوبايه اللي جرى لك يامصر ؟؟؟!!
سفيان 66ممكن المسؤل معاه حق انا اشوف اغلب الموظفين من اول مايقرب وقت الصلاه وهو يستعد للوضوء ويذهب للمسجد يسحب رجوله ويقرا قران ويصلي ويرغي مع اصدقائه ويضيع ساعه كامله وفي غير وقت الدوام ينتظر للركعه الاخيره
شايماكيد هم سنة وهو رافضي صفوي.