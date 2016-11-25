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بالفيديو : مذيع برتغالي يسأل السيسي عن حقيقة وجود 40 ألف معتقل في السجون!

25 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص
بالفيديو : مذيع برتغالي يسأل السيسي عن حقيقة وجود 40 ألف معتقل في السجون!
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الإعلام البرتغالي ، حيث تعمد المذيع سؤال السيسي عما أسماه “40 ألف معتقل”.

وقال “المذيع”: “البعض يقول أن هناك أعداد تتراوح ما بين 24 ألفًا إلى 40 ألفًا من الأشخاص المحتجزين” وفقاً لموقع المصريون.

و رد “السيسي” قائلًا: “لابد أن نكون حريصين ونحن نتحدث عن مصر ولا نحكم عليها من خلال وسائل الإعلام فقط ، كما أننا نعيش في دولة تحترم نفسها وشعبها وتطبق دولة القانون في كل إجراءاتها .. لا 20 ألف ولا 10 آلاف ولا 5 آلاف .. وأنا أتكلم كلامًا مسؤولًا .. ونحن شكلنا لجنة بعد مؤتمر الشباب وكان أحد مطالبها أن يتم التعامل مع المسجونين في مصر ، وتشكلت لجنة وتتم الآن مراجعة الموقف .. ولا أريد أن أقول رقمًا لأنه لو ظُلم إنسان واحد فقط فهذا كثير ، لكن الذين تم الإفراج عنهم في أول مراجعة 82 وهذا في إطار صلاحيات الرئيس ، وعدد الذين نراجع حالاتهم بالكامل لا يتعدى 500 شخص وليس آلاف .. وهذا كلام مسؤول لمن يهتم بحقوق الإنسان والحريات”.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    سعد بن فهد

    الله يستر شكل مصر بتلحق سوريا والعراق وليبيا واليمن
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  2. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 3:49 ص

    كل الشعب المصري في السجن إلاحكومة الانقلاب هذا هو الواقع الإخوان جميعهم في السجن ويكفي هذا إدانة على نظام قمعي فرعوني ينتقم من كل من ينتمون لجماعة الإخوان وكبت حرياتهم التي تتعارض مع الدين قبل كل ذلك.
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  3. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 3:48 ص

    بسمه

    ***حكم مصر اكثر من 80 مليون مستمر مدعوم
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  4. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 3:40 ص

    عبدالله اليامي

    أكثر المقابلة فلترة مع إن مرسي سيئ لكن *** ذا أسوأ منه بمراحل
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  5. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص

    الهمداني

    السيسي الله أعلم وين بيودي مصر فين اتوقع ثورة الجياع قادمه
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  6. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    نصاب كبير أوي أوي

    تعليق مخالف
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  7. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 3:16 ص

    زائر

    ممكن المذيع يقصد تركيا لان فيها 50 ألف اعتقلوا خلال ايام الانقلاب الوهمي
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  8. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    حامد

    كذاب *** ليس اربعين الف بل مئات الاف في السجون
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  9. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    كلمة حق

    الرز اللي أخدته وديتوا فين في الثلاقه بتعت الميه ولا مشيت به مسافة السكه وخبيته ****ولا رز مصر لمصر
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  10. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    دحوم1

    تعليق مخالف
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  11. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    إستشاري صح

    تعليق مخالف
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  12. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    مـ،ـاݛــے

    متأثر بعادل امام على قوله القايل ودي اصدق بس قوية قوية اوي اوي وااسسســــــــــــــــعــــــــــــهههههههه
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  13. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    نواف

    رقع الرز ياسيسي
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  14. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    True

    تعليق مخالف
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  15. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    نواف

    وديت الرز فين ياسيسي
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  16. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    الهمداني

    الرئيس الصح هو من يفكر في المصلحة العامة قبل كل شي
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  17. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    نصاب كبير أوي أوي

    تعليق مخالف
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