بالفيديو : مذيع برتغالي يسأل السيسي عن حقيقة وجود 40 ألف معتقل في السجون!

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الإعلام البرتغالي ، حيث تعمد المذيع سؤال السيسي عما أسماه “40 ألف معتقل”.

وقال “المذيع”: “البعض يقول أن هناك أعداد تتراوح ما بين 24 ألفًا إلى 40 ألفًا من الأشخاص المحتجزين” وفقاً لموقع المصريون.

و رد “السيسي” قائلًا: “لابد أن نكون حريصين ونحن نتحدث عن مصر ولا نحكم عليها من خلال وسائل الإعلام فقط ، كما أننا نعيش في دولة تحترم نفسها وشعبها وتطبق دولة القانون في كل إجراءاتها .. لا 20 ألف ولا 10 آلاف ولا 5 آلاف .. وأنا أتكلم كلامًا مسؤولًا .. ونحن شكلنا لجنة بعد مؤتمر الشباب وكان أحد مطالبها أن يتم التعامل مع المسجونين في مصر ، وتشكلت لجنة وتتم الآن مراجعة الموقف .. ولا أريد أن أقول رقمًا لأنه لو ظُلم إنسان واحد فقط فهذا كثير ، لكن الذين تم الإفراج عنهم في أول مراجعة 82 وهذا في إطار صلاحيات الرئيس ، وعدد الذين نراجع حالاتهم بالكامل لا يتعدى 500 شخص وليس آلاف .. وهذا كلام مسؤول لمن يهتم بحقوق الإنسان والحريات”.