بالفيديو : مذيع برتغالي يسأل السيسي عن حقيقة وجود 40 ألف معتقل في السجون!

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الإعلام البرتغالي ، حيث تعمد المذيع سؤال السيسي عما أسماه “40 ألف معتقل”.
وقال “المذيع”: “البعض يقول أن هناك أعداد تتراوح ما بين 24 ألفًا إلى 40 ألفًا من الأشخاص المحتجزين” وفقاً لموقع المصريون.
و رد “السيسي” قائلًا: “لابد أن نكون حريصين ونحن نتحدث عن مصر ولا نحكم عليها من خلال وسائل الإعلام فقط ، كما أننا نعيش في دولة تحترم نفسها وشعبها وتطبق دولة القانون في كل إجراءاتها .. لا 20 ألف ولا 10 آلاف ولا 5 آلاف .. وأنا أتكلم كلامًا مسؤولًا .. ونحن شكلنا لجنة بعد مؤتمر الشباب وكان أحد مطالبها أن يتم التعامل مع المسجونين في مصر ، وتشكلت لجنة وتتم الآن مراجعة الموقف .. ولا أريد أن أقول رقمًا لأنه لو ظُلم إنسان واحد فقط فهذا كثير ، لكن الذين تم الإفراج عنهم في أول مراجعة 82 وهذا في إطار صلاحيات الرئيس ، وعدد الذين نراجع حالاتهم بالكامل لا يتعدى 500 شخص وليس آلاف .. وهذا كلام مسؤول لمن يهتم بحقوق الإنسان والحريات”.
تعليقات ( 17 )
سعد بن فهدالله يستر شكل مصر بتلحق سوريا والعراق وليبيا واليمن
بسمه***حكم مصر اكثر من 80 مليون مستمر مدعوم
عبدالله الياميأكثر المقابلة فلترة مع إن مرسي سيئ لكن *** ذا أسوأ منه بمراحل
الهمدانيالسيسي الله أعلم وين بيودي مصر فين اتوقع ثورة الجياع قادمه
نصاب كبير أوي أويتعليق مخالف
زائرممكن المذيع يقصد تركيا لان فيها 50 ألف اعتقلوا خلال ايام الانقلاب الوهمي
حامدكذاب *** ليس اربعين الف بل مئات الاف في السجون
كلمة حقالرز اللي أخدته وديتوا فين في الثلاقه بتعت الميه ولا مشيت به مسافة السكه وخبيته ****ولا رز مصر لمصر
دحوم1تعليق مخالف
إستشاري صحتعليق مخالف
مـ،ـاݛــےمتأثر بعادل امام على قوله القايل ودي اصدق بس قوية قوية اوي اوي وااسسســــــــــــــــعــــــــــــهههههههه
نوافرقع الرز ياسيسي
Trueتعليق مخالف
نوافوديت الرز فين ياسيسي
الهمدانيالرئيس الصح هو من يفكر في المصلحة العامة قبل كل شي
نصاب كبير أوي أويتعليق مخالف