شاهد: عامل يمني ينفخ في “كيس شطة” بأحد المطاعم!

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يُظهر أحد العمال اليمنيين وهو ينفخ في “كيس شطة”، ما أدى إلى موجة استهجان ورفض لهذا الأسلوب بين المغردين.
وفي الفيديو، يجلس العامل بظهره، ويضع الشطة في الأكياس، بينما ظهر ممسكا بأحد الأكياس ونفخ فيها بفمه، ولم يتضح من الفيديو معالم وجه العامل.
وطالب المغردون بسرعة الإمساك بهذا العامل والتحقيق معه على هذا الفعل القبيح، خصوصًا وأنه قد أساء إلى المكان الذي يعمل به.
تعليقات ( 26 )
سعودي 🇸🇦 وافتخرتعليق 22 المنتصر بالله ،، اذا فيه كما ذكرت ماهو الحل برايك عادي خلك صريح ،، ههههههه ماعاد تمشي هالاساليب مع شعب واعي ،، بعدين كلها من اجانب اللي ذكرت ماهي من دولتنا اعزها الله اجانب. مثلك وشرواك
سعد بن فهدالمفروض السوريين واليمنى الرجال والشباب الي موجودين في دول الخليج يدربوهم ويخلوهم يروحون يحررون بلدهم ثم يرجعون لكسب الرزق بلدكم انتم الأولى بتحرير ارضكم بلادكم بدل تركها للفرس والغرب
عابرونواضح يتفل اكيد فيه يا كبد وبائي ، ايدز اوهربس انا سمعت من فتره يمني يحذر ربعه الي بالسعوديه ماياكلون من المطاعم الي يشتغلون فيها جنسيتهم لان الاخبار عندهم هناك انهم يفتخرون انهم يوكلونا نجاستهم
سعد بن فهد***بدخول اليمنين للعمل في السعودية وسمح لزوار من اليمن لاسرة واقارب كل مقيم يعمل في المملكة بالعمل في القطاع الخاص اغلبهم روافض وحوثيين الي يقاتلون هناك هم ابناء اليمن الاصل
عدد التعليقات:5941
المنتصر باللهالطبيب يترك أكياس وحديد في بطن السعوديات وهذا يتفل في طعامنا وهذاك يغش في البنزين وهذا راعي التكس يخطف النساء ويبتزهم وووووووو إلى متى هذا***
سعودي 🇸🇦 وافتخراللي ينفخ ابطى من كذا ع الاقل خمس ثواني نفخ ،،، هذا يبصق يتفل واعتقد لايفعل كذا الا المصاب بالالتهاب الكبدي الوبائي او الايدز حقد غير طبيعي على ابناء الوطن العماله منهم من يعتبره اجر بدينه ومنهم خبث
عبدالله الياميواضح إنه يتفل النجس لا داعي لتغيير أو تزييف ما نرى دعوا المشاهد يحكم
معرفات معروفه للجميع هدفها التحريض والفتنهابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
عدد التعليقات:555
ابونواف...افضل لك في السفر لاتاكل من مطاعم الطرق واكتفي بسندوتش الجبن وعصير معلب من الصعوبه ان يصيبك او احد أفراد عائلتك التسمم اثناء السفر والمطاعم على الطرق تفتقد النظافه والتفتيش
قوندامافيه مثل اكل البيت يالبى قلبك يا ام قودي كل وانت مغمض عيونك
عدد التعليقات:8270
الحرمانقالو انفخ ياشريم قال مامن برطم. مثل شعبي
ابو فارسالمطعم في محايل عسير وتم بفضل الله اغلاق المطعم
مجبر رجل القعسي]*** يتفل فيه يجب تسحيبه على وجه والتأكد من صحته لايكون مريض بالكبد .. ننتظر ماذا تفعل البلديه
سعوديوين البلديات لابد من منع الكياس واستبدالها بعلب مطابقه للمواصفات وفيها تاريخ علشان المحل يتحمل المسئوليه ومنع اكياس الخبز البلاستيكيه لانها خطيره وتبديلها باكياس ورق
شاآآآايب من جبل عسيروالله يالمرمودة اللي هي خبز الملة مع كوب ماء انظف من اكل المطاعم. وإن تاخذ اكلك من يد يهودي اضمن من يد الروافض. ياليت يمنع كل رافضي من العمل في المطاعم والمواد الغذائية.لإنهم خونه واصحاب غدر.
عبداللهمع احترامي اللي يشتري الشطه بالاكياس يستاهل مايجيه
جنوبية..🌻🌻يازين أكل البيت نظيف وله طعم مايمنع الواحد يغير بس روح للمطاعم الثقة المشهورة الي تخاف على سمعتها مو تروح للعشوائية مثل البخاري وشعبيات يمنية وهلم جرة المشكلة في السفر مجبور عليهم أخ قلبي 😷
الى ١مش من واجبات الزوجه الشرعيه الطبخ والنفخ والغسيل . تبغى تاكل ادخل المطبخ الله لايهنك تبغى تلبس تعلم النظام والترتيب الاجنبي يجلس ببنطلونه وقميصه اسبوع ويدخل المطبخ يساعد
العسيرياليمنيون لي بلمطاعم يسوون العن من كذى وبعضهم يطحنون قزازفي الأكل وماخفي اعظم متى الدوله ترحلهم خونه جالسين بيننامثل القنبله الموقوته
طبيعيخلاص متعودين وعارفين هذا الشي من زمان جدي واصبحت ولله الحمد عندنا مناعه شكرا يا الأمانه لأنك تبغي مصلحتنا وتبغي ان يكون مناعه شكرا من صميم قلبي