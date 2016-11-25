شاهد: عامل يمني ينفخ في “كيس شطة” بأحد المطاعم!

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يُظهر أحد العمال اليمنيين وهو ينفخ في “كيس شطة”، ما أدى إلى موجة استهجان ورفض لهذا الأسلوب بين المغردين.

وفي الفيديو، يجلس العامل بظهره، ويضع الشطة في الأكياس، بينما ظهر ممسكا بأحد الأكياس ونفخ فيها بفمه، ولم يتضح من الفيديو معالم وجه العامل.

وطالب المغردون بسرعة الإمساك بهذا العامل والتحقيق معه على هذا الفعل القبيح، خصوصًا وأنه قد أساء إلى المكان الذي يعمل به.