  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: عامل يمني ينفخ في “كيس شطة” بأحد المطاعم!

25 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص
شاهد: عامل يمني ينفخ في “كيس شطة” بأحد المطاعم!
  • 1٬807
  • 26
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يُظهر أحد العمال اليمنيين وهو ينفخ في “كيس شطة”، ما أدى إلى موجة استهجان ورفض لهذا الأسلوب بين المغردين.

وفي الفيديو، يجلس العامل بظهره، ويضع الشطة في الأكياس، بينما ظهر ممسكا بأحد الأكياس ونفخ فيها بفمه، ولم يتضح من الفيديو معالم وجه العامل.

وطالب المغردون بسرعة الإمساك بهذا العامل والتحقيق معه على هذا الفعل القبيح، خصوصًا وأنه قد أساء إلى المكان الذي يعمل به.



تعليقات ( 26 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 4:19 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    تعليق 22 المنتصر بالله ،، اذا فيه كما ذكرت ماهو الحل برايك عادي خلك صريح ،، ههههههه ماعاد تمشي هالاساليب مع شعب واعي ،، بعدين كلها من اجانب اللي ذكرت ماهي من دولتنا اعزها الله اجانب. مثلك وشرواك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    سعد بن فهد

    المفروض السوريين واليمنى الرجال والشباب الي موجودين في دول الخليج يدربوهم ويخلوهم يروحون يحررون بلدهم ثم يرجعون لكسب الرزق بلدكم انتم الأولى بتحرير ارضكم بلادكم بدل تركها للفرس والغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    عابرون

    واضح يتفل اكيد فيه يا كبد وبائي ، ايدز اوهربس انا سمعت من فتره يمني يحذر ربعه الي بالسعوديه ماياكلون من المطاعم الي يشتغلون فيها جنسيتهم لان الاخبار عندهم هناك انهم يفتخرون انهم يوكلونا نجاستهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    سعد بن فهد

    ***بدخول اليمنين للعمل في السعودية وسمح لزوار من اليمن لاسرة واقارب كل مقيم يعمل في المملكة بالعمل في القطاع الخاص اغلبهم روافض وحوثيين الي يقاتلون هناك هم ابناء اليمن الاصل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص
    عدد التعليقات:5941

    المنتصر بالله

    الطبيب يترك أكياس وحديد في بطن السعوديات وهذا يتفل في طعامنا وهذاك يغش في البنزين وهذا راعي التكس يخطف النساء ويبتزهم وووووووو إلى متى هذا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 3:54 ص

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    اللي ينفخ ابطى من كذا ع الاقل خمس ثواني نفخ ،،، هذا يبصق يتفل واعتقد لايفعل كذا الا المصاب بالالتهاب الكبدي الوبائي او الايدز حقد غير طبيعي على ابناء الوطن العماله منهم من يعتبره اجر بدينه ومنهم خبث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 3:44 ص

    عبدالله اليامي

    واضح إنه يتفل النجس لا داعي لتغيير أو تزييف ما نرى دعوا المشاهد يحكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 3:40 ص

    معرفات معروفه للجميع هدفها التحريض والفتنه

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  9. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص
    عدد التعليقات:555

    ابونواف...

    افضل لك في السفر لاتاكل من مطاعم الطرق واكتفي بسندوتش الجبن وعصير معلب من الصعوبه ان يصيبك او احد أفراد عائلتك التسمم اثناء السفر والمطاعم على الطرق تفتقد النظافه والتفتيش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    قوندا

    مافيه مثل اكل البيت يالبى قلبك يا ام قودي كل وانت مغمض عيونك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 3:07 ص
    عدد التعليقات:8270

    الحرمان

    قالو انفخ ياشريم قال مامن برطم. مثل شعبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    14 الراجل يربط الكيس للاسف المصور جبان نحن لانعلم ماهي نيته بس انا ماظن انوه كان ينفخ او يتفل لانه مكان مكشوف وعلني لانه رمى الكيس في الصندوق
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  13. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    هذاغ ماينفخ هذا يتفل وهذي افعال الروافض مثل الافغاني اللي كمان يتفل بالتميس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    ابو فارس

    المطعم في محايل عسير وتم بفضل الله اغلاق المطعم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  15. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    هذا شكله منافس له يبغي يسوي مشكله له مع البلديه اعوذ بالله من من منافسه التجار والدليل انه مصور وهو مقفي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  16. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    ت5- نعلم ذلك جيدا والاشكاليه ليست فيما ذكرته انت بل الكارثه ان اغلبهن تخلين عن واجباتهم الشرعيه بما في ذلك تربية الابناء لانشغالهن بالتسكع هنا وهناك بما لاينفع فلو قمن بواجبهن لتبدل حال الكثير
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  17. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    مجبر رجل القعسي

    ]*** يتفل فيه يجب تسحيبه على وجه والتأكد من صحته لايكون مريض بالكبد .. ننتظر ماذا تفعل البلديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص

    سعودي

    وين البلديات لابد من منع الكياس واستبدالها بعلب مطابقه للمواصفات وفيها تاريخ علشان المحل يتحمل المسئوليه ومنع اكياس الخبز البلاستيكيه لانها خطيره وتبديلها باكياس ورق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 2:44 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    والله يالمرمودة اللي هي خبز الملة مع كوب ماء انظف من اكل المطاعم. وإن تاخذ اكلك من يد يهودي اضمن من يد الروافض. ياليت يمنع كل رافضي من العمل في المطاعم والمواد الغذائية.لإنهم خونه واصحاب غدر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  20. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    عبدالله

    مع احترامي اللي يشتري الشطه بالاكياس يستاهل مايجيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    جنوبية..🌻🌻

    يازين أكل البيت نظيف وله طعم مايمنع الواحد يغير بس روح للمطاعم الثقة المشهورة الي تخاف على سمعتها مو تروح للعشوائية مثل البخاري وشعبيات يمنية وهلم جرة المشكلة في السفر مجبور عليهم أخ قلبي 😷
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    الى ١

    مش من واجبات الزوجه الشرعيه الطبخ والنفخ والغسيل . تبغى تاكل ادخل المطبخ الله لايهنك تبغى تلبس تعلم النظام والترتيب الاجنبي يجلس ببنطلونه وقميصه اسبوع ويدخل المطبخ يساعد
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  23. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    العسيري

    اليمنيون لي بلمطاعم يسوون العن من كذى وبعضهم يطحنون قزازفي الأكل وماخفي اعظم متى الدوله ترحلهم خونه جالسين بيننامثل القنبله الموقوته
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  24. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    قذر
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  25. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    طبيعي

    خلاص متعودين وعارفين هذا الشي من زمان جدي واصبحت ولله الحمد عندنا مناعه شكرا يا الأمانه لأنك تبغي مصلحتنا وتبغي ان يكون مناعه شكرا من صميم قلبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    من يوم تبطحو النسوان وكل وحده تبي شغاله وتاركه زوجها وعيالها للمطاعم طبيعي نشاهد هذه المواقف واسوء من ذلك
    لا يعجبني(18) اعجبني(13)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم