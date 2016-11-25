مسلح يقتحم دار للرهبان العجزة بفرنسا ويحتجز 70 شخصا

صحيفة المرصد – وكالات:باشرت قوات الدرك الفرنسي مساء الخميس تنفيذ عملية أمنية إثر اقتحام مسلح دارا لإيواء الرهبان العجزة في بلدة مونفيرييه سور ليز في جنوب فرنسا، كما أفادت وكالة “فرانس برس” مصادر مطلعة على التحقيق.

وقالت المصادر إن المعلومات الأولية تشير إلى أن “شخصا منفردا يرتدي قناعا ومسلحا بسكين وبندقية صيد قصيرة اقتحم دارا لإيواء الرهبان العجزة تؤوي 70 راهبا”، مشيرةً إلى أن دوافع المسلح “لا تزال مجهولة”.

وتحديث مصدر أمني عن “قتيل واحد على الأقل” إثر اقتحام المسلح لدار إيواء الرهبان العجزة، بينما أكد مصدر بالشرطة الفرنسية أنه تم العثور على جثة سيدة خلال عملية الشرطة في دار المسنين، فيما تبحث الشرطة عن الجاني.