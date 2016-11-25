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بالصور.. مغردون يحتفلون بزواج “أفنان الباتل ”.. وآخرون يختلفون حول جنسية الزوج!

25 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص
بالصور.. مغردون يحتفلون بزواج “أفنان الباتل ”.. وآخرون يختلفون حول جنسية الزوج!
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صحيفة المرصد : اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بصور زواج افنان الباتل وعبد العزيز الناصر، حيث تداول الناشطون صورًا للهدايا التي وصلت إليها من زوجها وعائلتها.

وعبرت ناشطات عن أمنيتهن في الزواج برجل يشبه زوج “افنان” والذي يعمل في شركة “أرامكو” للبترول، وهو من عائلة سعودية مرموقة، فيما أكد آخرون أن الزوج من عائلة اماراتية.

يأتي ذلك فيما حسد العديد من المغردين الزوج “عبد العزيز الناصر” لزواجه من الجميلة “افنان”، خصوصًا وأنها ابنة رجل الأعمال السعودي سليمان الباتل.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل وسما تحت عنوان “زواج افنان الباتل” انتشر بشكلٍ كبير، وتم تداول الصور عليه، حيث تحظى “افنان” بمتابعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    رازان سعود

    الله يهنيهم ويسعدهم وجميع بنات وشباب المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    هكذا علمتني الحياة

    "ما يلفظ من قول إﻻ لديه رقيب عتيد" الحرف الذي تكتبُه لا يضيع سُدى أبدًا إما أن يکون فوق رأسك عزًا، أو على ظهرك حملاً وَ وِزراً
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  3. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    اللهم ردنا إليك رداً جميلاً

    33 - قال تعالى(( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ )) وقال تعالى((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهِنْ ))وقال تعالى(( وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ))
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  4. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    مـ،ـاݛــے

    30 واكثر من ذلك هه وضعها غير طبيعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    المارد

    طيب وين صورة أفنان ؟ والا يعني النساء لهن الحق في التحديق وإطلاق البصر في الزوج والرجال يفرض عليهم غض أبصارهم كما هو الحال في الكثير من الزواجات بالدخول عند النساء والرقص على الكوشة وقت الزفة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص

    مـ،ـاݛــے

    18 حوثي ولا اخواني اختاري واحد هههههااااااا اول مره تجيب سيره الحوثي غريبه كانت تداري عليهم خليتك تتكلمين عنهم بالقوه ولا غلطه مطبعيه بالعاده ما على لسانك غير سيره السنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 6:32 ص

    FMD

    صباح الخير ..مبروك عليه ..لكن أتعجب من القوارير الي خلفه !!! ..ربما ويمكن ..لكن نحسن الظن فيه
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  8. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    ت 7

    ساميه داخلة بالنسبة ههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  9. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص

    الخبر الصحيح

    أهل العقول في راحه العرسان اثنين والمجانين ألفين !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  10. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 6:19 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    سعيد

    زواج فاشل ان شالله اللهم لاتبارك لهم ولا تبارك عليهم ولا تجمع بينهم في خير بدايته تفاخر وهياط
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  12. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص

    مـ،ـاݛــے

    صبرك علي ياساميه ماشفتي شي ماراح يفش لك غل وحقد تعليقاتي تفجر دماغك السقيم وتصيبك بهستيريا ماحد عارف خطر فكرك كثري
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  13. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 6:11 ص

    مـ،ـاݛــے

    برد ع 17 انتي من نفس الفصيل ال ذميتيهم ههاا
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  14. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 6:09 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 6:04 ص

    9

    احذروا من هذا المسمي نفسه مـ،ـاݛــے تعليقاته حاقد على السعوديين
    لا يعجبني(10) اعجبني(6)
  16. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 6:01 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 6:00 ص

    جنوبية..🌻🌻

    الف مبروك أفنان تستاهل كل خير مبدعة وجميلة جدا شفتها في الهلتون على الطبيعة ابهرتني وزوجها وسيم بعد ربي يوفقهم
    لا يعجبني(16) اعجبني(11)
  18. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 5:53 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 5:51 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    عبدالعزيز : معدّد ، يعني بينفصلون عالأغلب ، إلّا إذا كان سبق له الزواج !
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص
    عدد التعليقات:1026

    سامية

    تعليق ٩ لوكنت رجال كان تثمن للكلمة اللي تطلع من ثمك بس الظاهر انك حاقد على السعوديات يالحوثي كلامك غير لائق للنشر في صحيفة محترمة أنت تقذف النساء ياقليل المروة
    لا يعجبني(32) اعجبني(26)
  21. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 5:44 ص

    اكيد مو سعودي ماشاءالله جميل الله يوفقهم ويزوجني مثله
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  22. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 5:38 ص
    عدد التعليقات:1026

    سامية

    أفنان مصورة ولها موقع تعرض فيه أشيائها وصارت تسوي إعلانات وبزنس بس ومبروك الزواج ياأفنان .
    لا يعجبني(11) اعجبني(8)
  23. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 5:33 ص
    عدد التعليقات:1026

    سامية

    ١٤ / أخت شادن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 4:47 ص

    متابع

    مين هي ذي افنان؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 4:39 ص

    مبروك زواجهم الله يوفقهم ويرزق العزاب والعازبات بالزوجات والازواج الصالحات والصالحين اللهم امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 4:35 ص

    الله يصلح الحال

    وعبرت ناشطات عن أمنيتهن في الزواج برجل يشبه زوج “افنان” فيما حسد العديد من المغردين الزوج “عبد العزيز الناصر” لزواجه من الجميلة “افنان” في اخر الزمان صار جمال الوجه والجسد اهم من الدين والاخلاق والادب
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  27. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 4:32 ص

    جمال الروح والأخلاق والأسلوب وحسن التعامل وغض البصر والقناعة أهم من الشكل الخارجي والمظاهر >> مافائدة الوسامة والجمال اذا كان في العقل إعاقة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  28. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    البيروقراطي

    اول مرة بحياتي اسمع فيهم..... الصحيفه اصبحت تضع اسماء اناس لانعرفهم وترفع من قيمتهم ولا اعلم لماذا
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  29. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 4:13 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  30. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    نص نايم

    من هذي ومن ذا ومن اللي يحسدهم ومن اللي يتمنون مثله ومن يعرف عنهم شي وشذا ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 4:08 ص

    مـ،ـاݛــے

    بلغت قضايا الطلاق وإنهاء النكاح %45,7 من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم السعودية وأنهت المحاكم السعودية 27,602 قضية إنهاء النكاح والتفرقة خلال 45 يوما م بداية العام الحالي بمعدل 613 يومي
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  32. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 4:06 ص

    عـابـر..

    جمال الـروح ۿــو الشيء الوحيد الذي لا يستطيـع الزمـان ٲن ينــال منــۿ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 3:56 ص

    مـ،ـاݛــے

    4 ابحث الرقم كبير . يقولن يشبه ماقصدهن الشكل تبي واحد شبعان ومركزه مرقوق او مرموق
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  34. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 3:39 ص

    ابو عبدالله

    الى تعليق ثلاثة !!موضوع طلاق سبع وعشرين الف خلال شهر كذب نفت الكلام وزارة العدل وقناة الاخباريه السعوديه نفت الخبر على لسان وزير العدل لأني لاحظت عليك تكرر نفس التعليق في كذا خبر ترى الموضوع اشاعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    مـ،ـاݛــے

    ناشطات وين ناشطات ومالقن يشوفن هذا وسيم ؟ ! هي ع الشكل ولا المضمون اذا ع الشكل ل فيه 27 الف طلاق بشهر ونص و 600 حاله يوميا اكيد فيهم وسيمين المغردين وش عرفهم بجمالها ؟؟؟ ماثبتوه هو سعودي ولا اماراتي ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  36. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    معرفات معروفه للجميع هدفها التحريض والفتنه

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
    لا يعجبني(8) اعجبني(6)
  37. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    زائر

    لا تجعلو من*** مشاهير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

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