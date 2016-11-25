بالصور.. مغردون يحتفلون بزواج “أفنان الباتل ”.. وآخرون يختلفون حول جنسية الزوج!

صحيفة المرصد : اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بصور زواج افنان الباتل وعبد العزيز الناصر، حيث تداول الناشطون صورًا للهدايا التي وصلت إليها من زوجها وعائلتها.
وعبرت ناشطات عن أمنيتهن في الزواج برجل يشبه زوج “افنان” والذي يعمل في شركة “أرامكو” للبترول، وهو من عائلة سعودية مرموقة، فيما أكد آخرون أن الزوج من عائلة اماراتية.
يأتي ذلك فيما حسد العديد من المغردين الزوج “عبد العزيز الناصر” لزواجه من الجميلة “افنان”، خصوصًا وأنها ابنة رجل الأعمال السعودي سليمان الباتل.
وتداول الناشطون على مواقع التواصل وسما تحت عنوان “زواج افنان الباتل” انتشر بشكلٍ كبير، وتم تداول الصور عليه، حيث تحظى “افنان” بمتابعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
تعليقات ( 37 )
رازان سعودالله يهنيهم ويسعدهم وجميع بنات وشباب المسلمين
هكذا علمتني الحياة"ما يلفظ من قول إﻻ لديه رقيب عتيد" الحرف الذي تكتبُه لا يضيع سُدى أبدًا إما أن يکون فوق رأسك عزًا، أو على ظهرك حملاً وَ وِزراً
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً33 - قال تعالى(( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ )) وقال تعالى((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهِنْ ))وقال تعالى(( وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ))
مـ،ـاݛــے30 واكثر من ذلك هه وضعها غير طبيعي
الماردطيب وين صورة أفنان ؟ والا يعني النساء لهن الحق في التحديق وإطلاق البصر في الزوج والرجال يفرض عليهم غض أبصارهم كما هو الحال في الكثير من الزواجات بالدخول عند النساء والرقص على الكوشة وقت الزفة .
مـ،ـاݛــے18 حوثي ولا اخواني اختاري واحد هههههااااااا اول مره تجيب سيره الحوثي غريبه كانت تداري عليهم خليتك تتكلمين عنهم بالقوه ولا غلطه مطبعيه بالعاده ما على لسانك غير سيره السنه
FMDصباح الخير ..مبروك عليه ..لكن أتعجب من القوارير الي خلفه !!! ..ربما ويمكن ..لكن نحسن الظن فيه
ت 7ساميه داخلة بالنسبة ههههه
الخبر الصحيحأهل العقول في راحه العرسان اثنين والمجانين ألفين !!
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
سعيدزواج فاشل ان شالله اللهم لاتبارك لهم ولا تبارك عليهم ولا تجمع بينهم في خير بدايته تفاخر وهياط
مـ،ـاݛــےصبرك علي ياساميه ماشفتي شي ماراح يفش لك غل وحقد تعليقاتي تفجر دماغك السقيم وتصيبك بهستيريا ماحد عارف خطر فكرك كثري
مـ،ـاݛــےبرد ع 17 انتي من نفس الفصيل ال ذميتيهم ههاا
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9احذروا من هذا المسمي نفسه مـ،ـاݛــے تعليقاته حاقد على السعوديين
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جنوبية..🌻🌻الف مبروك أفنان تستاهل كل خير مبدعة وجميلة جدا شفتها في الهلتون على الطبيعة ابهرتني وزوجها وسيم بعد ربي يوفقهم
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🌸 الملح و القبلة 🌸عبدالعزيز : معدّد ، يعني بينفصلون عالأغلب ، إلّا إذا كان سبق له الزواج !
عدد التعليقات:1026
ساميةتعليق ٩ لوكنت رجال كان تثمن للكلمة اللي تطلع من ثمك بس الظاهر انك حاقد على السعوديات يالحوثي كلامك غير لائق للنشر في صحيفة محترمة أنت تقذف النساء ياقليل المروة
عدد التعليقات:1026
ساميةأفنان مصورة ولها موقع تعرض فيه أشيائها وصارت تسوي إعلانات وبزنس بس ومبروك الزواج ياأفنان .
عدد التعليقات:1026
سامية١٤ / أخت شادن
متابعمين هي ذي افنان؟؟؟
الله يصلح الحالوعبرت ناشطات عن أمنيتهن في الزواج برجل يشبه زوج “افنان” فيما حسد العديد من المغردين الزوج “عبد العزيز الناصر” لزواجه من الجميلة “افنان” في اخر الزمان صار جمال الوجه والجسد اهم من الدين والاخلاق والادب
البيروقراطياول مرة بحياتي اسمع فيهم..... الصحيفه اصبحت تضع اسماء اناس لانعرفهم وترفع من قيمتهم ولا اعلم لماذا
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
نص نايممن هذي ومن ذا ومن اللي يحسدهم ومن اللي يتمنون مثله ومن يعرف عنهم شي وشذا ؟!
مـ،ـاݛــےبلغت قضايا الطلاق وإنهاء النكاح %45,7 من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم السعودية وأنهت المحاكم السعودية 27,602 قضية إنهاء النكاح والتفرقة خلال 45 يوما م بداية العام الحالي بمعدل 613 يومي
عـابـر..جمال الـروح ۿــو الشيء الوحيد الذي لا يستطيـع الزمـان ٲن ينــال منــۿ
مـ،ـاݛــے4 ابحث الرقم كبير . يقولن يشبه ماقصدهن الشكل تبي واحد شبعان ومركزه مرقوق او مرموق
ابو عبداللهالى تعليق ثلاثة !!موضوع طلاق سبع وعشرين الف خلال شهر كذب نفت الكلام وزارة العدل وقناة الاخباريه السعوديه نفت الخبر على لسان وزير العدل لأني لاحظت عليك تكرر نفس التعليق في كذا خبر ترى الموضوع اشاعة
مـ،ـاݛــےناشطات وين ناشطات ومالقن يشوفن هذا وسيم ؟ ! هي ع الشكل ولا المضمون اذا ع الشكل ل فيه 27 الف طلاق بشهر ونص و 600 حاله يوميا اكيد فيهم وسيمين المغردين وش عرفهم بجمالها ؟؟؟ ماثبتوه هو سعودي ولا اماراتي ؟
معرفات معروفه للجميع هدفها التحريض والفتنهابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
زائرلا تجعلو من*** مشاهير