بالصور.. مغردون يحتفلون بزواج “أفنان الباتل ”.. وآخرون يختلفون حول جنسية الزوج!

صحيفة المرصد : اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بصور زواج افنان الباتل وعبد العزيز الناصر، حيث تداول الناشطون صورًا للهدايا التي وصلت إليها من زوجها وعائلتها.

وعبرت ناشطات عن أمنيتهن في الزواج برجل يشبه زوج “افنان” والذي يعمل في شركة “أرامكو” للبترول، وهو من عائلة سعودية مرموقة، فيما أكد آخرون أن الزوج من عائلة اماراتية.

يأتي ذلك فيما حسد العديد من المغردين الزوج “عبد العزيز الناصر” لزواجه من الجميلة “افنان”، خصوصًا وأنها ابنة رجل الأعمال السعودي سليمان الباتل.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل وسما تحت عنوان “زواج افنان الباتل” انتشر بشكلٍ كبير، وتم تداول الصور عليه، حيث تحظى “افنان” بمتابعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.