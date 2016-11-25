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صور: محافظ بدر يزور “الصبحي” مصاب تفجير المدينة بعد عودته من رحلة علاجية

25 نوفمبر, 2016 , 3:56 ص
صور: محافظ بدر يزور “الصبحي” مصاب تفجير المدينة بعد عودته من رحلة علاجية
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صحيفة المرصد- عبدالرحمن المحمادي: زار محافظ بدر مبارك بن عطا الله المورقي، الجندي البطل حسام الصبحي في منزله بالمدينة المنورة، بعد عودته من رحلته العلاجية ⁩إثر إصابته في ⁧‫التفجير الإرهابي في المدينة بالقرب من المسجد النبوي رمضان الماضي، والذي فقد البصر بسببه.

‏الجدير بالذكر أن أهالي المدينة استقبلوا قبل أيام رجل الأمن “حسام الصبحي”، أحد منسوبي قوات الطوارئ الخاصة، بالورود بعد عودته من إسبانيا حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى خاص.

واستقبل الصبحي أثناء عودته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة جموع من المواطنين ومن أقاربه وزملائه، كما كان ضمن مستقبليه قائد قوات الطوارئ بمنطقة المدينة المنورة العقيد بجاد الحربي.

وكان الجندي حسام الصبحي ضمن 5 مصابين في العملية الإرهابية التي استشهد فيها 4 من زملائه.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    ابوخالد الدمام

    بيض الله وجهك ورفع قدرك وشافاك وعافاك
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  2. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 6:08 ص

    ابوتركي

    يستاهل الاستقبال والتكريم والله يعوضه خير في بصره انه سميع مجيب
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  3. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 6:04 ص

    إستشاري صح

    الله يجبرك ياحسام ويصبرك ويعوضك الجنة. اما من تسبب في فقدك لبصرك فقد اقترف إثم عظيم نسأل الله السلامة .
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  4. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    عبدالله

    الله يعوضك خير يا حسام الصبحي
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