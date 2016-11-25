الوصيف في قبضة البطل!

• جدة هذا المساء ستعيش حالة نزق مع كلاسيكو البطل والوصيف.

• الليلة سهرة فخمة جداً في كرة القدم وإن قلت هي الاستثناء فهي كذلك.

• الأهلي يستضيف الهلال وإكرام الضيف عند الملكي واجب.

• ممكن أن تكون ممن يهوى التوقعات وممكن من الرافضين لها، وفي الأول تخمين وفي الثانية خوف من الهزيمة.

• لن أفعل مثلهم وأقول إنه الكلاسيكو الأفخم ولن أذهب مثلهم إلى التاريخ وأمارس من خلاله لعبة الأرقام بقدر ما أعتبر أي مباراة يلعبها الأهلي مع أي فريق لها خصوصيتها، ولنا في مباراة الباطن دليل يجسد واقع ما ذكرت.

• الهلال مع الأهلي من ثوابت الكرة السعودية والأهلي والهلال تاريخ من العلاقة أن نسيها جيل تحفظها أجيال، لكن بعض الهلاليين يغتاضون حينما نشير لهذه العلاقة التي يرون فيها ما لا يراه الأهلاويون وهذه مشكلتهم وليس مشكلة الأهلي.

• غير الجميل أن لقاءات الفريقين لم تعد تروق لبعض بعض الإعلاميين الهلاليين، أي أنهم ما انفكوا في ربطها بكلاسيكو الهلال والاتحاد في وقت بات الاتحاد يهزم الهلال ذهابا وإيابا وهذا ما فعله الأهلي الموسم المنصرم حينما هزم الهلال أربع مرات فيها دوري وكأس ملك وسوبر، ولكن هذا لا يعني التسليم أن الهلال سيرمي المنديل في مباراة الليلة بقدر ما هي إشارة إلى أن الهلال سيلعب بخطة شكسبير؛ أكون أو لا أكون وليس بطريقة وأسلوب دياز.

• في حين سيعمل السير جروس على إرساء قاعدة الأفضلية بطريقته التي صدعت بالهلال وغير الهلال الموسم الماضي.

• أظن بل أعتقد أن خسارة الهلال الليلة من الأهلي سيكون لها ضحايا إما فنية أو إدارية أو لاعبين وأعني بمن وصفوا بالمتمردين.

• وأجزم أن الثلاث نقاط سيكون لها مفعول إيجابي عند الحاصل عليها في دوري لعبة الكراسي تسيطر على مراكزه الأولى.

• أخشى على الأهلي من التفاؤل المبالغ فيه بين إعلامه وجماهيره، في المقابل يخشى الهلاليون على هلالهم من دياز الذي كبل الهلال.

• وبعيداً عن مخاوف أي فريق أتمنى أن نشاهد كلاسيكو كبيرا يليق بالبطل والوصيف.

•• ودي أتوقع ولكن أخاف أن تخذلني كرة القدم، وودي أن أحدد كم هدف في المباراة ولكن أخشى لو جت معي تكثر حولي الأسئلة مثل ما كثرت حول الزميل خالد قاضي.

•• المباراة فيها ما فيها من الأسرار ولكن يخاف الفريقان من التعادل الذي يخدم فرقا ولا يخدم الملكي والزعيم.

نقلا عن “عكاظ”