منافساتنا غير نزيهة

– عندما (تكثر) أخطاء الحكام ويبلغ بعضها درجة الفضيحة ويعلو حينها صوت المتضررين منها تذمراً.. واعتراضاً عليها ويكون المستفيد الأكبر منها هو فريق أو فريقان ويغيب معها أيضاً (العدل) في القرارات، فاعلموا أن (المنافسة) باتت تنحرف عن مسارها الصحيح، وأن البطولات في النهاية ستذهب لمن لا يستحقها أو لمن هو أقل استحقاقاً لها وعلى غرار ما حدث (في منافسات الدوري السعودي) من خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

– كل منافسات الدوري السعودي منذ انطلاقته في موسم 1397هـ حدث فيها (أخطاء حكام) ولكن هي (ولا شيء) عندما نقارنها بالأخطاء التي حدثت في آخر أربعة مواسم ومنها تحديداً (موسم 2014م) لأن من حيث الكم، ولا حتى أيضاً التأثير على النتائج ومسار البطولة وعلى اعتبار أن الكثير من أخطاء التحكيم في تلك المواسم الأربعة لا تندرج تحت ما يسمى بأخطاء الحكام، وكل الأماني بأن يكون دوري الموسم الحالي (تحكيمياً) أو ما تبقى منه مختلفاً وألا تتكرر من خلاله مهزلة (الدفع الرباعي) وفضائح التحكيم السابقة وأن تذهب بطولة الدوري لمن يستحقها.

– بالمناسبة.. بعد تضرر فريقه -على حد زعمه- من أخطاء الحكام في مباراته أمام الأهلي رئيس الباطن الهويدي (جابها من الآخر) وأعلنها صريحة قائلاً (نريد دوري بلا شبهات).. قبلك يا هويدي قالها رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد ولكن الشبهات استمرت وكأنها هي الشركة الراعية للدوري وليس شركة عبداللطيف جميل.. الله يعيننا.

– الهلال في الصدارة.. أرجو ألا ينخدع القائمون عليه بهذه الصدارة، فهي صدارة هشة وغير مقنعة، ولا أتجني إن قلت أيضاً بأنها لن تدوم طويلاً بل وربما طارت بعد نهاية مباريات هذا الأسبوع، لأنني أرى أن الهلال بأوضاعه الحالية لا يملك أدوات القدرة على المحافظة على صدارته ومقاومة المنافسين وبما يكفل له تحقيق الفوز عليهم.

– حقيقة.. في الدوري إذا لم تهزم المنافسين أو تتعادل -على الأقل- معهم فأنت غير مؤهل لانتزاع بطولته.

(النسر) بلغ النهائي

– بدأت بطولة كأس الملك عام 1377هـ وكانت مقتصرة فقط على أندية المنطقة الغربية رغم أن جلالة الملك لم يحضر الست مباريات النهائية الأولى.. (الكأس) كان هدية من الأمير عبدالله الفيصل -رحمه الله- وقد حضر سموه ثلاث مباريات نهائية لهذه البطولة.

– أول نهائي كأس ملك جمع الاتحاد والوحدة وتعادل الفريقان من خلاله (2-2) فأقيمت مباراة فاصلة.. الاتحاديون قبل هذه المباراة قدموا (التماس) للأمير عبدالله الفيصل للسماح للاعبهم (سيد مصطفى) المطرود في النهائي الذي انتهى بالتعادل لظروف الإصابات في فريقهم فوافق سموه فاعترض الوحداويون ولكن الأمر صدر ولا بد من تنفيذه.. ورغم ذلك فازت الوحدة بنتيجة (4-صفر) وحصلت على الكأس.

– من مفاجآت بطولة كأس الملك عام 1389هـ هو وصول (فريق النسر) من سيهات للمباراة النهائية ولكونه بطلاً للمنطقة الشرقية وبموجب النظام، على أن يلتقي بطل الغربية (الأهلي) وبطل الوسطى (الشباب) لتحديد الطرف الثاني في النهائي لمقابلة (فريق النسر).

– ولكن لأن (الجهة المشرفة) رأت أنه لا بد أن تظهر المباراة النهائية بمظهر يليق بسمعة الكرة والمناسبة تم تعديل النظام ليلعب (النصر) مع الشباب والفائز منهما يقابل الأهلي على الكأس فوافق مسؤولو النسر مع منحهم فرصة حضورالنهائي والتشرف بالسلام على جلالة الملك حتى وإن خسر فريقهم من أمام الشباب.. إضافة أيضاً إلى صرف مكافآت مالية لهم.

– الشباب فاز على فريق النسر والتقى الأهلي في النهائي وفاز الأهلي يومها بهدف مهاجمه سليمان مطر الشهير بـ(الكبش).

– ما جاء في السطور السابقة هو بعض مما تحمله مذكرات الشيخ عبدالرحمن بن سعيد -رحمه الله- عن تاريخنا الكروي التي احتفظ بها.. اللهم اغفر للشيخ ابن سعيد وجميع موتى المسلمين.. وسأحاول كتابة المزيد من هذه المذكرات التاريخية في القادم من مقالاتي.

كلام في الصميم

– على لاعبي الاتحاد وإدارييه وأعضاء شرفه وحتى أيضاً إعلامه (عليهم) أن يتعاملوا مع كل مباريات فريقهم وكأنها أمام الهلال وذلك متى أرادوا أن يعود إلى سابق عهده كفريق بطل.

– أول من (ضلل) الوسط الرياضي بـ(ادعاء) أن بطولات النصر (موثقة) حتى من الاتحاد الآسيوي عن طريق الأمين السابق لاتحاد الكرة سعيد جمعان هو الأميروليد بن بدر.. لذا عليه أن يعتذر للأمين سعيد بعد أن قام هذا الأخير بذكر الحقيقة ونفى تلك الكذبة وكشف أنها ليست بطولات ولم توثق.

– في الوحدة اكتشفوا أن حارس المرمى عبدالله السديري (ما ينغزا فيه) بعد خمس مباريات شاركها مع فريقهم.. أما في الهلال فلم يكتشفوا ذلك (أنه ما ينغزا فيه) إلا بعد خمسة مواسم وبعد أن تسبب في التفريط بأكثر من بطولة.. بل عدة بطولات ومنها بطولات آسيوية.

– هلال الوقت الحالي ليس له علاقة بهلال الأمجاد والبطولات.. كما أنه لم يعد لجميع الهلاليين، لقد أصبح موصداً لأبوابه ويدار (بفكر) فئة هلالية معينة، وصار شعاره الارتجالية في القرارات، ومكاناً للمكابرة والعناد والأخطاء المتكررة.. وكأنه أملاك خاصة.

) خاتمة.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (وثق) بطولاته.. الهلال والاتحاد هما الفريقان الوحيدان من السعودية اللذان شمل التوثيق بطولتيهما الآسيوية.. وين فريق (عالميه الترشيح)!!

نقلا عن “الجزيرة”