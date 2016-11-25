تعرف على عقوبة كتابة “عبارات خادشة” أو حسابات مواقع التواصل على المركبات

صحيفة المرصد: أكد مدير مرور العاصمة المقدسة الدكتور العقيد باسم البدري ، أن تجاوزات الكتابات الخطية على المركبات تندرج تحت طائلة المادة 50 / 1 / 27 من نظام المرور، والتي تنص على أنه لا يجوز وضع الكتابات من رسوم أو بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء منها، وحددت غرامات على المخالفين بكتابة عبارات على المركبات تتنافى مع الآداب، تصل إلى 6 آلاف ريال.

فرض العقوبات

ووفقا لصحيفة الوطن شدد البدري، على أن إدارة المرور لن تتوانى في فرض العقوبات وفق ما تنص عليه المادة المشار إليها، مبيناً أنها تتضمن تحرير مخالفة تحت رمز 201 والتي تنص على “عدم جواز كتابة رسوم أو بيانات أو كتابة عبارات على المركبة من أرقام ومواقع للتواصل الاجتماعي على المركبة”، وتقدر قيمتها من 300 إلى 500 ريال، وتحرير مخالفة تحت رمز 611 التي تتعلق بكتابة عبارات على المركبة تتنافى مع الآداب العامة والخادشة للحياء تقدر قيمتها من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال.

ظاهرة سلبية

انتشرت ظاهرة الكتابات على المركبات بين أوساط الشباب، فيما استاء عدد من أهالي مكة المكرمة من تنامي مثل هذه الظاهرة، خاصة أن بعضها تحمل في طياتها عبارات غير لائقة وخادشة للحياء والذوق العام.

وقال المواطن عبدالحفيظ العتيبي: “إن ذلك لا يقتصر على مثل هذه العبارات، بل تجاوز الأمر إلى كتابة أرقام الهواتف ومعرفات مواقع التواصل الاجتماعي” في صورة سلبية لا تعكس مستوى الوعي لعامة سكان وأهالي مكة المكرمة، مطالباً كافة الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة للحد من انتشارها، إلى جانب تثقيف الشباب بخطورة ممارسة هذه السلوكيات.