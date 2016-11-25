خلال أسبوعين.. قفزة 200 % في مساحات الأراضي البيضاء المسجلة في نظام الرسوم

صحيفة المرصد: كشف مسؤول في وزارة الإسكان عن قفزة في تسجيل مساحات الأراضي البيضاء، إذ ارتفعت نسبة المساحات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 200 في المائة ، مقارنة بما تم تسجيله في الأشهر الخمسة الأولى منذ بدء التسجيل وبالتحديد في 10 رمضان الماضي.

يأتي ذلك قبل انتهاء فترة التسجيل المتبقي 18 يوما الذي حدد في كانون الأول 12 (ديسمبر) المقبل، وذلك تجنبا لغرامات عدم التسجيل التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقا.

وبحسب صحيفة الاقتصادية قال المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء، إن هناك تزايدا في تسجيل مساحات الأراضي من ملاك الأراضي لبياناتهم الخاضعين وفق دعوة الوزارة إلى التسجيل في المرحلة الأولى لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها 10 آلاف متر مربع وأكثر ولم يتم تطويرها عن طريق موقع الأراضي البيضاء.

وأوضح المهندس المديهيم، أن هناك إقبالا كبيرا بشكل ملحوظ على التسجيل، وهو الأمر الذي قد يجنب صاحب البيانات العقوبات وفقا للضوابط والأنظمة للعقوبات.