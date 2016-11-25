سفارة المملكة في مانيلا ترشد المواطنيين لطريقة الاستقدام من الفلبين

صحيفة المرصد-متابعات : نشرت سفارة المملكة بالفلبين إرشادات مهمة للأفراد والمؤسسات والشركات فيما يتعلق باستقدام العمالة من الفلبين. وذكرت السفارة عددا من التنبيهات والتحذيرات من عدد من المخالفات في استقدام العمالة من الفلبين، وجاءت التوجيهات للأفراد على النحو التالي: أن يتم استقدام العمالة الفلبينية عبر مكاتب استقدام سعودية مرخص لها في المملكة، وذلك لحفظ حقوق المواطنين عند التقاضي وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين. ولا تتحمل السفارة أية مسؤولية عند عدم الوفاء بالشروط أو التأخير عند التعامل مع المكاتب في الفلبين بشكل مباشر وغير نظامي أو مع

الوسطاء لأن النظام لايجيز ذلك. تمنع الأنظمة والقوانين الفلبينية التعامل مع الوسطاء (السماسرة) أو التعامل المباشر مع مكاتب التوظيف المعتمدة بشكل مباشر، وتشترط أن يكون الوسيط مكتب استقدام سعوديا معتمدا. يمنع القانون الفلبيني منعا باتا لأي اجنبي حمل أي جواز سفر يخص مواطنا فلبينيا ويعاقب على ذلك بعقوبة السجن لمدة طويلة بتهمة الاتجار بالبشر. كما يمنع القانون الفلبيني إجراء المقابلات الشخصية لغير المصرح لهم من جهة الاختصاص. كما جاءت ارشادت خاصة من قبل سفارة المملكة لدى الفلبين للشركات والمؤسسات على النحو التالي: يجب التعامل مع مكاتب توظيف وتصدير العمالة المعتمدة والمسجلة لدى السفارة مسبقا. عدم إجراء المقابلات الشخصية دون حصول على التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة.