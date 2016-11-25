  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الباحة:لوح بعلم أسود من سطح منزله فأبلغ عنه جيرانه!

25 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص
الباحة:لوح بعلم أسود من سطح منزله فأبلغ عنه جيرانه!
  • 1٬298
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: لم يعلم «مُربي حمام» من الجنسية التركية أن تدريبه لـ«طائر الأيك» على سطح أحد المنازل في الباحة، سيجعله في موقع المشتبه به للحظات بعد أن لوح بعلم أسود للطائر للدلالة على موقعه، ما دفع أحد جيرانه للتبليغ عنه بعد أن توجس منه ظناً أنه يلوح بعلم تنظيم «داعش» الإرهابي، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحالة لتكتشف أنه ليس سوى مدرب طيور يقوم بترويض طائره، وبحسب صحيفة عكاظ أكد مصدر أمني صحة الحادثة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع البلاغ بمنتهى الجدية، وهو ديدنهم في أي عمل يشتبه به.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    عبدالعزيز//

    لايرفعها الا الدواعش ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    ندى

    🌧سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🌧 (اللهم صَل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 7:06 ص

    حتى هنا موجودين عليكم بهم مصخوها اهل التقيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  4. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص
    عدد التعليقات:8276

    الحرمان

    ابيض للحمام اخضر احمر اسود لا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    عمر

    يمنع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    حسن

    يابقعاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم