الباحة:لوح بعلم أسود من سطح منزله فأبلغ عنه جيرانه!

صحيفة المرصد: لم يعلم «مُربي حمام» من الجنسية التركية أن تدريبه لـ«طائر الأيك» على سطح أحد المنازل في الباحة، سيجعله في موقع المشتبه به للحظات بعد أن لوح بعلم أسود للطائر للدلالة على موقعه، ما دفع أحد جيرانه للتبليغ عنه بعد أن توجس منه ظناً أنه يلوح بعلم تنظيم «داعش» الإرهابي، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحالة لتكتشف أنه ليس سوى مدرب طيور يقوم بترويض طائره، وبحسب صحيفة عكاظ أكد مصدر أمني صحة الحادثة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع البلاغ بمنتهى الجدية، وهو ديدنهم في أي عمل يشتبه به.
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تعليقات ( 6 )
عبدالعزيز//لايرفعها الا الدواعش ***
ندى🌧سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🌧 (اللهم صَل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين )
عدد التعليقات:8276
الحرمانابيض للحمام اخضر احمر اسود لا
عمريمنع
حسنيابقعاء