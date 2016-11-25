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التعليم تبحث عن 60 معلمة

25 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص
التعليم تبحث عن 60 معلمة
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صحيفة المرصد: تبحث وزارة التعليم عن 60 معلمة تم ترشيحهن للوظائف التعليمية ضمن 5000 وظيفة مسبقا، ولم ترد أسماؤهن ضمن قرار المعلمات المعينات، داعية إلى مراجعة إدارة التوظيف بالوزارة. في الوقت ذاته، فوجئت 4940 معلمة بصدور قرار تعيينهن أمس على المستوى الرابع، فيما يحمل البعض منهن مؤهلات جامعية تربوية، والتي أعتادت وزارة التعليم في السنوات الماضية على تعيين شاغلي الوظائف التعليمية التربوية على المستوى الخامس وغير التربويين على المستوى الرابع. وسجل عدد من المعينات عبر منصات مواقع التواصل أمس امتعاضهن من القرار، الذي وصفنه بالمحبط والمفاجئ، وأن ذلك سيفتح لهن ملفا جديدا بالمطالبة بتصحيح وضعهن. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، من خلال حسابه بتويتر أمس، أنه صدر قرار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة يقضي بتعيين 4940 خريجةً على المستوى الرابع، داعيا المرشحات ضمن 5 آلاف وظيفة تعليمية مسبقا، ولم يشملهن قرار التعيين أمس، إلى مراجع إدارة التوظيف بالوزارة وفقا لصحيفة الوطن.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص

    في صباح هذا اليوم الجمعة استطيع أن أجزم بأن بعض المعينات عين بالواسطة وأن الجدارة لا يعتد بها ولكن إلى الله المشتكى .
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  2. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص

    عزوز

    حلو الرابع والخامس بالطريق لكن ليعلم الجميع كان التعين على من سبقكم على البند وغيرهم على المستوى الثاني ووين وين حتى وصل الرابع والخامس
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  3. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    60 عاد

    قولوا للي عندهن واسطة فليتقدمن
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