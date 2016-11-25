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الإسكان: رسوم على عقود إيجارات المساكن والمحلات التجارية

25 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص
الإسكان: رسوم على عقود إيجارات المساكن والمحلات التجارية
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الإسكان ستقوم باستحصال رسوم على عقود الإيجار، التي ستبرم لقطاعي المساكن الخاصة والتجارية، حيث ستكون الرسوم رمزية على كل عقد يتم إجراؤه، أو في حالة التجديد. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة في وقت لاحق الضوابط الخاصة بهذا الأمر، باعتبار أن جميع مكاتب العقار ملزمة بالاشتراك في الشبكة الإلكترونية «إيجار»، التي تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظِّم العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. وفقا لصحيفة المدينة



تعليقات ( 59 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 59
    25 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    تتان التتوتي

    المواطن يقول ورى ماتحطونها ع الاجنبي والاجنبي يقول احنا جايين نشتغل بعقود رسميه من اجل المال وشلون ندفع رسوم المفروض المواطن يدفعها لانها بلده وهذا واجب عليه لتطويرها والنهوض بها!!!
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  2. 58
    25 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    الله يعين المستأجر هو يلقاها من وين كل شيء على ظهر هذا الغلبان حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 57
    25 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    الله يعين المستأجر هو يلقاها من وين كل شيء على ظهر هذا الغلبان حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 56
    25 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    عنده بيت وماجرب

    خيرا ان شاءالله
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  5. 55
    25 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    ماجد البلوي

    يا تعليق 54 - لا تقلق أن الله معنا يزيد اليوم بيرخص بكره
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  6. 54
    25 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    تعليق 51

    اَي ازدهار يا ابو ازدهار ،، الحين يزيد الاجار ، والحجه الرسوم.
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  7. 53
    25 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    واااااسطه

    " إنا لله وإنا إليه راجعون "
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  8. 52
    25 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    بعض المستأجرين يسكن واذا انتهي عقده مايخرج

    عندنا عمارة مؤجر وبعض المستأجرين انتهي عقدهم ومازالوا فى العمارة قال لهم الوالداخرجوا مانبي منكم شيءلكن دون جدوي انا اقترح اي مستأجر عليه دفع حق سنه كامل وكمبيالة ب50الف تستحق عند نهاية السنة اذاماخرج
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  9. 51
    25 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    سدرة الغرمول

    قريبا راح تشرق نور شمس جديده على المملكه كلها إزدهار ورخاء المستفيد في الاول ولأخير هم المواطنين بس عليكم في الصبر وتكاتف مع بعضكم ولوقوف مع قائدنا البطل الملك / سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه
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  10. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    ناصر

    ضرايب بعد رسؤم الجواز والرخصةونقل الملكية واللوحات وفوق هذا ساهر
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  11. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    زياد العمري

    الى تعليق 24 الي يقول بيسكن في خيمه في الصحراء لن تجد صحراء غير مملوكه حتى الربع الخالي وان وجدت فستدفع ضريبة الشمس والهواء فلاتتمنى المستحيل تحياتي
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  12. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    رسوم... رسوم... رسوم...

    أين ومتى سيقف قطار الرسوم المتصاعد؟ المواطن لا يكاد يستوعب رسوم فرضت الا وتأتيه قائمة أخرى؟ المكاتب العقارية ستحمل هذه الرسوم على المواطن؟ تنويع الدخل القومي لايكون بفرض الرسوم ولكن بتنويع الاستثمارات
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  13. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    خلدون

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    اللهم اننا نعوذ بك من شر كل مسر ومعلن لااله الاأنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    عابد سالم

    كفاية رسوم رسوم وين ما تروح رسوم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    ارز 👊 نجد

    يعني ارتفع سعر الايجارات ايجار ورسوم وووووين كلامكم الاولوية لذوي الدخل المحدود اتقوا الله
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  17. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    الله يستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    ارز 👊 نجد

    يعني ارتفع سعر الايجارات ايجار ورسوم وووووين كلامكم الاولوية لذوي الدخل المحدود اتقوا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    عوافي

    من الممكن تطبيقه على الاجانب فقط واعفاء المواطن من الرسوم الى حين تأمين مسكن له من قبل وزارة الاسكان
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    ارز 👊 نجد

    يعني ارتفع سعر الايجارات ايجار ورسوم وووووين كلامكم الاولوية لذوي الدخل المحدود اتقوا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    سدرة الغرمول

    خصخصة الدوائر الحكوميه الخدميه ضروري لأنه يخلق روح التنافس في القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات للعملاء طبعا هذا راح يتحقق من ضمن رؤية المملكه 2030 المباركه وراح تخلق وظائف كثيره للشباب السعودي المخلص
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  22. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    سدرة الزغلول

    الحمد لله على فرض الرسوم الظريبة علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    شنب الأسد

    حسبناالله ونعم الوكيل
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  24. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    محمدالجعيد

    يلغى مكاتب العقار نهائي و وزارة الاسكان تفتح مكاتب صغيرة تقوم بعمليه الوسيط مثل مكاتب الاتصالات وتشغل الشباب
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  25. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    عبدالله

    تعليق مخالف
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  26. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    سدرة الغرمول

    جميع الشعب السعودي المخلص يقف صف واحد خلف قيادة الرشيده لتحقيق رؤية المملكه 2030 وبأذن الله راح نكون بخير وأمن وأستقرار سياسي وأنتعاش أقتصادي وموضوع فرض الضرائب جدا عايدي لأنها من صالح الوطن ولمواطن
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  27. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    محمد بن عبدالله

    الله يعين المستأجر يلاقيها من مين ولا من مين
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  28. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    محمدالجعيد

    المفروض الغاء دور مكتب العقار في حاله التاجير بحيث الاسكان تاخذ السعي . وكذالك ضبط اسعار المحلات التجاريه
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  29. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    سدرة الغرمول

    أحمدو الله يا سعوديين والله أننا في نعمه وأمن وأستقرار مايعلم به غير من عاش خارج السعوديه وشاف كيف يعيشون الناس هناك وكيف يعيشون في السعوديه - السعوديه الأن تسعى جاهدا لتحقيق رؤية 2030 المباركه
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  30. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص

    سدرة الغرمول

    الأجانب يدفعون الي وراهم ولي قدامهم علشان يعيشون في السعوديه لأنهم يعرفون قدر وقيمة السعوديه من ناحية الامن ولأمان ولأستقرار ويعرفون أن السعوديه البلد الوحيد اللذي لا يفرض ضرائب عاليه عليهم
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  31. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص

    جميع مكاتب العقار ملزمة بالاشتراك في الشبكة الإلكترونية «إيجار»

    للاسف كثير منهم ما يشتركوا في موقع عشان هم يستفدوا من رفع القيمة القعار والفائده له اما ايجار اكثرهم يكتب لك عقد على ورق ويقولك توكل لان ما يبي يقول لك اعطني 500 ريال البعض يطلب من 1000 الي1500ريال.
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  32. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 8:47 ص

    سدرة الغرمول

    يا أخوان هل تعلمون أن السعوديه البلد الوحيد اللذي لا يفرض ضرائب على شعبه وحتى الأجانب مستفيدين من بقائهم في السعوديه من غير دفع ضرائب لذا يجب أن نساعد دولتنا في تحقيق رؤية المملكه2030 المباركه
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  33. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    مصدر الكلمه

    السع المؤجر والمؤجر يلسع المستاجر كل واحد يلسع الثاني علشان كل واحد يتوجه للمبذرين في النعم واللعب بالفلوس بالمهايط ويقولوا لهم فرجتوا علينا الامم وهذا هو نتاجكم مزايين ومزايين ورحنا فيها
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  34. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص

    سعد بن فهد

    اتوقع التعليم والصحة في الطريق لظرائب سيكون هناك رسوم سنويا للعلاج والتعليم
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  35. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    سعد بن فهد

    سدرة الغرمول هي وين الخدمات قصدك خدماتنا السيئه حرام ندفع ظريبة على شارع مكسر كسر سيارتنا وخدمات نت سيئه وغيرها لكن برا موفرين لهم خدمات ممتازة لذلك يستاهلون الظريبة
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  36. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    فهد العرماني

    والله يامسلمين اني تراودني فكرة اني اسكن بخيمة عمودين بمكان على اطراف النطاق العمراني ،
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  37. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    زائرابوفواز

    سمعت من وكاله يقولون في القريب العاجل العطسه والكحه *** ضرائب ورسوم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    راي

    2030
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    رب ضارة نافعة

    على كذا الايجارات ما راح تنزل اسعارها بسبب الضرايب
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  40. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    أجامل أيامي

    والله مالي نفس أضحك ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    اللي يقول رسوم مقابل الخدمات خدموك في مقبرة المنصورية خاف ربك يا مسلم اي خدمات تتلقاها كلها من جيبك وسوء خدمة
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  42. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 8:26 ص

    والله اني توقعت وعلقت من اول ما طلبوا حصر المساكن يعني يالمواطن انسى السكن بندفعك مع الاجار 😂😂😂
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  43. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص
    عدد التعليقات:764

    عاشق وطنه

    انا اتوقع يكون هناك رسومه على المواطنه يعني دامك تحمل الاسم يعني تدفع رسوم بالعربي تسكن في الوطن كمستاجر فقط
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  44. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    سيم سيم بت نوديفرنت

    وافق شنٌ طبقة. قال من شاهدك🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    بدر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    سدرة الغرمول

    قرار سليم جدا يجب أن يتثقف المواطن السعودي في علم الضرائب وطريقة إستحصالها جميع دول العالم تفرض ضرائب على مولطنيها مقابل الحصول على الخدمات المقدمه لهم
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  47. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    عبدالله

    الغلا بيلاحقك بكل طريقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    من جرف لدحديرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    مـ

    ١٠ حتى الخيمه جايه برسوم ومنقوله برسوم ومبيوعه برسوم ومثبته برسوم مهلكه الرسوم واتوقع لو تسكن فيها بياخذون عليها رسوم او يمنعونك الا ان تكون في بر خلاوي يدرسون الموضوع ويقولك انت تلوث البيئة ادفع 😳
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  50. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    صرررريح

    مالها الاخيمه عشان نرتاح ويريحونا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    السكن اساسي ليس رفاهيه, عقود عقارات الحج والعمره والسياحه اولى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    الرأي العام

    وش هالعقول هالمبالغ ماراح تفيد الدولة مازال اقتصادنا قوي لكن يحتاج الي عقول نيرة نورنيه مبتكرة ابداعية ليست اسهل طريقة فرض رسوم وضريبة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    حسن

    وببطلعونها من ظهر المستأجر... استغرب***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    زائر

    عوض أنكم تجبرون أصحاب العقارات ينزلون في أسعار الإيجار تجو تزيدون الطين بلة برسوم ما أنزل الله بها من سلطان حرام الظلم ياعالم ما فيه حد بالعالم يعطي ضريبة على الايجار بتضحكو علينا العالم والله
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  55. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    يالله موضفينهم حتى يفكرون لهم بطرق لتحصيل الاموال والله كثروها صارت الرسوم المستحدثه شبه يوميه موضة المسكين بلشان باجار البيت ولاهو عارف يدفع اجاره تجي انت تزيد الطين بله الاغلبيه ماله راتب ع باب الله
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  56. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    طحطوح

    كان الله في عون المستأجرين المحترمين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    مشعل العتيبي

    هده القدرتو عليه والله انكم تجيبون المرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    ابوعبدالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    رسوم = ضريبة

    سموها زي ما تبون فلن يتغير المحتوى. طيب وليش فواتير الماء و الكهرباء لا تتحول بإسم المستأجر مثل دول العالم المتحضر!
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