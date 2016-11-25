الإسكان: رسوم على عقود إيجارات المساكن والمحلات التجارية

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الإسكان ستقوم باستحصال رسوم على عقود الإيجار، التي ستبرم لقطاعي المساكن الخاصة والتجارية، حيث ستكون الرسوم رمزية على كل عقد يتم إجراؤه، أو في حالة التجديد. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة في وقت لاحق الضوابط الخاصة بهذا الأمر، باعتبار أن جميع مكاتب العقار ملزمة بالاشتراك في الشبكة الإلكترونية «إيجار»، التي تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظِّم العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. وفقا لصحيفة المدينة
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تعليقات ( 59 )
تتان التتوتيالمواطن يقول ورى ماتحطونها ع الاجنبي والاجنبي يقول احنا جايين نشتغل بعقود رسميه من اجل المال وشلون ندفع رسوم المفروض المواطن يدفعها لانها بلده وهذا واجب عليه لتطويرها والنهوض بها!!!
اللهم احفظ جنودنا البواسلالله يعين المستأجر هو يلقاها من وين كل شيء على ظهر هذا الغلبان حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم احفظ جنودنا البواسلالله يعين المستأجر هو يلقاها من وين كل شيء على ظهر هذا الغلبان حسبنا الله ونعم الوكيل
عنده بيت وماجربخيرا ان شاءالله
ماجد البلوييا تعليق 54 - لا تقلق أن الله معنا يزيد اليوم بيرخص بكره
تعليق 51اَي ازدهار يا ابو ازدهار ،، الحين يزيد الاجار ، والحجه الرسوم.
واااااسطه" إنا لله وإنا إليه راجعون "
بعض المستأجرين يسكن واذا انتهي عقده مايخرجعندنا عمارة مؤجر وبعض المستأجرين انتهي عقدهم ومازالوا فى العمارة قال لهم الوالداخرجوا مانبي منكم شيءلكن دون جدوي انا اقترح اي مستأجر عليه دفع حق سنه كامل وكمبيالة ب50الف تستحق عند نهاية السنة اذاماخرج
سدرة الغرمولقريبا راح تشرق نور شمس جديده على المملكه كلها إزدهار ورخاء المستفيد في الاول ولأخير هم المواطنين بس عليكم في الصبر وتكاتف مع بعضكم ولوقوف مع قائدنا البطل الملك / سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه
ناصرضرايب بعد رسؤم الجواز والرخصةونقل الملكية واللوحات وفوق هذا ساهر
زياد العمريالى تعليق 24 الي يقول بيسكن في خيمه في الصحراء لن تجد صحراء غير مملوكه حتى الربع الخالي وان وجدت فستدفع ضريبة الشمس والهواء فلاتتمنى المستحيل تحياتي
رسوم... رسوم... رسوم...أين ومتى سيقف قطار الرسوم المتصاعد؟ المواطن لا يكاد يستوعب رسوم فرضت الا وتأتيه قائمة أخرى؟ المكاتب العقارية ستحمل هذه الرسوم على المواطن؟ تنويع الدخل القومي لايكون بفرض الرسوم ولكن بتنويع الاستثمارات
خلدونتعليق مخالف
عابد سالمكفاية رسوم رسوم وين ما تروح رسوم ..
ارز 👊 نجديعني ارتفع سعر الايجارات ايجار ورسوم وووووين كلامكم الاولوية لذوي الدخل المحدود اتقوا الله
ارز 👊 نجديعني ارتفع سعر الايجارات ايجار ورسوم وووووين كلامكم الاولوية لذوي الدخل المحدود اتقوا الله
عوافيمن الممكن تطبيقه على الاجانب فقط واعفاء المواطن من الرسوم الى حين تأمين مسكن له من قبل وزارة الاسكان
ارز 👊 نجديعني ارتفع سعر الايجارات ايجار ورسوم وووووين كلامكم الاولوية لذوي الدخل المحدود اتقوا الله
سدرة الغرمولخصخصة الدوائر الحكوميه الخدميه ضروري لأنه يخلق روح التنافس في القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات للعملاء طبعا هذا راح يتحقق من ضمن رؤية المملكه 2030 المباركه وراح تخلق وظائف كثيره للشباب السعودي المخلص
سدرة الزغلولالحمد لله على فرض الرسوم الظريبة علينا
شنب الأسدحسبناالله ونعم الوكيل
محمدالجعيديلغى مكاتب العقار نهائي و وزارة الاسكان تفتح مكاتب صغيرة تقوم بعمليه الوسيط مثل مكاتب الاتصالات وتشغل الشباب
عبداللهتعليق مخالف
سدرة الغرمولجميع الشعب السعودي المخلص يقف صف واحد خلف قيادة الرشيده لتحقيق رؤية المملكه 2030 وبأذن الله راح نكون بخير وأمن وأستقرار سياسي وأنتعاش أقتصادي وموضوع فرض الضرائب جدا عايدي لأنها من صالح الوطن ولمواطن
محمد بن عبداللهالله يعين المستأجر يلاقيها من مين ولا من مين
محمدالجعيدالمفروض الغاء دور مكتب العقار في حاله التاجير بحيث الاسكان تاخذ السعي . وكذالك ضبط اسعار المحلات التجاريه
سدرة الغرمولأحمدو الله يا سعوديين والله أننا في نعمه وأمن وأستقرار مايعلم به غير من عاش خارج السعوديه وشاف كيف يعيشون الناس هناك وكيف يعيشون في السعوديه - السعوديه الأن تسعى جاهدا لتحقيق رؤية 2030 المباركه
سدرة الغرمولالأجانب يدفعون الي وراهم ولي قدامهم علشان يعيشون في السعوديه لأنهم يعرفون قدر وقيمة السعوديه من ناحية الامن ولأمان ولأستقرار ويعرفون أن السعوديه البلد الوحيد اللذي لا يفرض ضرائب عاليه عليهم
جميع مكاتب العقار ملزمة بالاشتراك في الشبكة الإلكترونية «إيجار»للاسف كثير منهم ما يشتركوا في موقع عشان هم يستفدوا من رفع القيمة القعار والفائده له اما ايجار اكثرهم يكتب لك عقد على ورق ويقولك توكل لان ما يبي يقول لك اعطني 500 ريال البعض يطلب من 1000 الي1500ريال.
سدرة الغرموليا أخوان هل تعلمون أن السعوديه البلد الوحيد اللذي لا يفرض ضرائب على شعبه وحتى الأجانب مستفيدين من بقائهم في السعوديه من غير دفع ضرائب لذا يجب أن نساعد دولتنا في تحقيق رؤية المملكه2030 المباركه
مصدر الكلمهالسع المؤجر والمؤجر يلسع المستاجر كل واحد يلسع الثاني علشان كل واحد يتوجه للمبذرين في النعم واللعب بالفلوس بالمهايط ويقولوا لهم فرجتوا علينا الامم وهذا هو نتاجكم مزايين ومزايين ورحنا فيها
سعد بن فهداتوقع التعليم والصحة في الطريق لظرائب سيكون هناك رسوم سنويا للعلاج والتعليم
سعد بن فهدسدرة الغرمول هي وين الخدمات قصدك خدماتنا السيئه حرام ندفع ظريبة على شارع مكسر كسر سيارتنا وخدمات نت سيئه وغيرها لكن برا موفرين لهم خدمات ممتازة لذلك يستاهلون الظريبة
فهد العرمانيوالله يامسلمين اني تراودني فكرة اني اسكن بخيمة عمودين بمكان على اطراف النطاق العمراني ،
زائرابوفوازسمعت من وكاله يقولون في القريب العاجل العطسه والكحه *** ضرائب ورسوم
راي2030
رب ضارة نافعةعلى كذا الايجارات ما راح تنزل اسعارها بسبب الضرايب
أجامل أياميوالله مالي نفس أضحك ****
عدد التعليقات:764
عاشق وطنهانا اتوقع يكون هناك رسومه على المواطنه يعني دامك تحمل الاسم يعني تدفع رسوم بالعربي تسكن في الوطن كمستاجر فقط
سيم سيم بت نوديفرنتوافق شنٌ طبقة. قال من شاهدك🤔
بدرتعليق مخالف
سدرة الغرمولقرار سليم جدا يجب أن يتثقف المواطن السعودي في علم الضرائب وطريقة إستحصالها جميع دول العالم تفرض ضرائب على مولطنيها مقابل الحصول على الخدمات المقدمه لهم
عبداللهالغلا بيلاحقك بكل طريقه
مـ١٠ حتى الخيمه جايه برسوم ومنقوله برسوم ومبيوعه برسوم ومثبته برسوم مهلكه الرسوم واتوقع لو تسكن فيها بياخذون عليها رسوم او يمنعونك الا ان تكون في بر خلاوي يدرسون الموضوع ويقولك انت تلوث البيئة ادفع 😳
صرررريحمالها الاخيمه عشان نرتاح ويريحونا
الرأي العاموش هالعقول هالمبالغ ماراح تفيد الدولة مازال اقتصادنا قوي لكن يحتاج الي عقول نيرة نورنيه مبتكرة ابداعية ليست اسهل طريقة فرض رسوم وضريبة
حسنوببطلعونها من ظهر المستأجر... استغرب***
زائرعوض أنكم تجبرون أصحاب العقارات ينزلون في أسعار الإيجار تجو تزيدون الطين بلة برسوم ما أنزل الله بها من سلطان حرام الظلم ياعالم ما فيه حد بالعالم يعطي ضريبة على الايجار بتضحكو علينا العالم والله
طحطوحكان الله في عون المستأجرين المحترمين.
مشعل العتيبيهده القدرتو عليه والله انكم تجيبون المرض
ابوعبداللهتعليق مخالف
رسوم = ضريبةسموها زي ما تبون فلن يتغير المحتوى. طيب وليش فواتير الماء و الكهرباء لا تتحول بإسم المستأجر مثل دول العالم المتحضر!