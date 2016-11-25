المعجل يقاضي هيئة سوق المال السعودي «دولياً»

صحيفة المرصد: تصاعدت أزمة مجموعة محمد المعجل، فبعد أيام من كشف مجلس الإدارة الحالي عن قيامه برفع خطاب إلى ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بغرض إطلاعهم على المصاعب التي تواجهها الشركة والقيود القانونية التي تكبل إدارتها كشف رئيس مجلس الإدارة السابق عادل المعجل عن قيامة برفع دعوى قضائية ضد هيئة سوق المال لدى جهات قضائية دولية، متهماً «الهيئة» بالتسبب في الإساءة لسوق الأسهم السعودية ومطالباً بإلغاء القرارات التي أصدرتها بحق الشركة.

وقال المعجل في مؤتمر صحافي عقده أمس (الخميس) في زوروخ: «لن يجني أحد أية منفعة من تصفية الشركة وأول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير»، وأضاف موجهاً كلامه للمساهمين: «لا يأخذكم الكلام غير الدقيق لتشويه الحقائق».

وبحسب صحيفة الحياة وضع المعجل تسعة حلول كمقترحات لحل أزمة الشركة التي ستدخل عامها السادس منذ أن أوقفت هيئة سوق المال التداول فيها، موضحاً أن إعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة المتبقي منها بطريقة معقولة يعد أحد الحلول لعودة مجموعة المعجل للعمل في السوق السعودية، واستطرد: «من الحلول لحل إشكالية مجموعة المعجل فتح حسابات مصرفية للشركة بضمانات قضائية تتيح لها العمل لإكمال إعادة ترتيب أوضاعها وإعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة البقية منها بطريقة معقولة». يذكر أن مجموعة المعجل أعلنت بلوغ خسائرها المرحلة المتراكمة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 3.659 بليون ريال شكلت 293 في المئة من رأسمالها المدفوع.