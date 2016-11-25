شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-سعود الماضي
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-المسيهيج
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-سعود الماضي
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-المسيهيج
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 34 )
محمدنبغالك الخير الله يهديك وتيوز عن تصرفاتك يامعود وتثبت وتمشي خط واحد لأنا صرنا نشك ان كل معرف جديد مجهول يسب تطلع انت طيب اوعدنا وريحنا وربي يرزقك ساره حليله لو طابت نيتك ترى مانكره لك الخير ولك تحياتي
محمديارب اجعل يوم الجمعه ✨تفريجاً لكل هم ✨واستجابة لكل دعاء ✨وغفران لكل ذنب ✨وهداية لكل عبد ✨ورزقاً لكل محتاج ✨آمين يارب العالمين
شايف العجائبماني وانا شايف بغادر وخاين ،، قل للحَمق ياعي ولا هوب واعي ،، طعني نحر وانته عيونك تعاين ،، بس الحماقه خابت ابها المساعي ،، مافاد تعليمي ياصلب اللعاين ،، اشرب بحر منته كفو في صراعي ....(شايف)
شايف العجائبياعزتي للاسم اللي تشيله ،، محمد رسول الله ياداني الشأن ،، الاسم عالي وانت مثل الحسيله ،، اللي تدور في الخرائب على شان .....(شايف)
شايف العجائبسوء الظن بالمسلمين من الدناءة ،، وليس على الداني عتب .....(شايف)
محمدوين راحت منال ام الدعاوي ليش اختفت والا حبها تبخر خخخخ وبنت شايف وينها هذا يدل ان منال من معرفاتك المتعدده الله يهديك
محمدراح العمر هو ينتظر كلمة من حبيبة العمر
محمديارب اجعل يوم الجمعه ✨تفريجاً لكل هم ✨واستجابة لكل دعاء ✨وغفران لكل ذنب ✨وهداية لكل عبد ✨ورزقاً لكل محتاج ✨آمين يارب العالمين
شايف العجائبمع هذه الاجواء الجميلة ،، نحمد الله ونشكره أولا واخرا ،، ثم ابعث تحية بجمال الاجواء ،، لسموها الكريم .....(شايف)
شايف العجائبانا بحبك اتشرف وازايد ،، لي الفخر في حب بنت المقابيس
شايف العجائبياملهمة شايف جميع القصايد ،، ياناثرت فكره مشاعر واحاسيس ،، بإلهامكم جبنا القصايد فرايد ،، ماكنها الا معلقة امروءُ القيس ....(شايف)
القناص2الحمدلله احمده وأشكر واثني عليه الخير كله وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين جمعة مباركة عليكم
المزن🌺في هذه الأجواء الجميلة، لاننسى شكر الله ،فابشكره تدوم النعم.،ولاننسى الدعاء لأخواننا المسلمين الضعفاء والمضطهدين والمشردين واللاجئين أن يفرج الله كربتهم، ويطعم جائعهم' وَيَشْف مريضهم ويجمع شملهم.آمين🌺
المزن🌺متى نمد النظر ::بديار نجد العذية -عقب ارتوت بالمطر ::في ليلة وضحوية. لله وحده الحمد والشكر ، نعيش أجواء رائعه ، وطمأنينة ، وأمن وأمان .فاالحمد لله رب العالمين 🌺
المزن🌺اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 🌺
المزن🌺سبحان الله' والحمد للهو ولاإله إلا الله' والله أكبر 'ولاحول ولا قوة إلا بالله،🌺
المزن🌺السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /صباحكم بأذن الله راحة بال،وقبول أعمال؛وصحة في الأبدان، ويديم علينا الأمن والأمان، صباح الخير 🌺
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخالصلاه صلاة الجمعه.. سورة الكهف، السجده، الانسان، ماتيسر منه، زيارة الأرحام، زيارة مريض، الاستغفار، والصلاة والسلام على ابو القاسم عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم غثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخمن تقهوية صوتك سولف الزعفران..؟ اكيد القهوه طعمها وشكلها غير. فنجال قهوه وابتسامه وسعة بال تلقى الصباح يروق لو كنت ضايق لا تقول مالي خلق وتكدر الحال حاول تعيش من التفاؤل دقايق..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخاثنين يمدحون مصري وهو يصلي ويقولون.. شوف الخشوع شووف الايمان رد المصري وهو ساجد وقال. وخد بالك صايم كمان! الله ما تكمل في الاول ^ يا راجل 😂😂😂😂😂😂..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخيالي اوقاتك غير قل لي صباح الخير.. حبك ابقاني على قيد الحياه وسأظل احبك طول حياتي اعدك بذلك يالي عندكم روحي حبك جعلني مهجور عنك وعن من حولي. والله محتاجك انا ليتك بجنبي قريب..
الديدحانالخنبوقي مبسوط هنا ويسولف مع نفسه هههههههه مسكين يحسب ان المراقبين لايعرفونه هههه
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخهذا اليوم وخير ما فيه وخير ما ادبر وخير ما اقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم واصرف عنا وعن اهلنا واحبابنا كل سوء ومكروه..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخانت المحيط بكل امورنا والعليم بكل شؤوننا. فالطف بنا من حوادث الزمان واحفظنا في كل زمان ومكان واكفنا الهموم والأحزان واجمع لنا خير..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخروح الانسان مثل الزهور.. كلما ذكر الله ازهر وانشرح صدره وكلما غفل عن ذكر الله ذبل وانقبض صدره. فـ يا رب نقـ ايامنا من الهم والضيق والحزن وافتح لنا ابواب السعاده والراحه والأمل..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخربنا.. ارزقنا صبرا وتوفيقا من عندك ولا تكلنا لغيرك طرفة عين. ربي اجعلنا ممن نظرت اليه فرحمته وسمعت دعائه فأجبته صباح معطر بذكر الله..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخصباحا باردا وعبدا ساجدا واذكارا ترقينا من كل عين حاسد.. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم نقـ صباحنا من الهم والحزن وافتح لنا ابواب السعاده والأمل. صباح الخير..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخ{ والصبح اذا تنفس }.. توكل على الله وردد اذكارك وتفائل وابتسم😃 اللهم بك اصبحنا صبح صبح يا عم الحج. نعم ابتسم😀 ولا تحزن ابتسم مهما مردغتك الحياه😎..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخمشرفنا هذا الصباح اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين.. ساق الله اليكم من رحمته مايغنيكم وانزل عليكم من بركاته مايكفيكم. وصباح الخير عـ اللي عندهم روحي..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخغسل الله قلوبكم بماء اليقين واثلج الله صدوركم بسكينة المتقين وعافاكم الله من كل تعب وانين ورزقكم الله رضاه الى يوم الدين وادخلكم الله الجنه مع الأنبياء والصديقين ووالدينا ووالديكم وامة محمد اجمعين..
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخانه يوم الجمعه.. فيا الله لا تحرم الجميع من امنيه تفرح قلوبهم توبه تجلي همومهم وتوفيقا ينير دروبهم وسعاده تذهب احزانهم.☝💐 سبحان من جعل السلام على الأحباب عباده ..✋.. فسلام اللّه عليك..
حسنخنبوقي لاسلام ولا كلام عليك
عدد التعليقات:3699
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..