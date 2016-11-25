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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

25 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
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1

الجزيرة-طلال الشعشاع

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-منال محمد

5

الجزيرة-فهد الجبيري

6

الجزيرة-محمود الهمزاني

7

الجزيرة-سعود الماضي

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    محمد

    نبغالك الخير الله يهديك وتيوز عن تصرفاتك يامعود وتثبت وتمشي خط واحد لأنا صرنا نشك ان كل معرف جديد مجهول يسب تطلع انت طيب اوعدنا وريحنا وربي يرزقك ساره حليله لو طابت نيتك ترى مانكره لك الخير ولك تحياتي
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  2. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    محمد

    يارب اجعل يوم الجمعه ✨تفريجاً لكل هم ✨واستجابة لكل دعاء ✨وغفران لكل ذنب ✨وهداية لكل عبد ✨ورزقاً لكل محتاج ✨آمين يارب العالمين
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  3. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    شايف العجائب

    ماني وانا شايف بغادر وخاين ،، قل للحَمق ياعي ولا هوب واعي ،، طعني نحر وانته عيونك تعاين ،، بس الحماقه خابت ابها المساعي ،، مافاد تعليمي ياصلب اللعاين ،، اشرب بحر منته كفو في صراعي ....(شايف)
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  4. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    شايف العجائب

    ياعزتي للاسم اللي تشيله ،، محمد رسول الله ياداني الشأن ،، الاسم عالي وانت مثل الحسيله ،، اللي تدور في الخرائب على شان .....(شايف)
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  5. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    شكل صارونة بايخ من تصرفات شايف خخخخخ
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  6. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    شايف العجائب

    سوء الظن بالمسلمين من الدناءة ،، وليس على الداني عتب .....(شايف)
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  7. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    محمد

    وين راحت منال ام الدعاوي ليش اختفت والا حبها تبخر خخخخ وبنت شايف وينها هذا يدل ان منال من معرفاتك المتعدده الله يهديك
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  8. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    محمد

    راح العمر هو ينتظر كلمة من حبيبة العمر
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  9. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    محمد

    يارب اجعل يوم الجمعه ✨تفريجاً لكل هم ✨واستجابة لكل دعاء ✨وغفران لكل ذنب ✨وهداية لكل عبد ✨ورزقاً لكل محتاج ✨آمين يارب العالمين
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  10. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    شايف العجائب

    مع هذه الاجواء الجميلة ،، نحمد الله ونشكره أولا واخرا ،، ثم ابعث تحية بجمال الاجواء ،، لسموها الكريم .....(شايف)
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  11. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    شايف العجائب

    انا بحبك اتشرف وازايد ،، لي الفخر في حب بنت المقابيس
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  12. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    شايف العجائب

    ياملهمة شايف جميع القصايد ،، ياناثرت فكره مشاعر واحاسيس ،، بإلهامكم جبنا القصايد فرايد ،، ماكنها الا معلقة امروءُ القيس ....(شايف)
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  13. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    القناص2

    الحمدلله احمده وأشكر واثني عليه الخير كله وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين جمعة مباركة عليكم
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  14. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    المزن

    🌺في هذه الأجواء الجميلة، لاننسى شكر الله ،فابشكره تدوم النعم.،ولاننسى الدعاء لأخواننا المسلمين الضعفاء والمضطهدين والمشردين واللاجئين أن يفرج الله كربتهم، ويطعم جائعهم' وَيَشْف مريضهم ويجمع شملهم.آمين🌺
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  15. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    المزن

    🌺متى نمد النظر ::بديار نجد العذية -عقب ارتوت بالمطر ::في ليلة وضحوية. لله وحده الحمد والشكر ، نعيش أجواء رائعه ، وطمأنينة ، وأمن وأمان .فاالحمد لله رب العالمين 🌺
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  16. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    المزن

    🌺اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 🌺
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  17. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    المزن

    🌺سبحان الله' والحمد للهو ولاإله إلا الله' والله أكبر 'ولاحول ولا قوة إلا بالله،🌺
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  18. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    المزن

    🌺السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /صباحكم بأذن الله راحة بال،وقبول أعمال؛وصحة في الأبدان، ويديم علينا الأمن والأمان، صباح الخير 🌺
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  19. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    الصلاه صلاة الجمعه.. سورة الكهف، السجده، الانسان، ماتيسر منه، زيارة الأرحام، زيارة مريض، الاستغفار، والصلاة والسلام على ابو القاسم عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم غثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا..
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  20. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    من تقهوية صوتك سولف الزعفران..؟ اكيد القهوه طعمها وشكلها غير. فنجال قهوه وابتسامه وسعة بال ‏تلقى الصباح يروق لو كنت ضايق ‏لا تقول مالي خلق وتكدر الحال ‏حاول تعيش من التفاؤل دقايق..
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  21. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    اثنين يمدحون مصري وهو يصلي ويقولون.. شوف الخشوع شووف الايمان رد المصري وهو ساجد وقال. وخد بالك صايم كمان! الله ما تكمل في الاول ^ يا راجل 😂😂😂😂😂😂..
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  22. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    يالي اوقاتك غير قل لي صباح الخير.. حبك ابقاني على قيد الحياه وسأظل احبك طول حياتي اعدك بذلك يالي عندكم روحي حبك جعلني مهجور عنك وعن من حولي. والله محتاجك انا ليتك بجنبي قريب..
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  23. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص

    الديدحان

    الخنبوقي مبسوط هنا ويسولف مع نفسه هههههههه مسكين يحسب ان المراقبين لايعرفونه هههه
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  24. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما ادبر وخير ما اقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم واصرف عنا وعن اهلنا واحبابنا كل سوء ومكروه..
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  25. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    انت المحيط بكل امورنا والعليم بكل شؤوننا. فالطف بنا من حوادث الزمان واحفظنا في كل زمان ومكان واكفنا الهموم والأحزان واجمع لنا خير..
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  26. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    روح الانسان مثل الزهور.. كلما ذكر الله ازهر وانشرح صدره وكلما غفل عن ذكر الله ذبل وانقبض صدره. فـ يا رب نقـ ايامنا من الهم والضيق والحزن وافتح لنا ابواب السعاده والراحه والأمل..
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  27. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    ربنا.. ارزقنا صبرا وتوفيقا من عندك ولا تكلنا لغيرك طرفة عين. ربي اجعلنا ممن نظرت اليه فرحمته وسمعت دعائه فأجبته صباح معطر بذكر الله..
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  28. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    صباحا باردا وعبدا ساجدا واذكارا ترقينا من كل عين حاسد.. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم نقـ صباحنا من الهم والحزن وافتح لنا ابواب السعاده والأمل. صباح الخير..
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  29. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    ‏{ والصبح اذا تنفس }.. ‏توكل على الله وردد اذكارك وتفائل وابتسم😃 اللهم بك اصبحنا صبح صبح يا عم الحج. نعم ابتسم😀 ولا تحزن ابتسم مهما مردغتك الحياه😎..
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  30. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    مشرفنا هذا الصباح اعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين.. ساق الله اليكم من رحمته مايغنيكم وانزل عليكم من بركاته مايكفيكم. وصباح الخير عـ اللي عندهم روحي..
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  31. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    غسل الله قلوبكم بماء اليقين واثلج الله صدوركم بسكينة المتقين وعافاكم الله من كل تعب وانين ورزقكم الله رضاه الى يوم الدين وادخلكم الله الجنه مع الأنبياء والصديقين ووالدينا ووالديكم وامة محمد اجمعين..
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  32. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    انه يوم الجمعه.. فيا الله لا تحرم الجميع من امنيه تفرح قلوبهم توبه تجلي همومهم وتوفيقا ينير دروبهم وسعاده تذهب احزانهم.☝💐 سبحان من جعل السلام على الأحباب عباده ..✋.. فسلام اللّه عليك..
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  33. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    حسن

    خنبوقي لاسلام ولا كلام عليك
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  34. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص
    عدد التعليقات:3699

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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