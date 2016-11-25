القوات السعودية تدمر منصات إطلاق صواريخ للحوثيين قبالة حدود جازان ونجران-فيديو

صحيفة المرصد:دمرت القوات السعودية المشتركة، في ساعات متأخرة، منصات لإطلاق المقذوفات قبالة حدود جازان ونجران.

ووفقاً لموقع”العربية نت” استهدفت القوات تحركات للانقلابيين قبالة ظهران الجنوب. واستشهد خلال الاشتباكات جندي سعودي، فيما لقي العشرات من عناصر الانقلابيين مصرعهم.

وأفادت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن الرئيس هادي وجه بإرسال تعزيزات عسكرية لدعم الجيش الوطني والمقاومة لحسم المعركة في محافظة تعز

فيما ذكر قائد محور تعز العسكري اللواء الركن خالد فاضل، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، تعيش لحظاتها الأخيرة في تعز.

وفي تعز أيضاً، قتل اثنان من عناصر تنظيم القاعدة بغارة لطائرة بدون طيار استهدفت سيارة كانت تقلهما في محافظة البيضاء وسط اليمن، بينما أكدت مصادر محلية أن القياديين هما حمزة الأبي وعبد الرحمن الصنعاني.