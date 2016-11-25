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القوات السعودية تدمر منصات إطلاق صواريخ للحوثيين قبالة حدود جازان ونجران-فيديو

25 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
القوات السعودية تدمر منصات إطلاق صواريخ للحوثيين قبالة حدود جازان ونجران-فيديو
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صحيفة المرصد:دمرت القوات السعودية المشتركة، في ساعات متأخرة، منصات لإطلاق المقذوفات قبالة حدود جازان ونجران.

ووفقاً لموقع”العربية نت” استهدفت القوات تحركات للانقلابيين قبالة ظهران الجنوب. واستشهد خلال الاشتباكات جندي سعودي، فيما لقي العشرات من عناصر الانقلابيين مصرعهم.

وأفادت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن الرئيس هادي وجه بإرسال تعزيزات عسكرية لدعم الجيش الوطني والمقاومة لحسم المعركة في محافظة تعز
فيما ذكر قائد محور تعز العسكري اللواء الركن خالد فاضل، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، تعيش لحظاتها الأخيرة في تعز.

وفي تعز أيضاً، قتل اثنان من عناصر تنظيم القاعدة بغارة لطائرة بدون طيار استهدفت سيارة كانت تقلهما في محافظة البيضاء وسط اليمن، بينما أكدت مصادر محلية أن القياديين هما حمزة الأبي وعبد الرحمن الصنعاني.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    ياكثر ماذبحتم في هالحوثه ... كل يوم بالمئات ... هذولي ماييخلصون ولا ينقطع نسلهم
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  2. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 13:36 م
    عدد التعليقات:13654

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=6OgJs5Yb73o
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  3. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:13654

    برق الحرم

    ((((((((لقد دمدموا على مصابهم دمدمه .....حتى اليوم لم نسمع عن بكاء ولا عويل على الهالكين في سحار من كبرائهم نمنحهم مزيدا من الوقت لعل وعسى )))))
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  4. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:13654

    برق الحرم

    ((((((( عبيد الملالي زنابيل اليمن وبغالها العلوج لايستحون من الله ولا يحفظون للجوار والغدر شيمتهم يؤتمن ..... ولا بد من تجيرهم والتنكيل بالرعاع منهم شر تنكيل )))))))
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  5. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 13:28 م
    عدد التعليقات:13654

    برق الحرم

    ((((((( بوركت الايادي ..............بوركت الايادي .......بوركت الايادي )))))))
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  6. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    راشد

    دكوهم دك لا يبقى منهم احد
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  7. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    واحد عابر

    طوبى لك ايه البطل الشهيد يامن ضحيت فداء لدينك ولوطنك وادخلك فسيح جناته
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  8. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    واحد عابر

    نعم صحيح ذهبنا الى صلاة الجمعة وعيون الابطال تحرسنا بعد الله منهم في السماء ومنهم في الارض حفظهم الله وحفظ الله بلادنا من غدر الخونه الانجاس اللهم عليك بهم ياالله
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