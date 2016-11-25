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المرور يزف بشرى سارة لأصحاب المركبات المتضررة من “المطبات”!

25 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص
المرور يزف بشرى سارة لأصحاب المركبات المتضررة من “المطبات”!
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صحيفة المرصد: طمئنت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات المتضررين من الحفر أو المطبات الصناعية في الشوارع، بحصولهم على تعويض مناسب من الأمانات أو وزارة النقل؛ لكن بشرط إثبات الضرر في تقرير من المرور.

ووفقا لصحيفة “الوطن”، أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن عدد من أصحاب المركبات حصلوا على تعويضات حوادث وفق هذه الآلية، موضحًا أنه حال وقوع حادث مروري، وثبت للمرور أن سببه سوء السفلتة أو عدم وجود وسائل تحذيرية كافية، فيُطلب من الجهة المنفذة للمشروع حقوقه وإرسال خطاب للأمانة أو وزارة النقل يفيد بالواقعة لإتخاذ اللازم.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    الحازمي

    ليه كذا تخسرون انفسكم .. وتخسرون الحكومة معاكم .. الشعب مايقصر خلوه هو اللي يتحمل الأضرار ويدفع عادي جت على هذه
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  2. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    زائر

    أهم شي ياريت تريحونا وتفكونا من ساهركم وقسايمكم إلي ما كفت واحدة عن الثانية حسبنا الله ونعم الوكيل
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  3. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    عيصو

    قابلوني ان صرفوا شي للناس لو تجيب لهم مية تقرير
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  4. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    hima

    طيب ليش ماتستبقوا الاحداث وتعاقبوا الشركات المتسببه في الحفريات ,والا فين الواحد يحاسبهم بعد مايتكسر وتتكسر سيارتو.
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  5. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    كلمة حق

    أول مره اسمع بشرى من المرور والله تبطي ماجاك حقك
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  6. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    منصور الزعيم

    طيب اذا كان الضرر على مستوى وزن الإذرعة بسبب الحفر والمطبات إلى درجة انا أصبحنا رايحين جايين للميزان هل يشمل هذا تعويض لأصحاب السيارات وصعب أثبت للمرور لأن المشكله تظهر تراكمية أي من كثر الحفر والمطبا
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  7. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    ابوعابد

    صح النوم اكيد القرار ماصدر الا بعد تضرر***
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  8. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    ضحكت عليها الامم

    الحقوق صارت بشرى
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  9. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    مشــعل

    مافيه جديد هذا هو النظام المعول به - لكن التعقيد كان من افراد المرور .
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  10. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    سعودي

    يامرور اشتغل زين وحط نقاط تفتيش عن رخصه القياده مازلت مخفق في السيطره على ظاهره التفحيط
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  11. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    444

    شيلوا المطبات الله يا خذ اللي حطها
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  12. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  13. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الحفريات ما يرجعون سفلته شوارع الرياض بشكل مقبول يغلب عليها التعرجات واحيان تعرجات زي ماتمشي في البر
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  14. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  15. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    بو نواس

    على كذا اغلب شوارعنا مثل واحد جايه جدري .. حفر وجفر ومطبات وسوء سفلته وعدم اهتمام بطرق السلامة
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  16. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    ابوانس 07

    المطبات ليست ظمن المواصفات والمقاييس لابد من وضع لوحات وتلوين المطب بلون اصفر وجعل المطب انسيابي بحيث لاتتضرر المركبة اذا انكم تبون سلامة صاحب المركبة والتقليل من الحوادث اضافتا الى عيون القطط
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  17. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    ....

    اجل راح لي عشرات الاوف عبر التاريخ
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  18. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    أبو أسامة

    من الشركة المنفذة
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