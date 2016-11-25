المرور يزف بشرى سارة لأصحاب المركبات المتضررة من “المطبات”!

صحيفة المرصد: طمئنت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات المتضررين من الحفر أو المطبات الصناعية في الشوارع، بحصولهم على تعويض مناسب من الأمانات أو وزارة النقل؛ لكن بشرط إثبات الضرر في تقرير من المرور.

ووفقا لصحيفة “الوطن”، أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن عدد من أصحاب المركبات حصلوا على تعويضات حوادث وفق هذه الآلية، موضحًا أنه حال وقوع حادث مروري، وثبت للمرور أن سببه سوء السفلتة أو عدم وجود وسائل تحذيرية كافية، فيُطلب من الجهة المنفذة للمشروع حقوقه وإرسال خطاب للأمانة أو وزارة النقل يفيد بالواقعة لإتخاذ اللازم.