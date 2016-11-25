المرور يزف بشرى سارة لأصحاب المركبات المتضررة من “المطبات”!

صحيفة المرصد: طمئنت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات المتضررين من الحفر أو المطبات الصناعية في الشوارع، بحصولهم على تعويض مناسب من الأمانات أو وزارة النقل؛ لكن بشرط إثبات الضرر في تقرير من المرور.
ووفقا لصحيفة “الوطن”، أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن عدد من أصحاب المركبات حصلوا على تعويضات حوادث وفق هذه الآلية، موضحًا أنه حال وقوع حادث مروري، وثبت للمرور أن سببه سوء السفلتة أو عدم وجود وسائل تحذيرية كافية، فيُطلب من الجهة المنفذة للمشروع حقوقه وإرسال خطاب للأمانة أو وزارة النقل يفيد بالواقعة لإتخاذ اللازم.
تعليقات ( 18 )
الحازميليه كذا تخسرون انفسكم .. وتخسرون الحكومة معاكم .. الشعب مايقصر خلوه هو اللي يتحمل الأضرار ويدفع عادي جت على هذه
زائرأهم شي ياريت تريحونا وتفكونا من ساهركم وقسايمكم إلي ما كفت واحدة عن الثانية حسبنا الله ونعم الوكيل
عيصوقابلوني ان صرفوا شي للناس لو تجيب لهم مية تقرير
himaطيب ليش ماتستبقوا الاحداث وتعاقبوا الشركات المتسببه في الحفريات ,والا فين الواحد يحاسبهم بعد مايتكسر وتتكسر سيارتو.
كلمة حقأول مره اسمع بشرى من المرور والله تبطي ماجاك حقك
منصور الزعيمطيب اذا كان الضرر على مستوى وزن الإذرعة بسبب الحفر والمطبات إلى درجة انا أصبحنا رايحين جايين للميزان هل يشمل هذا تعويض لأصحاب السيارات وصعب أثبت للمرور لأن المشكله تظهر تراكمية أي من كثر الحفر والمطبا
ابوعابدصح النوم اكيد القرار ماصدر الا بعد تضرر***
ضحكت عليها الاممالحقوق صارت بشرى
مشــعلمافيه جديد هذا هو النظام المعول به - لكن التعقيد كان من افراد المرور .
سعودييامرور اشتغل زين وحط نقاط تفتيش عن رخصه القياده مازلت مخفق في السيطره على ظاهره التفحيط
444شيلوا المطبات الله يا خذ اللي حطها
🍉زائر المساء✋🍉🕟اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
🍉زائر المساء✋🍉🕟الحفريات ما يرجعون سفلته شوارع الرياض بشكل مقبول يغلب عليها التعرجات واحيان تعرجات زي ماتمشي في البر
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
بو نواسعلى كذا اغلب شوارعنا مثل واحد جايه جدري .. حفر وجفر ومطبات وسوء سفلته وعدم اهتمام بطرق السلامة
ابوانس 07المطبات ليست ظمن المواصفات والمقاييس لابد من وضع لوحات وتلوين المطب بلون اصفر وجعل المطب انسيابي بحيث لاتتضرر المركبة اذا انكم تبون سلامة صاحب المركبة والتقليل من الحوادث اضافتا الى عيون القطط
....اجل راح لي عشرات الاوف عبر التاريخ
أبو أسامةمن الشركة المنفذة