صحيفة المرصد: دعا الكاتب الإماراتي حمد المزروعي، بأن يلطف الله بالإسرائيليين وأن يحفظ صغار السن وكباره من الحرائق المشتعلة هناك.
واستنكر المزروعي، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شماتة العرب في إسرائيل واصفًا إياها بفن يتقنه العرب، متسائلًا:” كيف يفرح الفلسطينيين بهذه الحرائق وهي تحرق بلادهم”.
كاتب إماراتي عن حرائق إسرائيل: اللهم نسألك أن تلطف بهم
صحيفة المرصد: دعا الكاتب الإماراتي حمد المزروعي، بأن يلطف الله بالإسرائيليين وأن يحفظ صغار السن وكباره من الحرائق المشتعلة هناك.
تعليقات ( 92 )
زائرهل الامارات قدمت طائرات اطفاء لمساعدة اسرائيل
الحزمالله ** معهم والله مافي مسلم يقول الكلام هذا
احمدالغريبه ان ابو ثلاجه بعدما هدم الأنفاق في رفح واغرقها بمياه البحر اللتي جلبها على حسابه ومنع الجرحى من الدخول عبر معبر رفح ما قدم المساعدة!؟اكيد مشغول بإرسال جيشه لدعم بشار وايران ضد اطفال ونساء سوريا
عدد التعليقات:13654
برق الحرم(((((( اولا الله يلعن اليهود وكل من هاودهم او رحمهم ..... ثانيا لاترمس كذا .... يزعلون الاخوانجية عليك بس اردوغانهم وان سجد للشيطان يوما التموس له عذرا ))))
Saadاكبر عدو يهددنا علانية ايران واحتلت ٤ عواصم عربية والخامسة القاهرة وعطوان الفلسطيني وغيره يتشمتون فينا تعلمو التقيه من ايران واذنابها لا نستطيع مواجهة العالم والعالم هو اسرائيل ولذلك السكوت من ذهب
تركيا الخلافة !!ستُبْدي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلاً * ويأتيكَ بالأخبارِ من لم تزوِّدِ......... ويأتيكَ بالأنباءِ من لم تَبعْ له * بَتاتاً ولم تَضْربْ له وقتَ مَوْعدِ
مجرة التبانةاللهم أهلك الظالمين ومن والاهم.
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم عليك بالطغاة المجرمين في فلسطين والعراق واليمن وسوريا ولبنان وفي اراكان وفي كل مكان من العالم وعليك بمن يتعاطف معهم في الداخل والخارج اللهم آمين
مع الخيلالله لايلطف بك
محمدالي قتلتهم اسرائيل في سبعين سنة قتلتهم ايران وبشار وحزب الاصنام ورسيا في سنة لعنة الله عليهم جميعا ومن يؤيدهم ومن يناصرهم من اقلام ومعرفات الكذب الخنبقة
ابووفوازياليتك تكلمت عن منعهم الاذان في القدس هذا الي طلع منك
تركيا الخلافة !!77 ابوراشد اللهم اهلك اسرائيل ****
تركيا الخلافة !!65 قلم مكسور... هناك ناس في مجتمعنا يقوموا بأعمال لايعملها حتى اليهود (( ارهاب الخوارج وأذنابهم نموذجا ))
مشــعلنموذج من كذب اذناب ايران الاخونجية : علاقة تركيا بإيران وروسيا سياسة أما مع مصر خضوع ههههه بيوت محمية لمابعد الرقص في تركيا لتعزيز الاقتصاد ؟ أما المراقص بأي دولة عربية فساد ههههه كما يتنفسون
ابوراشداللهم اهلك اسرائيل ومن ساندهم
يا خيل اركبيالله يحشرك مع من تحب
تركيا الخلافة !!36 انت مع من توالي (( نحن نوالي الخليفة السلطان مطفي حرايق الجيران ))
أجــــواءخالف تعرف / يريد يشتهر
سعد القرني / ال يزيداسال الله ان بحشرك معاهم لكي تعرف مافعلت اسرائيل بالعرب والمسلمين
احمدمنعوا الأذان فأحرق الله قلوبهم حسرة ومن كاد للإسلام من بني ليبرال سيرون عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة جزائاً وفاقا ووعد الله حق ولكن المنافقين لا يعلمون
الحربياللهم عليك بالكاتب الامارتي حمد المزروعي ***
خليفعملاء متصهينين ومستبسين .. لايقدرون كتم مشاعرهم الملتهبه .. اسال الله ان تشبكم تلك النيران
مشــعلسبحان الله اردوغان قدم مساعدة فعلية بطائرات الاطفاء للعدو ومع ذلك يدافعون عنه اذناب ايران الاخونجية هههههههههههه
القرنيالله يحرقهم ويجعلهم حطب للنار ولا يبقي لهم اثر اما المسلمين محفوظين بامرالله والله عاقب اليهود وهو اعلم خلك من السوالف
تركيا الخلافة !!ماذا لو انتفضت ايران الرافضة ودفعت بحشدها المجرم لإطفاء حرائق اليهود ؟!
قلم مكسورأخلاق المسلم وسلوكياته ترفض وتنبذ الشماته يجب أن لاننقل للغرب صورة سيئة بأن يعتقدوا بأننا حقودين وقلوبنا مريضة ، الله على كل شيء قدير . هناك ناس في مجتمعنا يقوموا بأعمال لايعملها حتى اليهود .
الى علي العمري الله يخلف على اما جابتكالمنافقين متواجدين بكل مكان وزمان
تركيا الخلافة !!ماذا لو قام بشار بالدفع بطائراته لإخماد حرائق اليهود ؟!!
himaهو حر,واحد شايل***
تركيا الخلافة !!ماذا لو فعلت مصر والاردن مثل ما فعلت تركيا ؟!
الى علي العمري الله يخلف على اما جابتكليتهم رقدو
محب الهيئةالله ينزلك وينزل صاحب التعليق 52 منازلهم يوم القيامة.
ابو عبد اللهتعليق مخالف
خالف تعرفيبي يقهركم والشهرة والمثل يقول خالف تعرف
تركيا الخلافة !!قال تعالى( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. .. ) وقال سبحانه (ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) كلام في العمق
موسى بن موسىالله يزيدهم هم والمجوس ومن والاهم
تركيا الخلافة !!اسرائيل تحترق ودار الخلافة تنتفض ؟؟ أمر لم يستوعب له عقلي تفسير !!!
علي العمريلم نشوف. شر. من. اليهود. كان. الشر. من. العرب. وإيران. اليهود. شعب. جمعهم. الله. في القدس. اليوم. القيامه.
اسرائيل تحترق اللهم زدهم حرقآالقلب مع من يحب
الانساناللهم الطف باخواننا الاسرائيليين // اللهم ولا لاتشمت بهم النساء العوانس اللعينات الشيطانات الغبيات عدوات الانسانيه والرحمه.
رحمهتركتم تركيا التي تدعي الاسلام ارست طائراتها لاطفاء الحرائق في اسرائيل مناصرآ الطاغيه نتن ونهلتم بالدعاء على شخص مجرد قام بالدعاء لأسرائيل وهو مجرد كلام يقوله لاافعال ؟؟؟؟حقا انكم سفهاء
تركيا الخلافة !!إن العقل ليحتار !! والفكر لينهار !! عندما نسمع الأقوال !! ونرى المغاير من الأفعال !! أي حال نحن فيها ؟!!
فنان شعبي قديم((المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف )) والعرب اصبحوا مثل العجزه ولأرامل والمطلقات ساكنين الأربطه .. يارب خذ فلان يارب انتقم من علان اما ان تبيد عدوك بيدك او الصمت افضل ! سأمنا من النواح
اسرائيل تحترق اللهم زدهم حرقآفيه مثل شعبي يقول دعاء القح** لايصل السحاب فتركو من حب اسرائيل يحترق بنار حبها
بنت الوطنالله يهنيك بعقلك يالمزروعي والله انك كفو
بنت الوطنالله*** يالمزروعي والله انك كفو
ون تو ثرياسرائيل لم تفعل بالعرب والمسلمين مثل مافعل بشار وايران والحشد ****والحوثيين والدواعش لم تفعل كما فعل هؤلاء
محمد الدره من احرق قلوب المسلمين بقتلهاللهم لاتبقى لسرائيل بقيه ****
تركيا الخلافة !!هل نخالف الوالي ونشق عصا السمع والطاعة ؟!! يحتار المرء فيسكت !!
أنا مسلمتشابهت قلوبهم لم يدعو يوما للمسلمين
تركيا الخلافة !!لطف الخليفة السلطان تجاوز الدعاء للفعل !!! فهل نلوم (( هذا أو ذاك )) أو كل نلومه بقدر ما يناسبه؟!!!! للأخوة الحكم
أهل السنةنسأل الله أن يلحقه بهم في الدنيا والآخرة .
العتيبيالله يحرق اسرائيل ومن يحب اسرائيل معها نسيتو وش سوت بفلسطين
فنان شعبي قديمتركتم زعيم عربي يدعي العروبه ارسل طائراته لقصف وقتل الأبرياء في حلب مناصرآ الطاغيه بشار وروسيا ونهلتم بالدعاء على شخص مجرد قام بالدعاء لأسرائيل وهو مجرد كلام يقوله لاافعال ؟؟؟؟***
الحربيانشاءأالله تكون معهم يوم الحريق الاكبر
علي العمريالله. وينجيهم. من. هذا. الحريق. كم. نجو من فرعون. با. امر. الله. نشر تركيا. علي. المشاركه
الحربيانشاءأالله تكون معهم يوم الحريق الاكبر
شايف العجائبعلامة المسلم اللي في قلبه مرض ،، يتولى الكفره ويكره اهل الاسلام ،، ومن يتولاهم فهو منهم ،، كما قال الله عز وجل ....(شايف)
فارس نجدنكرهك كل من يؤذينا حتى لو كان مسلم واسرائيل اذتنا في اخواننا الفلسطينيين
واضح بوضوحاللهم من احبهم فاحشره معهم يارب
شايف العجائبماشفناك يالمزروعي دعيت لاخوانك المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان ،، ولكن انه الولاء يالمزروعي ،، أسال الله ان يحشرك معهم ....(شايف)
صريحياكثرهم صهاينة العرب في هذا الزمن قلوبهم مع الصهاينة ولا يرون ما فعل الصهاينة في اهل غزه ابادة شاملة لا ترحم كبير ولا صغير اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم اللهم دمرهم وارنا فيهم عجائب قدرتك
رحمهنتنياهو شكر قادة تركيا الذين استجابوا لطلباتنا وبدأوا بإرسال الطائرات إلى البلاد
ابن البلدالله ينتقم منك عاجلا غير اجل. نسيت المجازر الي يعملونها يوميا مع الفلسطينيين ***
علي العمرياللهم. ألطف بهم. يا. رب.
رحمهالمحتسب حمد المزروعي شكر الله لك
البراونهياقلم اسالك بالله هل صليت الجمعه ولا لا
ابوانس 07اللله يحرقهم كبيرهم وصغيرهم .ولا يبقي لهم اثر .تعاطفت مع كبار السن الاسرائيليين وصغارهم . اين انت من صغار السن في فلسطين وكبارهم يقتلون بالرصاص . ام ان هذا الكلام للشهرة الله يهديك يالمزروعي
تأبط شراًالارض عربية واسلامية واليهود محتلون ... وبلا شك سوف يخرجون يوما ماء الشماته في امر الهي يصيب الاطفال والنساء ..فلا والف لا......اخلاقنا وديننا اكبر من الشماته ومن اليهود
رحمهالصديق وقت الضيق تركيا أرسلت طائرات إطفاء
عدد التعليقات:15671
قلم الحقيقهالمصيبة هؤلاء المعترضين من المتشددين أو المتحزبين يشاهدون الدواعش الارهابيين واجرامهم وارهابهم وذبحهم للمسلمبن بالسكاكين خلاف من يفجرون المساجد أصحاب الأحزمة الناسفة نجدهم يصمتون عنهم لايستنكرون فعلهم
النايفه**** احنا مبسوطين بلي يصير فيهم اعداء المسلمين الكفره وهذي عادله السماء المنصفه لمن يمنع الاذان في المساجد
رحمهنتنياهو يثمن المساعدة للتركية في إخماد الحرائق.
Slom999الله يحرقك معهم****
رحمهتركيا عرضت على إسرائيل إرسال طائرة إطفاء كبيرة وإسرائيل قبلت هذا العرض.
عدد التعليقات:15671
قلم الحقيقهحمد المزروعي كلامه صحيح100%ولايخالفه أو يعترض عليه الا كل حاقد لم يهذبه دينه ولا اسلامه.مجرد متشدد متعجرف ينتمي للتيارات المتحزبة أو المتشددة ذات الأجندة السياسية التي تخدم أهدافها المشبوهة الارهابية.
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
عدد التعليقات:1769
بلادي زوينافلسيطين أرض عربيه و أراض الأنبياء و المسجد الأقصاء للمسلمين السنه و العرب أبا من ابا وأقر من أقر عاشت فلسطين الأبيه ولا نعترف بدولة اسرائيل على اراضي العرب ابدا
رحمهكاتب جميل واقعي ووسطي لم يشمت الاسرائليين باخطاء الرافعه لماذا نشمت بهم؟؟؟؟
خالدتدعو لمن نهب الارض و هتك العرض وقتل انفس بريئة صغار وكبار رجال ونساء بس راجع نفسك
العرب جربوبكرة بيجيك بقول واحد اخترق حسابي
عدد التعليقات:15671
قلم الحقيقهالاسلام دين التسامح والمحبة لكافة الشعوب والأمم . لانريد أي مكروه لأي مجتمع أو شعب خلاف ديانته أو عرقه أو مذهبه. اسرائيل تحترق هي فلسطين التي تحترق ولانريدها لافي القاهرة ولا الرياض ولاأي بلد عربي.
ابراهيمسكين صغير ويبي يشتهر
محقّق جنائياللهم احشره بمن أَحبْ
سفيان 66المدعو هو الله .. الكاتب حر لمن يدعو خلونا من التدخل في شىؤن الغير
عدد التعليقات:1769
بلادي زوينايا مزروعي و هل ارض فلسطين تحت سيطرتهم أم انها أصبحت تحت نطاق أراض أسرائيلية ،، الخانه تجري في دم العربي لأخيه العربي ،، هل بسبب أختلاط دمائنا العربيه بدماء المستعربين من العرب ؟ او مرض انتشر بيننا !
مشعل العتيبيخالف تعرف