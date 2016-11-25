كاتب إماراتي عن حرائق إسرائيل: اللهم نسألك أن تلطف بهم

صحيفة المرصد: دعا الكاتب الإماراتي حمد المزروعي، بأن يلطف الله بالإسرائيليين وأن يحفظ صغار السن وكباره من الحرائق المشتعلة هناك.

واستنكر المزروعي، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شماتة العرب في إسرائيل واصفًا إياها بفن يتقنه العرب، متسائلًا:” كيف يفرح الفلسطينيين بهذه الحرائق وهي تحرق بلادهم”.





