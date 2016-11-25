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كاتب إماراتي عن حرائق إسرائيل: اللهم نسألك أن تلطف بهم

25 نوفمبر, 2016 , 12:04 م
كاتب إماراتي عن حرائق إسرائيل: اللهم نسألك أن تلطف بهم
  • 2٬514
  • 92
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صحيفة المرصد: دعا الكاتب الإماراتي حمد المزروعي، بأن يلطف الله بالإسرائيليين وأن يحفظ صغار السن وكباره من الحرائق المشتعلة هناك.
واستنكر المزروعي، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شماتة العرب في إسرائيل واصفًا إياها بفن يتقنه العرب، متسائلًا:” كيف يفرح الفلسطينيين بهذه الحرائق وهي تحرق بلادهم”.
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تعليقات ( 92 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 92
    25 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    زائر

    هل الامارات قدمت طائرات اطفاء لمساعدة اسرائيل
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  2. 91
    25 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    الحزم

    الله ** معهم والله مافي مسلم يقول الكلام هذا
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  3. 90
    25 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    احمد

    الغريبه ان ابو ثلاجه بعدما هدم الأنفاق في رفح واغرقها بمياه البحر اللتي جلبها على حسابه ومنع الجرحى من الدخول عبر معبر رفح ما قدم المساعدة!؟اكيد مشغول بإرسال جيشه لدعم بشار وايران ضد اطفال ونساء سوريا
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  4. 89
    25 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    *** لمن يساند اسرائيل باطفاء الحريق
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  5. 88
    25 نوفمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:13654

    برق الحرم

    (((((( اولا الله يلعن اليهود وكل من هاودهم او رحمهم ..... ثانيا لاترمس كذا .... يزعلون الاخوانجية عليك بس اردوغانهم وان سجد للشيطان يوما التموس له عذرا ))))
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  6. 87
    25 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    Saad

    اكبر عدو يهددنا علانية ايران واحتلت ٤ عواصم عربية والخامسة القاهرة وعطوان الفلسطيني وغيره يتشمتون فينا تعلمو التقيه من ايران واذنابها لا نستطيع مواجهة العالم والعالم هو اسرائيل ولذلك السكوت من ذهب
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  7. 86
    25 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    تركيا الخلافة !!

    ستُبْدي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلاً * ويأتيكَ بالأخبارِ من لم تزوِّدِ......... ويأتيكَ بالأنباءِ من لم تَبعْ له * بَتاتاً ولم تَضْربْ له وقتَ مَوْعدِ
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  8. 85
    25 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    مجرة التبانة

    اللهم أهلك الظالمين ومن والاهم.
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  9. 84
    25 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم عليك بالطغاة المجرمين في فلسطين والعراق واليمن وسوريا ولبنان وفي اراكان وفي كل مكان من العالم وعليك بمن يتعاطف معهم في الداخل والخارج اللهم آمين
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  10. 83
    25 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    مع الخيل

    الله لايلطف بك
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  11. 82
    25 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    محمد

    الي قتلتهم اسرائيل في سبعين سنة قتلتهم ايران وبشار وحزب الاصنام ورسيا في سنة لعنة الله عليهم جميعا ومن يؤيدهم ومن يناصرهم من اقلام ومعرفات الكذب الخنبقة
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  12. 81
    25 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    ابووفواز

    ياليتك تكلمت عن منعهم الاذان في القدس هذا الي طلع منك
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  13. 80
    25 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    تركيا الخلافة !!

    77 ابوراشد اللهم اهلك اسرائيل ****
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  14. 79
    25 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    تركيا الخلافة !!

    65 قلم مكسور... هناك ناس في مجتمعنا يقوموا بأعمال لايعملها حتى اليهود (( ارهاب الخوارج وأذنابهم نموذجا ))
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  15. 78
    25 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    مشــعل

    نموذج من كذب اذناب ايران الاخونجية : علاقة تركيا بإيران وروسيا سياسة أما مع مصر خضوع ههههه بيوت محمية لمابعد الرقص في تركيا لتعزيز الاقتصاد ؟ أما المراقص بأي دولة عربية فساد ههههه كما يتنفسون
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  16. 77
    25 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    ابوراشد

    اللهم اهلك اسرائيل ومن ساندهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 76
    25 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    يا خيل اركبي

    الله يحشرك مع من تحب
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  18. 75
    25 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    تركيا الخلافة !!

    36 انت مع من توالي (( نحن نوالي الخليفة السلطان مطفي حرايق الجيران ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 74
    25 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    أجــــواء

    خالف تعرف / يريد يشتهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 73
    25 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    سعد القرني / ال يزيد

    اسال الله ان بحشرك معاهم لكي تعرف مافعلت اسرائيل بالعرب والمسلمين
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  21. 72
    25 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    قال تعالى( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. .. ) وقال سبحانه (ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) حشرك الله معهم ، وإن شاء الله تشتعل الحرائق قريباً **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 71
    25 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    احمد

    منعوا الأذان فأحرق الله قلوبهم حسرة ومن كاد للإسلام من بني ليبرال سيرون عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة جزائاً وفاقا ووعد الله حق ولكن المنافقين لا يعلمون
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  23. 70
    25 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    الحربي

    اللهم عليك بالكاتب الامارتي حمد المزروعي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 69
    25 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    خليف

    عملاء متصهينين ومستبسين .. لايقدرون كتم مشاعرهم الملتهبه .. اسال الله ان تشبكم تلك النيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 68
    25 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    مشــعل

    سبحان الله اردوغان قدم مساعدة فعلية بطائرات الاطفاء للعدو ومع ذلك يدافعون عنه اذناب ايران الاخونجية هههههههههههه
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  26. 67
    25 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    القرني

    الله يحرقهم ويجعلهم حطب للنار ولا يبقي لهم اثر اما المسلمين محفوظين بامرالله والله عاقب اليهود وهو اعلم خلك من السوالف
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  27. 66
    25 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    تركيا الخلافة !!

    ماذا لو انتفضت ايران الرافضة ودفعت بحشدها المجرم لإطفاء حرائق اليهود ؟!
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  28. 65
    25 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    قلم مكسور

    أخلاق المسلم وسلوكياته ترفض وتنبذ الشماته يجب أن لاننقل للغرب صورة سيئة بأن يعتقدوا بأننا حقودين وقلوبنا مريضة ، الله على كل شيء قدير . هناك ناس في مجتمعنا يقوموا بأعمال لايعملها حتى اليهود .
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  29. 64
    25 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    الى علي العمري الله يخلف على اما جابتك

    المنافقين متواجدين بكل مكان وزمان
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  30. 63
    25 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    تركيا الخلافة !!

    ماذا لو قام بشار بالدفع بطائراته لإخماد حرائق اليهود ؟!!
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  31. 62
    25 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    hima

    هو حر,واحد شايل***
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  32. 61
    25 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    تركيا الخلافة !!

    ماذا لو فعلت مصر والاردن مثل ما فعلت تركيا ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 60
    25 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    الى علي العمري الله يخلف على اما جابتك

    ليتهم رقدو
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  34. 59
    25 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    محب الهيئة

    الله ينزلك وينزل صاحب التعليق 52 منازلهم يوم القيامة.
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  35. 58
    25 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    ابو عبد الله

    تعليق مخالف
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  36. 57
    25 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    خالف تعرف

    يبي يقهركم والشهرة والمثل يقول خالف تعرف
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  37. 56
    25 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    تركيا الخلافة !!

    قال تعالى( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. .. ) وقال سبحانه (ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) كلام في العمق
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  38. 55
    25 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    موسى بن موسى

    الله يزيدهم هم والمجوس ومن والاهم
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  39. 54
    25 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    تركيا الخلافة !!

    اسرائيل تحترق ودار الخلافة تنتفض ؟؟ أمر لم يستوعب له عقلي تفسير !!!
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  40. 53
    25 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    علي العمري

    لم نشوف. شر. من. اليهود. كان. الشر. من. العرب. وإيران. اليهود. شعب. جمعهم. الله. في القدس. اليوم. القيامه.
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  41. 52
    25 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    اسرائيل تحترق اللهم زدهم حرقآ

    القلب مع من يحب
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  42. 51
    25 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    الانسان

    اللهم الطف باخواننا الاسرائيليين // اللهم ولا لاتشمت بهم النساء العوانس اللعينات الشيطانات الغبيات عدوات الانسانيه والرحمه.
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  43. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    رحمه

    تركتم تركيا التي تدعي الاسلام ارست طائراتها لاطفاء الحرائق في اسرائيل مناصرآ الطاغيه نتن ونهلتم بالدعاء على شخص مجرد قام بالدعاء لأسرائيل وهو مجرد كلام يقوله لاافعال ؟؟؟؟حقا انكم سفهاء
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  44. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    تركيا الخلافة !!

    إن العقل ليحتار !! والفكر لينهار !! عندما نسمع الأقوال !! ونرى المغاير من الأفعال !! أي حال نحن فيها ؟!!
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  45. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    فنان شعبي قديم

    ((المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف )) والعرب اصبحوا مثل العجزه ولأرامل والمطلقات ساكنين الأربطه .. يارب خذ فلان يارب انتقم من علان اما ان تبيد عدوك بيدك او الصمت افضل ! سأمنا من النواح
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  46. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    اسرائيل تحترق اللهم زدهم حرقآ

    فيه مثل شعبي يقول دعاء القح** لايصل السحاب فتركو من حب اسرائيل يحترق بنار حبها
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  47. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    بنت الوطن

    الله يهنيك بعقلك يالمزروعي والله انك كفو
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    بنت الوطن

    الله*** يالمزروعي والله انك كفو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    ون تو ثري

    اسرائيل لم تفعل بالعرب والمسلمين مثل مافعل بشار وايران والحشد ****والحوثيين والدواعش لم تفعل كما فعل هؤلاء
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  50. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    محمد الدره من احرق قلوب المسلمين بقتله

    اللهم لاتبقى لسرائيل بقيه ****
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  51. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    تركيا الخلافة !!

    هل نخالف الوالي ونشق عصا السمع والطاعة ؟!! يحتار المرء فيسكت !!
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  52. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    قال تعالى( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. .. ) وقال سبحانه (ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) حشرك الله معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    أنا مسلم

    تشابهت قلوبهم لم يدعو يوما للمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    تركيا الخلافة !!

    لطف الخليفة السلطان تجاوز الدعاء للفعل !!! فهل نلوم (( هذا أو ذاك )) أو كل نلومه بقدر ما يناسبه؟!!!! للأخوة الحكم
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  55. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    أهل السنة

    نسأل الله أن يلحقه بهم في الدنيا والآخرة .
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  56. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    العتيبي

    الله يحرق اسرائيل ومن يحب اسرائيل معها نسيتو وش سوت بفلسطين
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  57. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    انت مع من توالي
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  58. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    الإعلام سياسة دول ***
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  59. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    فنان شعبي قديم

    تركتم زعيم عربي يدعي العروبه ارسل طائراته لقصف وقتل الأبرياء في حلب مناصرآ الطاغيه بشار وروسيا ونهلتم بالدعاء على شخص مجرد قام بالدعاء لأسرائيل وهو مجرد كلام يقوله لاافعال ؟؟؟؟***
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  60. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    الحربي

    انشاءأالله تكون معهم يوم الحريق الاكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    علي العمري

    الله. وينجيهم. من. هذا. الحريق. كم. نجو من فرعون. با. امر. الله. نشر تركيا. علي. المشاركه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  62. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    الحربي

    انشاءأالله تكون معهم يوم الحريق الاكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  63. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    شايف العجائب

    علامة المسلم اللي في قلبه مرض ،، يتولى الكفره ويكره اهل الاسلام ،، ومن يتولاهم فهو منهم ،، كما قال الله عز وجل ....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  64. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    فارس نجد

    نكرهك كل من يؤذينا حتى لو كان مسلم واسرائيل اذتنا في اخواننا الفلسطينيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    واضح بوضوح

    اللهم من احبهم فاحشره معهم يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    شايف العجائب

    ماشفناك يالمزروعي دعيت لاخوانك المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان ،، ولكن انه الولاء يالمزروعي ،، أسال الله ان يحشرك معهم ....(شايف)
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    صريح

    ياكثرهم صهاينة العرب في هذا الزمن قلوبهم مع الصهاينة ولا يرون ما فعل الصهاينة في اهل غزه ابادة شاملة لا ترحم كبير ولا صغير اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم اللهم دمرهم وارنا فيهم عجائب قدرتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    رحمه

    نتنياهو شكر قادة تركيا الذين استجابوا لطلباتنا وبدأوا بإرسال الطائرات إلى البلاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    ابن البلد

    الله ينتقم منك عاجلا غير اجل. نسيت المجازر الي يعملونها يوميا مع الفلسطينيين ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    علي العمري

    اللهم. ألطف بهم. يا. رب.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  71. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    رحمه

    المحتسب حمد المزروعي شكر الله لك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  72. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    البراونه

    ياقلم اسالك بالله هل صليت الجمعه ولا لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    ابوانس 07

    اللله يحرقهم كبيرهم وصغيرهم .ولا يبقي لهم اثر .تعاطفت مع كبار السن الاسرائيليين وصغارهم . اين انت من صغار السن في فلسطين وكبارهم يقتلون بالرصاص . ام ان هذا الكلام للشهرة الله يهديك يالمزروعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  74. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    تأبط شراً

    الارض عربية واسلامية واليهود محتلون ... وبلا شك سوف يخرجون يوما ماء الشماته في امر الهي يصيب الاطفال والنساء ..فلا والف لا......اخلاقنا وديننا اكبر من الشماته ومن اليهود
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  75. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    رحمه

    الصديق وقت الضيق تركيا أرسلت طائرات إطفاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:15671

    قلم الحقيقه

    المصيبة هؤلاء المعترضين من المتشددين أو المتحزبين يشاهدون الدواعش الارهابيين واجرامهم وارهابهم وذبحهم للمسلمبن بالسكاكين خلاف من يفجرون المساجد أصحاب الأحزمة الناسفة نجدهم يصمتون عنهم لايستنكرون فعلهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  77. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    النايفه

    **** احنا مبسوطين بلي يصير فيهم اعداء المسلمين الكفره وهذي عادله السماء المنصفه لمن يمنع الاذان في المساجد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  78. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    رحمه

    نتنياهو يثمن المساعدة للتركية في إخماد الحرائق.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  79. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    Slom999

    الله يحرقك معهم****
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  80. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    رحمه

    تركيا عرضت على إسرائيل إرسال طائرة إطفاء كبيرة وإسرائيل قبلت هذا العرض.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  81. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:15671

    قلم الحقيقه

    حمد المزروعي كلامه صحيح100%ولايخالفه أو يعترض عليه الا كل حاقد لم يهذبه دينه ولا اسلامه.مجرد متشدد متعجرف ينتمي للتيارات المتحزبة أو المتشددة ذات الأجندة السياسية التي تخدم أهدافها المشبوهة الارهابية.
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  82. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    معرفات معروفه للجميع

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
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  83. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 12:20 م
    عدد التعليقات:1769

    بلادي زوينا

    فلسيطين أرض عربيه و أراض الأنبياء و المسجد الأقصاء للمسلمين السنه و العرب أبا من ابا وأقر من أقر عاشت فلسطين الأبيه ولا نعترف بدولة اسرائيل على اراضي العرب ابدا
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  84. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    رحمه

    كاتب جميل واقعي ووسطي لم يشمت الاسرائليين باخطاء الرافعه لماذا نشمت بهم؟؟؟؟
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  85. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    خالد

    تدعو لمن نهب الارض و هتك العرض وقتل انفس بريئة صغار وكبار رجال ونساء بس راجع نفسك
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  86. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    العرب جرب

    وبكرة بيجيك بقول واحد اخترق حسابي
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  87. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 12:17 م
    عدد التعليقات:15671

    قلم الحقيقه

    الاسلام دين التسامح والمحبة لكافة الشعوب والأمم . لانريد أي مكروه لأي مجتمع أو شعب خلاف ديانته أو عرقه أو مذهبه. اسرائيل تحترق هي فلسطين التي تحترق ولانريدها لافي القاهرة ولا الرياض ولاأي بلد عربي.
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  88. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    ابراهي

    مسكين صغير ويبي يشتهر
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  89. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    محقّق جنائي

    اللهم احشره بمن أَحبْ
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  90. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    سفيان 66

    المدعو هو الله .. الكاتب حر لمن يدعو خلونا من التدخل في شىؤن الغير
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  91. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 12:15 م
    عدد التعليقات:1769

    بلادي زوينا

    يا مزروعي و هل ارض فلسطين تحت سيطرتهم أم انها أصبحت تحت نطاق أراض أسرائيلية ،، الخانه تجري في دم العربي لأخيه العربي ،، هل بسبب أختلاط دمائنا العربيه بدماء المستعربين من العرب ؟ او مرض انتشر بيننا !
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  92. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    مشعل العتيبي

    خالف تعرف
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