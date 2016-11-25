  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

حسناء المغربية تكشف أسرار غيابها عن المشهد الإعلامي عقب خروجها من “روتانا”-صور

25 نوفمبر, 2016 , 12:24 م
حسناء المغربية تكشف أسرار غيابها عن المشهد الإعلامي عقب خروجها من “روتانا”-صور
  • 2٬544
  • 29
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أشادت المذيعة المغربية حسناء إبراهيم ببرنامج “شاعر العرب” المذاع على قناة “رواسي” الكويتية، كونه يحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الشعر في الخليج، مضيفة أنها تعتز بهويتها وإتقانها للهجة السعودية يرجع إلى عملها في قناة “روتانا” سابقًا.

وأرجعت حسناء، خلال مؤتمر صحفي بالكويت، ارتباكها في الحلقة الأولى من البرنامج إلى الحضور الجماهيري الكبير في مسرح حسين عبدالرضا في الكويت، خاصة أن الحضور على درجة كبيرة من الوعي الثقافي والإلمام بالشعر.

وتابعت:” لدي اطلاع ومعلومات عن الشعراء المشاركين من خلال بحث حول سيرتهم الذاتية والتدرب على النطق السليم لبعض الأسماء، وظهوري في الحلقة الثانية من البرنامج الجمعة الماضية اختلف عنه في الحلقة الأولى، وأنا فقط مقدمة للبرنامج وأجدها فرصة للاطلاع بصورة أكبر على بحور الشعر المختلفة ومدارسها المتنوعة”.

وحول أسباب غيابها عن المشهد الإعلامي عقب خروجها من قناة “روتانا” أكدت أنها كانت منشغلة بدراستها في مرحلة البكالوريوس في الإعلام والتواصل الجماهيري، ومرحلة الماجستير في العلوم السياسية، مشيرةً إلى أنها تلقت عددا من العروض لتقديم برامج على قنوات أخرى، لكنها اعتذرت لارتباطها بدراستها.

وأضافت أنها ترحب بالعمل مع قناة «رواسي» عقب برنامج «شاعر العرب»، وتعامل إدارة القناة يشجعني على الاستمرار، كما أن وجودي في الكويت يعزز من قناعتي، كون الكويت منبعا للفن والثقافة والإعلام.

0bfac974dc5ff8885337d9f5a2020423eb9f7501bc75386811pimgpsh_fullsize_distr

1b88e351d729816d4bcf7d23a7191c58e67b723c1b9ce7474bpimgpsh_fullsize_distr

05f24a81886329c4a5792b957839efaccc6522eb9ac08a8cadpimgpsh_fullsize_distr

651db06e97c02bb1fd67a544e85c8c70bcab779131ab52da22pimgpsh_fullsize_distr

2056ec7189b48759954b7a78cbd25b0285f444734d6bfc1bd2pimgpsh_fullsize_distr

a4212b8a7f5f5db258a2af9b1c277bfd4c427bd1a42fcc611cpimgpsh_fullsize_distr

c33e74c6cd2f9ed8888d398f500552152e5bddae5f21e1a24fpimgpsh_fullsize_distr

e8697fd90620cab71db7bf99ec72ef59493f0d46e57372ef15pimgpsh_fullsize_distr



تعليقات ( 29 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    متابع

    أعوذبالله من الفتن *** لاحول ولاقوةإلابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    قلب ❤️

    في واحد مندس وله معرفات كثيره وتعليقات كثيره ويمدح فيها ومسوي نفسه سعودي . ولاحول ولاقوة إلا بالله . اللهم أكفنا شرهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    مرصديه

    حساوي ، الدروب السالكه ، الحكمة يمانية ، نواف . 👉 لذكر واحد ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  5. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    ابو ماهر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    جلال الدين بن قل شير باكستاني

    بنت هذا يخلي نفسك ينسى كل مشاكل -هم- دنيا حتى ينسى جماعه حقك في اسلام اباد **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    أجــــواء

    واو م .. توقعتا هيگ 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    اللهم ثبت علينا العقل والدين

    7 نواف ويلوووومونا لما نسافر للمغرب ووووووه بس...قال سبحانه وتعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) نسأل الله لك ولنا وللجميع الهداية والتوبة والمغفرة قبل الموت.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    ابو ماهر

    هههههههههه مغنطيس أه أه منكم يابو السعود ماعندكم وقت كلشي تحبونه حتى الحجرتعشقونه وتحبونه الله المستعان قلوب خضر .هواوية.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  10. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    حساوي

    أمين الله يسمع منك يابوبدر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    مدري ماهو

    يا ويح قلبي ويحاه..يا بري حالي برياه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    الروق

    يعني باالعربي السعوديين قالوا لها , برا ...... قيم اوفر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    جلال الدين بن قل شير باكستاني

    ماشاء الرحمن انا اشوف زي كذا **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    اليوم جمعة وترا شكلها مو مستاهل خفتكم والمبالغة بالمديح ففكونا من تفاهاتكم ولو لمره اثقلوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    اللهم ثبت علينا العقل والدين

    اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الهوى، اللهم جنبنا النظر الحرام، اللهم جنبنا المعاصي، اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين.اللهم ارزقنا التقى والعفه والعفاف ،انك انت السميع البصير.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    انا

    الحمدلله انها كشفت عن اسرارها كانت يدي ع قلبي يارب لك الحمد يالله جالس في البيت حقي الكبير وكنت في قلق يارجل لا تكون البنت متقاعده ومستاجره وبدون سياره وعليها 10000 ريال لساهر وتبيع تمر في الحراج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    اللهم ثبت علينا العقل والدين

    اللهم حصن فروجنا، وطهر قلوبنا، وارزقنا غض الأبصار، والبعد عن الحرام، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، إنك على كل شيء قدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    ابوبدر

    الله يرزقك ي الحساوي وحنا معك قل اميييييييين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    hima

    ماشاءالله تبارك الله,اسم على مسمى,انسانه النظر اليها علاج ودواء.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    الحكمة يمانية

    كنحماق على المغرب واهل المغرب كنبغيهم بزااااف الكبيده ديالي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    الدروب سالكة

    شكل المغرب هم اصل العرب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    نواف

    ويلوووومونا لما نسافر للمغرب ووووووه بس
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  24. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 12:47 م
    عدد التعليقات:1769

    بلادي زوينا

    واحنا ايش دخلنا خرجوه او فوتوه حلالهم وهم ابخص فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    استغفر الله العظيم

    حساوي../ قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  26. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    البراونه

    وعع من زينها
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  27. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    كفوك يالحساوى
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  28. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    بو نواس

    كل ماتقدم الفتاة من تنازلات تأتيك العروض من كل حدب وصوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  29. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    حساوي

    ماشاء الله وش هالجمال الرباني اللهم ارزقني زوجه جميله مثل حسناء
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم