حسناء المغربية تكشف أسرار غيابها عن المشهد الإعلامي عقب خروجها من “روتانا”-صور

صحيفة المرصد:أشادت المذيعة المغربية حسناء إبراهيم ببرنامج “شاعر العرب” المذاع على قناة “رواسي” الكويتية، كونه يحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الشعر في الخليج، مضيفة أنها تعتز بهويتها وإتقانها للهجة السعودية يرجع إلى عملها في قناة “روتانا” سابقًا.
وأرجعت حسناء، خلال مؤتمر صحفي بالكويت، ارتباكها في الحلقة الأولى من البرنامج إلى الحضور الجماهيري الكبير في مسرح حسين عبدالرضا في الكويت، خاصة أن الحضور على درجة كبيرة من الوعي الثقافي والإلمام بالشعر.
وتابعت:” لدي اطلاع ومعلومات عن الشعراء المشاركين من خلال بحث حول سيرتهم الذاتية والتدرب على النطق السليم لبعض الأسماء، وظهوري في الحلقة الثانية من البرنامج الجمعة الماضية اختلف عنه في الحلقة الأولى، وأنا فقط مقدمة للبرنامج وأجدها فرصة للاطلاع بصورة أكبر على بحور الشعر المختلفة ومدارسها المتنوعة”.
وحول أسباب غيابها عن المشهد الإعلامي عقب خروجها من قناة “روتانا” أكدت أنها كانت منشغلة بدراستها في مرحلة البكالوريوس في الإعلام والتواصل الجماهيري، ومرحلة الماجستير في العلوم السياسية، مشيرةً إلى أنها تلقت عددا من العروض لتقديم برامج على قنوات أخرى، لكنها اعتذرت لارتباطها بدراستها.
وأضافت أنها ترحب بالعمل مع قناة «رواسي» عقب برنامج «شاعر العرب»، وتعامل إدارة القناة يشجعني على الاستمرار، كما أن وجودي في الكويت يعزز من قناعتي، كون الكويت منبعا للفن والثقافة والإعلام.
تعليقات ( 29 )
متابعأعوذبالله من الفتن *** لاحول ولاقوةإلابالله
قلب ❤️في واحد مندس وله معرفات كثيره وتعليقات كثيره ويمدح فيها ومسوي نفسه سعودي . ولاحول ولاقوة إلا بالله . اللهم أكفنا شرهه
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ
مرصديهحساوي ، الدروب السالكه ، الحكمة يمانية ، نواف . 👉 لذكر واحد ( غير ) سعودي . للتنبيه
ابو ماهرتعليق مخالف
جلال الدين بن قل شير باكستانيبنت هذا يخلي نفسك ينسى كل مشاكل -هم- دنيا حتى ينسى جماعه حقك في اسلام اباد **
أجــــواءواو م .. توقعتا هيگ 🌸
اللهم ثبت علينا العقل والدين7 نواف ويلوووومونا لما نسافر للمغرب ووووووه بس...قال سبحانه وتعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) نسأل الله لك ولنا وللجميع الهداية والتوبة والمغفرة قبل الموت.
ابو ماهرهههههههههه مغنطيس أه أه منكم يابو السعود ماعندكم وقت كلشي تحبونه حتى الحجرتعشقونه وتحبونه الله المستعان قلوب خضر .هواوية.
حساويأمين الله يسمع منك يابوبدر
مدري ماهويا ويح قلبي ويحاه..يا بري حالي برياه
قَالَ الله تَعَالَىقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
الروقيعني باالعربي السعوديين قالوا لها , برا ...... قيم اوفر
جلال الدين بن قل شير باكستانيماشاء الرحمن انا اشوف زي كذا **
اللهم ثبت علينا العقل والديناللهم جنبنا الفتن ماظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الهوى، اللهم جنبنا النظر الحرام، اللهم جنبنا المعاصي، اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين.اللهم ارزقنا التقى والعفه والعفاف ،انك انت السميع البصير.
اناالحمدلله انها كشفت عن اسرارها كانت يدي ع قلبي يارب لك الحمد يالله جالس في البيت حقي الكبير وكنت في قلق يارجل لا تكون البنت متقاعده ومستاجره وبدون سياره وعليها 10000 ريال لساهر وتبيع تمر في الحراج
اللهم ثبت علينا العقل والديناللهم حصن فروجنا، وطهر قلوبنا، وارزقنا غض الأبصار، والبعد عن الحرام، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، إنك على كل شيء قدير
ابوبدرالله يرزقك ي الحساوي وحنا معك قل اميييييييين
himaماشاءالله تبارك الله,اسم على مسمى,انسانه النظر اليها علاج ودواء.
الحكمة يمانيةكنحماق على المغرب واهل المغرب كنبغيهم بزااااف الكبيده ديالي.
الدروب سالكةشكل المغرب هم اصل العرب .
نوافويلوووومونا لما نسافر للمغرب ووووووه بس
عدد التعليقات:1769
بلادي زويناواحنا ايش دخلنا خرجوه او فوتوه حلالهم وهم ابخص فيه
استغفر الله العظيمحساوي../ قال تعالى : قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
البراونهوعع من زينها
بو نواسكل ماتقدم الفتاة من تنازلات تأتيك العروض من كل حدب وصوب
حساويماشاء الله وش هالجمال الرباني اللهم ارزقني زوجه جميله مثل حسناء