حسناء المغربية تكشف أسرار غيابها عن المشهد الإعلامي عقب خروجها من “روتانا”-صور

صحيفة المرصد:أشادت المذيعة المغربية حسناء إبراهيم ببرنامج “شاعر العرب” المذاع على قناة “رواسي” الكويتية، كونه يحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الشعر في الخليج، مضيفة أنها تعتز بهويتها وإتقانها للهجة السعودية يرجع إلى عملها في قناة “روتانا” سابقًا.

وأرجعت حسناء، خلال مؤتمر صحفي بالكويت، ارتباكها في الحلقة الأولى من البرنامج إلى الحضور الجماهيري الكبير في مسرح حسين عبدالرضا في الكويت، خاصة أن الحضور على درجة كبيرة من الوعي الثقافي والإلمام بالشعر.

وتابعت:” لدي اطلاع ومعلومات عن الشعراء المشاركين من خلال بحث حول سيرتهم الذاتية والتدرب على النطق السليم لبعض الأسماء، وظهوري في الحلقة الثانية من البرنامج الجمعة الماضية اختلف عنه في الحلقة الأولى، وأنا فقط مقدمة للبرنامج وأجدها فرصة للاطلاع بصورة أكبر على بحور الشعر المختلفة ومدارسها المتنوعة”.

وحول أسباب غيابها عن المشهد الإعلامي عقب خروجها من قناة “روتانا” أكدت أنها كانت منشغلة بدراستها في مرحلة البكالوريوس في الإعلام والتواصل الجماهيري، ومرحلة الماجستير في العلوم السياسية، مشيرةً إلى أنها تلقت عددا من العروض لتقديم برامج على قنوات أخرى، لكنها اعتذرت لارتباطها بدراستها.

وأضافت أنها ترحب بالعمل مع قناة «رواسي» عقب برنامج «شاعر العرب»، وتعامل إدارة القناة يشجعني على الاستمرار، كما أن وجودي في الكويت يعزز من قناعتي، كون الكويت منبعا للفن والثقافة والإعلام.