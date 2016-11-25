تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين سعوديين تقاضياً للرواتب قبل 20 عاماً!

صحيفة المرصد: تصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في تلك الفترة بين 20 إلى 30 ألف ريال، لاعب فريق النصر ماجد عبدالله براتب شهري قدره 30 ألف ريال، وهو نفس الرقم الذي سجله راتب كل من حارس مرمى فريق الهلال محمد الدعيع، ولاعب فريق الاتحاد حمزة إدريس.

يليه لاعبا الهلال يوسف الثنيان وسامي الجابر، ولاعب النصر محيسن الجمعان براتب قدره 20 ألف ريال، وهو نفس القيمة المالية التي تقاضاها لاعب الوحدة عبيد الدوسري ولاعبا الشباب فهد المهلل وفؤاد أنور، ولاعب الاتحاد أحمد جميل.

كما سجلت عقود اللاعبين خلال الموسم الماضي والحالي أسعاراً جنونية، وفقاً لما نقلته شبكة “ترانسفير ماركت” البريطانية، التي كشفت عن حصول اللاعب ناصر الشمراني، مهاجم فريق الهلال، على نحو مليون ونصف مليون يورو، كما كلف نايف هزازي خزينة نادي النصر 28 مليون ريال سعودي من أجل الانتقال إلى صفوفه.

وأعلنت الشبكة عن شراء الهلال للاعبه عبدالله الزوري بعقدٍ قيمته وصلت لنحو مليون يورو، بينما بلغت قيمة العقد الذي وقّعه أحمد عطيف مع فريق الشباب 800 ألف يورو أي نحو 3 ملايين ونصف مليون ريال.

جاء ذلك بحسب تقرير صحفي عن قائمة لأغلى 10 لاعبين سعوديين تقاضياً للرواتب قبل ما يزيد على 20 عاماً، ليبيّن مدى التفاوت بين الرواتب في تلك الفترة والأرقام التي يُعلن عنها حالياً لأسعار انتقالات اللاعبين، لاسيما في الموسمين الماضي والحالي.