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تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين سعوديين تقاضياً للرواتب قبل 20 عاماً!

25 نوفمبر, 2016 , 12:23 م
تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين سعوديين تقاضياً للرواتب قبل 20 عاماً!
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صحيفة المرصد: تصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في تلك الفترة بين 20 إلى 30 ألف ريال، لاعب فريق النصر ماجد عبدالله براتب شهري قدره 30 ألف ريال، وهو نفس الرقم الذي سجله راتب كل من حارس مرمى فريق الهلال محمد الدعيع، ولاعب فريق الاتحاد حمزة إدريس.

يليه لاعبا الهلال يوسف الثنيان وسامي الجابر، ولاعب النصر محيسن الجمعان براتب قدره 20 ألف ريال، وهو نفس القيمة المالية التي تقاضاها لاعب الوحدة عبيد الدوسري ولاعبا الشباب فهد المهلل وفؤاد أنور، ولاعب الاتحاد أحمد جميل.

كما سجلت عقود اللاعبين خلال الموسم الماضي والحالي أسعاراً جنونية، وفقاً لما نقلته شبكة “ترانسفير ماركت” البريطانية، التي كشفت عن حصول اللاعب ناصر الشمراني، مهاجم فريق الهلال، على نحو مليون ونصف مليون يورو، كما كلف نايف هزازي خزينة نادي النصر 28 مليون ريال سعودي من أجل الانتقال إلى صفوفه.

وأعلنت الشبكة عن شراء الهلال للاعبه عبدالله الزوري بعقدٍ قيمته وصلت لنحو مليون يورو، بينما بلغت قيمة العقد الذي وقّعه أحمد عطيف مع فريق الشباب 800 ألف يورو أي نحو 3 ملايين ونصف مليون ريال.

جاء ذلك بحسب تقرير صحفي عن قائمة لأغلى 10 لاعبين سعوديين تقاضياً للرواتب قبل ما يزيد على 20 عاماً، ليبيّن مدى التفاوت بين الرواتب في تلك الفترة والأرقام التي يُعلن عنها حالياً لأسعار انتقالات اللاعبين، لاسيما في الموسمين الماضي والحالي.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    الازدي

    اتوقع لو الهريفي وصالح خليفه موجودين لكننا اغلا لاعبين بعد ماجد عبدالله عربيا
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  2. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    صديقي عمري

    و حاسدين المعلم اللي يعلم عيالهم على 10 الآلف ريال و عنده 23 حصه و حصص انتظار و مناوبة و يطلع من بيتهم الساعة 5:30 الفجر و ما يرجع إلا مع أذان العصر .
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  3. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    اول كانت الرواتب متدنيه وكانو يجيبون بطولات والحين رواتب عاليه ودجه
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  4. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    سابق

    وهذا اسمه انفاق غير رشيد وإسراف ومن الطبيعي ان تفلس الأندية نتيجة لهذا الذي المردود له لاعب يكلف الملايين يقضي الموسم اما مصاب او على دكة الاحتياط والا اعتقد ان أميز لاعب سعودي يستحق عشر هذا المبلغ
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  5. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    كجمغلو

    عشان كذا لاعبي اليوم لا يهتمون فازو او خسرو لانهم ضامنين الملايين
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  6. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:4434

    العنيد

    نعم..ولكن بالمنطق ..هل خدمة الطبيب والمهندس والمعلم للمجتمع كلاعب لايكاد يقرأ ويكتب. زمن انقلبت في الموازين.
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  7. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    الوعد قدام

    خصخصة الاندية سوف تقضي على العقود والرواتب العاليةوالمبالغ فيها
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  8. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    رادع

    كلها ارقام سراب ووهم وكذب مثل نجوميتهم صنيعة الاعلام المظلل
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  9. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    ولد_الشايب

    لا علم لي عن هذه الحقيقة لكن يقال أن ماجد يدعم النصر من عام 1413 خزينة النصر سنويا حتى الان
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  10. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    حساوي

    سامي الجابر ويوسف الثنيان مستحيل يتكررون في التاريخ
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