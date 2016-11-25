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لن تصدقوا كيف أصبح شكل المطربة الشعبية أمينة-صورة

25 نوفمبر, 2016 , 14:13 م
لن تصدقوا كيف أصبح شكل المطربة الشعبية أمينة-صورة
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صحيفة المرصد:نشرت المطربة الشعبية أمينة صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.وظهرت أمينة خلال الصورة شكل غريب عيلها تماماً، وبلوك للمرة الأولى تظهر به، فقد ارتدت أمينة عدسات لاصقة باللون العسلي، بينما ظهرت شفتيها وكأنهما خضعا للحقن.

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تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    ههههه

    مو هاذي الي تقولواركب الجحشه واتحنطر ههههههههه
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  2. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    REALITY

    الشين ......... شين
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  3. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    سلمان

    الله المستعان خنبوقة جايبلك ايه قرانية يطبقها على الناس **** ههههههه
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  4. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    سلمان

    سامية الخنبوقة اكيد السبب الاخوان والدواعش ههههه
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  5. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    ولن

    لن نصدق
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  6. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:1027

    سامية

    🌹باللوك الجديد أحلى مرتبة وأنيقة🌹من حقها تغير بنفسها على كيفها 😇
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  7. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    محمدالجعيد

    حريم اخر زمن كل وحدة تحاول ان تكون جميله
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  8. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    حسين

    تعليق مخالف
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  9. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    عبدالعزيز الشمري

    هذي فنانه ؟ !!!!!!!! اجل انا بعد فنان 😷
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  10. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    ما اتغير شي كل مافي الامر البوية هي اللي اتغيرت اما الموديل سيم سيم
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  11. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    اول

    احلى
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  12. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    وهابي سابق

    موضوع مهم
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  13. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    الله المستعان

    ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
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  14. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    الله المستعان

    من لم يستجب لله ويبتعد عن احتقار الناس وإيذائهم والسخرية منهم والإستهزاء بهم والاستخفاف بهم ،فقد ظلم نفسه، ومن لبس ثوب الظلم فقد هيَّأ نفسه لانتقام الله الَّذي يستحقُّه حقاً وعدلاً
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  15. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    الله المستعان

    نهى الله تعالى المؤمنين عن السخرية من الآخرين والإستهزاء بهم مهما كانت أشكالهم وألوانهم،فلعلَّ مَن يُسخَر منه ويُنظَر إليه نظرة احتقار واستخفاف؛خيرٌ وأحبُّ إلى الله من الساخر الَّذي يعتقد بنفسه الكمال
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  16. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    استغفر الله مو حلوه لا قبل ولا بعد الله لا يبلانا
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  17. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    عبد ربه منسور هادي

    تعليق مخالف
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  18. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    الوعد قدام

    يخلق من الشبه اربعين صراحة تشبه*** عندنا ذيك السنة ؟! رجاء بدون مسح
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  19. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    كلمة حق

    اللهم لا تاخذنا بما فعله السفهاء منا
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  20. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    وحيد

    كله مزور ماعاد فيه صدق الغش في كل مكان
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  21. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    حساوي

    ههههههههههه لو انها ماسوت عملية تجميل ابركلها
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  22. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    اخو صيته

    ههههههههههههههههههه هاذي ماهي حقت ***
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  23. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    عمر

    تعليق مخالف
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  24. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    ماشاء الله وش هالجمال الرباني انا اقول لو انهم رقدو ذيك الليله كان أبرك
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