لن تصدقوا كيف أصبح شكل المطربة الشعبية أمينة-صورة

صحيفة المرصد:نشرت المطربة الشعبية أمينة صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.وظهرت أمينة خلال الصورة شكل غريب عيلها تماماً، وبلوك للمرة الأولى تظهر به، فقد ارتدت أمينة عدسات لاصقة باللون العسلي، بينما ظهرت شفتيها وكأنهما خضعا للحقن.