لن تصدقوا كيف أصبح شكل المطربة الشعبية أمينة-صورة

صحيفة المرصد:نشرت المطربة الشعبية أمينة صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.وظهرت أمينة خلال الصورة شكل غريب عيلها تماماً، وبلوك للمرة الأولى تظهر به، فقد ارتدت أمينة عدسات لاصقة باللون العسلي، بينما ظهرت شفتيها وكأنهما خضعا للحقن.
صحيفة المرصد:نشرت المطربة الشعبية أمينة صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.وظهرت أمينة خلال الصورة شكل غريب عيلها تماماً، وبلوك للمرة الأولى تظهر به، فقد ارتدت أمينة عدسات لاصقة باللون العسلي، بينما ظهرت شفتيها وكأنهما خضعا للحقن.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 24 )
هههههمو هاذي الي تقولواركب الجحشه واتحنطر ههههههههه
REALITYالشين ......... شين
سلمانالله المستعان خنبوقة جايبلك ايه قرانية يطبقها على الناس **** ههههههه
سلمانسامية الخنبوقة اكيد السبب الاخوان والدواعش ههههه
ولنلن نصدق
عدد التعليقات:1027
سامية🌹باللوك الجديد أحلى مرتبة وأنيقة🌹من حقها تغير بنفسها على كيفها 😇
محمدالجعيدحريم اخر زمن كل وحدة تحاول ان تكون جميله
حسينتعليق مخالف
عبدالعزيز الشمريهذي فنانه ؟ !!!!!!!! اجل انا بعد فنان 😷
اولاحلى
وهابي سابقموضوع مهم
الله المستعانياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
الله المستعانمن لم يستجب لله ويبتعد عن احتقار الناس وإيذائهم والسخرية منهم والإستهزاء بهم والاستخفاف بهم ،فقد ظلم نفسه، ومن لبس ثوب الظلم فقد هيَّأ نفسه لانتقام الله الَّذي يستحقُّه حقاً وعدلاً
الله المستعاننهى الله تعالى المؤمنين عن السخرية من الآخرين والإستهزاء بهم مهما كانت أشكالهم وألوانهم،فلعلَّ مَن يُسخَر منه ويُنظَر إليه نظرة احتقار واستخفاف؛خيرٌ وأحبُّ إلى الله من الساخر الَّذي يعتقد بنفسه الكمال
عبد ربه منسور هاديتعليق مخالف
الوعد قداميخلق من الشبه اربعين صراحة تشبه*** عندنا ذيك السنة ؟! رجاء بدون مسح
كلمة حقاللهم لا تاخذنا بما فعله السفهاء منا
وحيدكله مزور ماعاد فيه صدق الغش في كل مكان
حساويههههههههههه لو انها ماسوت عملية تجميل ابركلها
اخو صيتهههههههههههههههههههه هاذي ماهي حقت ***
عمرتعليق مخالف