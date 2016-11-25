أصاحب معارض سيارات يكشفون عن سر ركود مبيعات السيارات المستعملة!

صحيفة المرصد: كشف أصحاب معارض السيارات عن السبب الرئيسي وراء تراجعت مبيعات معارض المركبات المستعملة في المنطقة الشرقية، وأوضحوا أن نسبة الركود تصل لـ30%، خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب توجه المستهلك إلى العروض التي تقدمها وكالات السيارات الجديدة منذ فترة، وترتكز على البيع الميسر عبر تملك سيارة جديدة بالأقساط الشهرية.
من جهته قال مراد الماجد صاحب معرض سيارات في الدمام، إن أسباب التراجع هي عروض المصارف، والشركات على السيارات الجديدة، بالإضافة إلى ازدياد عدد المعارض الجديدة، مضيفا أن “وكالات السيارات الجديدة جذبت كثيراً من المستهلكين الذين لا يستطيعون توفير قيمة السيارة المستعملة (كاش)، بينما يمكن الحصول على سيارة جديدة بنظام التقسيط من خلال العروض الجذابة والتسهيلات الكبيرة من وكالات السيارات». مؤكداً أن «هذه الإجراءات أثرت كثيراً على مبيعات السيارات المستعملة”.
وبحسب “الشرق” أوضح يوسف المحمود، سمسار سيارات، أن نسبة التراجع في مبيعات السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية في المنطقة الشرقية بلغت نحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا الشيء أدى إلى تراجع الأسعار بنحو 20% عن قيمتها، منوهاً إلى أن هذا التراجع أثر بشكل كبير على عدد من المعارض، وبالتالي اضطر ملاكها إلى إغلاقها، مضيفا أن حالة الركود في البيع بدأت منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
تعليقات ( 36 )
فهد العرمانيالتجار يبيعون سلعهم على اساس ان برميل البترول ب ١٤٠ دولار !!!!!!!!!!!!! المفروض جميع السلع ينزل سعرها ٧٠٪ لان البترول نزل سعره من ١٤٠ دولار الى ٣٠. دولار
مراقباحسن خلها ترخص اسعارها نار وغالية
جمااااالودك السيارات المستعمله اللي في المعارض تمنع من البيع .. وتصدر للخارج كثرت السيارات مع كل الاجانب وسببو زحام في كل شارع وحي ومدينة
سواق دباب من قديمبترجع الدبابات والسياكل ونترك الزحمات لهلها .. وبشتري دباب ابو قزاز اللي يرد الهواء وفيه شنطة ورى للمقاضي والأغراض الشخصية.
سعودالمعارض مليانه بكثرة وملفته للنظر سيارات وفي كل المدن هل هذي السيارت زايدة عن الحاجة ياجماعة. ولا ايش ؟؟شيئ ملفت بصراحة
زائرالسيارات المستعملة ما تصلح وتكلف صيانة كبيرة ، أنا شخصيا بحدود أمكاناتي أشتريت سيارة صناعة صينية ممتازة وسعرها بربع قيمة سيارة ياباني أو كوري ومواصفاتها ممتازة لا تقل عن الياباني او الكوري ومضمونة 3 س
راس تنورةالله يستر.ان كان غلا البنزين فمان الله . عندي سيكل 26 من القدام بغير له كفرات وبحط رجلي بالشوارع ولا علي لامن حياءولا بنزين ولا من احد واقول لساهر سلام عليكم
شريطيالشريطي يبيع السياره دبل سعرها ولا فيه جهه تادبهم
الهمدانيالسما ماتمطر فلوس من وين تجيب الناس فلوس ((سمعت ان البنزين بيتضاعف سعره اللي عنده ثمانية سلندر وسته يبيع ويتحول للاربعة سلندر بيصير تعبية التاهو والجمس ب 200 ريال))
رمان بليوانا معك يامتقاعد .السيارات ماتصلح الان . مخالفات وخسائر وتركناها وعلمنا فيها من زمان .. قبل مايطلع الفحص الدوري وساهر ايام زمن الطيبين اللحين مافيه دخل يكفي لشراء سيارات غالية الثمن الشكوى لله
متقاعد فقير جدا وراتب 3700 وفي بيتي عائلة كبيرةالله يجيب القطار على خير بنهجر القيادة والسيارات ونقضب الارض نخليها للتجار .ومدام فيه ساهر وغيره توووووووبه راتبي مايلحق هالامور يالله نمشي الامور بالدف والديون وامرنا لله
مجرة التبانةغير صحيح فالشركات والبنوك تبيع سيارات بالتقسيط من يوم عرفنا السيارات.
عدد التعليقات:171
شقردي بطرانركود هناك ركود امس كنت بمعارض الشفاء جنوب الرياض الكل يسال ولا يشتري كنت ابحث عن هايلوكس او وانيت 2014 غمارة نفسي بوحده منها نظيفة وللذهاب عليها للعمل ولم اجد الا القليل معروض شريطية سواريه ويمنية
ابو ريان زوكيف يمكن تصديق بائع متجول او صاحب معرض غير متعلم هل ٢٠٪ نزول تغلق معارض؟ ****
حلفت أني ماعاد اشتري سيارة مستعمله مافي زى الجديد وكالة وبالتقسيط المريحمره اشتريت من شريطي سيارية مستعملة واناعلى نيتي شفته مطوع ومسواك فى فمه قلت هذا ماراح يغشني المهم اشتريت منه سيارة بعداسبوع المكينة أصبحت كأنها ترقص ثم بعد يومين خبطت واختلط الماء بالزيت حسبيه الله
فتحيمعدشي فيه شراية الكل متخوف السيارة المستعملة صاحبها يتردد للمعارض النسيم والشفاه ومحدش عايز يأخذها صني 2007 باربع الاف ريال سعودي ومحدش راضي يشتري
كلمة حقفلوس ما فيه واللي معه فلوس بيسكر عليها بعشرين قفل أن اشهد انها بتصدي اللي لهفتوه طول السنين الماضيه بيطلع عرض اغلبهم يحلف ويقسم واذا قلبتها لقيت فيها بلاوي واذا بغيت ترجعها احلم انهم يرجعوها
يمني عاشق الدماممعي معارض سيارات والمشكلة فعلا هانا هذي الأيام الزلط قليل
ابن الباديهالمقاطعه سلاح ناجح بكل المقاييس في كل شئ فيجب الاستمرار في مقاطعة شراء السيارات حتى ترجع لسعرها الحقيقي قبل 30 عام . كفى ياتجار الحديد بأستغلال المواطنين وجشعكم الذي ليس له حدود او رحمه
محب الهيئةابغى سياره صغيره اخدم بها الصالون كورلا أو يارس نظيف 2010 بكم يكون سعرها
ابن الوغيدهمن اكبر لمطففيت ومنفقى بضائعهم بالحلف الكاذب اصحاب المعارض,, والادهى والامر اغلبهم ,, وافدين وصاحب المعرض متستر ,,وخصوصا معارض جده
راعي بعارين وبطالله أعلم اذا نزل الراتب حق الشهر هذا المواطن سوف يحس وتبداء حالة مايسمى التقشف واخذ الحيطة والحذر من الديون
🍉زائر المساء✋🍉🕟حركات تجار صارت مكشوفه يشدون انتباهكم لكي تشتروا منهم
خالدالطمع والجشع في لاصحاب المعارض ورفع الاسعار بدون وجه حق خلى الناس تبعد عنكم لكن خلوها تصدي عندكم علشان مرة ثانية ما تسرقون وتستغلون وتنهبون المواطن هاذ اكبر عقاب للجشعين والطمعين من التجار خلوها تخيس
محمدتعليق مخالف
لاتصدقونخذ اللي يناسبك قالو كذا عشان تجون لهم
حسنهناك ركود كبير ... وانا صاحب معرض خلال شهر لم نبيع الا سيارتين فقط
زائرتعليق 3 معارض جده مليانه كوابرس استخدام امريكي التسعاوي وغيره نظيفه وشد بلد بطاقه جمركيه ..
لاتصدقونعشان تجون لهم قالو كذا خذ اللي يناسبك وحاول او احذر الاخذ من البنوك والشركات هذا رأيي والله أعلم
ابو تركيههههههههه قولوا غيرها
لاتصدقونعشان تجون لهم قالو كذا والله أعلم
شيعي برونزيابي كابرس تسعاوي ماحصلته مقطوع في المعارض
ابو شلشالعكس صحيح االركود يضرب السيارات الجديدة
محقّق جنائيسبب الركود ، الغش والتلاعب في السيارات المستعملة ، بيع الذمم لأجل حفنة من المال الا ما رحم ربي.