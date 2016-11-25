أصاحب معارض سيارات يكشفون عن سر ركود مبيعات السيارات المستعملة!

صحيفة المرصد: كشف أصحاب معارض السيارات عن السبب الرئيسي وراء تراجعت مبيعات معارض المركبات المستعملة في المنطقة الشرقية، وأوضحوا أن نسبة الركود تصل لـ30%، خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب توجه المستهلك إلى العروض التي تقدمها وكالات السيارات الجديدة منذ فترة، وترتكز على البيع الميسر عبر تملك سيارة جديدة بالأقساط الشهرية.

من جهته قال مراد الماجد صاحب معرض سيارات في الدمام، إن أسباب التراجع هي عروض المصارف، والشركات على السيارات الجديدة، بالإضافة إلى ازدياد عدد المعارض الجديدة، مضيفا أن “وكالات السيارات الجديدة جذبت كثيراً من المستهلكين الذين لا يستطيعون توفير قيمة السيارة المستعملة (كاش)، بينما يمكن الحصول على سيارة جديدة بنظام التقسيط من خلال العروض الجذابة والتسهيلات الكبيرة من وكالات السيارات». مؤكداً أن «هذه الإجراءات أثرت كثيراً على مبيعات السيارات المستعملة”.

وبحسب “الشرق” أوضح يوسف المحمود، سمسار سيارات، أن نسبة التراجع في مبيعات السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية في المنطقة الشرقية بلغت نحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا الشيء أدى إلى تراجع الأسعار بنحو 20% عن قيمتها، منوهاً إلى أن هذا التراجع أثر بشكل كبير على عدد من المعارض، وبالتالي اضطر ملاكها إلى إغلاقها، مضيفا أن حالة الركود في البيع بدأت منذ ثلاثة أشهر تقريباً.