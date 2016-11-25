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أصاحب معارض سيارات يكشفون عن سر ركود مبيعات السيارات المستعملة!

25 نوفمبر, 2016 , 13:48 م
أصاحب معارض سيارات يكشفون عن سر ركود مبيعات السيارات المستعملة!
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صحيفة المرصد: كشف أصحاب معارض السيارات عن السبب الرئيسي وراء تراجعت مبيعات معارض المركبات المستعملة في المنطقة الشرقية، وأوضحوا أن نسبة الركود تصل لـ30%، خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب توجه المستهلك إلى العروض التي تقدمها وكالات السيارات الجديدة منذ فترة، وترتكز على البيع الميسر عبر تملك سيارة جديدة بالأقساط الشهرية.

من جهته قال مراد الماجد صاحب معرض سيارات في الدمام، إن أسباب التراجع هي عروض المصارف، والشركات على السيارات الجديدة، بالإضافة إلى ازدياد عدد المعارض الجديدة، مضيفا أن “وكالات السيارات الجديدة جذبت كثيراً من المستهلكين الذين لا يستطيعون توفير قيمة السيارة المستعملة (كاش)، بينما يمكن الحصول على سيارة جديدة بنظام التقسيط من خلال العروض الجذابة والتسهيلات الكبيرة من وكالات السيارات». مؤكداً أن «هذه الإجراءات أثرت كثيراً على مبيعات السيارات المستعملة”.

وبحسب “الشرق” أوضح يوسف المحمود، سمسار سيارات، أن نسبة التراجع في مبيعات السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية في المنطقة الشرقية بلغت نحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا الشيء أدى إلى تراجع الأسعار بنحو 20% عن قيمتها، منوهاً إلى أن هذا التراجع أثر بشكل كبير على عدد من المعارض، وبالتالي اضطر ملاكها إلى إغلاقها، مضيفا أن حالة الركود في البيع بدأت منذ ثلاثة أشهر تقريباً.



تعليقات ( 36 )

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  1. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    فهد العرماني

    التجار يبيعون سلعهم على اساس ان برميل البترول ب ١٤٠ دولار !!!!!!!!!!!!! المفروض جميع السلع ينزل سعرها ٧٠٪‏ لان البترول نزل سعره من ١٤٠ دولار الى ٣٠. دولار
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  2. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    السبب الرئيسي إن المواطن لا يوجد لدييه سيولة مادية حتى يشتري كاش حتى ولو بعشرة آلاف ريال بعد زيادة الرسوم والضرائب التي أفرغت ما في جيوب المواطنين .
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  3. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    مراقب

    احسن خلها ترخص اسعارها نار وغالية
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  4. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    جمااااال

    ودك السيارات المستعمله اللي في المعارض تمنع من البيع .. وتصدر للخارج كثرت السيارات مع كل الاجانب وسببو زحام في كل شارع وحي ومدينة
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  5. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    سواق دباب من قديم

    بترجع الدبابات والسياكل ونترك الزحمات لهلها .. وبشتري دباب ابو قزاز اللي يرد الهواء وفيه شنطة ورى للمقاضي والأغراض الشخصية.
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  6. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    سعود

    المعارض مليانه بكثرة وملفته للنظر سيارات وفي كل المدن هل هذي السيارت زايدة عن الحاجة ياجماعة. ولا ايش ؟؟شيئ ملفت بصراحة
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  7. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    زائر

    السيارات المستعملة ما تصلح وتكلف صيانة كبيرة ، أنا شخصيا بحدود أمكاناتي أشتريت سيارة صناعة صينية ممتازة وسعرها بربع قيمة سيارة ياباني أو كوري ومواصفاتها ممتازة لا تقل عن الياباني او الكوري ومضمونة 3 س
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  8. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    راس تنورة

    الله يستر.ان كان غلا البنزين فمان الله . عندي سيكل 26 من القدام بغير له كفرات وبحط رجلي بالشوارع ولا علي لامن حياءولا بنزين ولا من احد واقول لساهر سلام عليكم
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  9. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    شريطي

    الشريطي يبيع السياره دبل سعرها ولا فيه جهه تادبهم
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  10. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    الهمداني

    السما ماتمطر فلوس من وين تجيب الناس فلوس ((سمعت ان البنزين بيتضاعف سعره اللي عنده ثمانية سلندر وسته يبيع ويتحول للاربعة سلندر بيصير تعبية التاهو والجمس ب 200 ريال))
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  11. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    رمان بلي

    وانا معك يامتقاعد .السيارات ماتصلح الان . مخالفات وخسائر وتركناها وعلمنا فيها من زمان .. قبل مايطلع الفحص الدوري وساهر ايام زمن الطيبين اللحين مافيه دخل يكفي لشراء سيارات غالية الثمن الشكوى لله
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  12. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    متقاعد فقير جدا وراتب 3700 وفي بيتي عائلة كبيرة

    الله يجيب القطار على خير بنهجر القيادة والسيارات ونقضب الارض نخليها للتجار .ومدام فيه ساهر وغيره توووووووبه راتبي مايلحق هالامور يالله نمشي الامور بالدف والديون وامرنا لله
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  13. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    مجرة التبانة

    غير صحيح فالشركات والبنوك تبيع سيارات بالتقسيط من يوم عرفنا السيارات.
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  14. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 14:53 م
    عدد التعليقات:171

    شقردي بطران

    ركود هناك ركود امس كنت بمعارض الشفاء جنوب الرياض الكل يسال ولا يشتري كنت ابحث عن هايلوكس او وانيت 2014 غمارة نفسي بوحده منها نظيفة وللذهاب عليها للعمل ولم اجد الا القليل معروض شريطية سواريه ويمنية
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  15. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    ابو ريان ز

    وكيف يمكن تصديق بائع متجول او صاحب معرض غير متعلم هل ٢٠٪‏ نزول تغلق معارض؟ ****
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  16. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    حلفت أني ماعاد اشتري سيارة مستعمله مافي زى الجديد وكالة وبالتقسيط المريح

    مره اشتريت من شريطي سيارية مستعملة واناعلى نيتي شفته مطوع ومسواك فى فمه قلت هذا ماراح يغشني المهم اشتريت منه سيارة بعداسبوع المكينة أصبحت كأنها ترقص ثم بعد يومين خبطت واختلط الماء بالزيت حسبيه الله
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  17. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    فتحي

    معدشي فيه شراية الكل متخوف السيارة المستعملة صاحبها يتردد للمعارض النسيم والشفاه ومحدش عايز يأخذها صني 2007 باربع الاف ريال سعودي ومحدش راضي يشتري
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  18. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    كلمة حق

    فلوس ما فيه واللي معه فلوس بيسكر عليها بعشرين قفل أن اشهد انها بتصدي اللي لهفتوه طول السنين الماضيه بيطلع عرض اغلبهم يحلف ويقسم واذا قلبتها لقيت فيها بلاوي واذا بغيت ترجعها احلم انهم يرجعوها
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  19. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    ت 8 انت صاحب معرض؟ عندكم كاميري 2002 لون اخضر عشبي وبكم سعره
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  20. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    يمني عاشق الدمام

    معي معارض سيارات والمشكلة فعلا هانا هذي الأيام الزلط قليل
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  21. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    ابن الباديه

    المقاطعه سلاح ناجح بكل المقاييس في كل شئ فيجب الاستمرار في مقاطعة شراء السيارات حتى ترجع لسعرها الحقيقي قبل 30 عام . كفى ياتجار الحديد بأستغلال المواطنين وجشعكم الذي ليس له حدود او رحمه
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  22. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    محب الهيئة

    ابغى سياره صغيره اخدم بها الصالون كورلا أو يارس نظيف 2010 بكم يكون سعرها
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  23. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    ابن الوغيده

    من اكبر لمطففيت ومنفقى بضائعهم بالحلف الكاذب اصحاب المعارض,, والادهى والامر اغلبهم ,, وافدين وصاحب المعرض متستر ,,وخصوصا معارض جده
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  24. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    راعي بعارين وبط

    الله أعلم اذا نزل الراتب حق الشهر هذا المواطن سوف يحس وتبداء حالة مايسمى التقشف واخذ الحيطة والحذر من الديون
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  25. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    حركات تجار صارت مكشوفه يشدون انتباهكم لكي تشتروا منهم
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  26. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    خالد

    الطمع والجشع في لاصحاب المعارض ورفع الاسعار بدون وجه حق خلى الناس تبعد عنكم لكن خلوها تصدي عندكم علشان مرة ثانية ما تسرقون وتستغلون وتنهبون المواطن هاذ اكبر عقاب للجشعين والطمعين من التجار خلوها تخيس
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  27. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    محمد

    تعليق مخالف
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  28. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    لاتصدقون

    خذ اللي يناسبك قالو كذا عشان تجون لهم
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  29. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    حسن

    هناك ركود كبير ... وانا صاحب معرض خلال شهر لم نبيع الا سيارتين فقط
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  30. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    زائر

    تعليق 3 معارض جده مليانه كوابرس استخدام امريكي التسعاوي وغيره نظيفه وشد بلد بطاقه جمركيه ..
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  31. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    لاتصدقون

    عشان تجون لهم قالو كذا خذ اللي يناسبك وحاول او احذر الاخذ من البنوك والشركات هذا رأيي والله أعلم
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  32. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    ابو تركي

    ههههههههه قولوا غيرها
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  33. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    لاتصدقون

    عشان تجون لهم قالو كذا والله أعلم
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  34. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    شيعي برونزي

    ابي كابرس تسعاوي ماحصلته مقطوع في المعارض
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  35. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    ابو شلش

    العكس صحيح االركود يضرب السيارات الجديدة
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  36. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    محقّق جنائي

    سبب الركود ، الغش والتلاعب في السيارات المستعملة ، بيع الذمم لأجل حفنة من المال الا ما رحم ربي.
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