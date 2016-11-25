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بالفيديو: حارس الاتحاد السابق يركب في صندوق “هايلوكس” وهو محرم .. والمغردون يستغربون

25 نوفمبر, 2016 , 14:10 م
بالفيديو: حارس الاتحاد السابق يركب في صندوق “هايلوكس” وهو محرم .. والمغردون يستغربون
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صحيفة المرصد: أبدى “مغردون” استغرابهم من مقطع الفيديو الذي يظهر حارس الاتحاد السابق ومساعد مدرب الخليج حالياً  حسين الصادق وهو يردتي زي الإحرام متجها إلى مكة وهو يركب في صندوق سيارة من نوع هايلوكس.

وأنتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الرواد عن سر ركوبه وحيدًا في صندوق “هايلوكس” والسبب الخفي الذي يمنعه من دخل السيارة؟.



تعليقات ( 62 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 62
    25 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    من امن العقوبه اساء الادب

    يجب محاسبة المصور ومعاقبته على فعلته السيئة بالسجن والغرامة ليكون عبره لغيره من الفضوليين الذين كل همهم في الحياة تصوير الناس وهتك خصوصيات الناس والتشهير بهم بدون وجه حق .
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  2. 61
    25 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    wad

    وين المرور عن العكف هذا واللي شايله
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  3. 60
    25 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -

    الله يتقبل عمرته::سبحان الله وبحمده
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  4. 59
    25 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    الوعد قدام

    طيب ماعلينا من دينه اومذهبه ليش راكب في حوض الونيت بهذا الشكل ماعنده فلوس يشتري سيارة او يستأجر سيارة افضل من كذا ؟؟؟!!!!
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  5. 58
    25 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    محمد العمري

    هذا دينه وهو حر فيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  6. 57
    25 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    cherokee

    حسين الصادق نار على علم وبصراحة هو من حراس الاستعراض يعجبني في حراسته وهو يعتبر من حراس الزمن الجميل للمنتخب السعودي انا ليس لي كثير في الكورة لكن هناك لعيبة يجبروك على احترامهم وحسين واحد منهم
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  7. 56
    25 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    عبدالرحمن الشهري

    قال تعالى (وجوه يؤمئذخاشعة عاملةناصبه تصلى نارا حامية) شرط قبول العمل موافقت العمل لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم .واخلاص العمل لله اللهم اهدي ضال الشيعة
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  8. 55
    25 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    اللهم انصر المسلمين السنة في العراق وسوريه في الموصل وحلب وفي كل مكان على المجوس الرافضه ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيريه الضاله وعلى الاكراد الملاحده وعلى المنافقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 54
    25 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    محب ارامكوا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 53
    25 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    زائر المرصد

    غريب فعلا.ما هو الذنب الذي اقترفه هذا الشخص.رجل ذاهب لأداء مناسك العمرة.أين هي المشكله؟لو ذهب على دراجة. أو سياره. مكشوفة. أو مغطاه. هل ممكن أحد يشرح أين الخطأ الذي اقترفه اللاعب السابق.
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  11. 52
    25 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    مشفر الدوري

    مع من يطالب بالتحقيق مع المصور والنشر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 51
    25 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    ابومشعل

    اللهم اهدي ضال المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    الصقر

    عندما ننتقد فالهدف هو أن نكون أمة واحدة لافرق بيننا فنتعايش في أوطاننا بسلام .. أما أن يخرج من بين أظهرنا ليسب رموز ديننا ويطعن في خاصرتنا فعلينا مناصحته بالتي هي أحسن .. وليس هدفنا تصيد الأخطاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  14. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    فوفو

    ياناس اتقوا الله ودعوا الخلق للخالق الرجل مارس مايعتقد انه صحيح في مذهبه مادام انه لم يقتل لم يحرض على قتل خلاص خلوا الرجال انتم بكذا تثيرون فته عللى الرجل....(لا اكراه في الدين.. الايه
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  15. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    ريم

    وش المشكله طيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    عبدالعزيز الخالدي

    معروف عندهم معتقد ان ليس بينهم وبين الله حجاب لذى يظهرون بهذا الشكل ***
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  17. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    الصقر

    أرجو التفريق بين مذهب وبين دين جديد بدعي لم ينزله الله مثل هؤلاء ابتدعوا في الدين ما ليس منه . نقول الكعبة المشرفة فيقولون النجف الأشرف . المسلمون يلبسون الأبيض وهم الأسود نطوف بالكعبة فيطوفون بالقبور
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  18. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    الصقر

    أما اللي يقول اتركوا الخلق نقول له الخير في أمة محمد مادام ينكرون المنكر ويتناصحون بينهم فمثل هذا قامت عليه الحجة بالتثبت . ومثل هذه العقليات كان يحرس المنتخب ويؤتمن على سمعة وطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  19. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    صنهات الزيادي

    كل المجتمع السعودي بجمبع طوائفة مسلمين ومن يكفرهم فهو داعشي نمره واستمارة
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  20. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    علي

    المفروض يسجن لانه تعدا على خصوصية غيره وصوره هالملقوف لازم يتعاقب
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  21. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    jooooo

    قاتلكم الله ماتخلون احد في حاله طيب ايش اللي حرقكم ايش دخلكم فيه وهل هو اللي بيتحاسب ولا انتوا ااتقوا الله ودعوا الخلق للخالق وشوفوا انفسكم وحاسبوها لان اكثركم مايخلى
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  22. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    نوفا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    خليجي

    المذهب الجعفري عربي المنشى يعود للأمام. جعفرالصادق حفيد رسول الله عليه السلام وما تسمية ،الملاحظ ان بعض الجهال يخلط بين السياسه والدين وهو لا يفقه في الجميع مذهب عمره 1350سنه ينسب للفرس قبل ان يسلموا
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  24. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    شايم

    حسب المذهب هناك مذاهب لاتجلس اذا احرمت تحت ظل نلاحظ ذالك في الباصات المكشوفة اثناء الحج
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  25. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 15:35 م

    شايم

    حسب المذهب هناك مذاهب لاتجلس اذا احرمت تحت ظل نلاحظ ذالك في الباصات المكشوفة اثناء الحج
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    خبير

    طيب صحن الطواف بينزل فيه بالبرشوت .لانه لازم يمر على بناء وسقف يحجبه عن السماء
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  27. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    ابو زهرة

    معلم متقاعد شل الله لسانك ويدك واعمى الله بصرك واذهب سمعك
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  28. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    معلم متقاعد

    الإنسان ضحية لأهله ومحيطه ومجتمعه في كل الأفكار الخرافية التي يشحن بها والأديان والمذاهب هي الوسيلة الفعالة والمضمونة لاجبار الناس على ذلك وصدق من قال الدين أفيون الشعوب .
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  29. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    يمكن يبغا رز
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  30. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    خليجي

    المحرم يجب ان لا يكون تحت اي ظل غير سكناه وهذه فروع في الفقه حتى بعض المذاهب السنيه عندهم هذه الفتوى وعند الشيعه بعض الفتاوي تجيز التضليل ،من لا يفهم في أمور الدين لا يفتري على الغيرالمذهب الجعفري يتب
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  31. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    معلم متقاعد

    دين الإنسان ومذهبه وولديه ووطنه لا خيار للإنسان فيها وحتى أفكاره وثوابته ومعتقداته لا خيار له فيها حيث يتم اجباره عليها منذ الصغر وقليل من يستطيع بناء أفكاره وقناعاته بنفسه ويصبح فعلا مسرل عنها .
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  32. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    الشريف

    دعو الخلق للخالق مسلم متوجه لبيت الله لأداء العمرة ركب في حوض سيارة او طائرة ودعو منكم تأجيج الطائفية والكرة وليكن شعارنا دائما الاسلام فقد يكون قلب هذا الشخص اتقى وانقى ومقبولا عند الله اكثر من غيره
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  33. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    معلم متقاعد

    عندما تولد في مجتمع يعبد البقر ستصبح لكذلك وعندما تولد في مجتمع يهودي تصبح يهودي وعندما تولد في مجتمع مسيحي تصبح مسيحي وعندما تولد في مجتمع مسلم تصبح مسلم بالصدفة ولا فضل لخرافي على آخر إلا بالتقوى .
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  34. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    منصور الزهراني

    الشرهه على نقطة تفتيش الشرايع المفروض نزلوه وعلى التوقيف هو وراعي السياره لأن هذي مخالفه مرورية بغض النظر على أنها من *** الله لا يبلانا
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  35. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    مايدافع عنه ****
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  36. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    معلم متقاعد

    مسكين هو ضحية برمجة مسبقة لم يختارها وأنما ولد وسطها لم يختر والديه ولا دينه ولا مذهبه ولم تتاح له الفرصة لأعادة التفكير في كل ما فرض عليه ككل من حوله من بلدان العالم العاشر .
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  37. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    الحق ينقال

    هو حر في عقيدته ومذهبه ويجب علينا عدم التدخل في خصوصيات الآخرين فتغيير العادات والعقائد تحتاج حكمه ومحبه ، لكن الي محيرني المناهج الدراسية الي تعلموها في المدارس أليست نفس مناهجنا ولماذا لم تؤتي ثمار
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  38. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    ابو عبدالله

    الله يهديهم هم عرب يفهمون الاحاديث والقرآن وياليتهم الشيعه بدلاً من اخذ تعاليم دينهم الغريبه من الاعاجم الصفويين البعيدين عن الدين ونهج الرسول وصحابته يتعلمون بانفسهم ومن علماء اهل السنه في السعوديه
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  39. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    مجرة التبانة

    لم نستغرب ولم نندهش اعتقاد ينم عن خلل في عقيدتهم فالله مطلع على كل شئ فهؤلاء ليسوا مسلمين اصلا واللي عنده دليل على غير ذلك فليقدمه ولن يجد.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    اليوسي

    ****************
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 14:48 م
    عدد التعليقات:558

    ابونواف...

    تذكرون باصات العجم اللي بدون سقف هي اعتقادات عندهم ولكن اعتقد صاحب التصوير سيطبق عليه النظام ان تقدم حسين الصادق بدعوى ضده للجهه المختصة
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  42. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    اليوسي

    وجدت تعليق على موضوع ان من يبداء اسمه بحرف الشين غير محبب الى النفس حيث كل شيء يبداء بالشين مكروه مثل ( الشر /الشيطان / الشقاء /الشح / الشجار / الشتيمة / الشج / الشيخوخة/ الشين / الشبح / الشخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    غليص

    ** يعتقد ان سقف السيارة غطاء يبطل العمرة قاتل الله الروافض
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    فاهم صح

    حسين الصادق شيعي والظاهر انه يعتقد بإغتقاد بعض الشيعه ان الله لا يراهم اذا كانوا محرمين ومتوجهين للحرم او المشاعر المقدسة ويوجد حاجز فوق رؤوسهم والعياذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    عابرة سبيل

    دعو الخلق للخالق وايش دخلك ياصاحب المقطع الرجال معتمر ماتخلو احد في حاله لابد من التصوير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الحمدلله أني سني حر ولست عبد للملالي وخرافاتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  47. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    محايد

    دعوا الخلق للخالق . يعني اذا انت معتقد خطأ مذهبه ، الله بيحاسبه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    سفيان 66

    الموضوع القصد منه تأجيج الطائفيه كل شخص حر في عقيدته
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    سيرايفوا

    طيب اش الجديد من زمان عارفين انه شيعي من يوم علم ايران اللي كان عليه ولابسه يوم هو مدرب الخليج الله يهديه للحق الله يهديه الله يهديه ويهدي كل من هو ضال يارب العالمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 14:34 م
    عدد التعليقات:4445

    العنيد

    حسين الصادق حارس الاتحاد سابقا ومساعد مدرب الخليج حاليا اليوم ف الشرائع راكب ف الصندوق وهو رايح الحرم ، احد طقوس الشيعه اذا احرم مايخلي حجاب بينه وبين السماء!!
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  51. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    جماجم فارغه ,, اللهم لاشماته
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  52. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    عدو داعش

    مدري ليش كربلاء مهمه عند الروافض عقائديا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  53. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    🏇🚭

    هذه هى عقيدة هؤلاء القوم من الفئة المعلومة فى المنطقة الشرقية بأن مثل هذه الاعمال من ايذاء الجسد وغيرها من أعمال منافيه لتوحيد هى من التقرب الى الله واوليأهم الحمد لله على سلامة الدين والمعتقد والعقل
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  55. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    نسأل الله العافية والسلامة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  56. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    وحيد

    من ضمن طقوسهم في العبادات حتى ربنا يشوفه وهو محرم وفي الحج نرى باصات منزوعه الاسقف لهم فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  57. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    فنان شعبي قديم

    مذهب الشيعه عند اخذ عمره لايركبون سوى في باصات مكشوفه او في احواض الونيتات او الدينات حتى لايغطي رؤسهم شيئ
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  58. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    احمد

    حسين الصادق غير سني في مذهبهم الجلوس في سياره يعتبر من محظورات الاحرام لذلك وقت الحج الحجاج الايرانين يتم تنقلهم في باصات مكشوفه بدون سقف
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  59. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    مراقب

    من راقب الناس مات هما . بصراحة اللي صوره ملقوف ومايستحي ويجب معاقبته . يمشي ويصور الناس على كيفه ؟
    لا يعجبني(5) اعجبني(8)
  60. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    حسن

    **********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    زائر

    واضحه اسمه حسين الصادق .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    ظامي اليل

    هذه ععقيده عند ****
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