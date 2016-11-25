بالفيديو: حارس الاتحاد السابق يركب في صندوق “هايلوكس” وهو محرم .. والمغردون يستغربون

صحيفة المرصد: أبدى “مغردون” استغرابهم من مقطع الفيديو الذي يظهر حارس الاتحاد السابق ومساعد مدرب الخليج حالياً حسين الصادق وهو يردتي زي الإحرام متجها إلى مكة وهو يركب في صندوق سيارة من نوع هايلوكس.

وأنتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الرواد عن سر ركوبه وحيدًا في صندوق “هايلوكس” والسبب الخفي الذي يمنعه من دخل السيارة؟.