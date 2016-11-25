بالفيديو: حارس الاتحاد السابق يركب في صندوق “هايلوكس” وهو محرم .. والمغردون يستغربون

صحيفة المرصد: أبدى “مغردون” استغرابهم من مقطع الفيديو الذي يظهر حارس الاتحاد السابق ومساعد مدرب الخليج حالياً حسين الصادق وهو يردتي زي الإحرام متجها إلى مكة وهو يركب في صندوق سيارة من نوع هايلوكس.
وأنتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الرواد عن سر ركوبه وحيدًا في صندوق “هايلوكس” والسبب الخفي الذي يمنعه من دخل السيارة؟.
تعليقات ( 62 )
من امن العقوبه اساء الادبيجب محاسبة المصور ومعاقبته على فعلته السيئة بالسجن والغرامة ليكون عبره لغيره من الفضوليين الذين كل همهم في الحياة تصوير الناس وهتك خصوصيات الناس والتشهير بهم بدون وجه حق .
wadوين المرور عن العكف هذا واللي شايله
اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -الله يتقبل عمرته::سبحان الله وبحمده
الوعد قدامطيب ماعلينا من دينه اومذهبه ليش راكب في حوض الونيت بهذا الشكل ماعنده فلوس يشتري سيارة او يستأجر سيارة افضل من كذا ؟؟؟!!!!
محمد العمريهذا دينه وهو حر فيه
cherokeeحسين الصادق نار على علم وبصراحة هو من حراس الاستعراض يعجبني في حراسته وهو يعتبر من حراس الزمن الجميل للمنتخب السعودي انا ليس لي كثير في الكورة لكن هناك لعيبة يجبروك على احترامهم وحسين واحد منهم
عبدالرحمن الشهريقال تعالى (وجوه يؤمئذخاشعة عاملةناصبه تصلى نارا حامية) شرط قبول العمل موافقت العمل لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم .واخلاص العمل لله اللهم اهدي ضال الشيعة
الله يحفظ لنا ملكنااللهم انصر المسلمين السنة في العراق وسوريه في الموصل وحلب وفي كل مكان على المجوس الرافضه ايران واذنابها والصليبين امريكا الصهيونية وروسيا الخبيثه والنصيريه الضاله وعلى الاكراد الملاحده وعلى المنافقين
محب ارامكواتعليق مخالف
زائر المرصدغريب فعلا.ما هو الذنب الذي اقترفه هذا الشخص.رجل ذاهب لأداء مناسك العمرة.أين هي المشكله؟لو ذهب على دراجة. أو سياره. مكشوفة. أو مغطاه. هل ممكن أحد يشرح أين الخطأ الذي اقترفه اللاعب السابق.
مشفر الدوريمع من يطالب بالتحقيق مع المصور والنشر
ابومشعلاللهم اهدي ضال المسلمين
الصقرعندما ننتقد فالهدف هو أن نكون أمة واحدة لافرق بيننا فنتعايش في أوطاننا بسلام .. أما أن يخرج من بين أظهرنا ليسب رموز ديننا ويطعن في خاصرتنا فعلينا مناصحته بالتي هي أحسن .. وليس هدفنا تصيد الأخطاء
فوفوياناس اتقوا الله ودعوا الخلق للخالق الرجل مارس مايعتقد انه صحيح في مذهبه مادام انه لم يقتل لم يحرض على قتل خلاص خلوا الرجال انتم بكذا تثيرون فته عللى الرجل....(لا اكراه في الدين.. الايه
ريموش المشكله طيب
عبدالعزيز الخالديمعروف عندهم معتقد ان ليس بينهم وبين الله حجاب لذى يظهرون بهذا الشكل ***
الصقرأرجو التفريق بين مذهب وبين دين جديد بدعي لم ينزله الله مثل هؤلاء ابتدعوا في الدين ما ليس منه . نقول الكعبة المشرفة فيقولون النجف الأشرف . المسلمون يلبسون الأبيض وهم الأسود نطوف بالكعبة فيطوفون بالقبور
الصقرأما اللي يقول اتركوا الخلق نقول له الخير في أمة محمد مادام ينكرون المنكر ويتناصحون بينهم فمثل هذا قامت عليه الحجة بالتثبت . ومثل هذه العقليات كان يحرس المنتخب ويؤتمن على سمعة وطن
صنهات الزياديكل المجتمع السعودي بجمبع طوائفة مسلمين ومن يكفرهم فهو داعشي نمره واستمارة
عليالمفروض يسجن لانه تعدا على خصوصية غيره وصوره هالملقوف لازم يتعاقب
joooooقاتلكم الله ماتخلون احد في حاله طيب ايش اللي حرقكم ايش دخلكم فيه وهل هو اللي بيتحاسب ولا انتوا ااتقوا الله ودعوا الخلق للخالق وشوفوا انفسكم وحاسبوها لان اكثركم مايخلى
نوفاتعليق مخالف
خليجيالمذهب الجعفري عربي المنشى يعود للأمام. جعفرالصادق حفيد رسول الله عليه السلام وما تسمية ،الملاحظ ان بعض الجهال يخلط بين السياسه والدين وهو لا يفقه في الجميع مذهب عمره 1350سنه ينسب للفرس قبل ان يسلموا
شايمحسب المذهب هناك مذاهب لاتجلس اذا احرمت تحت ظل نلاحظ ذالك في الباصات المكشوفة اثناء الحج
شايمحسب المذهب هناك مذاهب لاتجلس اذا احرمت تحت ظل نلاحظ ذالك في الباصات المكشوفة اثناء الحج
خبيرطيب صحن الطواف بينزل فيه بالبرشوت .لانه لازم يمر على بناء وسقف يحجبه عن السماء
ابو زهرةمعلم متقاعد شل الله لسانك ويدك واعمى الله بصرك واذهب سمعك
معلم متقاعدالإنسان ضحية لأهله ومحيطه ومجتمعه في كل الأفكار الخرافية التي يشحن بها والأديان والمذاهب هي الوسيلة الفعالة والمضمونة لاجبار الناس على ذلك وصدق من قال الدين أفيون الشعوب .
خليجيالمحرم يجب ان لا يكون تحت اي ظل غير سكناه وهذه فروع في الفقه حتى بعض المذاهب السنيه عندهم هذه الفتوى وعند الشيعه بعض الفتاوي تجيز التضليل ،من لا يفهم في أمور الدين لا يفتري على الغيرالمذهب الجعفري يتب
معلم متقاعددين الإنسان ومذهبه وولديه ووطنه لا خيار للإنسان فيها وحتى أفكاره وثوابته ومعتقداته لا خيار له فيها حيث يتم اجباره عليها منذ الصغر وقليل من يستطيع بناء أفكاره وقناعاته بنفسه ويصبح فعلا مسرل عنها .
الشريفدعو الخلق للخالق مسلم متوجه لبيت الله لأداء العمرة ركب في حوض سيارة او طائرة ودعو منكم تأجيج الطائفية والكرة وليكن شعارنا دائما الاسلام فقد يكون قلب هذا الشخص اتقى وانقى ومقبولا عند الله اكثر من غيره
معلم متقاعدعندما تولد في مجتمع يعبد البقر ستصبح لكذلك وعندما تولد في مجتمع يهودي تصبح يهودي وعندما تولد في مجتمع مسيحي تصبح مسيحي وعندما تولد في مجتمع مسلم تصبح مسلم بالصدفة ولا فضل لخرافي على آخر إلا بالتقوى .
منصور الزهرانيالشرهه على نقطة تفتيش الشرايع المفروض نزلوه وعلى التوقيف هو وراعي السياره لأن هذي مخالفه مرورية بغض النظر على أنها من *** الله لا يبلانا
معلم متقاعدمسكين هو ضحية برمجة مسبقة لم يختارها وأنما ولد وسطها لم يختر والديه ولا دينه ولا مذهبه ولم تتاح له الفرصة لأعادة التفكير في كل ما فرض عليه ككل من حوله من بلدان العالم العاشر .
الحق ينقالهو حر في عقيدته ومذهبه ويجب علينا عدم التدخل في خصوصيات الآخرين فتغيير العادات والعقائد تحتاج حكمه ومحبه ، لكن الي محيرني المناهج الدراسية الي تعلموها في المدارس أليست نفس مناهجنا ولماذا لم تؤتي ثمار
ابو عبداللهالله يهديهم هم عرب يفهمون الاحاديث والقرآن وياليتهم الشيعه بدلاً من اخذ تعاليم دينهم الغريبه من الاعاجم الصفويين البعيدين عن الدين ونهج الرسول وصحابته يتعلمون بانفسهم ومن علماء اهل السنه في السعوديه
مجرة التبانةلم نستغرب ولم نندهش اعتقاد ينم عن خلل في عقيدتهم فالله مطلع على كل شئ فهؤلاء ليسوا مسلمين اصلا واللي عنده دليل على غير ذلك فليقدمه ولن يجد.
اليوسي****************
عدد التعليقات:558
ابونواف...تذكرون باصات العجم اللي بدون سقف هي اعتقادات عندهم ولكن اعتقد صاحب التصوير سيطبق عليه النظام ان تقدم حسين الصادق بدعوى ضده للجهه المختصة
اليوسيوجدت تعليق على موضوع ان من يبداء اسمه بحرف الشين غير محبب الى النفس حيث كل شيء يبداء بالشين مكروه مثل ( الشر /الشيطان / الشقاء /الشح / الشجار / الشتيمة / الشج / الشيخوخة/ الشين / الشبح / الشخير
غليص** يعتقد ان سقف السيارة غطاء يبطل العمرة قاتل الله الروافض
فاهم صححسين الصادق شيعي والظاهر انه يعتقد بإغتقاد بعض الشيعه ان الله لا يراهم اذا كانوا محرمين ومتوجهين للحرم او المشاعر المقدسة ويوجد حاجز فوق رؤوسهم والعياذ بالله
عابرة سبيلدعو الخلق للخالق وايش دخلك ياصاحب المقطع الرجال معتمر ماتخلو احد في حاله لابد من التصوير
❤️ محب صدام حسين ❤️الحمدلله أني سني حر ولست عبد للملالي وخرافاتهم
محايددعوا الخلق للخالق . يعني اذا انت معتقد خطأ مذهبه ، الله بيحاسبه .
سفيان 66الموضوع القصد منه تأجيج الطائفيه كل شخص حر في عقيدته
سيرايفواطيب اش الجديد من زمان عارفين انه شيعي من يوم علم ايران اللي كان عليه ولابسه يوم هو مدرب الخليج الله يهديه للحق الله يهديه الله يهديه ويهدي كل من هو ضال يارب العالمين
عدد التعليقات:4445
العنيدحسين الصادق حارس الاتحاد سابقا ومساعد مدرب الخليج حاليا اليوم ف الشرائع راكب ف الصندوق وهو رايح الحرم ، احد طقوس الشيعه اذا احرم مايخلي حجاب بينه وبين السماء!!
عدو داعشمدري ليش كربلاء مهمه عند الروافض عقائديا
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
🏇🚭هذه هى عقيدة هؤلاء القوم من الفئة المعلومة فى المنطقة الشرقية بأن مثل هذه الاعمال من ايذاء الجسد وغيرها من أعمال منافيه لتوحيد هى من التقرب الى الله واوليأهم الحمد لله على سلامة الدين والمعتقد والعقل
وحيدمن ضمن طقوسهم في العبادات حتى ربنا يشوفه وهو محرم وفي الحج نرى باصات منزوعه الاسقف لهم فقط
فنان شعبي قديممذهب الشيعه عند اخذ عمره لايركبون سوى في باصات مكشوفه او في احواض الونيتات او الدينات حتى لايغطي رؤسهم شيئ
احمدحسين الصادق غير سني في مذهبهم الجلوس في سياره يعتبر من محظورات الاحرام لذلك وقت الحج الحجاج الايرانين يتم تنقلهم في باصات مكشوفه بدون سقف
مراقبمن راقب الناس مات هما . بصراحة اللي صوره ملقوف ومايستحي ويجب معاقبته . يمشي ويصور الناس على كيفه ؟
حسن**********
زائرواضحه اسمه حسين الصادق .....
ظامي اليلهذه ععقيده عند ****