صحيفة المرصد: تحول جميع سكان قرية إسبانية إلى مليونيرات وذلك بعد وفاة أحد الأثرياء، الذي أوصى بجزء من تركته لأهل قريته، فأصبح نصيب كل فرد من أفراد القرية بعد تقسيم مبلغ 210 ملايين دولار أمريكي، نحو 2.5 مليون دولار.
وقد أوصى الملياردير الإسباني أنطونينو فيرنانديز، 99 عاما، صاحب كبرى شركات الكحول، قبل وفاته في أغسطس الماضي بمنح جميع سكان قرية “سيريثالز ديل كونداو”، التي وُلد فيها، البالغ عددهم 80 شخصاً مبلغ 210 ملايين دولار أميركي تقريباً، بحسب ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.
وفوجئ أهالي القرية بوصية فيرنانديز، الذي هاجر إلى المكسيك عام 1949 عندما كان يبلغ من العمر 32 عاماً، خصوصاً أنه عاش فيها أياماً صعبة وسط عائلة فقيرة مع إخوته الـ13، ما أجبره على ترك الدراسة في سن الـ14، لعجز أبويه عن تحمل تكاليفها.
واستطاع فيرنانديز بعد هجرته أن يحقق نجاحاً كبيراً في إدارة إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المشروبات الكحولية، والتي لاقت قبولاً واسعاً في الولايات المتحدة والمكسيك، كما أوصى ببناء مركز ثقافي جديد، إلى جانب مؤسسة تنموية غير ربحية لخدمة أهالي القرية (عدد موظفيها نحو 300 موظف).
بين ليلة وضحاها.. سكان قرية إسبانية يتحولون لمليونيرات!
صحيفة المرصد: تحول جميع سكان قرية إسبانية إلى مليونيرات وذلك بعد وفاة أحد الأثرياء، الذي أوصى بجزء من تركته لأهل قريته، فأصبح نصيب كل فرد من أفراد القرية بعد تقسيم مبلغ 210 ملايين دولار أمريكي، نحو 2.5 مليون دولار.
تعليقات ( 21 )
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهأين الورثه من إخوانه لأن ليس له أبناء ليته تبرع لي مبلغ وقدره 100 ألف دولار أبي اعرس على وحده في ذا المرصد دايم تهابد وترامح وتصقل وتبربس علانا في حوش 112
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهأطيب من عربنا أنا أعرف واحد فطس وهلك عن 3 تريليون دولار في كوبا وموصي الملعون أن تذهب هذه الأموال إلى هيفاء وهبي وهاجر من جفن ضب إلى كوبا سنة 1930م وسارق من جدي حاشي وباعه لكي يقص تذكرة السفر........?
مشفر الدوريسكران لو ماهو سكران ماسوى كذا
جاور السعيدواللي يحب الحياة تسعد وابعد عن البخيل والحسود وكاره الحياهيعني عدد سكان القرية تقريباً 100 شخص كم كنت اتمني اني ساكن فى هذة القرية وافوز بهذا المبلغ معهم تباص للحظ الردي
عيدمافيه اطيب ولااحسن من العيش في المجتمع القروي الكل يعرف الكل هذا ابن عم وهذا ابن خال فيه تعم المحبة والمودة ولكن العيب الوحيد لسكان القرية ان لديهم حساسية زائدة بسبب هذ التقارب فاذا زعلوا من بعض كارثة
إمرأهبصراحه إنسان بمعنى الكلمة الإنسانيه صعب الوصول إليها الإنسانيه ماتعرف جنسيه ولا دين ولا لون
الهمدانيالبوجي لو كل مسلم طلع زكاته ما وجدت فقير بين المسلمين((المسلم عدو المسلم من فجر الاسلام))
الركاده طيبه925 نوفمبر, 2016 , 15:15 م البوجي لو كل مسلم طلع زكاته ما وجدت فقير بين المسلمين :: حاول تغير معرفك بسرعه وتتنكر بمعرف اخر لأنه الأغنياء ماريح يتركونك ويحاولون تصفيتك لأنك محرض عليهم هههههههه
الهمدانيتحول جميع سكان قرية إسبانية إلى مليونيرات وذلك بعد وفاة أحد الأثرياء، الذي أوصى بجزء من تركته لأهل قريته((((الان فقط عرفت من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين))))
الركاده طيبهوش الفرق بين اموال هذا الشخص من صنع الخمور وغسل الأموال في مليارات الأبل !!!
البوجيلو كل مسلم طلع زكاته ما وجدت فقير بين المسلمين
عدد التعليقات:558
ابونواف...بنوك أرباح خياليه ميلوينرات في لائحة أغنى أغنياء العالم ليس لهم عمود نور في دوار قريه نائيه في أطراف البلد
علي العمريتعليق ٧. الفلوس. الي. عندك. فَلَو. س. تمر. وجمال.
مراقبفلوس خمرالله يكفينا الشر.
علي العمريلم. نشوف. تجارنا. مثل. اه. لو. كان. عندنا. مثل. هذا. الانسان. الطيب ١٠. بس. كان. حنا. في. الف. خير.
علي العمريهذا. عمل. الخير. صحه. احنا. نعطيه ٥٠٠. ريال. لوحد فقير نجلس. نذكره. فيه. عشر. سنين.
مجرة التبانةماذا سيحدث لو كل ثري في قرانا فعل مثله او على الاقل بنى مساكن ، غير مسلم يطبق تعليم الاسلام! شئ يحير الكل كيف يفعل ذلك وبأي دافع لحب الخير لقد اتعب من بعده وخاصة نحن المسلمين اصحاب الدين الاعظم.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروننعوذ بالله
حساويانا اشهد ان انطونيو ذيب ابن ذيب ياليتني عايش بالقريه الاسبانيه بس