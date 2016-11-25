بين ليلة وضحاها.. سكان قرية إسبانية يتحولون لمليونيرات!

صحيفة المرصد: تحول جميع سكان قرية إسبانية إلى مليونيرات وذلك بعد وفاة أحد الأثرياء، الذي أوصى بجزء من تركته لأهل قريته، فأصبح نصيب كل فرد من أفراد القرية بعد تقسيم مبلغ 210 ملايين دولار أمريكي، نحو 2.5 مليون دولار.

وقد أوصى الملياردير الإسباني أنطونينو فيرنانديز، 99 عاما، صاحب كبرى شركات الكحول، قبل وفاته في أغسطس الماضي بمنح جميع سكان قرية “سيريثالز ديل كونداو”، التي وُلد فيها، البالغ عددهم 80 شخصاً مبلغ 210 ملايين دولار أميركي تقريباً، بحسب ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وفوجئ أهالي القرية بوصية فيرنانديز، الذي هاجر إلى المكسيك عام 1949 عندما كان يبلغ من العمر 32 عاماً، خصوصاً أنه عاش فيها أياماً صعبة وسط عائلة فقيرة مع إخوته الـ13، ما أجبره على ترك الدراسة في سن الـ14، لعجز أبويه عن تحمل تكاليفها.

واستطاع فيرنانديز بعد هجرته أن يحقق نجاحاً كبيراً في إدارة إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المشروبات الكحولية، والتي لاقت قبولاً واسعاً في الولايات المتحدة والمكسيك، كما أوصى ببناء مركز ثقافي جديد، إلى جانب مؤسسة تنموية غير ربحية لخدمة أهالي القرية (عدد موظفيها نحو 300 موظف).