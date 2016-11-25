بالفيديو:أمريكي يحمل قلبه على ظهره ويمارس رياضة كمال الأجسام!

صحيفة المرصد-وكالات:لم يسمح شاب أمريكي للمرض أن يهزمه، وقرر أن يمارس رياضة كمال الأجسام على الرغم من أنه يعيش على قلب صناعي ينبض خارج جسده منذ سنوات.

وكان الأطباء شخّصوا إصابة أندرو جونز باعتلال في عضلة القلب عندما كان يبلغ من العمر 22 عامًا، ومنذ ذلك الوقت دخل إلى المستشفى مرات عديدة، وانتهى به الأمر بالحصول على قلب صناعي يرتديه على ظهره، ويجب عليه أن يشحنه كل ليلة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وعلى الرغم من حالته الصحية الصعبة، إلا أن أندرو لا يزال يمارس التمارين الرياضية، وتحول إلى نجم على اليوتيوب من خلال مقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يمارس رياضة كمال الأجسام، والتي تجاوزت مشاهدات بعضها 10 ملايين مرة.

ويقول أندرو إنه كان لا يزال يدرس في الجامعة عندما داهمه المرض قبل 4 أعوام، وفي ذلك العام كان يركز على التمارين الرياضية، بهدف المنافسة في البطولات الجامعية. لكن أعراض مرض القلب بدأت تظهر عليه، وكان يعاني من ضيق في التنفس، دفعه لزيارة طبيب مختص.

ولم يكن أندرو مستعدًا للاستسلام، وبعد الحصول على القلب الصناعي، قرر متابعة تمارينه الرياضية، وكان التحدي الأكبر بالنسبة له هو التكيف مع الجهاز الجديد، لكنه استطاع التغلب على كافة المصاعب، واستعاد لياقته البدنية من جديد.