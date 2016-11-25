صحيفة المرصد: لاقت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وهو يقبل يد شقيقه الأكبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، استحسانا من قبل الكثير من المغردين والنشطاء.
ولفت المغردون إلى أن الصورة تعكس جانبا من الاحترام للشقيق الأكبر والتقدير الذي يكنه ولي العهد للأمير سعود بن نايف.
وعلق أحد النشطاء على الصورة قائلًا:” الصورة أبلغ من الكلام” وغرد آخر “وارثين الطيبة من والدهم رحمه الله”.
صورة ولي العهد يقبل يد شقيقه الأمير سعود بن نايف تثير إعجاب المغردين
صحيفة المرصد: لاقت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وهو يقبل يد شقيقه الأكبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، استحسانا من قبل الكثير من المغردين والنشطاء.
تعليقات ( 12 )
شبابي واقدح من راسيرحم الله نايف بن عبدالعزيز ورحم الله عبدالعزيز بن عبدالرحمن
aliهذا هو عادات الشعب السعودي الذى اخذ تلك الاخلاق من الدين الإسلامي الحنيف
ابو صهيبرحمة الله علي سيدي الامير نايف بن عبدالعزيز وحفظ الله ولي العهد واخوانه
أبوهشام - الدمامربي يحفظهم قمة التوضع والاحترام أتمنى نأخذ درس منهم كيف الأصغر يحترم الأكبر دون النظر للمنصب فعلا وارثين الطيب والتواضع من جدهم المؤسس وأبوهم ربي يغفرلهم.
محمد الغامديياعالم هذولا الرجال اللي ينعصب بهم الرأس ويقدح الواحد من راسه دام معزبينه. الله يعزهم ويديم عزهم وحنا مالقول غير سيدي السمع والطاعه
فهد / جدةصورة مؤثرة حفظكما الله ورحم والدكما وغفر له
مشفر الدوريالصورة أبلغ من الكلام
سعود رشيد الصبحيصوره معناها كبير ان الاحترام في هذه الاسره متعارف عليه من جد وأب وعم وخال وسلاله المجد غير مستغرب من هذا الاحترام والسعوديه بلد توحيد وحفظها الله من كل حاقد وحاسد
يا رؤية 2030أللهم بارك لنا فيهم وألف بين قلوبهم واجعلهم قلب رجل واحد نحبهم وندعوا لهم
خالدمن تواضع لله رفعة وهذي هي قيادتنا حماها الله من كيد الفجار والكفار واعزهم الله برفع رايته لااله الاالله محمدرسول الله
عدد التعليقات:171
شقردي بطراناللهم وفقهم والف بين قلوبهم واحفظهم .