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صورة ولي العهد يقبل يد شقيقه الأمير سعود بن نايف تثير إعجاب المغردين

25 نوفمبر, 2016 , 15:15 م
صورة ولي العهد يقبل يد شقيقه الأمير سعود بن نايف تثير إعجاب المغردين
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صحيفة المرصد: لاقت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وهو يقبل يد شقيقه الأكبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، استحسانا من قبل الكثير من المغردين والنشطاء.
ولفت المغردون إلى أن الصورة تعكس جانبا من الاحترام للشقيق الأكبر والتقدير الذي يكنه ولي العهد للأمير سعود بن نايف.
وعلق أحد النشطاء على الصورة قائلًا:” الصورة أبلغ من الكلام” وغرد آخر “وارثين الطيبة من والدهم رحمه الله”.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    شبابي واقدح من راسي

    رحم الله نايف بن عبدالعزيز ورحم الله عبدالعزيز بن عبدالرحمن
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  2. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    ali

    هذا هو عادات الشعب السعودي الذى اخذ تلك الاخلاق من الدين الإسلامي الحنيف
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  3. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    ابو صهيب

    رحمة الله علي سيدي الامير نايف بن عبدالعزيز وحفظ الله ولي العهد واخوانه
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  4. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    أبوهشام - الدمام

    ربي يحفظهم قمة التوضع والاحترام أتمنى نأخذ درس منهم كيف الأصغر يحترم الأكبر دون النظر للمنصب فعلا وارثين الطيب والتواضع من جدهم المؤسس وأبوهم ربي يغفرلهم.
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  5. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    محمد الغامدي

    ياعالم هذولا الرجال اللي ينعصب بهم الرأس ويقدح الواحد من راسه دام معزبينه. الله يعزهم ويديم عزهم وحنا مالقول غير سيدي السمع والطاعه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  6. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    فهد / جدة

    صورة مؤثرة حفظكما الله ورحم والدكما وغفر له
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  7. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    مشفر الدوري

    الصورة أبلغ من الكلام
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  8. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    سعود رشيد الصبحي

    صوره معناها كبير ان الاحترام في هذه الاسره متعارف عليه من جد وأب وعم وخال وسلاله المجد غير مستغرب من هذا الاحترام والسعوديه بلد توحيد وحفظها الله من كل حاقد وحاسد
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  9. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    يا رؤية 2030

    أللهم بارك لنا فيهم وألف بين قلوبهم واجعلهم قلب رجل واحد نحبهم وندعوا لهم
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  10. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    ياكم احب ولي العهد واحب والده الامير نايف رحمه الله وارثين الطيب والاخلاق والتواضع من والدهم حفظهما الله
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  11. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    خالد

    من تواضع لله رفعة وهذي هي قيادتنا حماها الله من كيد الفجار والكفار واعزهم الله برفع رايته لااله الاالله محمدرسول الله
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  12. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:171

    شقردي بطران

    اللهم وفقهم والف بين قلوبهم واحفظهم .
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