صورة ولي العهد يقبل يد شقيقه الأمير سعود بن نايف تثير إعجاب المغردين

صحيفة المرصد: لاقت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وهو يقبل يد شقيقه الأكبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، استحسانا من قبل الكثير من المغردين والنشطاء.

ولفت المغردون إلى أن الصورة تعكس جانبا من الاحترام للشقيق الأكبر والتقدير الذي يكنه ولي العهد للأمير سعود بن نايف.

وعلق أحد النشطاء على الصورة قائلًا:” الصورة أبلغ من الكلام” وغرد آخر “وارثين الطيبة من والدهم رحمه الله”.