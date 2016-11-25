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مقتل شيخ كويتي من أبناء الأسرة الحاكمة وسيدة إندونيسية داخل شقة في محافظة حولي

25 نوفمبر, 2016 , 15:28 م
مقتل شيخ كويتي من أبناء الأسرة الحاكمة وسيدة إندونيسية داخل شقة في محافظة حولي
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صحيفة المرصد: استيقظت دولة الكويت الشقيقة، صباح اليوم الجمعة، على جريمة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص بينهم شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة، في منطقة سلوى بمحافظة حولي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية إن الضحايا تواجدوا داخل شقة -أرشدهم إليها مصاب من الجنسية الهندية ويدعى سوبار ماتومال- حيث وُجد الباب مفتوحاً وبُقَع دماء عند المدخل، وبداخل الشقة عُثِر على ثلاث جثث في أماكن متفرقة”.

وكانت “الرأي” الإلكترونية ذكرت صباح اليوم نقلاً عن مصدر أمني إنه تم إسعاف شخص رابع هو وافد هندي إلى مستشفى مبارك والذي أصيب بطلق في الظهر، لافتة الى أن “رجال الأمن يسعون للإمساك بالجاني الذي بادر الضحايا الشيخ مواليد العام 1958 والمواطن الآخر مواليد العام 1948 والأندونيسية مواليد العام 1970 بإطلاق النار، حيث تلقى الأخيران طلقات وهما مقيدا اليدين ومكمما الأفواه”.



تعليقات ( 25 )

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  1. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    Macan

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  2. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    يالطيف

    من الاسرى الاحاكمة الي اعرفه أن ابناء الاسر ااحاكمه لاحد يقترب من مكان تواجدها اقل شي خمس مائه متر على الاقل كيف هذا اقترب واين الحرس والمباحث المراهقه لحراسته اكيد أن الجاني صديق او يكون على المكان
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  3. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    يمني عاشق الدمام

    شيخ من ال الصباح ؟ ***مالهم يهددوا ...!؟
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  4. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    22

    قلعتهم.
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  5. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    واااااسطه

    " إنا لله وإنا إليه راجعون "
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  6. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    المطيري

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  7. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    اذكار الصباح والمساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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  8. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    تقارير سريه عند توووونسيه

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  9. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    رهين الحياة

    ت رقم6 اللي معاه زي ماقلت ديكور يابطل هاالأمور نعرفها حبيبي ونعرف شلون نتعامل معاها في امن الشخصيات لاتتفلسف بشي انت ماتدري عنه اقراالخبروركزفي تفاصيله كويس ياولدي الله يصلحك اللي معاه ماهم حراسات
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  10. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    مسمار

    كوكتيل غريب كيف اتجمع الهندي ع الاندنوسي ع الكويتي اعتقد الهدف سرقه
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  11. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    اتوقع والله أعلم تعرض لغدر الله ينتقم من اللي يقتله يبون الفوضى لكي يسرحون المجوس باراضينا
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  12. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    لادخان بدون نار ولا جريمه بدون مجوس فتشو عن المجوس واذنابهم من شله النائب السابق اللي يطالب بضرب السعوديه ويحرض على البحرين المجوس لايتواجدون بدوله الا لارتكاب الجرايم لحقدهم على العرب ،، رحلو المجوس
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  13. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    سار888

    الفلوس تعمي النفوس الظعيفه هذا قتل بغرض السرقه الله رحمهم جميعآ
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  14. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    مجبر رجل القعسي

    لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمهم ويغفر لهم ويشفي المصاب وان شاء الله يتم القبض على المجرمين ويقدموا للعداله وينالوا جزائهم
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  15. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  16. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  17. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    الهمداني

    بعد الموت لا يجوز غير الترحم عليهم // واكثر الضن انها ديوانية والاسياوية خادمة // فلا تستنتجون سوف يصدر بيان
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  18. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    ههههههههههههههههههههههههه

    شقه واندونسيه وهنود وبقية العصابه شردت بعد ماتم القتل مايحتاج تحقيق معروف كل شي****
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  19. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 15:51 م
    عدد التعليقات:1784

    بلادي زوينا

    يا داعش يا ****خلف هذا العمل .
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  20. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    المطر مأثر

    يارهين الحياة والي معاه وشو ديكور مثلا هذولا مرافقيه صباح الخير
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  21. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    المطر مأثر

    يارهين الحياة والي معاه وشو ديكور مثلا هذولا مرافقيه صباح الخير
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  22. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    رهين الحياة

    شلون شيخ ينتمي للأسره الحاكمه في الدوله ويعتبر مسؤول في الحكومه بحكم السلطه بدون حراسه اومرافقين له رغم كل مايحدث من جرائم في عالم يمشي على رمال متحركه هناك تقصيرمن وزارة الداخليه قبل البحث عن الجاني
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  23. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 15:41 م
    عدد التعليقات:171

    شقردي بطران

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .....
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  24. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    عين الجمل

    رحم الله الموحدين لله سبحانه و تعالى وذهبو و سنذهب الى رب الارباب سبحانه وهو ارحم الراحمين
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  25. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    حيلهم بينهم

    حيلهم بينهم لاتحتاج للبحث والتحري
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