مقتل شيخ كويتي من أبناء الأسرة الحاكمة وسيدة إندونيسية داخل شقة في محافظة حولي

صحيفة المرصد: استيقظت دولة الكويت الشقيقة، صباح اليوم الجمعة، على جريمة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص بينهم شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة، في منطقة سلوى بمحافظة حولي.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية إن الضحايا تواجدوا داخل شقة -أرشدهم إليها مصاب من الجنسية الهندية ويدعى سوبار ماتومال- حيث وُجد الباب مفتوحاً وبُقَع دماء عند المدخل، وبداخل الشقة عُثِر على ثلاث جثث في أماكن متفرقة”.
وكانت “الرأي” الإلكترونية ذكرت صباح اليوم نقلاً عن مصدر أمني إنه تم إسعاف شخص رابع هو وافد هندي إلى مستشفى مبارك والذي أصيب بطلق في الظهر، لافتة الى أن “رجال الأمن يسعون للإمساك بالجاني الذي بادر الضحايا الشيخ مواليد العام 1958 والمواطن الآخر مواليد العام 1948 والأندونيسية مواليد العام 1970 بإطلاق النار، حيث تلقى الأخيران طلقات وهما مقيدا اليدين ومكمما الأفواه”.
تعليقات ( 25 )
Macanتعليق مخالف
يالطيفمن الاسرى الاحاكمة الي اعرفه أن ابناء الاسر ااحاكمه لاحد يقترب من مكان تواجدها اقل شي خمس مائه متر على الاقل كيف هذا اقترب واين الحرس والمباحث المراهقه لحراسته اكيد أن الجاني صديق او يكون على المكان
يمني عاشق الدمامشيخ من ال الصباح ؟ ***مالهم يهددوا ...!؟
22قلعتهم.
واااااسطه" إنا لله وإنا إليه راجعون "
المطيريتعليق مخالف
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله
تقارير سريه عند توووونسيهتعليق مخالف
رهين الحياةت رقم6 اللي معاه زي ماقلت ديكور يابطل هاالأمور نعرفها حبيبي ونعرف شلون نتعامل معاها في امن الشخصيات لاتتفلسف بشي انت ماتدري عنه اقراالخبروركزفي تفاصيله كويس ياولدي الله يصلحك اللي معاه ماهم حراسات
مسماركوكتيل غريب كيف اتجمع الهندي ع الاندنوسي ع الكويتي اعتقد الهدف سرقه
💥💦ريما Rima💥💦اتوقع والله أعلم تعرض لغدر الله ينتقم من اللي يقتله يبون الفوضى لكي يسرحون المجوس باراضينا
سعودي 🇸🇦 وافتخرلادخان بدون نار ولا جريمه بدون مجوس فتشو عن المجوس واذنابهم من شله النائب السابق اللي يطالب بضرب السعوديه ويحرض على البحرين المجوس لايتواجدون بدوله الا لارتكاب الجرايم لحقدهم على العرب ،، رحلو المجوس
سار888الفلوس تعمي النفوس الظعيفه هذا قتل بغرض السرقه الله رحمهم جميعآ
مجبر رجل القعسيلاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمهم ويغفر لهم ويشفي المصاب وان شاء الله يتم القبض على المجرمين ويقدموا للعداله وينالوا جزائهم
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
الهمدانيبعد الموت لا يجوز غير الترحم عليهم // واكثر الضن انها ديوانية والاسياوية خادمة // فلا تستنتجون سوف يصدر بيان
هههههههههههههههههههههههههشقه واندونسيه وهنود وبقية العصابه شردت بعد ماتم القتل مايحتاج تحقيق معروف كل شي****
عدد التعليقات:1784
بلادي زوينايا داعش يا ****خلف هذا العمل .
المطر مأثريارهين الحياة والي معاه وشو ديكور مثلا هذولا مرافقيه صباح الخير
المطر مأثريارهين الحياة والي معاه وشو ديكور مثلا هذولا مرافقيه صباح الخير
رهين الحياةشلون شيخ ينتمي للأسره الحاكمه في الدوله ويعتبر مسؤول في الحكومه بحكم السلطه بدون حراسه اومرافقين له رغم كل مايحدث من جرائم في عالم يمشي على رمال متحركه هناك تقصيرمن وزارة الداخليه قبل البحث عن الجاني
عدد التعليقات:171
شقردي بطرانلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .....
عين الجملرحم الله الموحدين لله سبحانه و تعالى وذهبو و سنذهب الى رب الارباب سبحانه وهو ارحم الراحمين
حيلهم بينهمحيلهم بينهم لاتحتاج للبحث والتحري