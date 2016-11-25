مقتل شيخ كويتي من أبناء الأسرة الحاكمة وسيدة إندونيسية داخل شقة في محافظة حولي

صحيفة المرصد: استيقظت دولة الكويت الشقيقة، صباح اليوم الجمعة، على جريمة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص بينهم شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة، في منطقة سلوى بمحافظة حولي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية إن الضحايا تواجدوا داخل شقة -أرشدهم إليها مصاب من الجنسية الهندية ويدعى سوبار ماتومال- حيث وُجد الباب مفتوحاً وبُقَع دماء عند المدخل، وبداخل الشقة عُثِر على ثلاث جثث في أماكن متفرقة”.

وكانت “الرأي” الإلكترونية ذكرت صباح اليوم نقلاً عن مصدر أمني إنه تم إسعاف شخص رابع هو وافد هندي إلى مستشفى مبارك والذي أصيب بطلق في الظهر، لافتة الى أن “رجال الأمن يسعون للإمساك بالجاني الذي بادر الضحايا الشيخ مواليد العام 1958 والمواطن الآخر مواليد العام 1948 والأندونيسية مواليد العام 1970 بإطلاق النار، حيث تلقى الأخيران طلقات وهما مقيدا اليدين ومكمما الأفواه”.