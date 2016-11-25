ألمانيا: تهديدات أردوغان “لن تؤدي إلى نتيجة”

صحيفة المرصد:اعتبرت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن التهديد التركي بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة “لا يؤدي إلى نتيجة”.ووفقاً لموقع”سكاي نيوز”قالت المتحدثة أولريكي ديمير: “نعتبر الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نجاحا مشتركا، والاستمرار به يصب في مصلحة كل الأطراف”، لكن “تهديدات من الجانبين لا تؤدي الى نتيجة”.

وتأتي تصريحات ديمير بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، في أعقاب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم يدعو إلى “تجميد مؤقت” لمفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.