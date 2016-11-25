ألمانيا: تهديدات أردوغان “لن تؤدي إلى نتيجة”

صحيفة المرصد:اعتبرت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن التهديد التركي بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة “لا يؤدي إلى نتيجة”.ووفقاً لموقع”سكاي نيوز”قالت المتحدثة أولريكي ديمير: “نعتبر الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نجاحا مشتركا، والاستمرار به يصب في مصلحة كل الأطراف”، لكن “تهديدات من الجانبين لا تؤدي الى نتيجة”.
وتأتي تصريحات ديمير بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، في أعقاب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم يدعو إلى “تجميد مؤقت” لمفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
تعليقات ( 19 )
zoroقلناها مره وسنعيدها الف مره كل من يسب ويشتم الاخوان ويجعلهم شماعة لجميع المصائب في الدنيا له اهداف نعرفها ظاهرها سب الاخوان وباطنها سب الاسلام وتكريه الناس في كل ماهو اسلامي لكن مخطط مكشوف للجميع
zoroتعليق مخالف
zoroالاخت سامية او بالاصح قلم الحقيقة لم يعد لك من الاعداء في العالم الا اردوغان وتركيا تركت جميع الدول وركزت معهم عندك فوبيا اسمها الاخوان عالج نفسك قبل ان يتدهور وضعك ويدخلوك المصحة
عدد التعليقات:1036
ساميةسبحان الله الإخونجي مخه مركب غلط مايفهم بالعقل والمنطق لازم يلف ويدور ويهدد ويتوعد كلهم كذا , يا إنسان تقول لك ماما ميركل إنظمام لأوروبا يوووووووك 😂😂😂
مايعرف لكم الا اردوغانتعليق مخالف
عدد التعليقات:1036
ساميةوش اخبار اسرائيل حريق عسى أبو الفزعات أردوغان قدر عليه؟؟؟ 😂😂😂😂
رحمهتعليق مخالف
عدد التعليقات:1036
ساميةتعليق مخالف
عدد التعليقات:1036
سامية(بعدما هدد الرئيس التركي بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا)أوربا مو ناقصين إخونج ****هم جلسوا زمن يصارعون ***حتى صرعوه لذا سيبقى الباب موصدا أمامك عاشت أم الإنسانيةميركل
ت 7الحق وين ؟ هل هو بارسال طائرات لمساعدة لاسرائيل على حريقها أو الحق بتطبيعه مع اسرائيل ؟ تقدر تجاوب
تعليق 6والله المهايطه مثل اللي يقول مسافة السكة وبعدين يروح يصف في جنب بشار ،، لكن اردوغان له قوات في العراق وله قوات في سوريا ولا زال يصدح بالحق في المنابر العالمية ( ونعم الرجل والقائد المسلم
عمورييهدد بالهجرة لاوروبا اتحدى ينفذ مهايط فقط
مشــعلالمسكين انقهر طبق كل شروطهم فتح اندية حسب غبتهم وتغاضى عن المثليين حسب قوانين اوربا والتطبيع مع اسرائيل ومع هذا افلس
عدد التعليقات:13705
برق الحرمـــــــ((((((وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)))))))ــــــــ
فهد / جدةحساوي اسمع اردوغان تاج راسك واترك عنك الكبار العمالقة
عدد التعليقات:13705
برق الحرم(((((((( مضبط اموره مع اليهود ........ ويلوح بالتضييق على اللاجئين السوريين لدفعهم للهجرة الي اوروربا ))))))))
حساوياردوغان غصب طيب لازم يصير اوروبي