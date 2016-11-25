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ألمانيا: تهديدات أردوغان “لن تؤدي إلى نتيجة”

25 نوفمبر, 2016 , 16:02 م
ألمانيا: تهديدات أردوغان “لن تؤدي إلى نتيجة”
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صحيفة المرصد:اعتبرت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن التهديد التركي بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة “لا يؤدي إلى نتيجة”.ووفقاً لموقع”سكاي نيوز”قالت المتحدثة أولريكي ديمير: “نعتبر الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نجاحا مشتركا، والاستمرار به يصب في مصلحة كل الأطراف”، لكن “تهديدات من الجانبين لا تؤدي الى نتيجة”.

وتأتي تصريحات ديمير بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، في أعقاب اعتماد البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم يدعو إلى “تجميد مؤقت” لمفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    zoro

    قلناها مره وسنعيدها الف مره كل من يسب ويشتم الاخوان ويجعلهم شماعة لجميع المصائب في الدنيا له اهداف نعرفها ظاهرها سب الاخوان وباطنها سب الاسلام وتكريه الناس في كل ماهو اسلامي لكن مخطط مكشوف للجميع
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  2. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    zoro

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  3. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    16 بارك الله فيك اقمنا عليها الحجة مصرة على شتم اهل السنه والجماعه تركت كل اعداء السعودية ومركزة على حليف وصديق ومسلم الملاحظ تواجدها الدائم على مدار الساعه بالصحيفه ونترك لكم الاستنتاج
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  4. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    zoro

    الاخت سامية او بالاصح قلم الحقيقة لم يعد لك من الاعداء في العالم الا اردوغان وتركيا تركت جميع الدول وركزت معهم عندك فوبيا اسمها الاخوان عالج نفسك قبل ان يتدهور وضعك ويدخلوك المصحة
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  5. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:1036

    سامية

    سبحان الله الإخونجي مخه مركب غلط مايفهم بالعقل والمنطق لازم يلف ويدور ويهدد ويتوعد كلهم كذا , يا إنسان تقول لك ماما ميركل إنظمام لأوروبا يوووووووك 😂😂😂
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  6. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    مايعرف لكم الا اردوغان

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  7. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 17:51 م
    عدد التعليقات:1036

    سامية

    وش اخبار اسرائيل حريق عسى أبو الفزعات أردوغان قدر عليه؟؟؟ 😂😂😂😂
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  8. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    رحمه

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  9. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:1036

    سامية

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  10. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 17:39 م
    عدد التعليقات:1036

    سامية

    (بعدما هدد الرئيس التركي بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا)أوربا مو ناقصين إخونج ****هم جلسوا زمن يصارعون ***حتى صرعوه لذا سيبقى الباب موصدا أمامك عاشت أم الإنسانيةميركل
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  11. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    ت 7

    الحق وين ؟ هل هو بارسال طائرات لمساعدة لاسرائيل على حريقها أو الحق بتطبيعه مع اسرائيل ؟ تقدر تجاوب
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  12. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    يهدد اوربا خخخخخخخخخخخخ
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  13. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    تعليق 6

    والله المهايطه مثل اللي يقول مسافة السكة وبعدين يروح يصف في جنب بشار ،، لكن اردوغان له قوات في العراق وله قوات في سوريا ولا زال يصدح بالحق في المنابر العالمية ( ونعم الرجل والقائد المسلم
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  14. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    عموري

    يهدد بالهجرة لاوروبا اتحدى ينفذ مهايط فقط
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  15. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    مشــعل

    المسكين انقهر طبق كل شروطهم فتح اندية حسب غبتهم وتغاضى عن المثليين حسب قوانين اوربا والتطبيع مع اسرائيل ومع هذا افلس
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  16. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    ـــــــ((((((وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)))))))ــــــــ
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  17. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    فهد / جدة

    حساوي اسمع اردوغان تاج راسك واترك عنك الكبار العمالقة
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  18. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    (((((((( مضبط اموره مع اليهود ........ ويلوح بالتضييق على اللاجئين السوريين لدفعهم للهجرة الي اوروربا ))))))))
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  19. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    حساوي

    اردوغان غصب طيب لازم يصير اوروبي
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