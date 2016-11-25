مصر تنفي إرسال قوات عسكرية إلى سوريا

صحيفة المرصد:نفت مصادر رئاسية وعسكرية مصرية ما تردد عن إرسال قوات مصرية إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك إلى جانب قوات الجيش النظامي السوري.

وأكدت المصادر عدم وجود أي قوات مصرية استطلاعية أو قتالية لتنفيذ عمليات عسكرية بسوريا، حسبما نقلت تقارير صحفية نشرتها صحف محلية مصرية.وأوضحت أن مصر موقفها ثابت تجاه الحرب في سوريا التي تؤكد أن الحل الوحيد لها هو الحل الدبلوماسي، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة.

وجاء النفي المصري ردًا على تقرير نشرته صحيفة “السفير” اللبنانية يوم الخميس ذكرت فيه أن وحدة مصرية تضم ١٨ طيارا ينتمون إلى تشكيل مروحيات وأربعة ضباط مصريين برتبة لواء التحقوا بمقر هيئة الأركان السورية منذ نحو شهرين.

ونفت الرئاسة الروسية “الكرملين” أمس الخميس وجود أي معلومات لديها حول مشاركة عسكريين مصريين فى المعارك داخل سوريا إلى جانب الجيش السوري.

دعم الجيوش العربية

وتأتي هذه التقارير بعد يومين من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها دعم بلاده للجيش السوري، وهي تصريحات أثارت جدلا حول إذا ما كان ذلك يعد تغييرا استرتيجيا في الموقف المصري حيال دعم النظام السوري من عدمه.