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مصر تنفي إرسال قوات عسكرية إلى سوريا

25 نوفمبر, 2016 , 16:15 م
مصر تنفي إرسال قوات عسكرية إلى سوريا
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صحيفة المرصد:نفت مصادر رئاسية وعسكرية مصرية ما تردد عن إرسال قوات مصرية إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك إلى جانب قوات الجيش النظامي السوري.

وأكدت المصادر عدم وجود أي قوات مصرية استطلاعية أو قتالية لتنفيذ عمليات عسكرية بسوريا، حسبما نقلت تقارير صحفية نشرتها صحف محلية مصرية.وأوضحت أن مصر موقفها ثابت تجاه الحرب في سوريا التي تؤكد أن الحل الوحيد لها هو الحل الدبلوماسي، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة.

وجاء النفي المصري ردًا على تقرير نشرته صحيفة “السفير” اللبنانية يوم الخميس ذكرت فيه أن وحدة مصرية تضم ١٨ طيارا ينتمون إلى تشكيل مروحيات وأربعة ضباط مصريين برتبة لواء التحقوا بمقر هيئة الأركان السورية منذ نحو شهرين.

ونفت الرئاسة الروسية “الكرملين” أمس الخميس وجود أي معلومات لديها حول مشاركة عسكريين مصريين فى المعارك داخل سوريا إلى جانب الجيش السوري.

دعم الجيوش العربية
وتأتي هذه التقارير بعد يومين من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها دعم بلاده للجيش السوري، وهي تصريحات أثارت جدلا حول إذا ما كان ذلك يعد تغييرا استرتيجيا في الموقف المصري حيال دعم النظام السوري من عدمه.



تعليقات ( 113 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 113
    25 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    تميم

    ما احد يصدق السيسي الان
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  2. 112
    25 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    اخونجي !!

    (( لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ ))
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  3. 111
    25 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    مشــعل

    برق الحرم - أنعم واكرم يالحارثي - ويشهد الله ان مشاركاتك مشرفة لكل مسلم والشهادة لله ونتشرف بمعرفة أمثالك
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  4. 110
    25 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    اخونجي !!

    خالد /// هل تشعر أنك هنا غريب !! راجع نفسك فلعلك تجد السبب
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  5. 109
    25 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    اخونجي !!

    89 خالد /// هل تشعر أنك هنا غريب !! وأن منليس على نهجك كثر ؟! نحن هنا لهذا الغرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 108
    25 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    اخونجي !!

    91 برق الحرم ((((((((( ترى انا.... )))))))) وفقك الله وحفظك من كل مكروه
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  7. 107
    25 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    مشــعل

    باقي نسمع مبرر احفاد مسيلمة للتطبيع مع اسرائيل هههههههههه
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  8. 106
    25 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    اخونجي !!

    99 محمد العمري سيغوص إلى أذنيه في مستنقع اسمه سيناء (( وهذا مبلغ غاية خوارج أخوان سرور وقطب ))
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  9. 105
    25 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    مشــعل

    الاخونج مساعدتهم لاسرائيل انسانية ههههههههههههههههههه8ههه وانسانيتهم واضحة اصلا بسيناء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 104
    25 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    ابو منصور

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 103
    25 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    مشــعل

    الاخونج شافوا الطيران المصري بسوريا ههههههههههههههه حتى كذبهم يجي صواريخ
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  12. 102
    25 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    سلمان

    ***الهابطي خابف ماتدخل بمعرفك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 101
    25 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    نايف علي

    الحكومة المصرية لا تعمل الا فيما فيه مصلحة للمسلمين وحقن للدم واستشارة من جيرانها
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  14. 100
    25 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    (((((((( قلنا لمصـــــــر قتل عاد في الخوارج ولاتخافون فيهم لومة لائم ..... ولكن للاسف خففوا عنهم الحكم ..... فامعنوا في قتل جندها ردا لجميلها والتشكيك في ثبات جيشها )))))))
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  15. 99
    25 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    محمد العمري

    سيغوص إلى أذنيه في مستنقع اسمه سيناء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 98
    25 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    نايف علي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 97
    25 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    الحق يقال

    تركيا دعمت اسرائيل انسانيا بموقف واضح والسيسي وجيشه دعم بشار اجراميا بموقف صادم لجميع المسلمين
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  18. 96
    25 نوفمبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    ((((((((( كم باعت الاتراك ....... كلب نار من النصرة؟؟؟ ))))))))
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  19. 95
    25 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    العماد رشدي

    مصر إن لم ترسل قوات فقد أرسلت أسلحة و ذخيرة لقوات بشار و بهذا التصريح يكون أحدهم كاذب إما الرئيس أو المصادر الرئاسية و الله يعلم الصادق من الكاذب و هو قادر على أن يقصم كل من يقف مع الباطل و يعادي الحق
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  20. 94
    25 نوفمبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    ((((((( من يذكر لنا هنا من الاخوان ...... وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في مصر ....... ومن بعده العمرين ))))))))
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  21. 93
    25 نوفمبر, 2016 , 18:17 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    (((((( هل رأيت أكثر من هذا توضيح .... فقل ياسلمان هل الاحزاب في الدين ليست من طرائق الشيطان الواهية .... وسبيل الله واحد ... تعالوا الي الله واتركوا الشيطان انما هو يظلكم )))))))))
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  22. 92
    25 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    ربيع

    تعليق مخالف
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  23. 91
    25 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    ((((((((( ترى انا ..... غربال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ....... واحزاب الشيطان تعرفني جيدا ان اسمي خالد الحارثي )))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 90
    25 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    سلمان

    برق الحرم خنبوقة القلم ههههههه
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  25. 89
    25 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير معرفات ومنها. محب للسيسي و مشعل و ريما Rima و زائر و جبتها بالصميم و اخونجي و سامية و منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران و رحمه
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  26. 88
    25 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  27. 87
    25 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    شي لايعنيني

    ارسلت ما ارسلت شي لا يعنيني طنش
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  28. 86
    25 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    نوفا

    منذ متى و نحن نصدق من يقسمون بالله كذباً و يحلفون بالله ان ثلاجاتهم فاضية عشر سنين .. (خذها قاعده: أي ***لا تصدقه )
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  29. 85
    25 نوفمبر, 2016 , 18:06 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    ((((((( لم تنجح مخططاتهم ........ والا كان اردوغان يطفي نار اليهود من النيل .... صحيح او غير صحيح ...... هذا هو الحق))))))
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  30. 84
    25 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    اذكار الصباح والمساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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  31. 83
    25 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    وهابي ***

    الى قلم الحقيقة ، لا ننكر عليك تحزبك لبلدك مصر ، ولكن من الافضل لك ان تواجه الواقع وما يحدث حقيقة بشجاعة ومنطق حتى تكون ردودك مقنعة .لا تضحك الناس عليك .
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  32. 82
    25 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    طيب واللي صرح بيه الرئيس

    بعضمة لسانه في التلفزيون انه يدعم الجيش الوطني لبشار للقضاء على ما أسماه الارهابيون أي الجيش الحر وسنة سوريا
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  33. 81
    25 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    ali

    والله لو تحلفوا على المصحف ما صدقك الحكومة المصرية لأنه ****مائة مرة وانتم ختنوا كثير كيف تبغوني اصدكم وكمان الخبر صادر عن اصدقائكم الإيرانيين
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  34. 80
    25 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    وهابي ****

    لقد ظلمنا مصر السيسي ، هذا التصريح يعني ان مصر تدعم بشار بالاسلحة والذخيرة فقط .
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  35. 79
    25 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    أقسم بالله مسروق لقبي رسالتي الأولى والأخيرة رقم72 اللي قلت فيها الله اعلم الإشاعات كثيرة __خروج نهائي
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  36. 78
    25 نوفمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:15680

    قلم الحقيقه

    حمدآ لله كثيرآ والشكر له أن أبقى لنامصر العرب للعرب وحدهم دون أن تكون أشبه بتركيا أخرى في وسط محيطهم وبينهم تتقاطر عليها أفواج الأخوان الخونةزرافات وجماعات لتصبح لهم مطبخ تدار فيه المؤآمرات على العرب.
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  37. 77
    25 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 76
    25 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    تحلمون

    طيب والاسلحة المصرية والمكتوب عليها الصناعة الحربية المصرية الي لقوها في سوريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 75
    25 نوفمبر, 2016 , 17:46 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    ((((((((( ندرك حق ..... انما تطرق الاعداء والخونة الا الصخــــــر ... فأريحوا مطيا الشيطان حتى لايغضب الجبل )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 74
    25 نوفمبر, 2016 , 17:42 م
    عدد التعليقات:15680

    قلم الحقيقه

    اكبر انتصار لنا اليوم مع مصر العرب مصر الرئيس الحبيب والقائد الملهم العظيم عبدالفتاح السيسي حفظه الله أننا نستمد قوتنا بعد الله وانتصار اسلامنا وعزة ديننا من خلال هذا الرجل القائد لمحاربته للأخوان .
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  41. 73
    25 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    محمد

    قلم المعرفات الكذابة ودس السم في العسل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 72
    25 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    الله أعلم الإشعاعات كثيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 71
    25 نوفمبر, 2016 , 17:41 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    (((((((( اتحدا حزب الاخوان الدولي واذرعه العسكرية القاعدية والداعشية وحماس والنصرة...... ان يخبرون من يقف على شواطي حديقتهم الخلفية في جنوب اليمن ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 70
    25 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 69
    25 نوفمبر, 2016 , 17:38 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    (((((((( تذكروا ان لجيش مصر ..... دماء كثيرة ...... يطلبها .... ورغم ذلك لم يطارد داعشكم في العراق ولا في سوريا ..... ولا في ليبيا القريبة الا قليل لكنه كاتمهم في الصومال)))))))
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  46. 68
    25 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    الله ماهوه تويتر والنت عموماً وصحف بشار مليانة بصور افراد القيش مع اخوتهم السوريين والإيرانيين يعني حنكدب الصور ولا ايه وحتقولوا لي مفبركينها الأتراك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 67
    25 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    حائر

    والله ما أصدق مسافة السكه لأنه يحب الرز إذا يحلف أن ثلاجته مافيها الا الماء و 10 سنوات*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 66
    25 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    سعودي وافتخر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 65
    25 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    الركاده طيبه

    5525 نوفمبر, 2016 , 17:26 م عدد التعليقات:1 قلم الحقيقه ::: افهم ياقلم ***ذبحتنا بالأخوان الله يحرقهم جميع الوضع ماله علاقه بالأخوان نحن امام ***( اسمها ***) *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 64
    25 نوفمبر, 2016 , 17:36 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    ((((((( صحيح ان مصر قلعة صلد .......لم يتكرون لا ذنب حمار يهود ولا كلب نار ماسوني لم يستهدفوها .....من فضيحة اختراق السجون الي اليوم ))))))
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  51. 63
    25 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    وطلعت بتعرف تنفي يا سي سي سي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 62
    25 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    هذه من عادات الروافض والإخوان المتأسلمين يصيدون في الماء العكر ويكذبون مع الخبر أو التصريح مائة كذبه كالشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء ومع خبر السماء يكذبون معه مائة كذبة حتي تصل اﻷرض .
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  53. 61
    25 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    الركاده طيبه

    لله درك ياقطر نظرتك في ***وديرته كانت صائبه 100%
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 60
    25 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    خخخخخ

    نصدق مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين كلوهم بؤ مين ولا مين
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  55. 59
    25 نوفمبر, 2016 , 17:32 م
    عدد التعليقات:15680

    قلم الحقيقه

    اللهم احفظ لنا مصر العرب مصر العروبة وانصر حكومتها الحبيبة العزيزة حكومة الرئيس البطل والزعيم العربي عبدالفتاح السيسي ناصر العرب والاسلام والمسلمين. واخذل كل عدو محارب له ويقف على رأس هؤلاء الأخوان.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  56. 58
    25 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    الركاده طيبه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 57
    25 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    زائر

    ومن قال ان مصر ارسلت قوات يجب ان نحذر من تلفيق اخبار الاخوان المتأسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 56
    25 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    نواف

    وديت الرز فين ياسيسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 55
    25 نوفمبر, 2016 , 17:26 م
    عدد التعليقات:15680

    قلم الحقيقه

    عصابات الأخوان الحزبيين الخونة جيوش من العملاء والمرتزقة مجندين لبث الاشاعات والأكاذيب ونشر الفتن والقلاقل داخل مصر وبلادنا وكل وطن عربي يحاربهم ولايؤمن لابفكرهم ولابحزبهم ولابدعاتهم اصحاب الأجندات.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  60. 54
    25 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    مشــعل

    ت 51 - القطيع عسى هذا قوتهم حتى يخفي الله صوتهم ههههههه والله انهم آفة على المجتمع وخزي اخزاهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 53
    25 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    سعودي وافتخر

    السيسي لو قال كلمه زي القذافي دار دار بيت بيت زنقه زنقه السيسي يقول ذار دار حته حته ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 52
    25 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    جبتها بالصميم

    اخونجي !! ومهما تلطمهم كلطم الفرس لأنفسهم (( لا يعتبرون وعلى عقولهم أقفالها)) يتواجدون في خبر الكذب ويهربون مع الحقيقة (( أنها ملتهم التي يدينون بها ولاء وبيعة لجماعة ضالة ارهابية ))
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  63. 51
    25 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    اخونجي !!

    2 مشــعل من زمان وحنا نقول اشاعات اخونجية (( اخ مشعل .. القطيع لا بد أن يقتات .. كي لا يموت ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 50
    25 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    شمالي

    كذابين كذب على شعبه بثلاجه المويه ويبي يكذب على الدول عايش على الكذب ما فيش رز ياحبيبي مفيش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 49
    25 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    أرزة لبنان

    ت //23// ماحكيت شي بيضحك بيستدعي تفتح تمك لهالدرجة يامنتحل بعدين بتمنى******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 48
    25 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    شمالي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 47
    25 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    مشــعل

    السيسي لو ارسل طائرات اطفاء لاسرائيل طبلوا اخوان ابليس ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 46
    25 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    اخونجي !!

    ومهما تلطمهم كلطم الفرس لأنفسهم (( لا يعتبرون وعلى عقولهم أقفالها))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 45
    25 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    اخونجي !!

    يتواجدون في خبر الكذب ويهربون مع الحقيقة (( أنها ملتهم التي يدينون بها ولاء وبيعة لجماعة ضالة ارهابية ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 44
    25 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    يخبر اليوم بفلوس بكره بلااااااش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 43
    25 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    محمد الغامدي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 42
    25 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    اخونجي !!

    وتزامن ذلك الكذب مع ما تقوم به قناة الجزيرة من تشويه للجيش المصري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 41
    25 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    اخونجي !!

    الاخونجي أسند الخبر لمصدره الصفوي المجوسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 40
    25 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    الوعد قدام

    نرجوا من دول الخليج عامة والسعودية خاصة فتح مراكز التجنيد لتجنيد الشباب وان يضعوا اموالهم في قوة عسكرية افضل من*******
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  75. 39
    25 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    اخونجي !!

    (( من يكذبون كما يتنفسون )) وصف استحقوه فاقوا المجوس فيه فأصبح لهم دون سواهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 38
    25 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    ابوشيخه دائما ما ينسف جبهته ما يحصل شبهه على مصر الا قفز والا يجيه الرد بعد ساعات😂😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  77. 37
    25 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    سعودي وافتخر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 36
    25 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    اخونجي !!

    من انحرفت عقائدهم الكذب أولى في ملتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 35
    25 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    اخونجي !!

    27 دحوم1 نصدق خارجيه مصر والا المساكين اللي شاهدوها (( لا وأزودك .. حسني مبارك السوق ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لمثلك نكتب !! ))
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  80. 34
    25 نوفمبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:1036

    سامية

    الله يحفظ مصرورئيسها البطل عبد الفتاح السيسي والله ينصرة على الإخونجية المدلسين فهم يكذبون كمايتنفسون الله يشغلهم في أنفسهم أشغلونا بالتلفيقات يتلقفون الأكاذيب ويسارعون بنفثها لإثارة الفتنة بين الإخوة
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  81. 33
    25 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    اين الكذابين اين اين اخذونا بشراع ومجداف من يسب السيسي ومن يسب مصر تبا لهؤلاء
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  82. 32
    25 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    اخونجي !!

    لقد أباحوا الكذب في ملتهم وهذا مشهور في كتب قيادتهم ليس جديد ؟!
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  83. 31
    25 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    اخونجي !!

    وكذبة اليوم تسترها كذبة بكرا .. والقطيع قطيع
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  84. 30
    25 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    خالد

    اكيد و بالتاكيد الموضوع صدق % الجميع يعمل بمشاركة 18 طيار في سوريا الى الجحيم بشار و اعوانه كان من كان
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  85. 29
    25 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    اخونجي !!

    قلنا // يكذبون كما يتنفسون // قالوا بل اخوان لنا مسلمون !
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  86. 28
    25 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    الاتحاد قوة

    جزاء الله الشدايد كل خير علمتني صديقي من عدوي وهذا البيت ينطبق على دول الخليج وعلى نظام السيسي ابتاع الرززززز
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  87. 27
    25 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    دحوم1

    نصدق خارجيه مصر والا المساكين السوريين الذين شاهدو الطايرات المصريه حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسي
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  88. 26
    25 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    اخونجي !!

    هل أصبح الكذب لهم دينا ؟!!
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  89. 25
    25 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    اخونجي !!

    الكذب ملتهم اخوان
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  90. 24
    25 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    اخونجي !!

    اكذب اكذب اكذب فالقطيع يستوعب
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  91. 23
    25 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    🎆ريما Rima🎆

    ههههه احلف بالله انك يارزة لبنان انك رجل 😁😁هيدي لوحدا😃
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  92. 22
    25 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    اخونجي !!

    (( اخوان رفضنجية )) وجهان لعملة كذب واحدة
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  93. 21
    25 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    عادي لانه قايل مسافة السكه بس حااخد رز الخليق وقاي لك يابشار بس انتزر حااخد رشفة بوء ميه من التلاقه اصل التلاقه مافيهاش غير ميه وانا نفسي بسندوش فول وطعميه هو عندك كباب يابشار مع تيوله مش عاوز ملوخيه
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  94. 20
    25 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    اخونجي !!

    للخيانه والكذب عنوان واحد ((روافض اخوان ))
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  95. 19
    25 نوفمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    (((((( بالمختصر ........ هدف الاعداء ليس الفوضى الخلاقة فحسب ..... استخدام احزاب العجم ....... لضرب التحالف العربي وتفريقه وتمزيقه بالتحييد و بافتعال الاكاذيب ))))))
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  96. 18
    25 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    🎆ريما Rima🎆

    الاخونج يثيرون الاشاعات لكي يعود مرسيهم . .وانا متأكده انهم لن يعودوا ابدآ ..ﻻن المجتمع كشف ارهابهم وداعشيتهم
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  97. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    تسذب الفرقه 18 المصريه كلها مشاركة والثوار السوريين ماسكين منهم اسرى وعندكم اليوتيوب فاضحهم
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  98. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    ابورولا

    صدقت يافهد .. اي وربي افلسوا وماعندهم غير هذي الشماعه التي مللنا من تكرارها .. ال ايه ال اخونجيه ياعمي غووووور .
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  99. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    الاعتماد على الذات بعد الله افضل من الغير

    على جميع دول الخليج الاتحاد بينهم وان لايكون فيه دعم خارجي الا بموافقة الاطراف الخليجية وان لايلتفتوالاللسيسي ولاللحريري ولالغيرهم وان ينظرون لمصلحتهم الداخلية افضل وامن لهم الاوضاع تغيرت ولاتبشر بخير
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  100. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    أرزة 🌲 لبنان

    بيكفي وقوفك إلى جانب جيش النظام المجرم هيدي لوحدا حرب نفسية للشعب السوري المظلوم
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  101. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    🎆ريما Rima🎆

    الله يحفظ الرئيس محمد السيسي ..انا قلت السيسي لا يمكن يخوننا ..الله يحفظ مصر ورئيسها
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  102. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    أرزة 🌲 لبنان إلى ت 4

    وأرنا فيه عجائب قدرتك اتمنى من المعلقين أن ينتبهو لكتابتهم بعض الكلمات لو تغير حرف من غير قصد طبعا اختلف المعنى كليا الله يعفو عنا وعنكم يارب
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  103. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    محب للسيسي

    لو سمحت يافهد تألم بصمت والسيسي تاج رأسك
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  104. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    فهد / جدة

    اخونج بعينك يامشعل هذا اللي عندكم شماعة الاخوان يامسخرة مافيها غيرها فلستوا
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  105. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    ما فيه مشكلة

    اذا هذا تحركات الفسيسي فعلينا ترحيل جميع المصريين واعادتهم لرئيسهم السيسي . كيف الجيش المصري يسمح بهذي المهزلة يقتل السوريين في حلب عشان بشار . فليذهب من بشار ومن يساعده الى الجحيم .
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  106. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    عبدالله التميمي

    ما قد شفت مصري سيساوي صادق الكذب في دمهم ... صواريخ لقوها مع جيش بشار ومصورة فيديو والسيسي واعلامه يقول لا ما أرسلنا ههههه كداب يا خيشه واحلى من الشرف مافيش ههههههههه
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  107. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    فهد / جدة

    مشعل انتم تضحكون على مين ترى الناس فاهمين وخل عنك اخونج وبطيخ وكلام مثير للسخرية والله يافرعونكم هذا ضد الثورة السورية من بدايتها
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  108. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    العمده

    النفى المقصود به التأكيد (قالو للحرامى احلف قال جاك الفرج)
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  109. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 16:27 م
    عدد التعليقات:13705

    برق الحرم

    ((((((( أكاذيب كلاب أهل النار خزعبلات واهية ......... وغدرهم بجنود مصر ..... شاهد عليهم )))))))
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  110. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    فهد / جدة

    النفي يعني اكيد اللهم انتقم من ***وأرنا فيه عجائب قذرتك لقد طفح الكيل جعله الله لمن خلفه آية فرعون مصر الجديد
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  111. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    مشــعل

    الاخونج ماوراهم الا الشائعات لاثارة الفتنة
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  112. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    مشــعل

    من زمان وحنا نقول اشاعات اخونجية
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  113. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    محب للسيسي

    تحيا مصر فخر الدول ألعربيه والاسلاميه
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