مصر تنفي إرسال قوات عسكرية إلى سوريا

صحيفة المرصد:نفت مصادر رئاسية وعسكرية مصرية ما تردد عن إرسال قوات مصرية إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك إلى جانب قوات الجيش النظامي السوري.
وأكدت المصادر عدم وجود أي قوات مصرية استطلاعية أو قتالية لتنفيذ عمليات عسكرية بسوريا، حسبما نقلت تقارير صحفية نشرتها صحف محلية مصرية.وأوضحت أن مصر موقفها ثابت تجاه الحرب في سوريا التي تؤكد أن الحل الوحيد لها هو الحل الدبلوماسي، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة.
وجاء النفي المصري ردًا على تقرير نشرته صحيفة “السفير” اللبنانية يوم الخميس ذكرت فيه أن وحدة مصرية تضم ١٨ طيارا ينتمون إلى تشكيل مروحيات وأربعة ضباط مصريين برتبة لواء التحقوا بمقر هيئة الأركان السورية منذ نحو شهرين.
ونفت الرئاسة الروسية “الكرملين” أمس الخميس وجود أي معلومات لديها حول مشاركة عسكريين مصريين فى المعارك داخل سوريا إلى جانب الجيش السوري.
دعم الجيوش العربية
وتأتي هذه التقارير بعد يومين من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها دعم بلاده للجيش السوري، وهي تصريحات أثارت جدلا حول إذا ما كان ذلك يعد تغييرا استرتيجيا في الموقف المصري حيال دعم النظام السوري من عدمه.
تعليقات ( 113 )
تميمما احد يصدق السيسي الان
اخونجي !!(( لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ ))
مشــعلبرق الحرم - أنعم واكرم يالحارثي - ويشهد الله ان مشاركاتك مشرفة لكل مسلم والشهادة لله ونتشرف بمعرفة أمثالك
اخونجي !!خالد /// هل تشعر أنك هنا غريب !! راجع نفسك فلعلك تجد السبب
اخونجي !!89 خالد /// هل تشعر أنك هنا غريب !! وأن منليس على نهجك كثر ؟! نحن هنا لهذا الغرض
اخونجي !!91 برق الحرم ((((((((( ترى انا.... )))))))) وفقك الله وحفظك من كل مكروه
مشــعلباقي نسمع مبرر احفاد مسيلمة للتطبيع مع اسرائيل هههههههههه
اخونجي !!99 محمد العمري سيغوص إلى أذنيه في مستنقع اسمه سيناء (( وهذا مبلغ غاية خوارج أخوان سرور وقطب ))
مشــعلالاخونج مساعدتهم لاسرائيل انسانية ههههههههههههههههههه8ههه وانسانيتهم واضحة اصلا بسيناء
ابو منصورتعليق مخالف
مشــعلالاخونج شافوا الطيران المصري بسوريا ههههههههههههههه حتى كذبهم يجي صواريخ
سلمان***الهابطي خابف ماتدخل بمعرفك
نايف عليالحكومة المصرية لا تعمل الا فيما فيه مصلحة للمسلمين وحقن للدم واستشارة من جيرانها
عدد التعليقات:13705
برق الحرم(((((((( قلنا لمصـــــــر قتل عاد في الخوارج ولاتخافون فيهم لومة لائم ..... ولكن للاسف خففوا عنهم الحكم ..... فامعنوا في قتل جندها ردا لجميلها والتشكيك في ثبات جيشها )))))))
محمد العمريسيغوص إلى أذنيه في مستنقع اسمه سيناء
نايف عليتعليق مخالف
الحق يقالتركيا دعمت اسرائيل انسانيا بموقف واضح والسيسي وجيشه دعم بشار اجراميا بموقف صادم لجميع المسلمين
عدد التعليقات:13705
برق الحرم((((((((( كم باعت الاتراك ....... كلب نار من النصرة؟؟؟ ))))))))
العماد رشديمصر إن لم ترسل قوات فقد أرسلت أسلحة و ذخيرة لقوات بشار و بهذا التصريح يكون أحدهم كاذب إما الرئيس أو المصادر الرئاسية و الله يعلم الصادق من الكاذب و هو قادر على أن يقصم كل من يقف مع الباطل و يعادي الحق
عدد التعليقات:13705
برق الحرم((((((( من يذكر لنا هنا من الاخوان ...... وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في مصر ....... ومن بعده العمرين ))))))))
عدد التعليقات:13705
برق الحرم(((((( هل رأيت أكثر من هذا توضيح .... فقل ياسلمان هل الاحزاب في الدين ليست من طرائق الشيطان الواهية .... وسبيل الله واحد ... تعالوا الي الله واتركوا الشيطان انما هو يظلكم )))))))))
ربيعتعليق مخالف
عدد التعليقات:13705
برق الحرم((((((((( ترى انا ..... غربال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ....... واحزاب الشيطان تعرفني جيدا ان اسمي خالد الحارثي )))))))
سلمانبرق الحرم خنبوقة القلم ههههههه
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير معرفات ومنها. محب للسيسي و مشعل و ريما Rima و زائر و جبتها بالصميم و اخونجي و سامية و منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران و رحمه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
شي لايعنينيارسلت ما ارسلت شي لا يعنيني طنش
نوفامنذ متى و نحن نصدق من يقسمون بالله كذباً و يحلفون بالله ان ثلاجاتهم فاضية عشر سنين .. (خذها قاعده: أي ***لا تصدقه )
عدد التعليقات:13705
برق الحرم((((((( لم تنجح مخططاتهم ........ والا كان اردوغان يطفي نار اليهود من النيل .... صحيح او غير صحيح ...... هذا هو الحق))))))
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله
وهابي ***الى قلم الحقيقة ، لا ننكر عليك تحزبك لبلدك مصر ، ولكن من الافضل لك ان تواجه الواقع وما يحدث حقيقة بشجاعة ومنطق حتى تكون ردودك مقنعة .لا تضحك الناس عليك .
طيب واللي صرح بيه الرئيسبعضمة لسانه في التلفزيون انه يدعم الجيش الوطني لبشار للقضاء على ما أسماه الارهابيون أي الجيش الحر وسنة سوريا
aliوالله لو تحلفوا على المصحف ما صدقك الحكومة المصرية لأنه ****مائة مرة وانتم ختنوا كثير كيف تبغوني اصدكم وكمان الخبر صادر عن اصدقائكم الإيرانيين
وهابي ****لقد ظلمنا مصر السيسي ، هذا التصريح يعني ان مصر تدعم بشار بالاسلحة والذخيرة فقط .
💥💦ريما Rima💥💦أقسم بالله مسروق لقبي رسالتي الأولى والأخيرة رقم72 اللي قلت فيها الله اعلم الإشاعات كثيرة __خروج نهائي
عدد التعليقات:15680
قلم الحقيقهحمدآ لله كثيرآ والشكر له أن أبقى لنامصر العرب للعرب وحدهم دون أن تكون أشبه بتركيا أخرى في وسط محيطهم وبينهم تتقاطر عليها أفواج الأخوان الخونةزرافات وجماعات لتصبح لهم مطبخ تدار فيه المؤآمرات على العرب.
محمدتعليق مخالف
تحلمونطيب والاسلحة المصرية والمكتوب عليها الصناعة الحربية المصرية الي لقوها في سوريا
عدد التعليقات:13705
برق الحرم((((((((( ندرك حق ..... انما تطرق الاعداء والخونة الا الصخــــــر ... فأريحوا مطيا الشيطان حتى لايغضب الجبل )))))))
عدد التعليقات:15680
قلم الحقيقهاكبر انتصار لنا اليوم مع مصر العرب مصر الرئيس الحبيب والقائد الملهم العظيم عبدالفتاح السيسي حفظه الله أننا نستمد قوتنا بعد الله وانتصار اسلامنا وعزة ديننا من خلال هذا الرجل القائد لمحاربته للأخوان .
محمدقلم المعرفات الكذابة ودس السم في العسل
💥💦ريما Rima💥💦الله أعلم الإشعاعات كثيرة
عدد التعليقات:13705
برق الحرم(((((((( اتحدا حزب الاخوان الدولي واذرعه العسكرية القاعدية والداعشية وحماس والنصرة...... ان يخبرون من يقف على شواطي حديقتهم الخلفية في جنوب اليمن ))))))
محمدتعليق مخالف
عدد التعليقات:13705
برق الحرم(((((((( تذكروا ان لجيش مصر ..... دماء كثيرة ...... يطلبها .... ورغم ذلك لم يطارد داعشكم في العراق ولا في سوريا ..... ولا في ليبيا القريبة الا قليل لكنه كاتمهم في الصومال)))))))
رحمه ⭐⭐⭐الله ماهوه تويتر والنت عموماً وصحف بشار مليانة بصور افراد القيش مع اخوتهم السوريين والإيرانيين يعني حنكدب الصور ولا ايه وحتقولوا لي مفبركينها الأتراك
حائروالله ما أصدق مسافة السكه لأنه يحب الرز إذا يحلف أن ثلاجته مافيها الا الماء و 10 سنوات*****
سعودي وافتخرتعليق مخالف
الركاده طيبه5525 نوفمبر, 2016 , 17:26 م عدد التعليقات:1 قلم الحقيقه ::: افهم ياقلم ***ذبحتنا بالأخوان الله يحرقهم جميع الوضع ماله علاقه بالأخوان نحن امام ***( اسمها ***) *****
عدد التعليقات:13705
برق الحرم((((((( صحيح ان مصر قلعة صلد .......لم يتكرون لا ذنب حمار يهود ولا كلب نار ماسوني لم يستهدفوها .....من فضيحة اختراق السجون الي اليوم ))))))
الركاده طيبهلله درك ياقطر نظرتك في ***وديرته كانت صائبه 100%
خخخخخنصدق مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين كلوهم بؤ مين ولا مين
عدد التعليقات:15680
قلم الحقيقهاللهم احفظ لنا مصر العرب مصر العروبة وانصر حكومتها الحبيبة العزيزة حكومة الرئيس البطل والزعيم العربي عبدالفتاح السيسي ناصر العرب والاسلام والمسلمين. واخذل كل عدو محارب له ويقف على رأس هؤلاء الأخوان.
الركاده طيبهتعليق مخالف
زائرومن قال ان مصر ارسلت قوات يجب ان نحذر من تلفيق اخبار الاخوان المتأسلمين
نوافوديت الرز فين ياسيسي
عدد التعليقات:15680
قلم الحقيقهعصابات الأخوان الحزبيين الخونة جيوش من العملاء والمرتزقة مجندين لبث الاشاعات والأكاذيب ونشر الفتن والقلاقل داخل مصر وبلادنا وكل وطن عربي يحاربهم ولايؤمن لابفكرهم ولابحزبهم ولابدعاتهم اصحاب الأجندات.
مشــعلت 51 - القطيع عسى هذا قوتهم حتى يخفي الله صوتهم ههههههه والله انهم آفة على المجتمع وخزي اخزاهم الله
سعودي وافتخرالسيسي لو قال كلمه زي القذافي دار دار بيت بيت زنقه زنقه السيسي يقول ذار دار حته حته ****
جبتها بالصميماخونجي !! ومهما تلطمهم كلطم الفرس لأنفسهم (( لا يعتبرون وعلى عقولهم أقفالها)) يتواجدون في خبر الكذب ويهربون مع الحقيقة (( أنها ملتهم التي يدينون بها ولاء وبيعة لجماعة ضالة ارهابية ))
اخونجي !!2 مشــعل من زمان وحنا نقول اشاعات اخونجية (( اخ مشعل .. القطيع لا بد أن يقتات .. كي لا يموت ))
شماليكذابين كذب على شعبه بثلاجه المويه ويبي يكذب على الدول عايش على الكذب ما فيش رز ياحبيبي مفيش
أرزة لبنانت //23// ماحكيت شي بيضحك بيستدعي تفتح تمك لهالدرجة يامنتحل بعدين بتمنى******
شماليتعليق مخالف
مشــعلالسيسي لو ارسل طائرات اطفاء لاسرائيل طبلوا اخوان ابليس ههههههههههه
اخونجي !!ومهما تلطمهم كلطم الفرس لأنفسهم (( لا يعتبرون وعلى عقولهم أقفالها))
اخونجي !!يتواجدون في خبر الكذب ويهربون مع الحقيقة (( أنها ملتهم التي يدينون بها ولاء وبيعة لجماعة ضالة ارهابية ))
مزاجي رايق ⭐🌟⭐يخبر اليوم بفلوس بكره بلااااااش
محمد الغامديتعليق مخالف
اخونجي !!وتزامن ذلك الكذب مع ما تقوم به قناة الجزيرة من تشويه للجيش المصري
اخونجي !!الاخونجي أسند الخبر لمصدره الصفوي المجوسي
الوعد قدامنرجوا من دول الخليج عامة والسعودية خاصة فتح مراكز التجنيد لتجنيد الشباب وان يضعوا اموالهم في قوة عسكرية افضل من*******
اخونجي !!(( من يكذبون كما يتنفسون )) وصف استحقوه فاقوا المجوس فيه فأصبح لهم دون سواهم
رحمه ⭐⭐⭐ابوشيخه دائما ما ينسف جبهته ما يحصل شبهه على مصر الا قفز والا يجيه الرد بعد ساعات😂😂😂😂
سعودي وافتخرتعليق مخالف
اخونجي !!من انحرفت عقائدهم الكذب أولى في ملتهم
اخونجي !!27 دحوم1 نصدق خارجيه مصر والا المساكين اللي شاهدوها (( لا وأزودك .. حسني مبارك السوق ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لمثلك نكتب !! ))
عدد التعليقات:1036
ساميةالله يحفظ مصرورئيسها البطل عبد الفتاح السيسي والله ينصرة على الإخونجية المدلسين فهم يكذبون كمايتنفسون الله يشغلهم في أنفسهم أشغلونا بالتلفيقات يتلقفون الأكاذيب ويسارعون بنفثها لإثارة الفتنة بين الإخوة
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايراناين الكذابين اين اين اخذونا بشراع ومجداف من يسب السيسي ومن يسب مصر تبا لهؤلاء
اخونجي !!لقد أباحوا الكذب في ملتهم وهذا مشهور في كتب قيادتهم ليس جديد ؟!
اخونجي !!وكذبة اليوم تسترها كذبة بكرا .. والقطيع قطيع
خالداكيد و بالتاكيد الموضوع صدق % الجميع يعمل بمشاركة 18 طيار في سوريا الى الجحيم بشار و اعوانه كان من كان
اخونجي !!قلنا // يكذبون كما يتنفسون // قالوا بل اخوان لنا مسلمون !
الاتحاد قوةجزاء الله الشدايد كل خير علمتني صديقي من عدوي وهذا البيت ينطبق على دول الخليج وعلى نظام السيسي ابتاع الرززززز
دحوم1نصدق خارجيه مصر والا المساكين السوريين الذين شاهدو الطايرات المصريه حسبنا الله ونعم الوكيل في السيسي
اخونجي !!هل أصبح الكذب لهم دينا ؟!!
اخونجي !!الكذب ملتهم اخوان
اخونجي !!اكذب اكذب اكذب فالقطيع يستوعب
🎆ريما Rima🎆ههههه احلف بالله انك يارزة لبنان انك رجل 😁😁هيدي لوحدا😃
اخونجي !!(( اخوان رفضنجية )) وجهان لعملة كذب واحدة
سعودي 🇸🇦 وافتخرعادي لانه قايل مسافة السكه بس حااخد رز الخليق وقاي لك يابشار بس انتزر حااخد رشفة بوء ميه من التلاقه اصل التلاقه مافيهاش غير ميه وانا نفسي بسندوش فول وطعميه هو عندك كباب يابشار مع تيوله مش عاوز ملوخيه
اخونجي !!للخيانه والكذب عنوان واحد ((روافض اخوان ))
عدد التعليقات:13705
برق الحرم(((((( بالمختصر ........ هدف الاعداء ليس الفوضى الخلاقة فحسب ..... استخدام احزاب العجم ....... لضرب التحالف العربي وتفريقه وتمزيقه بالتحييد و بافتعال الاكاذيب ))))))
🎆ريما Rima🎆الاخونج يثيرون الاشاعات لكي يعود مرسيهم . .وانا متأكده انهم لن يعودوا ابدآ ..ﻻن المجتمع كشف ارهابهم وداعشيتهم
ابورولاصدقت يافهد .. اي وربي افلسوا وماعندهم غير هذي الشماعه التي مللنا من تكرارها .. ال ايه ال اخونجيه ياعمي غووووور .
الاعتماد على الذات بعد الله افضل من الغيرعلى جميع دول الخليج الاتحاد بينهم وان لايكون فيه دعم خارجي الا بموافقة الاطراف الخليجية وان لايلتفتوالاللسيسي ولاللحريري ولالغيرهم وان ينظرون لمصلحتهم الداخلية افضل وامن لهم الاوضاع تغيرت ولاتبشر بخير
أرزة 🌲 لبنانبيكفي وقوفك إلى جانب جيش النظام المجرم هيدي لوحدا حرب نفسية للشعب السوري المظلوم
🎆ريما Rima🎆الله يحفظ الرئيس محمد السيسي ..انا قلت السيسي لا يمكن يخوننا ..الله يحفظ مصر ورئيسها
أرزة 🌲 لبنان إلى ت 4وأرنا فيه عجائب قدرتك اتمنى من المعلقين أن ينتبهو لكتابتهم بعض الكلمات لو تغير حرف من غير قصد طبعا اختلف المعنى كليا الله يعفو عنا وعنكم يارب
محب للسيسيلو سمحت يافهد تألم بصمت والسيسي تاج رأسك
فهد / جدةاخونج بعينك يامشعل هذا اللي عندكم شماعة الاخوان يامسخرة مافيها غيرها فلستوا
ما فيه مشكلةاذا هذا تحركات الفسيسي فعلينا ترحيل جميع المصريين واعادتهم لرئيسهم السيسي . كيف الجيش المصري يسمح بهذي المهزلة يقتل السوريين في حلب عشان بشار . فليذهب من بشار ومن يساعده الى الجحيم .
عبدالله التميميما قد شفت مصري سيساوي صادق الكذب في دمهم ... صواريخ لقوها مع جيش بشار ومصورة فيديو والسيسي واعلامه يقول لا ما أرسلنا ههههه كداب يا خيشه واحلى من الشرف مافيش ههههههههه
فهد / جدةمشعل انتم تضحكون على مين ترى الناس فاهمين وخل عنك اخونج وبطيخ وكلام مثير للسخرية والله يافرعونكم هذا ضد الثورة السورية من بدايتها
العمدهالنفى المقصود به التأكيد (قالو للحرامى احلف قال جاك الفرج)
عدد التعليقات:13705
برق الحرم((((((( أكاذيب كلاب أهل النار خزعبلات واهية ......... وغدرهم بجنود مصر ..... شاهد عليهم )))))))
فهد / جدةالنفي يعني اكيد اللهم انتقم من ***وأرنا فيه عجائب قذرتك لقد طفح الكيل جعله الله لمن خلفه آية فرعون مصر الجديد
مشــعلالاخونج ماوراهم الا الشائعات لاثارة الفتنة
مشــعلمن زمان وحنا نقول اشاعات اخونجية
محب للسيسيتحيا مصر فخر الدول ألعربيه والاسلاميه