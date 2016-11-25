“جوّي من STC” تطلق عروض “أهلاً” لتلبية احتياجات يوتيوب في السعودية

صحيفة المرصد-خاص: أطلقت “جوّي من STC”، أول خدمة جوّال رقمية حقيقية في العالم، مجموعة عروض “أهلاً” لعملائها في السعودية الحالين والجدد، حيث يحصل المشتركين الجدد شهرياً على 1 جيجابايت من البيانات بالإضافة إلى 2 جيجابايت لمشاهدة يوتيوب مجاناً لأول 3 أشهر. كما سيحصل العملاء الحاليين على كمية بيانات تصل إلى 50 جيجابايت لمشاهدة يوتيوب مجاناً، وذلك عند تفعيلهم لإضافات “أهلاً” من خلال تطبيق جوّي عبر أجهزتهم الذكية.

وتلبي عروض “أهلاً” المقدمة من “جوّي من STC” تطلعات واحتياجات الشباب السعودي الشغوف بالتقنية، وتتيح لهم مشاهدة يوتيوب في السعودية ومتابعة محتواه. حيث يمكن للراغبين في التمتّع بمميزات “جوّي من STC” طلب الشريحة من موقع جوّي وتحميل التطبيق الخاص بالخدمة. إذ تعتبر جوّي بأنها ” خدمة جوّال رقمية في تطبيق”، والذي يمكن عملاء جوّي من تصميم وتعديل ومشاركة باقاتهم بشكل فوري وفي أي وقت من خلال التطبيق، مما يمنحهم خدمة شخصية تلائم احتياجاتهم.

وبيّن شوبرا داس، الرئيس التنفيذي لـ “جوّي من STC” مدى التزام جوّي في مواكبة وتلبية متطلبات الشباب في السعودية، حيث قال: “كخدمة جديدة في السوق السعودي صممنا عروض “أهلاً” للترحيب بعملائنا الشباب في المملكة على طريقتنا، إذ تشير التقارير أنّ معدّل مشاهدة يوتيوب في المملكة هو الأعلى على مستوى العالم، بمعدل أكثر من 180 مليون مشاهدة يومياً أي بمعدل 6 مشاهدات لكل فرد. لذا تم إطلاق عروض “أهلاً” لتلبية احتياجات الشباب السعودي الشغوف بالتقنية عبر توفير كمية بيانات تصل إلى 50 جيجابايت لمشاهدة يوتيوب بشكل مجاني.”

جدير بالذكر أنه بإمكان العملاء الحاليين في خدمة “جوّي من STC” الاستفادة من عرض “أهلاً” عدة مرات خلال فترة العرض. حيث يمكن للعملاء إضافة عرض أهلاً حسب احتياجهم من خلال تطبيق جوّي لمشاهدة يوتيوب بشكل مجّاني عند إبقاء الشريحة نشطة طوال فترة العرض.