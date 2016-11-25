“جوّي من STC” تطلق عروض “أهلاً” لتلبية احتياجات يوتيوب في السعودية

صحيفة المرصد-خاص: أطلقت “جوّي من STC”، أول خدمة جوّال رقمية حقيقية في العالم، مجموعة عروض “أهلاً” لعملائها في السعودية الحالين والجدد، حيث يحصل المشتركين الجدد شهرياً على 1 جيجابايت من البيانات بالإضافة إلى 2 جيجابايت لمشاهدة يوتيوب مجاناً لأول 3 أشهر. كما سيحصل العملاء الحاليين على كمية بيانات تصل إلى 50 جيجابايت لمشاهدة يوتيوب مجاناً، وذلك عند تفعيلهم لإضافات “أهلاً” من خلال تطبيق جوّي عبر أجهزتهم الذكية.
وتلبي عروض “أهلاً” المقدمة من “جوّي من STC” تطلعات واحتياجات الشباب السعودي الشغوف بالتقنية، وتتيح لهم مشاهدة يوتيوب في السعودية ومتابعة محتواه. حيث يمكن للراغبين في التمتّع بمميزات “جوّي من STC” طلب الشريحة من موقع جوّي وتحميل التطبيق الخاص بالخدمة. إذ تعتبر جوّي بأنها ” خدمة جوّال رقمية في تطبيق”، والذي يمكن عملاء جوّي من تصميم وتعديل ومشاركة باقاتهم بشكل فوري وفي أي وقت من خلال التطبيق، مما يمنحهم خدمة شخصية تلائم احتياجاتهم.
وبيّن شوبرا داس، الرئيس التنفيذي لـ “جوّي من STC” مدى التزام جوّي في مواكبة وتلبية متطلبات الشباب في السعودية، حيث قال: “كخدمة جديدة في السوق السعودي صممنا عروض “أهلاً” للترحيب بعملائنا الشباب في المملكة على طريقتنا، إذ تشير التقارير أنّ معدّل مشاهدة يوتيوب في المملكة هو الأعلى على مستوى العالم، بمعدل أكثر من 180 مليون مشاهدة يومياً أي بمعدل 6 مشاهدات لكل فرد. لذا تم إطلاق عروض “أهلاً” لتلبية احتياجات الشباب السعودي الشغوف بالتقنية عبر توفير كمية بيانات تصل إلى 50 جيجابايت لمشاهدة يوتيوب بشكل مجاني.”
جدير بالذكر أنه بإمكان العملاء الحاليين في خدمة “جوّي من STC” الاستفادة من عرض “أهلاً” عدة مرات خلال فترة العرض. حيث يمكن للعملاء إضافة عرض أهلاً حسب احتياجهم من خلال تطبيق جوّي لمشاهدة يوتيوب بشكل مجّاني عند إبقاء الشريحة نشطة طوال فترة العرض.
تعليقات ( 17 )
.ِِمفلسين مفلسين مافيها كلام
عدد التعليقات:6074
بسمهتعليق مخالف
متأذي منهمواحد امتحني في شركة S T C مافي رقم لي الا استلبش امه معاه وحدة يحسبون الناس كلهم على شاكلتهم وبعدها موبايلي ان شاء الله لو نرجع على البيجر والثابت افضلهم زين وهذه الحقيقة
007تخيلوا لو مافيه شركات تنافس اس تي سي !!! تتذكرون الشرايح ب٣٠٠٠ ريال ؟؟؟
سنكولاراح_نفلسكم
عدد التعليقات:8285
الحرمانمن اشترك يعطينا العلم المفيد مميزاته عيوبه
.عبدالسلامتعليق مخالف
.عبدالسلام***جديد من stc
.عبدالسلامتعليق مخالف
ابونواف٩٩فرندي وجوي توزع للعمال مجانا في الشميسي والبطحاء انا رحت أعطوني بس يوم عرفوا اني سعودي اعتذروا
الحربيالمشكله الشركه هذي تفتقد المصداقيه . يعني ماحد راح يصدقهم اكيد فيه هدف من وراء هالعرض . يدسون السم بالعسل
ابو جعفرتعليق رقم 2 وش رايك يحجبون النت بكبره عشان ترتاح ؟ !
متضررراح نفلسكم
يوسف# نطالب _ بحجب _ اليوتيوب_والانستقرام_والسناب شات_والواتساب_واليو ناو_برامج افسدت اخلاق الرجال والنساء _والشباب والبنات_واشغلت الازواج عن زوجاتهم _والزوجات عن ازواجهم_وتسببت بالضياع والتفكك الاسري.
ابو ريوفعانينا من هذي الشركة ولن اشترك في هذه الخدمة