  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“جوّي من STC” تطلق عروض “أهلاً” لتلبية احتياجات يوتيوب في السعودية

25 نوفمبر, 2016 , 16:10 م
“جوّي من STC” تطلق عروض “أهلاً” لتلبية احتياجات يوتيوب في السعودية
  • 1٬429
  • 17
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-خاص: أطلقت “جوّي من STC”، أول خدمة جوّال رقمية حقيقية في العالم، مجموعة عروض “أهلاً” لعملائها في السعودية الحالين والجدد، حيث يحصل المشتركين الجدد شهرياً على 1 جيجابايت من البيانات بالإضافة إلى 2 جيجابايت لمشاهدة يوتيوب مجاناً لأول 3 أشهر. كما سيحصل العملاء الحاليين على كمية بيانات تصل إلى 50 جيجابايت لمشاهدة يوتيوب مجاناً، وذلك عند تفعيلهم لإضافات “أهلاً” من خلال تطبيق جوّي عبر أجهزتهم الذكية.

وتلبي عروض “أهلاً” المقدمة من “جوّي من STC” تطلعات واحتياجات الشباب السعودي الشغوف بالتقنية، وتتيح لهم مشاهدة يوتيوب في السعودية ومتابعة محتواه. حيث يمكن للراغبين في التمتّع بمميزات “جوّي من STC” طلب الشريحة من موقع جوّي وتحميل التطبيق الخاص بالخدمة. إذ تعتبر جوّي بأنها ” خدمة جوّال رقمية في تطبيق”، والذي يمكن عملاء جوّي من تصميم وتعديل ومشاركة باقاتهم بشكل فوري وفي أي وقت من خلال التطبيق، مما يمنحهم خدمة شخصية تلائم احتياجاتهم.

وبيّن شوبرا داس، الرئيس التنفيذي لـ “جوّي من STC” مدى التزام جوّي في مواكبة وتلبية متطلبات الشباب في السعودية، حيث قال: “كخدمة جديدة في السوق السعودي صممنا عروض “أهلاً” للترحيب بعملائنا الشباب في المملكة على طريقتنا، إذ تشير التقارير أنّ معدّل مشاهدة يوتيوب في المملكة هو الأعلى على مستوى العالم، بمعدل أكثر من 180 مليون مشاهدة يومياً أي بمعدل 6 مشاهدات لكل فرد. لذا تم إطلاق عروض “أهلاً” لتلبية احتياجات الشباب السعودي الشغوف بالتقنية عبر توفير كمية بيانات تصل إلى 50 جيجابايت لمشاهدة يوتيوب بشكل مجاني.”
جدير بالذكر أنه بإمكان العملاء الحاليين في خدمة “جوّي من STC” الاستفادة من عرض “أهلاً” عدة مرات خلال فترة العرض. حيث يمكن للعملاء إضافة عرض أهلاً حسب احتياجهم من خلال تطبيق جوّي لمشاهدة يوتيوب بشكل مجّاني عند إبقاء الشريحة نشطة طوال فترة العرض.

 



تعليقات ( 17 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    25 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    .ِِ

    مفلسين مفلسين مافيها كلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 16
    25 نوفمبر, 2016 , 18:41 م
    عدد التعليقات:6074

    بسمه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 15
    25 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    متأذي منهم

    واحد امتحني في شركة S T C مافي رقم لي الا استلبش امه معاه وحدة يحسبون الناس كلهم على شاكلتهم وبعدها موبايلي ان شاء الله لو نرجع على البيجر والثابت افضلهم زين وهذه الحقيقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 14
    25 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    007

    تخيلوا لو مافيه شركات تنافس اس تي سي !!! تتذكرون الشرايح ب٣٠٠٠ ريال ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 13
    25 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    سنكولا

    راح_نفلسكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 12
    25 نوفمبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:8285

    الحرمان

    من اشترك يعطينا العلم المفيد مميزاته عيوبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 11
    25 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    .عبدالسلام

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 10
    25 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    .عبدالسلام

    ***جديد من stc
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 9
    25 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    .عبدالسلام

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 8
    25 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    ابونواف٩٩

    فرندي وجوي توزع للعمال مجانا في الشميسي والبطحاء انا رحت أعطوني بس يوم عرفوا اني سعودي اعتذروا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  11. 7
    25 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    الحربي

    المشكله الشركه هذي تفتقد المصداقيه . يعني ماحد راح يصدقهم اكيد فيه هدف من وراء هالعرض . يدسون السم بالعسل
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  12. 6
    25 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    لن اشترك
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  13. 5
    25 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    ابو جعفر

    تعليق رقم 2 وش رايك يحجبون النت بكبره عشان ترتاح ؟ !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 4
    25 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    متضرر

    راح نفلسكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 3
    25 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    بدؤ ينصبون شباكهم لصطياد الفرأس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 2
    25 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    يوسف

    # نطالب _ بحجب _ اليوتيوب_والانستقرام_والسناب شات_والواتساب_واليو ناو_برامج افسدت اخلاق الرجال والنساء _والشباب والبنات_واشغلت الازواج عن زوجاتهم _والزوجات عن ازواجهم_وتسببت بالضياع والتفكك الاسري.
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  17. 1
    25 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    ابو ريوف

    عانينا من هذي الشركة ولن اشترك في هذه الخدمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم